UniSender Юнисендер СМАРТ

UniSender - Юнисендер СМАРТ


Обзор «Unisender» на Market.CNews

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


22.01.2026 Unisender выделил свои медиа с аудиторией 1,5 млн человек в самостоятельную компанию 1
09.12.2025 Кто зарабатывает на предновогодней суете: исследование «Телфин», OkoCRM, Unisender 1
21.10.2025 Каждый пятый россиянин не меняет пароль, пока его не взломают злоумышленники: исследование «Киберпротекта» и Unisender 1
09.10.2025 Каждый третий россиянин хранит важные данные только в почте — без копий и защиты 1
26.09.2025 Финтех-сервис «Моя удаленка» привлек инвестиции от экс-директора «Яндекса» и кофаундера i-Media. Первый раунд составил 44 млн рублей 1
19.02.2025 Почти 40% предпринимателей пострадают от блокировки WhatsApp в России 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
30.09.2024 CleverData и Unisender сообщили о начале партнерства 2
05.09.2024 Платформа Sellty стала доступна для розничных компаний 1
28.08.2024 «ТМК Маркет» запустил B2B-портал совместно с веб-интегратором «Факт»  1
25.09.2023 Россияне не хотят прощаться с зарубежными почтовыми сервисами даже под страхом нарушения закона. Популярность Gmail зашкаливает 1
03.10.2022 Comindware предлагает за два дня автоматизировать маркетинг с помощью крупнейшего российского сервиса рассылок 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
26.10.2020 Российско-германская внешнеторговая палата внедрила «KORUS CRM | Массовые рассылки» 1
13.11.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала работу с абитуриентами в школе «Летово» 1
22.03.2017 Платформа Amber включена в Единый реестр российского ПО 1
27.12.2016 «Планфикс» запустил звонки из канбана и интегрировался с новыми АТС 1
03.11.2016 «ПланФикс» теперь интегрируется с MailChimp и Unisender 1
25.08.2016 Платформа Amber интегрирована с сервисом доставки сообщений UniSender 1
21.05.2013 Выставка ecommerce-технологий ECOM Expo'13 стартует в среду в Москве 1
13.07.2012 «МойСклад» добавил новые возможности CRM и интеграцию с UniSender 1
16.03.2011 PayPro Global будет обрабатывать онлайн-платежи для UniSender 2
04.03.2011 Сервис «БонКупон.ру» оповещает пользователей о скидках с помощью UniSender 1

