Онлайн-бухгалтерия от «СберРешений» включена в единый реестр российского ПО Онлайн-бухгалтерия для индивидуальных предпринимателей компании «СберРешения» (ранее – «Интеркомп») включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Онлайн-бухгалтерия или «Бухгалтерия для ИП» предназначена для самостоятельного ведения бухгалтерии предпринимателями, не имеющими в штате сотрудников и работающих по упрощенной системе налогооб

В онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка появился сервис «Персональный бухгалтер» ис входит в тариф «Онлайн плюс». Его можно подключить и на других тарифах за дополнительную плату. «Онлайн-бухгалтерия упрощает работу предпринимателя. Мы разработали несколько режимов работы с

Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» доход (ЕНВД). «Контур.Эльба» позволяет отправлять отчетность в контролирующие органы и платить налоги, получать письма и требования от ФНС, сверяться с налоговой и пользоваться другими инструментами. Онлайн-бухгалтерия сама создает документы — на основе выписок по расчетному счету. Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции «ЮKassa», сказал: «ЮKassa постоянно расширяет возможно

Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил КЭП ия о новых требованиях в своем интернет-банке. В августе эта функция стала доступна и в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» для устройств на базе операционной системы Android. «Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет клиентам автоматизировать рутинные процессы о освободить время для решения стратегических задач. А налоговый календарь поможет не пропустить важную

Клиенты «Точки» получили возможность оформить патент в один клик рибегая к помощи лишних сервисов. Мы избавились от сложных форм заявлений и превратили получение патента в несколько простых действий в интернет-банке, — сказала Елена Насобина, руководитель проекта "Онлайн-бухгалтерия" в банке для предпринимателей "Точка". — Патентная система налогообложения предполагает фиксированную сумму налога, которая становится известна еще до получения патента. Это

Онлайн-бухгалтерия «Небо» интегрировалась с банком «Точка» 27 января завершилась интеграция онлайн-бухгалтерии «Небо» с банком для предпринимателей «Точка» (ФГ «Открытие»). С этого дня пользователи «Неба», имеющие расчетный счет в «Точке», могут в один клик отправлять платежки в банк

Облачная бухгалтерия «СКБ Контура» распалась в октябре 2012 г., претерпел раскол и разъединился на два самостоятельных проекта. В 2012 г. компания «СКБ Контур» запустила онлайн-сервис «Бухгалтерия.Контур» на основе объединения сервисов «Эльба» (онлайн-бухгалтерия для индивидуальных предпринимателей и пользователей упрощенной системы налогообложения) и «Эврика» (для компаний, ведущих кадровый учет, зарплатный и т.п.). Сейчас он вновь р