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Орловский Павел


УПОМИНАНИЯ


25.06.2025 ​В «Контур.Банке» появилась интеграция с «Контур.Экстерном»: теперь платежные поручения можно создавать прямо в сервисе учета ​ 1
18.11.2024 «Контур.Экстерн» провел интеграцию с «Контур.ОФД»: теперь в учете можно отражать данные из касс 1
01.10.2024 Сервисы «Контура» для отчетности и учета объединились 1
05.07.2024 «Контур.Норматив» теперь доступен только клиентам «Контур.Экстерна» 1
12.04.2023 Селлеры маркетплейсов могут работать в «Контур.бухгалтерии» 1
28.07.2022 «Контур.бухгалтерия» и банк для бизнеса «Бланк» настроили обмен данными 1
16.07.2020 «Контур.Бухгалтерия» и Азиатско-Тихоокеанский банк настроили обмен данными 1
22.11.2019 Банк «Восточный» интегрировал «Контур.Бухгалтерию» с системой дистанционного обслуживания 1
21.03.2019 «Банк Авангард» интегрировал интернет-банк с учетными сервисами «СКБ Контур» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Орловский Павел и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1142 6
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 333 1
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 13 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 364 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 54 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 42 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1475 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 819 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2992 1
СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 128 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2161 3
Бухгалтерия облачная - онлайн-бухгалтерия - бухгалтерия онлайн - интернет-бухгалтерия 312 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5798 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12918 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68835 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24997 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3990 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2392 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10776 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11947 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2649 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 575 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5572 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1349 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16322 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4321 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14136 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21995 1
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2754 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 421 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24989 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32181 1
Бухгалтерия - УПД - Универсальный передаточный документ 139 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов - Открытые API 396 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2498 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2527 1
СКБ Контур - Контур.Экстерн - Контур.Бухгалтерия 51 7
СКБ Контур - Контур.Экстерн 78 4
СКБ Контур - Контур.Норматив 1 1
СКБ Контур - Контур.ОФД 16 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 84 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1042 1
Ермолаева Анна 7 1
Мокрышев Сергей 3 1
Салатов Дмитрий 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 150117 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6135 8
Платёжное поручение - Payment order 230 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49512 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8007 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52963 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6191 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11317 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1010 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24934 2
Налогообложение - ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 82 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6398 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8267 1
Бухгалтерия - КУДИР - Книга учета доходов и расходов организаций 65 1
Налогообложение - УСН - Упрощенная система налогообложения 119 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 394 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4263 1
MedTech - ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности - больничный лист 347 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2182 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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