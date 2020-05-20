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Май Майский чай российская торговая компания

Май - Майский чай - российская торговая компания


20.05.2020 Влияние COVID на ИТ-рынок России и мира: ожидания и факты. Май 2020 года. Опрос CNews
28.06.2018 Acer отчиталась о доходах за май 2018
10.12.2013 «Май-Tech» модернизировала базу данных для ERP-системы «Май-Foods»
26.08.2013 «Май-Tech» предложит решения Microsoft в аренду по облачной модели
07.06.2013 Май 2013: новые трояны-шпионы для Android, атака пользователей Facebook, Google Plus и Twitter
05.06.2013 Май 2013: активизировались модификации банковского трояна ZeuS
20.11.2012 «Май» внедрил систему бизнес-аналитики на базе решений Microsoft
15.06.2012 Май 2012: спам-поток «мелеет»
06.07.2011 В компании «Май» завершилось внедрение Microsoft Dynamics AX
10.06.2011 SAP выпустила обновление безопасности за май 2011 г.: закрыто 10 уязвимостей
07.07.2009 Май 2009: уровень проникновения сотовой связи по России достиг 136,8%
03.06.2009 «Доктор Веб»: обзор вирусной обстановки за май 2009 г.
14.09.2007 IDS Scheer помогает компании «Май» оптимизировать бизнес-процессы
21.06.2007 Число пользователей сети интернет в Москве за май увеличилось на 3%
06.06.2007 IDS Scheer внедряет СПП в компании «Май»
01.12.2006 "Майский чай" освоил мобильную торговлю
24.06.2002 Подведены итоги программы Microsoft Office Extensions с января по май 2002 года
03.06.2002 ММВБ представила рейтинг наиболее активных интернет-трейдеров за май 2002 г.
01.06.2001 За май NASDAQ вырос на 0,28%
21.06.2000 Прибыль Oracle за период с марта по май выросла на 76% и составила $926 млн.
08.06.2000 Опубликованы данные за май по крупнейшим сетевым магазинам в США

