Акрихин ХФК Фармацевтическая компания

«АКРИХИН» — одна из ведущих российских фармацевтических компаний, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов, востребованных у российских пациентов. В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более 45% из которых входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 4 дела, на cумму 430 107 920 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 38, упоминаний - 69