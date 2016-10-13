Индексная книга CNews*
ЭСФ Электронные счета-фактуры
Публикаций - 217, упоминаний - 227
ЭСФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кишковский Эдуард 10 6
|Пырков Георгий 8 2
|Рязанова Юлия 12 2
|Дзлиев Артур 2 2
|Козлов Сергей 34 2
|Сизов Антон 24 1
|Степанов Антон 57 1
|Телятников Алексей 21 1
|Бояркин Иван 5 1
|Якубовский Леонид 5 1
|Андреев Максим 35 1
|Мурашкинцев Игорь 6 1
|Постоюк Екатерина 7 1
|Гурова Наталья 13 1
|Кухарев Сергей 8 1
|Клоков Андрей 5 1
|Чернобыльская Анна 7 1
|Юрченко Константин 4 1
|Стятюгин Роман 30 1
|Нагибин Сергей 3 1
|Занин Виталий 22 1
|Лавров Виталий 22 1
|Галкин Дмитрий 22 1
|Горьков Сергей 21 1
|Заржецкий Александр 32 1
|Фомичев Андрей 69 1
|Путятинский Сергей 68 1
|Лебедев Сергей 35 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210002, в очереди разбора - 895144.
Создано именных указателей - 105193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.