Tagline - Тэглайн

22.01.2026 Unisender выделил свои медиа с аудиторией 1,5 млн человек в самостоятельную компанию 1
11.12.2024 beeline cloud завоевал три золотых награды на Tagline Awards 2024 2
07.10.2024 Как разработать интернет-магазин для B2B-сегмента и успешно интегрировать его в цифровую экосистему. Опыт ОМК 1
15.05.2024 «КОРУС Консалтинг» представил новый бренд «Бустрейд» — B2B-портал для оптовых клиентов 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
09.09.2022 Евгений Ройтман: Основным «выгодоприобретателем» сетей 5G будут не люди, а высокотехнологичные устройства 1
13.01.2021 DZ Systems, холдинг создателя «Яндекс.Маркета» Дмитрия Завалишина, вырос в два раза в 2020 году 1
23.11.2020 Александр Тараторин, Росбанк -

Для развития банковских приложений экспертиза по ним должна присутствовать внутри банка

 1
26.08.2020 «Сбклауд» начала предоставлять услуги хостинга со спецтарифами для СМБ 1
29.03.2019 Первая антиконференция о мобильной разработке от mobile.SimbirSoft 3
26.02.2019 Мобильное приложение телеканала СТС продолжает собирать награды 1
04.02.2019 Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателей 1
29.01.2019 В ePN Cashback назначен новый глава отдела маркетинга 1
16.10.2018 «Яндекс» и Сбербанк создали первый в России сервис мгновенных онлайн-платежей для бизнеса 1
15.06.2017 «Открытая Мобильная Платформа» и группа компаний DZ Systems формируют экосистему вокруг Sailfish Mobile OS RUS 1
29.04.2016 «Тэглайн» составил рейтинг самых популярных CRM-систем в России 2
07.10.2014 «Тэглайн» опубликовал рейтинг мобильных разработчиков России 4
06.03.2014 В Ульяновске пройдет ИТ-конференция «Стачка» 1
06.08.2013 Заработал новый сайт проекта «Универсальная электронная карта» 2
04.06.2012 ISPmanager и cPanel возглавили рейтинг хостинг-панелей в России 2
30.05.2012 Названы лучшие веб-студии России в 2012 г. 1
16.01.2012 «Мегаплан» лидирует среди инструментов для управления проектами на рынке веб-разработок 1
13.01.2012 UMI.CMS назвали самой качественной CMS в России в 2011 г. 1
22.12.2011 Smartico исследовала факторы попадания в рейтинг ведущих веб-студий России 2
27.10.2010 Веб-студии пожаловались Медведеву на закон о страховых взносах 1
14.05.2010 Социальная сеть Gamer.ru сменила руководителя 1
14.04.2010 Россия: рынок веб-разработок вырос на 35% в 2009 г. 1
13.03.2009 «Тэглайн» открыла рейтинг ведущих студий Рунета в 2009 г. 3
17.04.2008 X-Project засудит организаторов рейтинга веб-студий TagLine 1

