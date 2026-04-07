Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ

МФЦ Ненецкого автономного округа перешел на решения «МойОфис» «МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила об успешной цифровой трансформации МФЦ Ненецкого автономного округа. Учреждение завершило переход на российское офисное ПО «МойОфис». Проект реализован в рамках импортозамещения и затронул как головные офисы, так и самые удаленные т

Доля безналичных платежей максимальна в Ненецком автономном округе, а минимальна в Дагестане ее низким проникновением в них банковских услуг. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В южных регионах России наибольшая доля наличных в расчетах В топ-5 по доле безналичных расчетов вошли Ненецкий автономный округ (93%), Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область (по 92%), Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (по 90%). Меньше всего безналом платят в Дагес

МТС запустила цифровой гид по Ненецкому автономному округу Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Ненецкого автономного округа. Цифровой гид, разработанный сервисом путешествий МТС Travel, по

«Мой офис» подписал соглашение с Ненецким автономным округом по продвижению российского офисного ПО йский производитель офисного ПО для совместной работы с документами и коммуникаций, и администрация Ненецкого автономного округа подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на

Администрация Ненецкого АО совместно с холдингом Т1 и «Эколибри» приступила к подготовке инфраструктуры для развития сервисов беспилотных авиационных систем Администрация Ненецкого автономного округа совместно с компанией «Эколибри», разрабатывающий летательные ап

В Ненецком региональном центре развития образования робототехнику будет преподавать робот В Ненецком региональном центре развития образования города Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом

Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа спользование программного обеспечения. Для этого была внедрена собственная UC-платформа «Российский телефонный узел» (РТУ). В рамках реализации первого этапа проекта по внедрению UC-платформы в Ямало-Ненецком автономном округе было установлено и запущено в эксплуатацию ядро системы унифицированных коммуникаций «РТУ». Об этом CNews сообщили представители «Сател». Модернизация телефонной сети

«Почта России» и «Аэромакс» провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО м. До конца 2024 г. «Почта России» планирует запустить беспилотную доставку по 10 маршрутам в Ямало-Ненецком автономном округе. «Мы видим, что один из способов ускориться в логистике – это разв

Проект по внедрению стандарта централизованной бухгалтерии госорганов ЯНАО победил в конкурсе GPM RUSSIA AWARDS 2020 Проект «Формирование и внедрение стандарта деятельности Централизованной бухгалтерии органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» вышел на первое место в национальном конкурсе профессионального проектного управления в сфере устойчивого развития GPM RUSSIA AWARDS 2020, лидировал в номинации «П

Появилась возможность получать госуслуги без предварительного посещения МФЦ в 2019 г., по мнению экспертов Global CIO, стало Единое хранилище документов (ЕХД), заработавшее в Ненецком автономном округе. Единое хранилище документов было создано компанией «Систематика К

«Барс груп» внедрила решение для дополнительного образования в Ненецком автономном округе «Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации (НЦИ), внедрила в Ненецком автономном округе подсистему «Навигатор дополнительного образования», которая стала частью модифицированной ГИС «Электронное образование». Одно из основных преимуществ подсистемы – удо

Единое хранилище документов – новый шаг в информатизации госуправления ак как их копии были ранее загружены в единое хранилище. Единая цифровая платформа Севера Сегодня в Ненецком автономном округе внедрена единая цифровая платформа предоставления госуслуг, объеди

«Ростелеком» создал единую ГИС для Ненецкого АО тах и площадках, плане создания объектов инфраструктуры и т.п.«К созданию геоинформационной системы Ненецкого автономного округа мы приступили в конце мая. В настоящее время все работы завершен

Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы ия финансировались из других источников. В среднем по России в 2013-2015 гг. расходы на закупку ПО и услуги в сфере информатизации здравоохранения на душу населения составили ₽59. Среди лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ (₽555,2 на 1 жителя региона за 3 года), Москва (₽512,2), Республика Алтай (₽279,1), Республика Тыва (₽237). В пересчете на одного медработника этот показатель в средне

МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры тор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. «За три последние года, в рамках предыдущего Соглашения, МТС провела масштабную работу по улучшению качества связи и домашних сервисов в Ямало-Ненецком автономном округе. В настоящее время у нас не менее амбициозные планы по развитию сети, в том числе на территории Приполярного Урала в условиях вечной мерзлоты — на полуострове Ямал, в

«Ростелеком» создаст единую геоинформационную систему для Ненецкого автономного округа ионно-аналитическим центром» на выполнение работ по созданию единой геоинформационной системы (ГИС) Ненецкого автономного округа. Стоимость контракта составила p13,8 млн. Работы по созданию окр

«БАРС Груп» автоматизирует работу регионального оператора капитального ремонта Ненецкого автономного округа В Ненецком автономном округе началось внедрение модулей решения «БАРС.ЖКХ» для управления регио

