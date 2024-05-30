Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя

Сервис для программистов Docker Hub закрыл доступ жителям России. В заглушке на сайте сказано, что блокируются все IP-адреса, связанные с Крымом, но сервис недоступен по всей России. Владельцы проекта пошли на этот шаг без предупреждения, сославшись на санкции США.

Новый удар по российским программистам

В ночь на 30 мая 2024 г. сервис Docker Hub закрыл доступ для пользователей из России, обратила внимание редакция CNews. Docker Hub – это репозиторий для хранения контейнеров, созданных с помощью Docker – сервиса автоматизации развертывания и управления приложениями в средах с поддержкой контейнеризации.

В сложившейся ситуации пострадали не только частные российские программисты, но и целые компании, использовавшие Docker Hub для хранения своих программных проектов. Истинные масштабы произошедшего еще предстоит уточнить – редакция CNews направила запросы представителям российской ИТ-отрасли и ожидает ответа.

Неприкрытая ложь

При попытке зайти на сайт Docker Hub из России пользователь увидит лишь заглушку, сообщение на которой гласит, что Docker – это американская компания, и что она вынуждена подчиняться решениям властей страны. Другими словами, закрытие доступа пользователям из России – это очередное следствие санкций, в пучину которых Россия погрузилась более двух лет назад.

Сейчас Docker Hub при подключении с российского IP выглядит так

Однако нельзя не заметить, что в том же сообщении нет ни слова о том, что блокировка доступа Docker Hub осуществляется для пользователей со всей России.

Уведомление гласит, что ограничения касаются исключительно россиян, проживающих исключительно на территории Республики Крым. При этом редакция CNews убедилась, что Docker Hub не открывается в Москве, Воронеже, Волгограде, Иркутске, а также в ряде других городов страны. На форумах сервиса уже стали появляться сообщения от недовольных пользователей, в частности, из города Химки (Московская область).

Кого еще задело

Согласно опубликованному сообщению, посещать Docker Hub, помимо россиян из Крыма, больше не могут жители Ирана, Кубы, Северной Кореи, а также Сирии и Судана. Это связано, опять же, с санкциями властей США.

Владельцы сервиса указали, что блокировка осуществляется по IP-адресам, притом в «черный список» попали, по их утверждению, все адреса, относящиеся к перечисленным странам и регионам. Редакция CNews убедилась, что через VPN Docker Hub открывается.

Пользователи начинают задавать вопросы

Также редакция направила в Docker запрос, почему были заблокированы российские IP-адреса, не относящиеся ни к Крыму, ни к перечисленным странам. К моменту выпуска материала со стороны Docker ответа не было.

Неприятное ощущение дежавю

В России уже началось обсуждение сложившейся ситуации. Так, пользователи портала «Хабр» отметили, что «как минимум два года назад» подобное уже происходило, однако позже блокировка была отменена. Редакция CNews нашла подтверждение, что такое действительно случалось, но три года назад – в мае 2021 г.

Пользователи GitHub жаловались, что Docker Hub перестал работать в Судане. Текст отбивки. Которую разместил Docker Hub, был точно таким же, что и сейчас – в нем тоже упоминался Крым, но про остальную территорию России не было ни слова.

Пользователи «Хабра» предположили, что владельцы Docker Hub заблокировали все российские IP-адреса и просто забыли внести ее в текст «отбивки». Также они говорят, что Docker – это частная компания, и вполне может позволить себе подобное.

Подобная блокировка - не первая в истории Docker Hub

Пока нет возможности предсказать, какие именно последствия возымеет для России блокировка доступа к Docker Hub. Пользователь «Хабра» под всевдонимом BugM предположил следующее: «Проблема в миллионе гайдов и инструкций написанных за последние годы. Они все перестанут работать. И вторая проблема в миллионе серверов которые что-то постоянно поднимают в разных пайплайнах. Они тоже все перестанут работать».

Комментарии ИТ-отрасли

Денис Рамазанов, директор по развитию бизнеса «РеСолют» (входит в «Группу Астра»), сообщил CNews, что последствия у блокировки Docker Hub в России будут «Такие же, как и с блокировками доступов к международным сервисам хранения исходного кода, реестров пакетов и контейнеров». «Основная проблема заключается в отсутствии возможности скачать или продолжить работу с тем или иным образом, а в худшем случае – его удаление из реестра. Также хочется отметить, что многие компании годами выстраивали процессы разработки на этих инструментах, и теперь им придется потратить дополнительные ресурсы на его восстановление» – отметил Денис Рамазанов.

«В контексте технологического противостояния мир уходит от глобализации, и все чаще мы наблюдаем подобные инциденты на фоне геополитической ситуации, – добавил Денис Рамазанов. – Сейчас важно иметь доступ к технологиям и инструментам в нашей стране. Наш продукт GitFlic предоставляет аналогичную платформу, содержащую в себе реестр контейнеров и пакетов, систему контроля версий, полноценный CI/CD и интеграции с ИБ-инструментами. В данный момент ведется активная работа по упрощению процесса переезда на GitFlic и переноса контейнеров».

На вопрос CNews, стоит ли ожидать лавины судебных исков к докер за то, что Docker закрыл доступ к Docker Hub без предупреждения, не дав скачать проекты, Денис Рамазанов ответил: «Мне видится, пока подобных процессов не ожидается в связи со сложной внешнеполитической ситуацией и сохранением возможности скачать контент с помощью VPN. Тем не менее, это еще один громкий прецедент к тому, чтобы ускорять процесс импортозамещения в отношении инструментов разработки и использовать GitFlic».