Публикаций - 29, упоминаний - 41

Tagline и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8550 3
9068 3
1С-Битрикс - Bitrix 626 3
RedMadRobot - Рэдмэдробот 77 3
SimbirSoft - СимбирСофт 104 3
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 51 3
DZ Systems - ДЗ Системс 15 2
Бюро Пирогова 6 2
Articul Media Group - Артикул Медиа - Articul Technology - Артикул Продакшн 7 2
Nimax - Нимакс 4 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3141 2
МегаФон 10017 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9222 2
Telegram Group 2612 2
Мегаплан 89 2
Clutch 5 1
Бизнес ИТ 46 1
ARTW - АРТВ 7 1
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 126 1
Hughes 111 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 910 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Atilekt - Атилект 7 1
UniSender - Юнисендер СМАРТ 23 1
DZ Systems - Digital Zone - ДЗ-Центр 8 1
AppFutura 1 1
Adobe Figma 64 1
RDN Group - РДН Групп 9 1
VNPT - RusVietTelecom 1 1
КамАЗ ЦИКТ - КамАЗ Центр информационных и коммуникационных технологий - КамАЗ Digital - КамАЗ ЦП - КамАЗ Цифровая платформа - KAMAZ Digital 22 1
Flant - Express 42 - Экспресс 42 14 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Дайком 11 1
ScrumTrek - Скрамтрек 9 1
Unreal Mojo - Моджо 10 1
Gals Software - Галс Софтвэр - Галс Софт 5 1
АДВ ГК - ADV/web-engineering - АДВ Технологии 15 1
Samsung Electronics 10676 1
Ростелеком 10379 1
Broadcom - VMware 2506 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 383 1
Альфа-Банк 1880 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8269 2
СПК - Сталепромышленная компания 11 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 167 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
UMS holding - Akkermann - Akkermann Cement - Аккерманн Цемент - Южно-уральская горно-перерабатывающая компания, ЮУГПК - Ахангаранцемент 11 1
Ailove - Айлав 3 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
Trussardi - Т.р.с. дистрибьюшн 4 1
РЖД - Российские железные дороги 2011 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1390 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 223 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 945 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 685 1
ВкусВилл - Избёнка 192 1
Лента - Сеть розничной торговли 2279 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 1
ПСБ - Промсвязьбанк 907 1
Газпром нефть 675 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 407 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 567 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 249 1
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 1
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 54 1
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 41 1
UFG Private Equity 37 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 64 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Авто - Русфинанс банк, РФБ 56 1
Студия Артемия Лебедева 98 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг 55 1
Музей техники Вадима Задорожного 1 1
Sumitomo Group - Sumitomo Corporation - Сумитомо Корпорэйшн - Сумитрейд 70 1
Востокцемент 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3471 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2949 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 703 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1486 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3268 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 272 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1048 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 783 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4936 4
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4688 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4503 2
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1195 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17840 2
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10136 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17172 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8199 2
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3108 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2443 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7642 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26100 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5148 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 2
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1442 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7105 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 767 2
SS - Second Screen 11 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1045 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 969 1
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 144 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 429 1
Data monetization - Монетизация данных 1836 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 640 3
Vtiger Systems 3 2
Google Android 14764 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 183 2
Qsoft - amoCRM 131 2
Ispmanager - ИСПменеджер 25 2
Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 9 1
Сбер - Виртуальная школа 1 1
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
ВымпелКом - Билайн WiFi - Beeline WiFi 32 1
DZ Systems - Digital Zone - Фантом ОС 27 1
Genode Labs - Genode OS Framework 2 1
Т1 Сервионика - MakeCloud IaaS-сервис 23 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1550 1
Qsoft - Teamly KMS - Teamly AI - Система управления знаниями 6 1
Oakley Capital - WebPros - Parallels Plesk 48 1
Notion Labs - Notion 48 1
Альт-Инвест - Эксперт Системс - Quick Sales 3 1
Корус Консалтинг - Бустрейд - Korus B2B-портал 13 1
Т2 - Т2 Мобайл - Мой T2 - Мой Теле2 3 1
Альфа-Банк - Альфа-Директ 8 1
Google YouTube - Видеохостинг 2907 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7394 1
Apple iOS 8296 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3446 1
Rakuten Viber 654 1
Intel x86 - архитектура процессора 1988 1
Apple - App Store 3016 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 887 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 957 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 1
JavaScript - JS - язык программирования 1337 1
Apple Pay 505 1
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1178 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 217 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Huawei nova - Серия смартфона 77 1
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 206 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 191 1
Раменский Алексей 3 3
Завалишин Дмитрий 20 2
Терехов Андрей 40 2
Любимов Александр 14 1
Будневский Дмитрий 1 1
Михеенков Никита 1 1
Шведова Анна 3 1
Бурлаков Степан 2 1
Россихин Дмитрий 4 1
Гулинян Армен 3 1
Гусарова Юлия 4 1
Нахшунов Виктор 1 1
Березняков Владислав 1 1
Эйгес Павел 107 1
Попов Анатолий 147 1
Мегрелишвили Георгий 27 1
Черкасова Надия 23 1
Петерсон Дмитрий 10 1
Макин Алексей 12 1
Таврин Иван 119 1
Бар-Бирюкова Мария 103 1
Глазачев Иван 27 1
Ройтман Евгений 44 1
Нестеров Андрей 23 1
Шакуров Константин 1 1
Молчанова Екатерина 2 1
Солягина Екатерина 1 1
Медведев Дмитрий 1663 1
Калюжный Иван 2 1
Лебедев Артемий 107 1
Михайлов Артем 8 1
Костерева Катерина 14 1
Бажаев Муса 10 1
Тараторин Александр 58 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 3
Европа 24659 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14525 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18313 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4105 1
Земля - планета Солнечной системы 10683 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3054 1
Швеция - Королевство 3718 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8186 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 623 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 649 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1071 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 513 1
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 311 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15204 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7295 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 2
Металлы - Золото - Gold 1203 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3669 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6337 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11440 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4675 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 402 1
Английский язык 6881 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7594 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5324 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Платёжное поручение - Payment order 239 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1232 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 346 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 639 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8241 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
Финансовый сектор - Кредитование - Рефинансирование 154 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 141 1
Экономический кризис 2008-2009 годов 56 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5828 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7358 1
CMS Magazine 19 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
Brand Mobile 5 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 44 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 104 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 107 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов).

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