Публикаций - 23, упоминаний - 25

UniSender и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8550 3
Корус Консалтинг ГК 1354 3
ЛайфТелеком - Телфин 257 3
Telegram Group 2612 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4574 2
1С-Битрикс - Bitrix 626 2
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 281 2
Google LLC 12310 2
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 2
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 19 2
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
InfoVizion - InQlik 2 1
РнД Софт - RnD Soft - RNDSOFT - Рндсофт 6 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Радиан ТД 13 1
MPSTATS - МПСТАТС 9 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 92 1
DashaMail - ДашаМэйл - Письмо ООО - сервис email-маркетинга 4 1
GetCourse - Геткурс 16 1
TopSeller - ТопСеллер 3 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 7 1
Моя удаленка 1 1
МегаФон 10017 1
Microsoft Corporation 25296 1
Apple Inc 12697 1
Softline - Софтлайн 3307 1
9068 1
VK - Mail.ru Group 3537 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1259 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 969 1
1С-Рарус 940 1
Такском - Taxcom 245 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 249 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 379 1
Comindware - Колловэар 183 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 1
Тензор 136 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 35 1
МойСклад - Логнекс 112 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 15 1
Тануки 24 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 46 1
PayPro Global 15 1
Sloplast - Завод слоистых пластиков 3 1
BAON 10 1
Почта России ПАО 2258 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2725 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1054 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 430 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 530 1
NanduQ - Qiwi 1006 1
Русагро Группа Компаний 341 1
Лента - Сеть розничной торговли 2279 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1128 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1673 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
Снежная Королева - СК Трейд 59 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 203 1
WikiMart - Викимарт 53 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
SubscribePRO 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12966 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3558 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4816 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 370 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 11
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13327 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13021 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7642 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8962 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8464 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12338 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5668 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31904 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73599 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13376 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 3
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 993 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25553 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2647 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18475 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4936 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17144 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11475 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8476 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5750 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23038 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3345 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5680 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1215 2
Call Recorder - Запись звонков 46 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6018 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1980 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 230 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 292 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 625 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1892 1
MarTech - A/B-тестирование 80 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 532 1
Оповещение и уведомление - Notification 5384 1
Вебион - OkoCRM 14 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 948 2
Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 9 2
Intuit MailChimp - Почтовый сервис 13 2
Корус Консалтинг - Sellty 33 1
FreePik 1470 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
Т-Банк - Тинькофф - ETNA 7 1
Amiro CMS 7 1
Google Android 14764 1
Apple iOS 8296 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 396 1
Rakuten Viber 654 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1225 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5887 1
Apple iCloud 291 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 640 1
Google Gmail 989 1
Microsoft Dynamics 365 137 1
Apple ID - Система аутентификации 127 1
Qsoft - amoCRM 131 1
Корус Консалтинг - Korus CRM 4 1
Microsoft Dynamics CRM 546 1
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 78 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
Microsoft Dynamics 1185 1
Корус Консалтинг - Korus Forecast 25 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
VK - Mail.ru Товары - Товары@Mail.Ru 20 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA Join - CleverDATA DMPkit - Data Management Platform 8 1
LinguaLeo 29 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 21 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 11 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 7 1
Hawk House - Amber CRM 21 1
Ильин Иван 3 2
Бар-Бирюкова Мария 103 2
Бочерова Елена 40 2
Котик Сергей 7 1
Петраковский Сергей 2 1
Коротов Павел 3 1
Гоголидзе Марина 2 1
Трофимова Оксана 1 1
Гусев Константин 7 1
Рябов Владимир 15 1
Платов Евгений 1 1
Миллер Евгений 1 1
Неверов Михаил 5 1
Абрашова Ярослава 1 1
Бражник Сергей 4 1
Помирчий Сергей 5 1
Мунирова Альбина 1 1
Миняев Александр 1 1
Братцев Павел 1 1
Чаталян Ольга 1 1
Сорокодумова Ольга 1 1
Шлегель Максим 2 1
Коломенский Антон 1 1
Чесноков Антон 1 1
Бахин Григорий 2 1
Глухов Егор 2 1
Противень Александра 1 1
Богословский Иван 1 1
Путин Владимир 3376 1
Горелкин Антон 111 1
Михайлов Сергей 57 1
Хинштейн Александр 146 1
Захаров Дмитрий 46 1
Сараев Александр 7 1
Евдокимов Дмитрий 29 1
Гурская Ольга 13 1
Фокин Сергей 4 1
Платонов Алексей 22 1
Мошкович Вадим 4 1
Ермаков Антон 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 157849 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45977 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53529 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13574 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2434 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18723 1
Сингапур - Республика 1910 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3298 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4310 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3597 1
Германия - Федеративная Республика 12950 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2930 1
Россия - СФО - Новосибирск 4684 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2226 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 833 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11776 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6132 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3241 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1655 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6680 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10388 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2553 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2498 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4915 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51314 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6948 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8542 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 243 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 229 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1053 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 663 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1564 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6499 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 328 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 780 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Кибербезопасность - Кража аккаунта - Угон аккаунта - Взлом аккаунта - Account theft - Кража идентификационных данных 57 1
Образование в России 2560 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6269 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3189 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11428 1
Ведомости 1273 1
PC Magazine - PCMag 93 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 2
Tagline - Тэглайн 29 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 14 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414211, в очереди разбора - 728470.
Создано именных указателей - 189376.
