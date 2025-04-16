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ЭСФ Электронные счета-фактуры
СОБЫТИЯ
|16.04.2025
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Поддержка нового формата УПД и счета-фактуры в СЭД ТЕЗИС
Согласно приказу ФНС № ЕД-7-26/970@, с 1 апреля 2025 г. организациям необходимо использовать новый 970 формат УПД и счета-фактуры. Команда СЭД ТЕЗИС реализовала поддержку этого формата в новой версии системы. Об этом CNews сообщили представители СЭД ТЕЗИС. Изменения требований регуляторов Приказ ФНС № ЕД-7-2
|13.10.2016
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RBC Group выпустила решение для интеграции учетных систем с государственной системой электронных счетов-фактур Казахстана
ds EnterpriseOne с государственной информационной системой электронных счетов-фактур Казахстана (ИС ЭСФ). Об этом говорится в заявлении RBC Group, поступившем в редакцию CNews. С 1 января 2017
|22.09.2016
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Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами
хема E-invoicing под российские стандарты документооборота и внедрен алгоритм конвертации Invoice в ЭСФ. Об этом CNews сообщили в компании E-Com. По словам руководителя отдела контроля расчетов
|20.07.2016
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Edisoft переводит поставщиков сети «Зельгрос» на электронные счета-фактуры
Переход на юридически значимый электронный документооборот является логичным шагом по оптимизации взаимодействия с контрагентами и сокращению издержек, подчеркнули в компании. По утверждению Edisoft, электронные счета-фактуры позволяют полностью отказаться от бумажных аналогов. Для подключения контрагентов сети к обмену электронными счетами-фактурами компания предоставила свою ЭДО-платформу
|08.06.2016
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Поставщики «Ленты» переходят на электронные счета-фактуры с помощью Edisoft
ументооборота, начала переводить своих клиентов — поставщиков российской торговой сети «Лента» — на электронные счета-фактуры. Они смогут обмениваться с ритейлером юридически значимыми документ
|23.10.2015
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Объем трафика электронных счетов-фактур в системе Exite-Evolution составил около 9 млн документов
октябрю 2015 г. в системе Exite-Evolution провайдера E-Com объем трафика электронных счетов-фактур (ЭСФ) составил около 9 млн документов. Такой объем был сгенерирован в рамках документооборота
|09.10.2015
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E-Com разработал генератор электронных счетов-фактур под российские стандарты документооборота
го обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, разработала генератор электронных счетов-фактур (ЭСФ) под российские стандарты документооборота — InDocFactory. Об этом CNews сообщли в E-Com.
|26.06.2015
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Торговая сеть «Лента» переходит на электронные счета-фактуры
я сеть «Лента» запустила проект по переводу поставщиков на использование электронных счетов-фактур (ЭСФ). Об этом CNews сообщили в компании «Корус Консалтинг СНГ» (100% дочернем обществе Сберба
|03.06.2015
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МГТС переводит абонентов на электронные счета
ода компания планирует значительно расширить его функциональность, сделав “единым окном” для коммуникации абонента и оператора. Очередным шагом в этом направлении стал перевод абонентов с бумажных на электронные счета. Использование современных технологий обслуживания удобно для клиентов и позволяет МГТС экономить ресурсы, которые в дальнейшем будут направлены на развитие инновационных серв
|06.04.2015
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«Сбербанк России» запустил сервис отправки электронных счетов-фактур за свои услуги
ербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) и доступная для всех юридических лиц — клиентов банка. Чтобы получать электронные счета-фактуры от «Сбербанка России» и других контрагентов, организациям, уже заре
|10.10.2014
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Швейцария обязала предпринимателей использовать e-invoicing
та превышает 5 000 швейцарских франков (примерно $5,2 тыс). Это освободит от обязанности выставлять электронный счет представителей среднего и малого бизнеса, у которых государство делает небол
|03.09.2014
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Электронные счета выбрали 3,5 млн абонентов «Ростелекома»
экологически правильный выбор сделали уже 3,5 млн абонентов компании. Все абоненты, которые выбрали электронный счет, не только помогают снизить потребление бумаги, но и получают поощрение. За
|25.03.2014