Публикаций - 1024, упоминаний - 1032

Май упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23476 105
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9411 76
Google LLC 10926 71
Samsung Electronics 9715 62
Apple Inc 11170 59
Intel Corporation 11658 56
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10049 49
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8033 49
Yandex - Яндекс 5651 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6924 37
IBM - International Business Machines Corp 9189 37
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4149 34
6989 32
Sony 6480 31
1С-ИжТиСи 6306 30
VK - Mail.ru Group 3198 30
HP Inc. 5514 29
Dell EMC 4908 27
Meta Platforms - Facebook 4337 26
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6253 25
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5587 24
Oracle Corporation 6298 24
Huawei 3496 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2624 23
Cisco Systems 4869 23
LG Electronics 3537 21
HP - Hewlett-Packard 3599 20
Yahoo! 3687 20
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2492 19
Toshiba Corporation 2887 17
SAP SE 4876 17
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 16
Крок - Croc 1704 16
AMD - Advanced Micro Devices 3856 16
Twitter 2692 15
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2763 15
Lenovo Group 2165 15
HTC Corporation 1491 15
Amazon Inc - Amazon.com 2798 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 1318 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6180 49
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5774 44
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1176 31
Почта России ПАО 1983 28
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 26
Россети Ленэнерго 2344 18
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 18
Альфа-Банк 1594 18
АльфаСтрахование СГ 269 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 17
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 322 17
Лента - Сеть розничной торговли 1695 17
РЖД - Российские железные дороги 1617 17
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 17
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 352 16
X5 Group 813 16
ПГК - Первая грузовая компания 138 15
Совкомбанк ПАО 198 15
Уралхим - Уралкалий ПАО 91 15
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 111 15
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 15
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1009 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 563 13
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 604 13
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 195 13
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 64 13
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 877 12
Евросеть 1398 12
ПСБ - Промсвязьбанк 732 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 12
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 128 12
X5 Group - Перекрёсток 452 11
Связной ГК 1334 11
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 124 11
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 11
Русагро Группа Компаний 199 11
МКБ - Московский кредитный банк 404 11
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 11
Точка 3795 10
Синара Банк - СКБ-банк 129 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17922 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9063 64
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 40
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3680 29
Президент Российской Федерации 3705 23
Федеральное казначейство России 1548 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2019 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2374 19
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4305 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2334 17
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2385 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1036 15
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2689 14
Судебная власть - Judicial power 2086 13
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 13
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2502 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 11
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 11
Правительство Москвы 1987 10
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 978 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2837 9
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1545 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1244 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1642 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 499 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1199 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 5
Верховный суд Российской Федерации 778 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1740 5
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 840 5
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1639 5
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 144 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 524 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 20
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2566 11
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 552 4
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 188 4
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 36 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 427 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1362 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 205 3
АФТ - Ассоциация Финтех 60 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 3
CIPA - Camera & Imaging Products Association 46 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 3
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 65 2
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 2
Единая Россия - Политическая партия 262 2
АЮР - Ассоциация юристов России 28 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 2
Ассоциация менеджеров 97 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 249 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 2
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 60 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 2
OpenChain 1 1
ОРЯ - Общество Россия-Япония - Японо-российская ассоциация дружбы 1 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 1
WiMAX Forum 68 1
APWG - Anti-Phishing Working Group - Антифишинговая рабочая группа 18 1
OVCC - Open Visual Communications Consortium - Консорциум открытых видеокоммуникаций 1 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79104 266
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53110 227
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38839 176
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25012 131
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21315 100
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25893 99
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17120 98
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21900 91
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15994 86
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24940 83
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22112 83
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19733 83
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25603 81
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11732 79
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19200 79
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15053 71
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13205 67
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12943 66
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12594 61
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10901 60
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17293 60
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10012 60
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17406 58
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8453 58
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11625 58
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14803 57
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13565 57
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11800 55
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6315 53
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9696 52
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11151 52
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12505 51
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11493 48
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8435 46
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9316 44
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10136 43
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks 8864 43
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7940 42
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7471 42
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9762 41
Microsoft Windows 2000 12665 74
Microsoft Windows 14418 54
Google Android 12521 52
Apple iPhone 6 6169 43
Linux OS 8220 42
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 36
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6508 33
Apple iOS 6781 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4096 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2893 26
Age of Kings 3445 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6611 20
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4357 20
Microsoft Windows XP 2362 18
Apple macOS 1705 18
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 17
Oracle Java - язык программирования 2760 17
Microsoft Windows BitLocker 1275 17
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3939 16
Microsoft Windows 7 1882 13
Google Chrome - браузер 1385 13
Mozilla Firefox - браузер 1789 13
Microsoft Windows 10 1511 13
Google Play - Google Store - Android Market 2929 13
Microsoft Office 3432 12
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3164 12
NVision Барьер 546 12
Microsoft Edge - браузер 1930 12
StatCounter 267 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2506 11
Google YouTube - Видеохостинг 2424 11
Microsoft Windows Vista Longhorn 1581 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 385 10
Samsung Galaxy 953 10
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 10
Microsoft Skype 1972 9
Luxms BI 32 9
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 895 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2865 9
Михалев Евгений 58 57
Емельченков Сергей 104 18
Дьяченко Валерий 80 16
Алифанов Кирилл 63 15
Трояновский Владимир 51 15
Урьяс Вадим 83 15
Натрусов Артем 192 15
Панферов Алексей 22 14
Муравьев Владимир 30 14
Суровец Дмитрий 44 13
Путин Владимир 2722 13
Дворкович Аркадий 210 13
Андрианов Павел 59 13
Халматов Максим 49 13
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Албычев Александр 101 10
Залманов Андрей 32 10
Никифоров Николай 1172 10
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Испания - Королевство 3600 18
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2358 13
Бразилия - Федеративная Республика 2088 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41867 204
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41595 185
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19972 106
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23898 101
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4627 76
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10646 60
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13904 57
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15021 56
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 53
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10230 50
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3198 47
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9916 47
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6669 44
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9170 38
Юриспруденция - Jurisprudence 6212 36
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4916 36
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8264 36
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5210 35
Английский язык 6156 33
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 4911 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4986 31
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5229 31
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7590 30
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3797 30
Internet Economy - Интернет-экономика 5475 29
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4178 29
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС 2972 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 5153 28
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3891 28
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 4122 28
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6851 27
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6015 26
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4545 25
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3873 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2457 25
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4926 25
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1897 25
Абонентская база - Абонентская плата 5292 24
Кредитование - Сrediting 5096 23
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4408 23
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 34
91Mobiles 1694 21
Thomson Reuters - Рейтер 5771 13
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DigiTimes - Издание 1295 11
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Bloomberg 1108 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 665 8
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Forbes - Форбс 629 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1245 7
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The Register 1399 6
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The Verge - Издание 500 5
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РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 290 7
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РАН - Российская академия наук 1796 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 483 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 4
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 136 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 712 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 3
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 248 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 271 3
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 218 3
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 197 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 92 3
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 58 2
ТГУ - Томский государственный университет 115 2
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 27 2
Правительство Нидерландов - Кабинет Нидерландов - Совет министров Нидерландов - De Nederlandse ministerraad 16 2
Yale University - Йельский университет 118 2
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента 18 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 65 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 256 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 120 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 284 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 204 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 156 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 140 2
Минобороны РФ - МВОКУ, МосВОКУ (МВВКУ) - Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР 4 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 35 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
ROBBO - ROBBOClub.Ru - международная сеть школ робототехники 13 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 58 1
СГГА - Сибирская государственная геодезическая академия - ФГБОУ ВО Сибирский государственный университет геосистем и технологий 4 1
НГУЭУ - Новосибирский государственный университет экономики и управления 5 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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