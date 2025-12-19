Разделы

Кирпичников Алексей


СОБЫТИЯ


19.12.2025 «Контур» представил «Бюро» — модель управления персоналом по запросу 1
26.09.2023 Россиян оставят без новейшей полезной функции WhatsApp. Разработчиков напугали российские власти 1
29.03.2023 Российские женщины теснят мужчин в ИТ. Их все чаще приглашают на работу, число соискательниц растет бешеными темпами 1
01.02.2023 В России началось массовое снижение зарплат программистов. Виноваты джуниоры 2
01.09.2022 «Контур» принял на работу больше 100 молодых разработчиков 1
23.06.2022 «Контур» проведет ИТ-стажировку для начинающих разработчиков 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Кирпичников Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1256 4
Telegram Group 2585 1
IW Group - И Вэ Групп 11 1
Meta Platforms - Facebook 4535 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
Т1 Иннотех 198 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2932 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3372 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3535 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12880 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 743 3
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 318 2
BaaS - Backend as a service 141 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2446 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13362 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73406 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2436 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18281 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1894 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1005 1
DevOps - Development и Operations 1074 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3709 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14910 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5278 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31820 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1484 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12358 1
Apple iOS 8263 2
FreePik 1453 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 873 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1215 1
Pixabay 193 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 228 1
Новые облачные технологии - МойОфис 898 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 936 1
Дуров Павел 309 1
Горелкин Антон 109 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 354 1
Чернов Федор 35 1
Мин Александра 9 1
Вербицкая Юлия 1 1
Кирпичников Александр 1 1
Алтухова Надежда 1 1
Русских Елизавета 2 1
Ашрапова Дина 3 1
Хинштейн Александр 146 1
Пославская Юлия 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157223 5
Россия - СФО - Новосибирск 4666 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 743 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18632 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2914 2
Россия - УФО - Екатеринбург 4286 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53489 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3189 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 619 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1598 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15165 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55083 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 645 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6675 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51331 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Blacklist - Чёрный список 672 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 362 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3229 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11443 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2161 2
Forbes - Форбс 914 1
Ведомости 1249 1
День молодёжи - 27 июня 1001 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
