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Ткаченко Елена
|17.04.2025
|«1С-Рарус» модернизировала управление производством в НПП «Авивак» 1
|16.07.2019
|«Норбит» внедрил bpm-систему Pyrus в «Инвестгеосервисе» 1
|16.04.2008
|В питерском филиале Art Communications сменился директор 1
Ткаченко Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Норбит - Norbit 375 1
|Pyrus - Пайрус 24 1
|Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2183 1
|Microsoft Office 3792 1
|Apple iOS 7923 1
|Google Android 14186 1
|Житинский Сергей 14 1
|Чехонин Антон 65 1
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