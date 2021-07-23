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СОБЫТИЯ
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|23.07.2021
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Онлайн-бухгалтерия от «СберРешений» включена в единый реестр российского ПО
Онлайн-бухгалтерия для индивидуальных предпринимателей компании «СберРешения» (ранее – «Интеркомп») включена в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Онлайн-бухгалтерия или «Бухгалтерия для ИП» предназначена для самостоятельного ведения бухгалтерии предпринимателями, не имеющими в штате сотрудников и работающих по упрощенной системе налогооб
|16.06.2021
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В онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка появился сервис «Персональный бухгалтер»
ис входит в тариф «Онлайн плюс». Его можно подключить и на других тарифах за дополнительную плату. «Онлайн-бухгалтерия упрощает работу предпринимателя. Мы разработали несколько режимов работы с
|01.12.2020
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Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба»
доход (ЕНВД). «Контур.Эльба» позволяет отправлять отчетность в контролирующие органы и платить налоги, получать письма и требования от ФНС, сверяться с налоговой и пользоваться другими инструментами. Онлайн-бухгалтерия сама создает документы — на основе выписок по расчетному счету. Никита Савельев, начальник отдела электронной коммерции «ЮKassa», сказал: «ЮKassa постоянно расширяет возможно
|21.08.2020
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Каждый десятый клиент онлайн-бухгалтерии Райффайзенбанка выпустил КЭП
ия о новых требованиях в своем интернет-банке. В августе эта функция стала доступна и в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» для устройств на базе операционной системы Android. «Бесплатная онлайн-бухгалтерия Райффайзенбанка позволяет клиентам автоматизировать рутинные процессы о освободить время для решения стратегических задач. А налоговый календарь поможет не пропустить важную
|10.03.2020
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Клиенты «Точки» получили возможность оформить патент в один клик
рибегая к помощи лишних сервисов. Мы избавились от сложных форм заявлений и превратили получение патента в несколько простых действий в интернет-банке, — сказала Елена Насобина, руководитель проекта "Онлайн-бухгалтерия" в банке для предпринимателей "Точка". — Патентная система налогообложения предполагает фиксированную сумму налога, которая становится известна еще до получения патента. Это
|28.01.2016
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Онлайн-бухгалтерия «Небо» интегрировалась с банком «Точка»
27 января завершилась интеграция онлайн-бухгалтерии «Небо» с банком для предпринимателей «Точка» (ФГ «Открытие»). С этого дня пользователи «Неба», имеющие расчетный счет в «Точке», могут в один клик отправлять платежки в банк
|10.07.2014
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Облачная бухгалтерия «СКБ Контура» распалась
в октябре 2012 г., претерпел раскол и разъединился на два самостоятельных проекта. В 2012 г. компания «СКБ Контур» запустила онлайн-сервис «Бухгалтерия.Контур» на основе объединения сервисов «Эльба» (онлайн-бухгалтерия для индивидуальных предпринимателей и пользователей упрощенной системы налогообложения) и «Эврика» (для компаний, ведущих кадровый учет, зарплатный и т.п.). Сейчас он вновь р
|20.01.2014
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«Ассистент» запустил бесплатный сервис онлайн-бухгалтерии
Компания TurboHeads, портфельный проект фонда Softline Venture Partners и ActiveCloud by Softline, объявила о существенном обновлении сервиса онлайн-бухгалтерии «Ассистент». Разработанное компанией решение теперь становится платформой для предоставления облачных услуг, ориентированных на сегмент среднего и малого бизнеса. При этом кл
Бухгалтерия облачная и организации, системы, технологии, персоны:
|Сродных Михаил 97 22
|Скрипниченко Павел 64 17
|Катаева Елена 32 11
|Прокопьев Василий 11 10
|Добровольский Михаил 42 9
|Бублик Илья 27 8
|Немченкова Маргарита 10 8
|Ташлыков Константин 11 7
|Гуляева Полина 7 6
|Сатдарова Анна 18 5
|Смирнова Ольга 16 4
|Туровец Артем 4 4
|Покрышкин Дмитрий 28 4
|Кирланова Светлана 6 4
|Никифорова Светлана 34 4
|Петров Евгений 35 4
|Поздняков Владимир 8 3
|Кобзев Евгений 16 3
|Шилов Станислав 10 3
|Скользкова Светлана 13 3
|Касьянов Сергей 6 3
|Коптелов Павел 13 3
|Захарова Марина 6 3
|Собянин Сергей 573 3
|Никифоров Николай 1141 3
|Куйвашев Евгений 21 3
|Орловский Павел 11 3
|Масарская Наталия 36 2
|Соломин Павел 4 2
|Шакманас Алгирдас 40 2
|Круглов Максим 26 2
|Яшин Леонид 21 2
|Кацоев Алексей 17 2
|Орлов Алексей 22 2
|Макаров Иван 33 2
|Андрианов Дмитрий 20 2
|Никушин Илья 8 2
|Мехоношин Сергей 4 2
|Максимов Василий 3 2
|Мео Юрий 5 2
|Ведомости 1552 4
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11622 3
|Forbes - Форбс 1032 2
|The Register - The Register Hardware 1807 2
|Автокод (портал) 41 1
|The Banker 6 1
|Актион Медиа 4 1
|Boersen 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 494 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6141 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2523 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
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