Ненецкий ИАЦ: В отсутствие транспортной инфраструктуры ДЗЗ является панацеей CNews: Насколько широко сегодня используется космическая съемка различными органами власти Ненецкого автономного округа? Виталий Гаврилов: На сегодняшний день космическая съемка террит

«БАРС Груп» автоматизировала процессы инвестиционного строительства в Ненецком автономном округе Компания «БАРС Груп» завершила внедрение системы «БАРС.Стройкомплекс» в Ненецком автономном округе. Заказчиком выступило Управление строительства и ЖКХ Администрации НАО. Проект выполнен совместно с партнером - компанией «М-АйТи НАО». Техническое внедрение прошло в

«Ростелеком» создал информационную систему «Электронное образование» для Ненецкого автономного округа сударственного контракта. В результате внедрения информационной системы «Электронное образование» в Ненецком автономном округе автоматизирован 31 детский сад и 8 общеобразовательных учреждений.

Администрация Нарьян-Мара внедряет СЭД «Дело» В органах власти Ненецкого автономного округа продолжается развитие системы электронного документооборота, соз

В органах исполнительной власти Ненецкого АО более 550 пользователей работают в СЭД «Дело» » используют 77 пользователей, на 33 рабочих места установлена подсистема EDSIGN. Проект создания в Ненецком автономном округе единой системы электронного документооборота является в России одн

РТРС и Ненецкий автономный округ подписали соглашение о сотрудничестве омного округа заключили соглашение о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания в Ненецком автономном округе. Соглашение подписано в Москве 9 августа 2011 г. губернатором Нене

В Ненецком автономном округе внедрено комплексное решение по электронному документообороту на базе СЭД «Дело» Администрация Ненецкого автономного округа продолжает расширение системы электронного документооборота на базе СЭД «Дело» — разработки компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проект выполняется компани

В Администрации Ненецкого АО внедрили СЭД «Дело» В Администрации Ненецкого автономного округа завершено внедрение системы электронного документооборота (СЭД) «Дело» компании «Электронные офисные системы» (ЭОС). В конце 2008 г. Администрация Ненецкого авто

В Ненецком АО в июне выдано более 350 биометрических загранпаспартов 353 загранпаспорта выдано в Ненецком АО в июне 2008 г. Всего с начала 2008 г. в округе загранпаспорта оформили 1515 человек, сообщает ИА REGNUM. Напомним, в январе 2008 г. во всех российских регионах началась выдача новых

В школах Ненецкого АО установлен лицензионный софт В 32 образовательных учреждениях Заполярного района Ненецкого АО завершена установка лицензионного программного обеспечения. Оно установлено как в средних школах района, так и в начальных. Как сообщил специалист Управления образования администра

В Ненецком АО с начала 2008 г. выдано более тысячи биометрических паспортов 1162 загранпаспорта выдано в Ненецком АО за 5 месяцев 2008 г. Это на 400 загранпаспортов больше, чем за аналогичный период

В школах Заполярного района Ненецкого АО устанавливают лицензионное ПО 32 образовательных учреждения Заполярного района Ненецкого АО получили лицензионное программное обеспечение. Об этом сообщил специалист Управления образования администрации Заполярного района Ненецкого АО Юрий Хантанзийский. Все необхо

В Ненецком АО открыты первые офисы продаж «Билайна» Сеть салонов связи «Телефорум» и оператор сотовой связи «Вымпелком» объявили о совместном открытии первых офисов продаж «Билайна» в Ненецком автономном округе. Офисы открываются в административном центре региона – городе Нарьян-Мар. Открытие офисов продаж в Нарьян-Маре стало продолжением развития совместного проекта «Телефо

«Телефорум» вышел в Ненецкий АО и оператор сотовой связи «Билайн» объявляют о совместном открытии первых офисов продаж оператора в Ненецком автономном округе. Офисы откроются в административном центре региона – городе Нарьян

На ТВ- и радиовещание в Ненецком АО потрачено более 70 млн. руб. программы «Развитие телекоммуникационных услуг, теле- и радиовещания в населенных пунктах округа» в Ненецком АО в 2007 году потрачено 71,2 млн. руб. В целом программа расчитана на 2006-2008 гг.

Школы Архангельской области и Ненецкого АО подключены к интернету Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» завершил работы по подключению школ в регионе к интернету. В Архангельской области и Ненецком автономном округе к сети интернет подключено 280 учебных заведений. Учебный центр CNews, курс: «Организация конкурентной разведки в интернете» 24.09 - 25.09

До конца года все школы Ненецкого АО подключат к интернету Администрация Ненецкого автономного округа сообщила, что до конца года все школы региона будут подключены к

ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО понадобились каналы связи IP-сети Управление ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу объявило открытый конкурс на предоставление каналов связи IP-сети. Согласно КД, каналы связи IP-сети требуется поставить в Архангельскую область; районы: Приморский