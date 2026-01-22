Получите все материалы CNews по ключевому слову
Tagline Тэглайн
СОБЫТИЯ
Tagline и организации, системы, технологии, персоны:
|Раменский Алексей 3 3
|Завалишин Дмитрий 20 2
|Терехов Андрей 40 2
|Любимов Александр 14 1
|Будневский Дмитрий 1 1
|Михеенков Никита 1 1
|Шведова Анна 3 1
|Бурлаков Степан 2 1
|Россихин Дмитрий 4 1
|Гулинян Армен 3 1
|Гусарова Юлия 4 1
|Нахшунов Виктор 1 1
|Березняков Владислав 1 1
|Эйгес Павел 107 1
|Попов Анатолий 147 1
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Черкасова Надия 23 1
|Петерсон Дмитрий 10 1
|Макин Алексей 12 1
|Таврин Иван 119 1
|Бар-Бирюкова Мария 103 1
|Глазачев Иван 27 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Нестеров Андрей 23 1
|Шакуров Константин 1 1
|Молчанова Екатерина 2 1
|Солягина Екатерина 1 1
|Медведев Дмитрий 1663 1
|Калюжный Иван 2 1
|Лебедев Артемий 107 1
|Михайлов Артем 8 1
|Костерева Катерина 14 1
|Бажаев Муса 10 1
|Тараторин Александр 58 1
|CMS Magazine 19 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 502 1
|Brand Mobile 5 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
|MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 34 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 189368.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.