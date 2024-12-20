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Pyrus Пайрус

Pyrus - Пайрус

Pyrus — это платформа для управления задачами и бизнес-процессами. Входит в топ-10 BPM low-code платформ (Business Process Management) в России, по оценке издания CNews. Импортонезависимая платформа Pyrus использует открытое программное обеспечение и внесена в реестр отечественного ПО. Платформа Pyrus была создана в 2010 году сначала как внутренний инструмент автоматизации предприятия, затем представлена публично предпринимателем Максимом Нальским, который в разные годы запустил такие проекты, как iiko (платформа для управления ресторанным бизнесом), Plazius (сервис для бронирования столика был продан Сберу), «ФинГрад» (высокопроизводительная low-code платформа для автоматизации финансовых процессов).

Pyrus как BPM-платформа подходит для решения спектра задач цифровизации и автоматизации в компании – от корпоративного мессенджера до организации служб поддержки, внешнего и внутреннего документооборота, управления маркетингом и продажами, подбора и работы с персоналом, административных и других функций. Возможности настройки и расширения платформы без программирования позволяют сократить затраты на трансформацию бизнес-процессов и структурирование коммуникаций.


20.12.2024 Российский рынок СЭД удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно 1
29.11.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2024 1
29.10.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2024 1
25.09.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных почтовых решений 2024 1
20.09.2024 Low-code платформа Pyrus запустила маркетплейс интеграций 1
29.08.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг систем кадрового электронного документооборота 2024 1
28.08.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг Low-code платформ 2024 1
27.06.2024 Market.CNews опубликовал рейтинг ВРМ-систем 2024 1
13.05.2024 Как организовать гибридную работу и не потерять в качестве 1
29.03.2024 Pyrus обновила BPM-платформу Pyrus Datacenter 1
18.12.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг корпоративных мессенджеров 2023 1
22.08.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг CRM-систем 2023 1
03.08.2023 Планируем задачи с умом: 10 канбан-досок, которые заменят Trello 1
29.06.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2023 1
27.04.2023 Market.CNews опубликовал рейтинг СЭД 2023 1
04.08.2022 Вышла on-premise-версия BPM-платформы Pyrus 1
06.08.2021 Платформа Pyrus обеспечила поддержку клиентов онлайн-кинотеатра Ivi во время пандемии 2
16.11.2020 Онлайн-платформа «Пайрус» представила интеграцию с «Диадок» 2
28.10.2020 Онлайн-сервис Pyrus автоматизировал обработку комментариев из Instagram для служб поддержки клиентов 1
26.03.2020 Платформа для организации рабочих процессов Pyrus станет бесплатной на три месяца 1
16.07.2019 «Норбит» внедрил bpm-систему Pyrus в «Инвестгеосервисе» 1
08.06.2016 Сервис Pyrus заменил обязательный пароль на входе безопасными одноразовыми кодами 2

Публикаций - 22, упоминаний - 25

Pyrus и организации, системы, технологии, персоны:

8213 6
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 220 5
Directum - Директум 1090 4
Comindware - Колловэар 154 4
Telegram Group 1983 3
Ланит - Норбит - Norbit 369 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Первая Форма - 1Форма 47 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 2
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 111 2
Docsvision - ДоксВижн 1008 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Google LLC 11775 1
Yahoo! 3697 1
InterTrust - ИнтерТраст 328 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Syntellect - Синтеллект 79 1
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 1
SILA Union - СИЛА Юнион 20 1
Salesforce.com 427 1
Zendesk 36 1
Wrike 26 1
LeaderTask - Органайзер ЛидерТаск 4 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 12 1
VK - YClients - УайКлаентс 39 1
1С-Битрикс - Bitrix 579 1
Мегаплан 76 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
RetailCRM 31 1
VideoMost - ВидеоМост 274 1
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 24 1
Информтехника ГК 30 1
Системы документооборота 498 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 48 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 387 2
Инвестгеосервис ГК 4 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 6 1
Додо Пицца - DoDo Pizza - Dodo Brands - Додо Франчайзинг 46 1
Superjob - Суперджоб 503 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 10
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 10
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 10
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 5
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 430 4
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 146 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 3
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 3
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии 283 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 3
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ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
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ELMA 365 Low-code BPM 109 6
Comindware Platform - Comindware Business Application Platform - BMPS-платформа 69 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 3
Google Android 13994 2
Apple iOS 7809 2
WhatsApp Messenger 1082 2
Google Account 20 2
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 2
Ланит - Lansoft - БПМСофт - BPMSoft 102 2
ELMA 365 CRM 11 2
1С:CRM 68 2
Pyrus DC - Pyrus Datacenter 2 2
Новые облачные технологии - МойОфис 778 2
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 71 2
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Office 3734 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 273 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
Microsoft Windows 15657 1
Linux OS 9937 1
Haulmont - Тезис СЭД 80 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 202 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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