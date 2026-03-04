Получите все материалы CNews по ключевому слову
rsync
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
rsync и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 155 1
|FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 112 1
|The Globe and Mail 73 1
|N+1 - Издание 183 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423175, в очереди разбора - 726776.
Создано именных указателей - 191239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.