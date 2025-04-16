Поддержка нового формата УПД и счета-фактуры в СЭД ТЕЗИС Согласно приказу ФНС № ЕД-7-26/970@, с 1 апреля 2025 г. организациям необходимо использовать новый 970 формат УПД и счета-фактуры. Команда СЭД ТЕЗИС реализовала поддержку этого формата в новой версии системы. Об этом CNews сообщили представители СЭД ТЕЗИС. Изменения требований регуляторов Приказ ФНС № ЕД-7-2

RBC Group выпустила решение для интеграции учетных систем с государственной системой электронных счетов-фактур Казахстана ds EnterpriseOne с государственной информационной системой электронных счетов-фактур Казахстана (ИС ЭСФ). Об этом говорится в заявлении RBC Group, поступившем в редакцию CNews. С 1 января 2017

Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами хема E-invoicing под российские стандарты документооборота и внедрен алгоритм конвертации Invoice в ЭСФ. Об этом CNews сообщили в компании E-Com. По словам руководителя отдела контроля расчетов

Edisoft переводит поставщиков сети «Зельгрос» на электронные счета-фактуры Переход на юридически значимый электронный документооборот является логичным шагом по оптимизации взаимодействия с контрагентами и сокращению издержек, подчеркнули в компании. По утверждению Edisoft, электронные счета-фактуры позволяют полностью отказаться от бумажных аналогов. Для подключения контрагентов сети к обмену электронными счетами-фактурами компания предоставила свою ЭДО-платформу

Поставщики «Ленты» переходят на электронные счета-фактуры с помощью Edisoft ументооборота, начала переводить своих клиентов — поставщиков российской торговой сети «Лента» — на электронные счета-фактуры. Они смогут обмениваться с ритейлером юридически значимыми документ

Объем трафика электронных счетов-фактур в системе Exite-Evolution составил около 9 млн документов октябрю 2015 г. в системе Exite-Evolution провайдера E-Com объем трафика электронных счетов-фактур (ЭСФ) составил около 9 млн документов. Такой объем был сгенерирован в рамках документооборота

E-Com разработал генератор электронных счетов-фактур под российские стандарты документооборота го обмена данными (EDI) под торговой маркой Exite, разработала генератор электронных счетов-фактур (ЭСФ) под российские стандарты документооборота — InDocFactory. Об этом CNews сообщли в E-Com.

Торговая сеть «Лента» переходит на электронные счета-фактуры я сеть «Лента» запустила проект по переводу поставщиков на использование электронных счетов-фактур (ЭСФ). Об этом CNews сообщили в компании «Корус Консалтинг СНГ» (100% дочернем обществе Сберба

МГТС переводит абонентов на электронные счета ода компания планирует значительно расширить его функциональность, сделав “единым окном” для коммуникации абонента и оператора. Очередным шагом в этом направлении стал перевод абонентов с бумажных на электронные счета. Использование современных технологий обслуживания удобно для клиентов и позволяет МГТС экономить ресурсы, которые в дальнейшем будут направлены на развитие инновационных серв

«Сбербанк России» запустил сервис отправки электронных счетов-фактур за свои услуги ербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) и доступная для всех юридических лиц — клиентов банка. Чтобы получать электронные счета-фактуры от «Сбербанка России» и других контрагентов, организациям, уже заре

Швейцария обязала предпринимателей использовать e-invoicing та превышает 5 000 швейцарских франков (примерно $5,2 тыс). Это освободит от обязанности выставлять электронный счет представителей среднего и малого бизнеса, у которых государство делает небол

Электронные счета выбрали 3,5 млн абонентов «Ростелекома» экологически правильный выбор сделали уже 3,5 млн абонентов компании. Все абоненты, которые выбрали электронный счет, не только помогают снизить потребление бумаги, но и получают поощрение. За

40 тыс. клиентов «Ростелекома» в Калужской области перешли на электронные счета 2013 г., для абонентов стали скорость получения информации, удобство и доступность. Альтернативная форма доставки позволяет получать счет за услуги связи в комфортном - электронном - виде на e-mail. «Электронный счет расширяет возможности абонента, - отмечает первый заместитель директора филиала - директор по развитию бизнеса и продажам Калужского филиала «Ростелеком» Дмитрий Чванов. - Счет

«Мон’дэлис Русь» начала выставлять электронные счета-фактуры орова, представитель компании «Мон’дэлис Русь». В сентябре 2013 г. компания начала обмениваться электронными счетами-фактурами через систему «Диадок» компании «СКБ Контур» с одним из своих партнеров. Счета-фактуры формируются на основе EDI-сообщений INVOIC, которые создаются во внутренней учетной системе «Мон’дэлис Русь» (SAP). По AS2-каналу эти сообщения передаются в EDI-систему компании «

Конвергенция EDI и ЭДО выгодна ритейлерам ься. Например, возможны варианты объединения таких документов, как товарно-транспортная накладная и счет-фактура, в рамках единого электронного документа, что наилучшим образом соответствовало

Налогоплательщики уже этим летом смогут представлять в налоговые органы счета-фактуры в электронном виде созданы все условия», - сказал Егоров. «Необходимо помнить, что в соответствии с законодательством счет-фактура в электронном виде полностью заменяет его бумажный аналог и является его альтерн

Как стать оператором электронного документооборота нного документооборота». Речь идет о компаниях, имеющих право передавать в налоговую и контрагентам электронные счета-фактуры (ЭСФ). Служба опубликовала приказ, утверждающий «временное положени

Медведев разрешил электронные счета-фактуры и. В компании «Такском», принимавшей участие в этом проекте, мнение чиновников о пользе перехода на электронные счета-фактуры разделяют и утверждают, что при выставлении их в таком виде возможн

Электронные счета-фактуры в России: учимся у Европы ечить онлайн-доступ; 14 стран требовали сохранять в оригинальном виде полученные, а 11 – выпущенные счета-фактуры; Все страны требовали в обязательном порядке сохранять дополнительные данные, п

Счета-фактуры станут электронными . Напомним, что когда товар передается от продавца к покупателю, в России подписываются накладная и счет-фактура, которая необходима для ведения учета по НДС. Дмитрий Милованцев: Мининформсвязи

"Бэст-5" версии 3.4 пополнилась новым приложением чета закупок и продаж. Таким образом, сделан еще один шаг в отделении функций фискального учета от задач оперативного и управленческого учета. В целом, «Книга покупок и продаж» позволяет: формировать счета-фактуры на оприходование и отгрузку; формировать авансовые счета-фактуры; отражать счета-фактуры в расчетах по обязательствам; автоматически формировать записи в книгах поку