Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191239
ИКТ 14747
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26638
Персоны 83221
География 3032
Статьи 1575
Пресса 1276
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 883

rsync


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


04.03.2026 Intel избавилась от руководителя, который хотел ее расчленить и превратить во «вторую AMD» 1
20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows 1
20.12.2019 Облака в облаках: ИТ-инфраструктура платформы Учи.ру 1
19.09.2019 Гигантская утечка обнажила подробности тотальной слежки за абонентами МТС 1
29.08.2019 G-Core Labs представила интегрированный с CDN сервис облачного объектного хранения данных 1
25.04.2019 Исследование Infowatch: число утечек через незащищенные облачные серверы выросло на 43% 1
22.01.2019 В США нашлись в открытом доступе миллионы файлов о расследованиях ФБР 1
07.02.2018 QNAP начала поставки 4-дискового NAS TS-431XeU с портом SFP+ 10GbE 1
11.04.2017 QNAP представила корпоративные хранилища TES-x85U с опцией выбора операционной системы 1
22.08.2016 QNAP начала продажи NAS серии TS-x53A с аудиоразъемами и двумя HDMI 1
29.03.2013 InPrice Distribution начала поставки в Россию NAS-серверов Asustor форм-фактора rack для СМБ 1
31.01.2013 Asustor выпустила четыре новые модели стоечных NAS-серверов 1
09.11.2012 Asustor выпустила новую серию сетевых хранилищ AS 6 1
05.09.2012 Iomega начала продажи StorCenter ix2 Network Storage в России 1
11.05.2011 Iomega анонсировала сетевое хранилище StorCenter ix2-200 Cloud Edition 1
23.11.2010 BCI обеспечила непрерывность бизнеса «Мариупольского морского торгового порта» 1
28.03.2008 Раскола в СПО не будет: третью GPL признали 1
24.12.2003 Apple выпустил исправления для Mac OS X 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

rsync и организации, системы, технологии, персоны:

Broadcom - VMware 2515 4
ASUS - Asustor 17 3
Citrix Systems 847 3
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 68 3
Lenovo EMC - Iomega 175 2
Dell EMC 5111 2
Microsoft Corporation 25370 2
Apple Inc 12797 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2115 2
Intel Corporation 12601 2
Google LLC 12372 2
Alibaba AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 56 1
Thawte 32 1
BCI - Business Continuity International 6 1
InPrice Group - InPrice Distribution - ИнПрайс Дистрибуция 39 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1626 1
Amazon Inc - Amazon.com 3175 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14748 1
InfoWatch - Инфовотч 1117 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5750 1
GitHub 997 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 892 1
SAS Institute 1044 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 810 1
Selectel - Селектел 464 1
Nginx - Энджайникс 192 1
UpGuard 9 1
InterSystems - ИнтерСистемз 134 1
Let's Encrypt - удостоверяющий центр 16 1
Malvin Systems - Малвин Системс 12 1
Мариупольский морской торговый порт 1 1
UPS 212 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5790 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3543 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 186 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1179 1
ГосИнформСистемы 155 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32110 11
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 818 8
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10187 7
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6311 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27270 7
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26257 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12468 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74289 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8866 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23167 5
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5805 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21880 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6744 4
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 723 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4384 4
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1624 4
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1713 4
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 548 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15024 3
DDR - Double data rate 2962 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10388 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17283 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7718 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32290 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3594 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17269 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9921 3
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 960 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2219 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9846 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4401 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1076 3
IP-сеть - iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 361 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2986 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12450 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1793 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4390 3
Backup and Recovery - Snapshot - Снапшот - Моментальный (мгновенный) снимок файловой системы или экрана, копия файлов и каталогов файловой системы на определённый момент времени 373 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11651 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4747 2
Microsoft Windows 16474 6
Linux OS 11073 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1656 5
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 238 4
ASUS - Asustor ADM - Asustor Data Master 7 3
ASUS - Asustor NAS - Asustor AS 7 3
Apache HTTP Server - Apache Web Server 610 3
Apple macOS 2294 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3068 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 970 3
Docker - Платформа распределённых приложений 451 3
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 664 3
QNAP QTS 23 3
Lenovo EMC - Iomega StorCenter NAS 26 2
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 154 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 956 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5245 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1564 2
Apple iPhone 6 4862 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 312 2
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 2
Microsoft Windows Server 2012 202 2
LXC - Linux Containers - Контейнеры Linux - Система виртуализации на уровне операционной системы Linux 46 2
Kodi - XBMC - кроссплатформенный медиаплеер 10 1
IBM Tivoli 284 1
InterSystems Cache 139 1
Broadcom - VMware VAAI - VMware vStorage API Integration 27 1
Apple - macOS Time Machine 76 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1578 1
Lenovo EMC - Iomega Personal Cloud 9 1
Defender ADM 2 1
Docker Hub 25 1
QNAP Cinder Driver 1 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 228 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 590 1
HashiCorp Nomad 1 1
ASUS - Asustor App Central 1 1
Ansible 125 1
Linux iptables 15 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 118 1
Тимонин Константин 6 1
Tuhy David - Тахи Дэвид 4 1
Ханько Вадим 1 1
Shu Shawn - Шу Шон 3 1
Зайцев Михаил 319 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 223 1
Арсентьев Андрей 77 1
Stallman Richard - Столлман Ричард 75 1
Мантуров Денис 122 1
Chen John - Чен Джон 30 1
Россия - РФ - Российская федерация 159158 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14566 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53658 2
ДНР - Мариуполь 29 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18444 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46255 1
Сингапур - Республика 1916 1
Индия - Bharat 5741 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3610 1
Канада 5002 1
Нидерланды - Амстердам 624 1
Бразилия - Федеративная Республика 2461 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 585 1
Люксембург Великое Герцогство 440 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 394 1
США - Виргиния - Ашберн 10 1
США - Флорида - Майами 194 1
США - Оклахома 85 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11837 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6997 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3197 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26162 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55310 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15332 1
Английский язык 6908 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51558 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32130 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8234 1
Аренда 2586 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2507 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1754 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6530 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2399 1
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 994 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6721 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10585 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2342 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5928 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1055 1
Запугивание и шантаж 167 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1838 1
Кибербезопасность - КShadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 233 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11478 1
The Globe and Mail 73 1
N+1 - Издание 183 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 640 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1262 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423175, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Самые полезные гаджеты при отключениях электроэнергии: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240