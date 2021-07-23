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Бухгалтерия облачная онлайн-бухгалтерия бухгалтерия онлайн интернет-бухгалтерия



23.07.2021 Онлайн-бухгалтерия от «СберРешений» включена в единый реестр российского ПО
16.06.2021 В онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка появился сервис «Персональный бухгалтер»
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба»
21.08.2020 Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил КЭП
10.03.2020 Клиенты «Точки» получили возможность оформить патент в один клик
28.01.2016 Онлайн-бухгалтерия «Небо» интегрировалась с банком «Точка»
10.07.2014 Облачная бухгалтерия «СКБ Контура» распалась
20.01.2014 «Ассистент» запустил бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии

Публикаций - 161, упоминаний - 171

Бухгалтерия облачная упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1095 77
7088 23
1С-ИжТиСи 6402 22
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 75 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10158 6
Softline - Софтлайн 2118 5
Startpack - СтартПак 25 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9615 4
Startobaza - Стартобаза 34 4
Microsoft Corporation 23612 4
Yandex - Яндекс 5794 4
Цифра ГК 2166 4
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 49 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2751 3
SAP SE 4922 3
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 506 3
Автодория 42 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 543 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6323 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1337 3
Softline ActiveCloud - АктивХост РУ 109 3
Форсайт - ранее ITG Consulting 122 3
АйТи 1292 3
Барс груп 520 3
Бифит - Bifit 83 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4216 2
Астрал ГК - Калуга Астрал 72 2
Voxys - LogiCall - ЛоджиКолл - контакт-центр 16 2
PARMA Technologies Group - Парма Технолоджис Груп - Парма Эдвансет Технолоджис 27 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 960 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7045 2
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 282 2
Google LLC 11022 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1830 2
SafeTech - СэйфТек 51 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2821 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 787 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 144 2
Сервис Плюс 182 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 877 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5916 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 10
Альфа-Банк 1608 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 5
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 4
ПСБ - Промсвязьбанк 741 4
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 905 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6243 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 3
ГПБ - Газпромбанк 948 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 573 3
МДМ Банк 270 2
Инбанк 6 2
Союз Банк 32 2
Банк24.ру 59 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 21 2
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 82 2
Mitsubishi - MC Bank Rus - МС Банк Рус - Банк Капитал Москва 7 2
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 46 2
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 2
Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 86 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 134 2
Гута Банк - Тверь АКБ 85 2
ВЕК АКБ - Акционерный коммерческий банк 4 2
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 357 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 2
МКБ - Московский кредитный банк 430 2
Visa International 1878 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2433 2
Лента - Сеть розничной торговли 1728 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 329 2
Транснефть 274 2
Papa John’s - Папа Джонс 12 1
uBank 21 1
AltaIR Capital 13 1
Puma - Пума 43 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 4 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18236 23
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2449 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10477 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1607 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9282 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2432 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 401 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3758 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2449 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1056 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1185 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1254 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 294 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 3
Правительство Москвы 2015 3
Президент Российской Федерации 3757 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1423 3
Администрация Екатеринбурга 30 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края 47 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 399 2
Федеральное казначейство России 1564 2
Администрация Президента РФ 984 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2036 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3078 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 87 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 153 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 158 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1681 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 191 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 57 1
ФРИИ Акселератор 36 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 282 1
Судебная власть - Judicial power 2118 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 7 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 202 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 706 1
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PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 33 1
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