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40 тыс. клиентов «Ростелекома» в Калужской области перешли на электронные счета
2013 г., для абонентов стали скорость получения информации, удобство и доступность. Альтернативная форма доставки позволяет получать счет за услуги связи в комфортном - электронном - виде на e-mail. «Электронный счет расширяет возможности абонента, - отмечает первый заместитель директора филиала - директор по развитию бизнеса и продажам Калужского филиала «Ростелеком» Дмитрий Чванов. - Счет
|12.09.2013
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«Мон’дэлис Русь» начала выставлять электронные счета-фактуры
орова, представитель компании «Мон’дэлис Русь». В сентябре 2013 г. компания начала обмениваться электронными счетами-фактурами через систему «Диадок» компании «СКБ Контур» с одним из своих партнеров. Счета-фактуры формируются на основе EDI-сообщений INVOIC, которые создаются во внутренней учетной системе «Мон’дэлис Русь» (SAP). По AS2-каналу эти сообщения передаются в EDI-систему компании «
|01.04.2013
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Конвергенция EDI и ЭДО выгодна ритейлерам
ься. Например, возможны варианты объединения таких документов, как товарно-транспортная накладная и счет-фактура, в рамках единого электронного документа, что наилучшим образом соответствовало
|24.05.2012
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Налогоплательщики уже этим летом смогут представлять в налоговые органы счета-фактуры в электронном виде
созданы все условия», - сказал Егоров. «Необходимо помнить, что в соответствии с законодательством счет-фактура в электронном виде полностью заменяет его бумажный аналог и является его альтерн
|12.05.2012
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Как стать оператором электронного документооборота
нного документооборота». Речь идет о компаниях, имеющих право передавать в налоговую и контрагентам электронные счета-фактуры (ЭСФ). Служба опубликовала приказ, утверждающий «временное положени
|05.08.2010
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Медведев разрешил электронные счета-фактуры
и. В компании «Такском», принимавшей участие в этом проекте, мнение чиновников о пользе перехода на электронные счета-фактуры разделяют и утверждают, что при выставлении их в таком виде возможн
|08.07.2008
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Электронные счета-фактуры в России: учимся у Европы
ечить онлайн-доступ; 14 стран требовали сохранять в оригинальном виде полученные, а 11 – выпущенные счета-фактуры; Все страны требовали в обязательном порядке сохранять дополнительные данные, п
|15.02.2008
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Счета-фактуры станут электронными
. Напомним, что когда товар передается от продавца к покупателю, в России подписываются накладная и счет-фактура, которая необходима для ведения учета по НДС. Дмитрий Милованцев: Мининформсвязи
|12.12.2006
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"Бэст-5" версии 3.4 пополнилась новым приложением
чета закупок и продаж. Таким образом, сделан еще один шаг в отделении функций фискального учета от задач оперативного и управленческого учета. В целом, «Книга покупок и продаж» позволяет: формировать счета-фактуры на оприходование и отгрузку; формировать авансовые счета-фактуры; отражать счета-фактуры в расчетах по обязательствам; автоматически формировать записи в книгах поку
|06.12.2001
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Утвержден единый европейский стандарт на электронные счета-фактуры
р с начислением НДС, который заменит существующие 15 образцов заполнения документов. Таким образом, электронные счета-фактуры подпадут под единый стандарт и будут обязательны к приему в любой с
ЭСФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кишковский Эдуард 17 12
|Сизов Антон 29 8
|Шифман Эдуард 17 6
|Макаров Станислав 118 6
|Арлазаров Владимир 290 6
|Бейдер Александр 75 5
|Соколов Кирилл 40 5
|Рязанова Юлия 12 4
|Гришанова Ирина 27 4
|Самойленко Максим 67 4
|Валяева Елизавета 72 4
|Шевченко Антон 21 4
|Шушкин Дмитрий 95 4
|Жуков Сергей 39 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Демидов Михаил 134 3
|Иевлев Евгений 28 3
|Кушпель Юрий 10 3
|Лапина Ольга 5 3
|Меликджанян Александр 5 3
|Путин Владимир 3454 3
|Дмитриев Кирилл 120 3
|Дзлиев Артур 2 2
|Рахимбердиев Аскар 45 2
|Вильде Александр 14 2
|Степанов Антон 71 2
|Ипатов Вадим 84 2
|Бушмелев Сергей 44 2
|Истомин Константин 58 2
|Житнюк Павел 34 2
|Кухарев Сергей 8 2
|Пырков Георгий 8 2
|Мурашкинцев Игорь 6 2
|Якубовский Леонид 5 2
|Фильченков Роман 3 2
|MacMillan Andy - МакМиллан Энди 5 2
|Ахметшин Рамиль 6 2
|Поликарпов Вячеслав 3 2
|Егорова Светлана 4 2
|Тарасов Виталий 49 2
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