Pyrus Пайрус
Pyrus — это платформа для управления задачами и бизнес-процессами. Входит в топ-10 BPM low-code платформ (Business Process Management) в России, по оценке издания CNews. Импортонезависимая платформа Pyrus использует открытое программное обеспечение и внесена в реестр отечественного ПО. Платформа Pyrus была создана в 2010 году сначала как внутренний инструмент автоматизации предприятия, затем представлена публично предпринимателем Максимом Нальским, который в разные годы запустил такие проекты, как iiko (платформа для управления ресторанным бизнесом), Plazius (сервис для бронирования столика был продан Сберу), «ФинГрад» (высокопроизводительная low-code платформа для автоматизации финансовых процессов).
Pyrus как BPM-платформа подходит для решения спектра задач цифровизации и автоматизации в компании – от корпоративного мессенджера до организации служб поддержки, внешнего и внутреннего документооборота, управления маркетингом и продажами, подбора и работы с персоналом, административных и других функций. Возможности настройки и расширения платформы без программирования позволяют сократить затраты на трансформацию бизнес-процессов и структурирование коммуникаций.
Pyrus и организации, системы, технологии, персоны:
|ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
|Нальский Максим 36 5
|Чехонин Антон 65 1
|Ткаченко Елена 2 1
|Матвеев Ярослав 1 1
|Ефимовская Александра 2 1
|Медведев Евгений 4 1
|Зайнуллин Марат 1 1
|Абрамов Владимир 12 1
|Осотин Сергей 1 1
|Басалаева Екатерина 1 1
|Шаталова Ольга 12 1
|Русакова Ксения 1 1
|Шарашкин Андрей 2 1
|Кабаков Ярослав 59 1
|Дмитриев Александр 34 1
|Саматов Константин 5 1
|Щеглов Константин 2 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 11
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
|РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
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