Евгений Перов, директор по продукту в корпоративном мессенджере Compass, сообщил CNews: «Многие компании были готовы к такому развитию событий и локально развернули аналоги, поэтому для бизнеса последствия некритичные. Что касается влияния на сообщество, частные инженеры потеряли доступ к базе знаний и проектов, который они могут вернуть с помощью прокси. Уход DockerHub решается с помощью зеркал, которые уже подняли в комьюнити, также есть зеркала от Google. Кроме того, можно поднять прокси или развернуть проекты в локальной инфраструктуре».

Илья Данилов, системный инженер Softline Digital, сказал CNews: «Наиболее очевидные последствия блокировки Docker Hub – неудобства при работе с контейнерами и большая потребность в локальных репозиториях для их хранения. Многие компании были заранее к этому готовы. Использование собственных репозиториев и заблаговременное скачивание всех нужных контейнеров решает данную проблему».

На вопрос CNews, стоит ли ожидать лавины судебных исков Docker докер за блокировку россиян на Docker Hub, Илья Данилов ответил: «Маловероятно, есть ряд способов которыми блокировки можно обойти. Кроме того, нужные проекты возможно скачать».

Комментарий Алексея Обухова, технического директора компании IW Group. «Последствия блокировки заключаются в том, что теперь ИТ-компании не смогут стягивать образы, уже предустановленные для различных более-менее стандартных решений. Для частных программистов блокировка - это скорее не проблема, а неудобство: теперь им придется использовать VPN, – сообщил CNews Алексей Обухов. – В текущей ситуации программистам необходимо создать свой собственный ресурс – аналог Docker hub – где будут лежать те образы, которые необходимы для разработки. Можно использовать такие решения, как GitHub или GitFlick, которые уже служат единым репозиторием решений в рамках России. Но в дальнейшем все таки лучше перейти от практики использования готовых образов к формированию собственных образов для своих решений. В данном случае сервис Docker Hub в одностороннем порядке применил ограничительные меры. Оснований для исков нет. На сегодняшний день интеллектуальное право в России не подчиняется юрисдикции за пределами России. Поэтому судебные иски будут в данном случае не более чем бумагой».

Олег Вылегжанин, ресурсный директор «Девелоники» (ГК Softline), сообщил CNews: «Думаю, нет смысла рассматривать кейс Docker Hub как некий отдельный, потому что все мы понимаем, что ситуация является составляющей частью тех процессов, которые сейчас происходят в ИТ в силу геополитики. И рынок еще столкнется, к сожалению, с аналогичным проблемами. Мы видим, что глобальный ИТ оказался не таким уж глобальным – то есть, даже частные компании, несмотря на то, что всегда позиционировали себя как независимые от государства и политики, находятся под влиянием различных внешних процессов. В конечном итоге, собственником тех или иных сервисов становится то государство, чьим юридическим лицом является управляющая компания того или иного сервиса. И тут вступает в силу высокая степень риска потери доступа к этим сервисам».

«Сами частные компании на деле не заинтересованы лишаться той аудитории, с которой они работают, бизнес становится жертвой политических раскладов. Прежде всего потому, что эти сервисы интересны пользователям именно в глобальном формате, так как позволяют использовать отраслевой мировой опыт, наработки и отлаженные варианты опенсорса, – добавил Олег Вылегжанин. – Выполнение санкций ожидаемо, тем более ранее рынок уже сталкивался с попыткой отключения пользователей от Docker Hub. Более того, «формальное» следование зачастую еще можно обойти банальным бэкдором через VPN, компании не закрывают эту возможность, чтобы не терять аудиторию. Но мы также замечаем, что начинают меняться механики ограничений, пользоваться сервисом порой невозможно даже посредством VPN-сервисов».

«Соответственно, нужно лучше готовиться к последствиям, – сказал CNews Олег Вылегжанин. – Например, вместе с отечественными разработчиками и специалистами создать какие-то локальные, скажем, независимые решения (подобные GitHub). Но надо понимать, что сервисы потеряют глобальную ценность и пользовательский интерес – в этом слабое место сервисов, основанных на глобальной модели. Docker Hub, как раз, один из ярких тому примеров. Импортозамещение с локализацией не станет идеальным закрытием проблемы в полной мере. Однако деглобализация при таком варианте хоть и потребует больше внутренних ресурсов, но может стать окном возможностей для нового витка глобализации. И этот виток будет просто качественно другим, с учетом тех рисков, которые рынок увидел в текущей ситуации».

Дмитрий Сорокин, технический директор компании-разработчика «Базис», сказал CNews:« Несмотря на высокую популярность DockerHub у всего российского ИТ-сообщества, значительных последствий от блокировки я не вижу. Для фрилансеров или небольших компаний вопрос скачивания нужного ПО или библиотеки решается при помощи VPN, использования зеркал и ряда других методов обхода. Крупные разработчики из России и так не использовали DockerHub в работе с контейнеризацией — решение под управлением Docker не прошло бы сертификацию ФСТЭК и не оказалось на рынке. Регулятор считает данный репозиторий небезопасным, и мы разделяем эту точку зрения. Мы сами используем альтернативы, их же предлагаем заказчикам — например, CRI-O, containerd — они присутствуют в российских операционных системах. Поэтому, резюмируя, можно использовать зеркала, VPN и программные продукты, которые доступны в российском сообществе. Не думаю, что бизнес действительно будет рассматривать возможность судебных исков — это длительный процесс, проще найти обходные решения, чтобы продолжать использовать репозитории с образами Docker».