«Контур» проведет ИТ-стажировку для начинающих разработчиков

В 2022 г. в стажировке «Контура» примут участие 143 программиста из Екатеринбурга, Самары, Ижевска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и «Иннополиса». Стажеры два месяца будут работать над реальными задачами вместе с наставниками — опытными разработчиками «Контура». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур» ежегодно проводит стажировки по разным направлениям в ИТ: Backend C#, Frontend, Data Science, iOS и др. В компании считают, что важно не только собирать кадры с рынка, но и самостоятельно наполнять его специалистами, поэтому уже 13 лет проводят бесплатные курсы для разработчиков, а потом приглашают выпускников на оплачиваемую стажировку.

Стажировка — это хороший способ попасть в компанию на начинающую позицию, получить профессиональные навыки и дальше расти по грейдам. По статистике прошлых лет, больше 60% ребят остаются работать в компании после стажировки.

Алексей Кирпичников, руководитель управления разработки в «Контуре»: « Стажировки проводят многие ИТ-компании, но именно для “Контура” этот формат особенный. Дело в том, что стажировка — это один из основных способов привлечения в “Контур” новых инженеров, по объему он сравним с наймом опытных специалистов с внешнего рынка. При этом именно сотрудники, которые пришли в “Контур” через стажировку, остаются с нами дольше всего — они получают хороший шанс найти команду мечты и профессионально вырасти вместе с ней. Многие из руководителей компании — это люди, которые прошли долгую карьеру в “Контуре”, начав со стажировки».

Недавно компания запустила программы и в других направлениях. Теперь доступны стажировки для маркетологов, копирайтеров и продуктовых аналитиков. В «Контуре» считают, что это хорошая возможность нанять талантливых людей, обучить их внутри компании и помочь им вырасти в сильных специалистов.

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«Контур» — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее. В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2021 год составила 22,6 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.