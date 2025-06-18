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IW Group И Вэ Групп

IW Group - И Вэ Групп

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 IW Group разработала платформу дистанционного банковского обслуживания физических лиц для банка «Дом.ру» 1
31.07.2024 Сбежали – невелика беда. Резкий отъезд программистов за рубеж не сломил российскую ИТ-сферу 1
30.07.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг компаний по заказной разработке ПО 2024 1
30.05.2024 Российских программистов без предупреждения вышвырнули из Docker Hub. Скачать свои проекты нельзя 1
23.04.2024 Российским программистам деньги больше не нужны. Сеньорам и мидлам подавай удаленку – это главный критерий выбора работодателя 1
04.10.2023 В России будут построены «доверенные хранилища для доверенного ПО» 1
29.03.2023 Российские женщины теснят мужчин в ИТ. Их все чаще приглашают на работу, число соискательниц растет бешеными темпами 1
23.08.2022 Что будет с экспортом российского ПО? 1
09.08.2022 Какие выгоды может извлечь крупный и средний бизнес из ситуации на ИТ-рынке? 1
05.08.2022 Из-за европейских санкций российские программисты готовят свое ПО к экспорту в Африку, Азию и на Ближний Восток 1
14.03.2022 Из Реестра российского ПО исчезли все сведения о компаниях-разработчиках 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

IW Group и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3012 4
Softline - Develonica - Девелоника 138 3
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 434 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 144 2
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MONT - МОНТ 158 1
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ATI.SU - АТИ.СУ - ранее АвтоТрансИнфо - Биржа грузоперевозок 89 1
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 1
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РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2112 1
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 23 1
Intel Corporation 12327 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 34 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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