Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187910
ИКТ 14536
Организации 11268
Ведомства 1494
Ассоциации 1075
Технологии 3541
Системы 26515
Персоны 81261
География 2989
Статьи 1573
Пресса 1265
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2748
Мероприятия 878

Додо Пицца DoDo Pizza Dodo Brands Додо Франчайзинг Dodo Engineering Додо Инжиниринг

Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг - Dodo Engineering - Додо Инжиниринг

«Додо Пицца» — российская сеть ресторанов быстрого питания, специализирующаяся на пицце. По состоянию на июль 2023 года у компании 841 пиццерия в России и 90 — в 17 других странах (Казахстан, Таджикистан, Великобритания, Германия, Нигерия, Вьетнам, Китай, Эстония, Литва, Румыния, Словения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, ОАЭ и Польша).

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


11.02.2025 Dodo Brands автоматизировала ключевые финансовые процессы на платформе Optimacros

брендовый франчайзинговый оператор из Сыктывкара, развивающий международную сеть ресторанов группы «Додо Пицца» и сеть кофеен «Дринкит», завершил проект автоматизации ключевых финансовых процес
31.07.2024 Сеть «Додо Пицца» первой внедрила ИИ для анализа качества собеседований и борьбы с кадровым голодом

Корпоративная розничная сеть «Додо Пицца» объявила о внедрении технологий аудио- и видеоаналитики в процесс подбора кадров. Благодаря российской системе SteadyControl за месяц компания оцифровала 135 собеседований и получил
07.05.2024 «Додо Пицца» внедряет ИИ в пиццерии для улучшения обслуживания гостей

В апреле 2024 г. сеть «Додо Пицца» подвела итоги внедрения видео- и аудиоаналитики в пиццериях. Технология российской ИТ-компаниеи SteadyControl оставила больше 630 тыс. оценок о работе сотрудников и изучила около 50
18.03.2024 Dodo Brands внедрил систему международного ЭДО благодаря сервисам SimpSign и УЦ «Газинформсервис»

аничного ЭДО SimpSign. Сервис предлагает для своих клиентов юридически значимый ЭДО с контрагентами из Казахстана. Одним из первых кто подключился к сервису международного ЭДО SimpSign стала компания Dodo Brands, изначально взявшая путь инновационного построения бизнеса. «Мы рады быть одними из первых, кто внедрил международный ЭДО SimpSign в своей компании, – отметил представитель Dodo

29.08.2023 Сеть ресторанов «Додо пицца» ускорила работу горячей линии после перехода на Naumen Contact Center SaaS

Международная сеть ресторанов «Додо пицца» завершила перевод контактного центра на российскую облачную платформу Naumen Contact Center SaaS. Решение заменило продукт иностранной ИТ-компании Enghouse. С помощью новой системы

29.09.2022 Group-IB обнаружила новые поддельные ресурсы популярных пиццерий

сайтов-клонов — за май-июль было заблокировано 158 фишинговых сайтов. Примерный ущерб для клиентов «Додо пиццы» составил 2,79 млн руб. В компании «Папа Джонс» ущерб от мошенников оценили в 1,5

12.09.2022 «РТК-Солар»: мошенники использовали бренды «Красное и белое» и «Додо пицца» для хищения денег у граждан

За прошедшие два месяца команда «РТК-Солар» обнаружила более 2000 вредоносных доменов, которые использовались злоумышленниками для массированного фишинга от имени брендов «Красное и белое» и «Додо пицца». Под предлогом получения пиццы или бутылки вина всего за один рубль карта жертвы привязывалась к несуществующему платному сервису с регулярным списанием средств. В настоящее время а
01.03.2021 Dodo Brands сэкономит до 54 млн рублей в год с помощью ИИ Microsoft

4 млн руб. в год. На сегодняшний день система уже работает в 50 ресторанах компании. Сеть пиццерий «Додо пицца» входит в состав компании Dodo Brands. Успешная работа пиццерий зависит от множест
10.05.2019 Россияне открыли в Китае «пиццерию будущего» с управлением через облако

Пиццерия в облаке Российский сервис «Додо Пицца» открыл в Китае так называемую «пиццерию будущего». Заведение располагается в городе Ханчжоу. Одна из его особенностей заключается в том, что оплата заказов производится через прилож
29.03.2019 Додо Пицца: Облака выводят вчерашние стартапы на мировые рынки

