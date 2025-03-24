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Docker Hub


24.03.2025 Эксперты рассказали, в каких отраслях чаще всего используются нейросети в 2025 году 1
30.10.2024 Шесть инструментов контейнеризации, которые нужны в DevOps-конвейерах разработки ПО 1
03.09.2024 Ненавидящий россиян Docker Hub по доносу Apple удалил важный проект из сферы ИБ. Под ударом сотни тысяч разработчиков 1
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» 1
03.06.2024 Для пользователей GitVerse стало доступно российское «зеркало» Docker Hub 1
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя 1
28.09.2023 Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла 1
16.03.2023 Бесплатных пользователей знаменитого сервиса для программистов Docker заставляют перейти на платный тариф под угрозой сноса репозиториев 1
15.02.2023 «Базальт СПО» выпустила новую версию операционной системы «Альт Сервер Виртуализации» 1
21.12.2022 Сергей Трандин, «Базальт СПО»: Хотим избавить страну от Microsoft-зависимости 1
27.01.2021 Решение «Лаборатории Касперского» для защиты виртуальных и облачных сред обеспечит безопасность DevOps от атак на цепочки поставок 1
29.04.2020 Infinidat устанавливает новый стандарт для корпоративных СХД в контейнерных средах 1
03.12.2018 Mail.Ru Cloud Solutions будет продавать приложения по подписке 1
17.02.2017 Qnap начинает российские продажи универсальных NAS-систем NAP TS-251A и TS-451A. Цены 2
15.12.2016 Обзор сетевого хранилища Synology DS916+ 1
23.08.2016 Virtuozzo и Jelastic представили платформу управления приложениями Virtuozzo DevOps 1
22.08.2016 QNAP начала продажи NAS серии TS-x53A с аудиоразъемами и двумя HDMI 1
09.02.2015 Oracle Linux доступен в репозитории Docker Hub Registry 2
12.12.2014 IBM и Docker помогут компаниям создавать приложения в «облаке» и локально 2

Публикаций - 19, упоминаний - 22

Docker Hub и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12242 3
GitHub 843 3
Базальт СПО - BaseALT 670 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4958 2
Red Hat 1318 2
QNAP Systems - Quality Network Appliance Provider 67 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1966 2
Seagate Technology 742 1
Oracle Corporation 6730 1
IBM - International Business Machines Corp 9455 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 1
VK - Mail.ru Group 3467 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 354 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
Selectel - Селектел 396 1
Synology Inc - SLMP PTE 138 1
Infinidat 32 1
Virtuozzo - Parallels Holding 66 1
Roku 21 1
Jelastic 27 1
РАН ИСП - Технологический центр исследования безопасности ядра Linux - Технологический центр исследования безопасности российских ОС 15 1
Telegram Group 2079 1
ARinteg - АРинтег - Антивирусные Решения 245 1
Softline - Софтлайн 2885 1
Google LLC 11874 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
IW Group - И Вэ Групп 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 149 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 512 1
JFrog 10 1
Microsoft Corporation 24723 1
Apple Inc 12186 1
Red Hat CoreOS 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1037 2
Unsplash 885 2
Россети Ленэнерго 1700 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4237 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 378 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4838 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
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Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2460 1
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 14 1
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