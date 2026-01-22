Получите все материалы CNews по ключевому слову
UniSender Юнисендер СМАРТ
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
UniSender и организации, системы, технологии, персоны:
|Ильин Иван 3 2
|Бар-Бирюкова Мария 103 2
|Бочерова Елена 40 2
|Котик Сергей 7 1
|Петраковский Сергей 2 1
|Коротов Павел 3 1
|Гоголидзе Марина 2 1
|Трофимова Оксана 1 1
|Гусев Константин 7 1
|Рябов Владимир 15 1
|Платов Евгений 1 1
|Миллер Евгений 1 1
|Неверов Михаил 5 1
|Абрашова Ярослава 1 1
|Бражник Сергей 4 1
|Помирчий Сергей 5 1
|Мунирова Альбина 1 1
|Миняев Александр 1 1
|Братцев Павел 1 1
|Чаталян Ольга 1 1
|Сорокодумова Ольга 1 1
|Шлегель Максим 2 1
|Коломенский Антон 1 1
|Чесноков Антон 1 1
|Бахин Григорий 2 1
|Глухов Егор 2 1
|Противень Александра 1 1
|Богословский Иван 1 1
|Путин Владимир 3376 1
|Горелкин Антон 111 1
|Михайлов Сергей 57 1
|Хинштейн Александр 146 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Сараев Александр 7 1
|Евдокимов Дмитрий 29 1
|Гурская Ольга 13 1
|Фокин Сергей 4 1
|Платонов Алексей 22 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Ермаков Антон 13 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 1
|Ведомости 1273 1
|PC Magazine - PCMag 93 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728470.
Создано именных указателей - 189376.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.