Pyrus - Пайрус

Pyrus — это платформа для управления задачами и бизнес-процессами. Входит в топ-10 BPM low-code платформ (Business Process Management) в России, по оценке издания CNews. Импортонезависимая платформа Pyrus использует открытое программное обеспечение и внесена в реестр отечественного ПО. Платформа Pyrus была создана в 2010 году сначала как внутренний инструмент автоматизации предприятия, затем представлена публично предпринимателем Максимом Нальским, который в разные годы запустил такие проекты, как iiko (платформа для управления ресторанным бизнесом), Plazius (сервис для бронирования столика был продан Сберу), «ФинГрад» (высокопроизводительная low-code платформа для автоматизации финансовых процессов).

Pyrus как BPM-платформа подходит для решения спектра задач цифровизации и автоматизации в компании – от корпоративного мессенджера до организации служб поддержки, внешнего и внутреннего документооборота, управления маркетингом и продажами, подбора и работы с персоналом, административных и других функций. Возможности настройки и расширения платформы без программирования позволяют сократить затраты на трансформацию бизнес-процессов и структурирование коммуникаций.