ственные разработки Основа бизнеса компании – информационная система Dodo IS, которую разработчики «Додо Пиццы» создавали с нуля собственными руками. Эта идея, реализованная в виде веб-сервиса,
20.03.2017 «Додо Пицца» оптимизировала обслуживание клиентов с помощью платформы Oktell

тема была настроена таким образом, чтобы инициировать пропущенные вызовы в часы пик. Представители «Додо Пиццы» обратили внимание на то, что долгое прослушивание мелодии у многих вызывает диско
14.04.2016 Пицца как облачный сервис: российская сеть завоевывает мир

получают все франчайзи, – это доступ к уникальной системе Dodo IS — ключевому ингредиенту бизнеса «Додо Пиццы». Dodo IS — это информационная система, полностью интегрированная с клиентским сай
27.07.2015 «Альфа-Информ» модернизировал контакт-центр «Додо Пицца»

Компания «Альфа-Информ» модернизировала контакт-центр сети «Додо Пицца». На момент начала проекта колл-центр международной сети умных пиццерий работал на базе виртуальной АТС, функционал которой не устраивал заказчика. Большинство задач выполнялось в ру

Публикаций - 54, упоминаний - 70

Додо Пицца и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8482 8
Microsoft Corporation 25256 8
МегаФон 9940 7
Telegram Group 2588 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14302 6
Google LLC 12282 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4543 5
Siemens AG - Siemens Group 2629 4
Philips 2076 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5289 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 372 4
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 163 3
VK - Mail.ru Group 3535 3
Naumen - Наумен 687 3
Selectel - Селектел 442 3
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 83 3
Sony 6636 3
Mindbox - Майндбокс 25 2
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 19 2
Крайон - ранее Crayon Россия 27 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 25 2
SteadyControl - Стедиконтрол 10 2
Veeam Software 327 2
GitHub 973 2
ESET - ESET Software 1147 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 2
NtechLab - НтехЛаб 165 2
Ivideon - Мобильные видеорешения 66 2
Crayon. 19 2
Ростелеком 10330 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 99 2
Bitfury Group 25 2
Pyrus - Пайрус 25 2
9025 2
CraftTalk - Крафт-Толк 68 1
GAFAM - Big Tech - Google, Amazon, Facebook, Apple и Microsoft 20 1
Bitfury Russia - Битфьюри 4 1
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 46 1
Stripe 31 1
New Relic 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8214 8
ВкусВилл - Избёнка 187 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 505 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1381 4
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 93 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1321 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 3
Unilever - Юнилевер Русь 165 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 489 3
Bayer AG - Байер 85 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 944 3
Островок.ру - Ostrovok.ru 108 2
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 2
Papa John’s - Папа Джонс 17 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1794 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 527 2
Русагро Группа Компаний 341 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 275 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 108 2
Aviasales - Авиасейлс - Jetradar - Билетики 78 2
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 982 2
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 202 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 677 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 291 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1661 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1034 2
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 35 1
Сбер - Кухня на районе - Локалкитчен 39 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Puma - Пума 49 1
Красное&Белое - сеть алкомаркетов 17 1
Kama Flow - КФ Венчурс 22 1
O’STIN - Остин 12 1
Петровакс Фарм НПО - Petrovax Pharm 10 1
Qatar Airways - Qatar Airlines - Авиакомпания 12 1
КАРО - сеть кинотеатров - Каро-Фильм УК 28 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3256 6
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 752 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12889 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2172 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2007 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3125 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 765 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2084 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 434 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2815 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3373 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4924 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3113 1
Мосгордума - Московская городская Дума 145 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 910 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2736 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 119 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5254 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 17 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 267 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23062 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73425 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18304 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 13
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34055 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17173 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 11
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13361 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7632 8
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11330 8
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5682 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 7
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5698 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13020 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 6
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8482 6
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4297 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8764 6
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5669 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11596 5
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5887 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8947 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3711 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31828 5
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4681 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12342 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8140 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2860 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3775 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12016 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3063 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7421 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9727 4
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2451 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 4
