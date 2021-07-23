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Бухгалтерия облачная онлайн-бухгалтерия бухгалтерия онлайн интернет-бухгалтерия

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


23.07.2021 Онлайн-бухгалтерия от «СберРешений» включена в единый реестр российского ПО

Онлайн-бухгалтерия для индивидуальных предпринимателей компании «СберРешения» (ранее – «Интеркомп») включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Онлайн-бухгалтерия или «Бухгалтерия для ИП» предназначена для самостоятельного ведения бухгалтерии предпринимателями, не имеющими в штате сотрудников и работающих по упрощенной системе налогооб
16.06.2021 В онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка появился сервис «Персональный бухгалтер»

ис входит в тариф «Онлайн плюс». Его можно подключить и на других тарифах за дополнительную плату. «Онлайн-бухгалтерия упрощает работу предпринимателя. Мы разработали несколько режимов работы с
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба»

доход (ЕНВД). «Контур.Эльба» позволяет отправлять отчетность в контролирующие органы и платить налоги, получать письма и требования от ФНС, сверяться с налоговой и пользоваться другими инструментами. Онлайн-бухгалтерия сама создает документы — на основе выписок по расчетному счету. Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции «ЮKassa», сказал: «ЮKassa постоянно расширяет возможно
21.08.2020 Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил КЭП

ия о новых требованиях в своем интернет-банке. В августе эта функция стала доступна и в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» для устройств на базе операционной системы Android. «Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет клиентам автоматизировать рутинные процессы о освободить время для решения стратегических задач. А налоговый календарь поможет не пропустить важную

10.03.2020 Клиенты «Точки» получили возможность оформить патент в один клик

рибегая к помощи лишних сервисов. Мы избавились от сложных форм заявлений и превратили получение патента в несколько простых действий в интернет-банке, — сказала Елена Насобина, руководитель проекта "Онлайн-бухгалтерия" в банке для предпринимателей "Точка". — Патентная система налогообложения предполагает фиксированную сумму налога, которая становится известна еще до получения патента. Это

28.01.2016 Онлайн-бухгалтерия «Небо» интегрировалась с банком «Точка»

27 января завершилась интеграция онлайн-бухгалтерии «Небо» с банком для предпринимателей «Точка» (ФГ «Открытие»). С этого дня пользователи «Неба», имеющие расчетный счет в «Точке», могут в один клик отправлять платежки в банк

10.07.2014 Облачная бухгалтерия «СКБ Контура» распалась

в октябре 2012 г., претерпел раскол и разъединился на два самостоятельных проекта. В 2012 г. компания «СКБ Контур» запустила онлайн-сервис «Бухгалтерия.Контур» на основе объединения сервисов «Эльба» (онлайн-бухгалтерия для индивидуальных предпринимателей и пользователей упрощенной системы налогообложения) и «Эврика» (для компаний, ведущих кадровый учет, зарплатный и т.п.). Сейчас он вновь р
20.01.2014 «Ассистент» запустил бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии

Компания TurboHeads, портфельный проект фонда Softline Venture Partners и ActiveCloud by Softline, объявила о существенном обновлении сервиса онлайн-бухгалтерии «Ассистент». Разработанное компанией решение теперь становится платформой для предоставления облачных услуг, ориентированных на сегмент среднего и малого бизнеса. При этом кл

Публикаций - 319, упоминаний - 337

Бухгалтерия облачная и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1383 224
9785 25
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 12
Ростелеком 11098 7
Yandex - Яндекс 9454 6
Startpack - СтартПак 26 5
Microsoft Corporation 25917 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 5
Softline - Софтлайн 3832 5
Startobaza - Стартобаза 38 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 76 4
МегаФон 11062 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3262 4
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 227 4
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 7 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 3
SAP SE 5635 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 372 3
БАРС Груп 583 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 3
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 744 3
TeamViewer 139 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1523 3
Softline - ActiveCloud - АктивХост РУ 139 3
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 141 3
Автодория 44 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1139 3
PARMA Technologies Group - Парма ТГ - Парма Технолоджис Груп - PARMA TG - PARMA Advanced Technologies - Парма Эдвансет Технолоджис 31 3
Бифит - Bifit 92 2
Сбер - СберРешения - Интеркомп 23 2
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 224 2
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл КЦ - контакт-центр 18 2
Компас 20 2
Сервис Плюс 187 2
Rentsoft - Рентсофт 39 2
РеалСпикер Групп - РеалСпикер Лаб - RealSpeaker 12 2
PARMA Technologies Group - Parmalogica - Пармалогика 7 2
Microsoft - Great Plains Software - GPS 38 2
Google Russia - Гугл Россия 229 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 15
СКБ Контур - Контур.Банк - Банк Екатеринбург - Екатеринбургский муниципальный банк 34 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 958 11
СКБ Контур УЦ - Удостоверяющий центр 55 7
Альфа-Банк 1997 6
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1422 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3176 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1570 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 623 4
ПСБ - Промсвязьбанк 980 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 4
БАРС Венчерз 5 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 3
ГПБ - Газпромбанк 1301 3
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 649 3
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 96 3
Банк24.ру 72 2
Кредит Европа банк 67 2
Инбанк 6 2
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 30 2
Югра Банк 14 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Инго Банк - Ингосстрах банк - Ингосстрах Союз АКБ - Союз Банк - Автогазбанк - Сибрегионбанк - Народный банк сбережений 67 2
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 8 2
ВТБ - ВТБ24 - Гута Банк - Тверь АКБ 86 2
Т-Банк - Т-Технологии - Каталитик Пипл МКООО - Точка Банк 83 2
ВЕК АКБ - Акционерный коммерческий банк 4 2
Сушкоф и пицца - Жизньмарт 4 2
БНКВ - Банк на Красных воротах 2 2
МКБ - Московский кредитный банк 660 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 936 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1921 2
Visa International 1998 2
Совкомбанк - Рокет - Рокетбанк 73 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1804 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 43
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5812 11
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3479 8
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 6
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 481 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1626 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 442 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3634 5
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 5
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1014 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1569 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 3
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Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2926 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 793 3
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ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 395 3
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 100 2
Судебная власть - Judicial power 2539 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3715 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 781 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 175 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2356 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 2
Федеральное казначейство России 1966 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 285 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 2
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 92 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 775 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1537 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 789 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 829 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 362 1
OWASP - Open Web Application Security Project 157 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 13 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2894 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 1399 37
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 424 31
СКБ Контур - Контур.Толк 136 27
СКБ Контур - Контур.Эльба 89 23
СКБ Контур - Контур.Эгида - Контур.Админ - Контур.Доступ 32 13
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6450 11
СКБ Контур - Контур.Призма 24 9
Google Android 15414 9
1С:Предприниматель 13 8
Apple iOS 8679 8
СКБ Контур - Контур.Экстерн 94 8
СКБ Контур - Контур.Отель 28 7
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 956 7
СКБ Контур - Контур.Реестро 18 7
1С:БухОбслуживание 16 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2589 6
СКБ Контур - Контур.Маркет 23 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 360 6
СКБ Контур - Контур.Доверенность 43 5
Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 40 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3748 5
СКБ Контур - Контур.Закупки 47 4
Linux OS 11744 4
Microsoft Office 4255 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5948 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 952 4
СКБ Контур - Контур.КЭДО 3 3
СКБ Контур - Контур.Сайн 5 3
СКБ Контур - Контур.Компас 7 3
СКБ Контур - Контур.Недвижимость 9 3
Microsoft Windows 17086 3
Apple - App Store 3159 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3007 3
Apple iPhone 6 4859 3
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 240 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2584 3
Форсайт Prognoz Platform 97 3
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 390 3
Яндекс.Директ - Yandex Direct 364 3
Сродных Михаил 97 22
Скрипниченко Павел 64 17
Катаева Елена 32 11
Прокопьев Василий 11 10
Добровольский Михаил 42 9
Бублик Илья 27 8
Немченкова Маргарита 10 8
Ташлыков Константин 11 7
Гуляева Полина 7 6
Сатдарова Анна 18 5
Смирнова Ольга 16 4
Туровец Артем 4 4
Покрышкин Дмитрий 28 4
Кирланова Светлана 6 4
Никифорова Светлана 34 4
Петров Евгений 35 4
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Кобзев Евгений 16 3
Шилов Станислав 10 3
Скользкова Светлана 13 3
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Коптелов Павел 13 3
Захарова Марина 6 3
Собянин Сергей 573 3
Никифоров Николай 1141 3
Куйвашев Евгений 21 3
Орловский Павел 11 3
Масарская Наталия 36 2
Соломин Павел 4 2
Шакманас Алгирдас 40 2
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Яшин Леонид 21 2
Кацоев Алексей 17 2
Орлов Алексей 22 2
Макаров Иван 33 2
Андрианов Дмитрий 20 2
Никушин Илья 8 2
Мехоношин Сергей 4 2
Максимов Василий 3 2
Мео Юрий 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 169543 260
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 24
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4586 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 11
Европа 25062 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3402 10
Казахстан - Республика 6159 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 9
Беларусь - Белоруссия 6391 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1733 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1860 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19475 5
Россия - УФО - Свердловская область 2028 5
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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