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ЭСФ Электронные счета-фактуры



13.10.2016 RBC Group выпустила решение для интеграции учетных систем с государственной системой электронных счетов-фактур Казахстана
22.09.2016 Selgros преобразовала в SAP схему работы с электронными счетами-фактурами
23.10.2015 Объем трафика электронных счетов-фактур в системе Exite-Evolution составил около 9 млн документов
09.10.2015 E-Com разработал генератор электронных счетов-фактур под российские стандарты документооборота
26.06.2015 Торговая сеть «Лента» переходит на электронные счета-фактуры
01.04.2013 Конвергенция EDI и ЭДО выгодна ритейлерам

Публикаций - 217, упоминаний - 227

ЭСФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 105 14
КриптоПРО - Крипто-ПРО 340 3
SAP SE 4835 3
Ediweb - Эдивеб - Edisoft - Эдисофт 54 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 997 2
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 141 2
Microsoft Corporation 23396 2
RBC Group 7 1
Тензор 64 1
Корус Консалтинг ГК 1062 1
Программный продукт ГК 58 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4100 1
Samsung Electronics 9667 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 499 1
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 305 1
ПрограмБанк 95 1
IFS - Industrial and Financial Systems 67 1
Фаматек 22 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 504 1
Такском - Taxcom 206 1
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Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1137 1
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Металлинвестбанк - Металлургический Инвестиционный Банк 50 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
Coca-Cola Company 250 2
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 16 2
InCity - Модный континент 14 1
КурскМаслоПром 1 1
Почта России ПАО 1973 1
FICO 47 1
Агропромкомплектация ГК 6 1
Nike 174 1
Citi - Citibank - Ситибанк 293 1
Бинбанк 193 1
НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 10 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 224 1
Societe Generale - Росбанк АКБ 502 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1156 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 1
Связной ГК 1328 1
Магнолия - сеть супермаркетов 16 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 204 1
X5 Group - Перекрёсток 449 1
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ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17685 3
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3629 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 244 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10671 9
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7667 2
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12788 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9615 1
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2266 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10814 1
EAM - Enterprise Asset Management - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 565 1
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Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7720 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 358 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11251 1
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 80 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 9999 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19436 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 156 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 556 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 866 1
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 135 1
УПД - Универсальный передаточный документ 89 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1021 1
Э-Ком - Exite-Evolution 13 6
Docrobot EXite 22 4
Docrobot SignEx 5 4
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 549 3
Docrobot FactorEx 12 3
Сбер - E-invoicing ЭДО 93 2
КриптоПро CSP СКЗИ 169 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 905 2
Фаматек - RAdmin - программа удалённого администрирования ПК для платформы Windows 30 1
Diasoft Flextera 57 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3987 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Сбер - Сберкорус Сфера курьер 19 1
Такском Файлер 7 1
Такском Визор 1 1
Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 288 1
Scala - Язык программирования 128 1
Neoflex Reporting 21 1
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ 41 1
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СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 181 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 802 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 7398 1
Gartner - Гартнер 3467 1
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