Додо Пицца - Dodo IS - Додо ИС 8 8
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 693 7
Microsoft Azure 1462 6
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 190 4
Google YouTube - Видеохостинг 2896 3
Apple iOS 8266 3
Google Android 14725 3
Bitfury Exonum - Блокчейн-платформа с открытым кодом 21 3
Kaspersky Polys Voting Machine 17 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 615 3
Kaspersky Polys.ГОСТ - Дистанционное электронное голосование 4 2
OpenAI - ChatGPT 540 2
SteadyControl HoReCa 4 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5856 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 2
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 345 2
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 410 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 314 2
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 181 2
WaveAccess - myQuiz 6 1
Atlassian - Confluence 155 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  384 1
Naumen WFM - Naumen Workforce Management 26 1
Legium - Легиум 4 1
Redmine 20 1
JetBrains - TeamCity 20 1
Selectel ЦОД 25 1
Mindbox Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
Mindbox Mailfit 1 1
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 247 1
Т-Банк - Тинькофф - Cloud - CloudKassir - Клаудкассир 12 1
HeadHunter - Talantix 46 1
Ivideon Кассы 1 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Private - Цифровой private banking от Тинькофф 4 1
Qsoft - Teamly KMS - Teamly AI - Система управления знаниями 5 1
iSpring Pro - iSpring Professional 3 1
Datex E-Staff 10 1
F6 - F.A.C.C.T. DRP - F.A.C.C.T. Digital Risk Protection - 26 1
Овчинников Федор 5 5
Сазонов Александр 13 3
Галкина Татьяна 46 2
Горник Александр 4 2
Махлин Дмитрий 112 2
Мирилашвили Вячеслав 20 2
Лебеденко Дмитрий 3 2
Лифанова Анна 2 2
Левиев Лев 31 2
Андронов Александр 1 1
Савцов Игорь 29 1
Валчев Стоян 48 1
Агафонова Наталия 41 1
Шершнев Георгий 14 1
Теленков Андрей 27 1
Лемякина Анна 16 1
Петухов Денис 38 1
Нальский Максим 51 1
Андреев Максим 40 1
Ковшикова Мария 1 1
Пивоваров Алексей 5 1
Круглов Александр 12 1
Вураско Александр 37 1
Александров Виталий 10 1
Варення Александр 1 1
Белоцерковский Александр 1 1
Власов Максим 21 1
Козлова Дарья 36 1
Леонтьев Евгений 7 1
Денисов Степан 2 1
Шойгу Ксения 3 1
Михайловская Ольга 1 1
Титаренко Юрий 1 1
Пляко Ольга 1 1
Медведев Даниил 3 1
Кравцов Леонид 1 1
Котцов Матвей 1 1
Козлов Денис 11 1
Анохова Елена 4 1
Леонов Всеволод 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 157276 43
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45819 9
Казахстан - Республика 5807 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53496 7
Европа 24650 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14503 6
Германия - Федеративная Республика 12947 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18639 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18254 4
Беларусь - Белоруссия 6039 4
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 224 4
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 227 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8138 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2114 3
Румыния 741 3
Тунис - Тунисская Республика 169 3
Нидерланды 3636 3
Франция - Французская Республика 7981 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13568 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1357 2
Узбекистан - Республика 1875 2
Эстония - Эстонская Республика 758 2
Литва - Литовская Республика 665 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 830 2
Россия - СФО - Новосибирск 4666 2
Узбекистан - Ташкентская область - Ташкентский вилоят - Ташкент - Ташкентская агломерация 274 2
Армения - Республика 2373 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1674 1
Румыния - Брашов 4 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 49 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 136 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 407 1
Китай - Шаньдун - Яньтай 3 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4098 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4289 1
Украина 7799 1
США - Калифорния 4776 1
Грузия 1285 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1575 1
Европа Западная 1492 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5410 12
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 11
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55081 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31959 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15175 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17431 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5520 8
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26027 7
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2811 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 5
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1074 4
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 4
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3230 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6253 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6676 4
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1552 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2795 4
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 852 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4920 3
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6952 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8247 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3773 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5293 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10339 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1328 3
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3388 2
Оферта - Offero - предложение о заключении сделки, в котором изложены существенные условия договора 189 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10761 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 879 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1440 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3665 2
НКО - Некоммерческая организация 591 2
Vc.ru - Виси.ру 39 2
Forbes - Форбс 915 2
GQ 21 1
Apps4All 26 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2164 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
Tagline - Тэглайн 28 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 32 1
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 32 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
Gartner - Гартнер 3613 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 165 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 573 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1270 3
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 11 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 521 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1094 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
День молодёжи - 27 июня 1001 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 2
Единый день голосования 139 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1218 1
Кубок наций Персидского залива по футболу 1 1
CNews AWARDS - награда 556 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2139 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409442, в очереди разбора - 730911.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще