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Россия СЗФО Ненецкий автономный округ

Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ

СОБЫТИЯ


07.04.2026 МФЦ Ненецкого автономного округа перешел на решения «МойОфис»

«МойОфис», российская продуктовая ИТ-компания, сообщила об успешной цифровой трансформации МФЦ Ненецкого автономного округа. Учреждение завершило переход на российское офисное ПО «МойОфис». Проект реализован в рамках импортозамещения и затронул как головные офисы, так и самые удаленные т
17.12.2025 Доля безналичных платежей максимальна в Ненецком автономном округе, а минимальна в Дагестане

ее низким проникновением в них банковских услуг. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка. В южных регионах России наибольшая доля наличных в расчетах В топ-5 по доле безналичных расчетов вошли Ненецкий автономный округ (93%), Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область (по 92%), Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (по 90%). Меньше всего безналом платят в Дагес
21.08.2024 МТС запустила цифровой гид по Ненецкому автономному округу

Цифровая экосистема МТС запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Ненецкого автономного округа. Цифровой гид, разработанный сервисом путешествий МТС Travel, по
19.12.2023 «Мой офис» подписал соглашение с Ненецким автономным округом по продвижению российского офисного ПО

йский производитель офисного ПО для совместной работы с документами и коммуникаций, и администрация Ненецкого автономного округа подписали соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на

04.05.2023 Администрация Ненецкого АО совместно с холдингом Т1 и «Эколибри» приступила к подготовке инфраструктуры для развития сервисов беспилотных авиационных систем

Администрация Ненецкого автономного округа совместно с компанией «Эколибри», разрабатывающий летательные ап
13.07.2022 В Ненецком региональном центре развития образования робототехнику будет преподавать робот

В Ненецком региональном центре развития образования города Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ, начнут изучать сервисную робототехнику вместе с российским роботом
14.06.2022 Российский ИТ-разработчик «Сател» построил инфраструктуру для Региональной межведомственной телефонной сети Ямало-Ненецкого автономного округа

спользование программного обеспечения. Для этого была внедрена собственная UC-платформа «Российский телефонный узел» (РТУ). В рамках реализации первого этапа проекта по внедрению UC-платформы в Ямало-Ненецком автономном округе было установлено и запущено в эксплуатацию ядро системы унифицированных коммуникаций «РТУ». Об этом CNews сообщили представители «Сател». Модернизация телефонной сети
18.11.2021 «Почта России» и «Аэромакс» провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

м. До конца 2024 г. «Почта России» планирует запустить беспилотную доставку по 10 маршрутам в Ямало-Ненецком автономном округе. «Мы видим, что один из способов ускориться в логистике – это разв
16.09.2021 Безопасная школа: «Ростелеком» обеспечит видеонаблюдение и Wi-Fi в образовательных учреждениях Ямала
04.12.2020 Проект по внедрению стандарта централизованной бухгалтерии госорганов ЯНАО победил в конкурсе GPM RUSSIA AWARDS 2020

Проект «Формирование и внедрение стандарта деятельности Централизованной бухгалтерии органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа» вышел на первое место в национальном конкурсе профессионального проектного управления в сфере устойчивого развития GPM RUSSIA AWARDS 2020, лидировал в номинации «П
31.01.2020 Появилась возможность получать госуслуги без предварительного посещения МФЦ

в 2019 г., по мнению экспертов Global CIO, стало Единое хранилище документов (ЕХД), заработавшее в Ненецком автономном округе. Единое хранилище документов было создано компанией «Систематика К
13.12.2019 «Барс груп» внедрила решение для дополнительного образования в Ненецком автономном округе

«Барс груп», дочерняя компания Национального центра информатизации (НЦИ), внедрила в Ненецком автономном округе подсистему «Навигатор дополнительного образования», которая стала частью модифицированной ГИС «Электронное образование». Одно из основных преимуществ подсистемы – удо
17.07.2019 Единое хранилище документов – новый шаг в информатизации госуправления

ак как их копии были ранее загружены в единое хранилище. Единая цифровая платформа Севера Сегодня в Ненецком автономном округе внедрена единая цифровая платформа предоставления госуслуг, объеди
14.12.2016 «Ростелеком» создал единую ГИС для Ненецкого АО

тах и площадках, плане создания объектов инфраструктуры и т.п.«К созданию геоинформационной системы Ненецкого автономного округа мы приступили в конце мая. В настоящее время все работы завершен
18.07.2016 Создание российского e-health тормозится отсутствием денег и нормативной базы

ия финансировались из других источников. В среднем по России в 2013-2015 гг. расходы на закупку ПО и услуги в сфере информатизации здравоохранения на душу населения составили ₽59. Среди лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ (₽555,2 на 1 жителя региона за 3 года), Москва (₽512,2), Республика Алтай (₽279,1), Республика Тыва (₽237). В пересчете на одного медработника этот показатель в средне
07.06.2016 МТС и Правительство ЯНАО подписали соглашение по развитию телекоммуникационной инфраструктуры

тор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин. «За три последние года, в рамках предыдущего Соглашения, МТС провела масштабную работу по улучшению качества связи и домашних сервисов в Ямало-Ненецком автономном округе. В настоящее время у нас не менее амбициозные планы по развитию сети, в том числе на территории Приполярного Урала в условиях вечной мерзлоты — на полуострове Ямал, в
31.05.2016 «Ростелеком» создаст единую геоинформационную систему для Ненецкого автономного округа

ионно-аналитическим центром» на выполнение работ по созданию единой геоинформационной системы (ГИС) Ненецкого автономного округа. Стоимость контракта составила p13,8 млн. Работы по созданию окр
22.06.2015 МТС назначила директора филиала в ЯНАО
28.11.2014 «БАРС Груп» автоматизирует работу регионального оператора капитального ремонта Ненецкого автономного округа

В Ненецком автономном округе началось внедрение модулей решения «БАРС.ЖКХ» для управления регио
17.03.2014 Ненецкий ИАЦ: В отсутствие транспортной инфраструктуры ДЗЗ является панацеей

CNews: Насколько широко сегодня используется космическая съемка различными органами власти Ненецкого автономного округа? Виталий Гаврилов: На сегодняшний день космическая съемка террит
22.01.2014 «БАРС Груп» автоматизировала процессы инвестиционного строительства в Ненецком автономном округе

Компания «БАРС Груп» завершила внедрение системы «БАРС.Стройкомплекс» в Ненецком автономном округе. Заказчиком выступило Управление строительства и ЖКХ Администрации НАО. Проект выполнен совместно с партнером - компанией «М-АйТи НАО». Техническое внедрение прошло в
14.11.2013 «Ростелеком» создал информационную систему «Электронное образование» для Ненецкого автономного округа

сударственного контракта. В результате внедрения информационной системы «Электронное образование» в Ненецком автономном округе автоматизирован 31 детский сад и 8 общеобразовательных учреждений.
16.04.2013 Администрация Нарьян-Мара внедряет СЭД «Дело»

В органах власти Ненецкого автономного округа продолжается развитие системы электронного документооборота, соз
10.12.2012 В органах исполнительной власти Ненецкого АО более 550 пользователей работают в СЭД «Дело»

» используют 77 пользователей, на 33 рабочих места установлена подсистема EDSIGN. Проект создания в Ненецком автономном округе единой системы электронного документооборота является в России одн
10.08.2011 РТРС и Ненецкий автономный округ подписали соглашение о сотрудничестве

омного округа заключили соглашение о сотрудничестве в области развития телевидения и радиовещания в Ненецком автономном округе. Соглашение подписано в Москве 9 августа 2011 г. губернатором Нене
24.03.2011 В Ненецком автономном округе внедрено комплексное решение по электронному документообороту на базе СЭД «Дело»

Администрация Ненецкого автономного округа продолжает расширение системы электронного документооборота на базе СЭД «Дело» — разработки компании «Электронные Офисные Системы» (ЭОС). Проект выполняется компани
23.03.2009 В Администрации Ненецкого АО внедрили СЭД «Дело»

В Администрации Ненецкого автономного округа завершено внедрение системы электронного документооборота (СЭД) «Дело» компании «Электронные офисные системы» (ЭОС). В конце 2008 г. Администрация Ненецкого авто
01.07.2008 В Ненецком АО в июне выдано более 350 биометрических загранпаспартов

353 загранпаспорта выдано в Ненецком АО в июне 2008 г. Всего с начала 2008 г. в округе загранпаспорта оформили 1515 человек, сообщает ИА REGNUM. Напомним, в январе 2008 г. во всех российских регионах началась выдача новых
19.06.2008 В школах Ненецкого АО установлен лицензионный софт

В 32 образовательных учреждениях Заполярного района Ненецкого АО завершена установка лицензионного программного обеспечения. Оно установлено как в средних школах района, так и в начальных. Как сообщил специалист Управления образования администра
06.06.2008 В Ненецком АО с начала 2008 г. выдано более тысячи биометрических паспортов

1162 загранпаспорта выдано в Ненецком АО за 5 месяцев 2008 г. Это на 400 загранпаспортов больше, чем за аналогичный период
17.04.2008 В школах Заполярного района Ненецкого АО устанавливают лицензионное ПО

32 образовательных учреждения Заполярного района Ненецкого АО получили лицензионное программное обеспечение. Об этом сообщил специалист Управления образования администрации Заполярного района Ненецкого АО Юрий Хантанзийский. Все необхо
08.11.2007 В Ненецком АО открыты первые офисы продаж «Билайна»

Сеть салонов связи «Телефорум» и оператор сотовой связи «Вымпелком» объявили о совместном открытии первых офисов продаж «Билайна» в Ненецком автономном округе. Офисы открываются в административном центре региона – городе Нарьян-Мар. Открытие офисов продаж в Нарьян-Маре стало продолжением развития совместного проекта «Телефо
07.11.2007 «Телефорум» вышел в Ненецкий АО

и оператор сотовой связи «Билайн» объявляют о совместном открытии первых офисов продаж оператора в Ненецком автономном округе. Офисы откроются в административном центре региона – городе Нарьян
25.10.2007 На ТВ- и радиовещание в Ненецком АО потрачено более 70 млн. руб.

программы «Развитие телекоммуникационных услуг, теле- и радиовещания в населенных пунктах округа» в Ненецком АО в 2007 году потрачено 71,2 млн. руб. В целом программа расчитана на 2006-2008 гг.
17.09.2007 Школы Архангельской области и Ненецкого АО подключены к интернету

Архангельский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком» завершил работы по подключению школ в регионе к интернету. В Архангельской области и Ненецком автономном округе к сети интернет подключено 280 учебных заведений. Учебный центр CNews, курс: «Организация конкурентной разведки в интернете» 24.09 - 25.09
07.08.2007 До конца года все школы Ненецкого АО подключат к интернету

Администрация Ненецкого автономного округа сообщила, что до конца года все школы региона будут подключены к
09.01.2007 ФНС по Архангельской области и Ненецкому АО понадобились каналы связи IP-сети

Управление ФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу объявило открытый конкурс на предоставление каналов связи IP-сети. Согласно КД, каналы связи IP-сети требуется поставить в Архангельскую область; районы: Приморский
20.12.2004 "Би Лайн" стартовал в Ямало-Ненецком АО
26.06.2002 "Прайм Груп" разворачивает систему дистанционного образования в Ямало-Ненецком АО

25 июня компания "Прайм Груп", системный интегратор и крупный поставщик решений в области информационных технологий, выполнила начальный этап проекта дистанционного образования в Ямало-Ненецком автономном округе. В ходе работы над данным проектом "Прайм Груп" осуществила подключение 25 компьютерных классов. На сегодняшний день компания ведет работу по инсталляции еще 20 класс

Публикаций - 425, упоминаний - 516

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 63
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 55
МегаФон 10742 31
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 29
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 19
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 13
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 10
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 10
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 9
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
БАРС Груп 579 7
Вайнах Телеком 50 7
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 7
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 6
Cisco Systems 5372 6
Microsoft Corporation 25775 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 5
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 5
ЦТ-Мобайл - CT Mobile 136 5
МегаФон - Мобиком 230 5
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 5
МегаФон Поволжье - Волжский GSM 83 5
Yandex - Яндекс 9216 5
Huawei 4676 5
9594 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 5
АйТи 1519 4
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 34 4
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 4
МегаФон Поволжье - МегаФон Поволжский филиал - МСС-Поволжье - Мобильные Системы Связи-Поволжье - МСС-Саратов 131 4
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 4
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Сотовая связь Удмуртии - Удмуртские сотовые сети 27 4
Эколибри - Ecolibri 5 4
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 31
Почта России ПАО 2370 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 153 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 6
101Hotels.com 456 6
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 5
Газпром ПАО 1493 5
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 4
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 51 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 3
Нарьянмарнефтегаз 10 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 2
Газпром нефть 725 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 2
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 134 2
Газпром трансгаз 157 2
Conoco - ConocoPhillips 22 2
Телефорум 93 2
EDC Group - Eurasia Drilling Company Ltd - Евразия Менеджмент - Буровая компания Евразия, БКЕ - Лукойл-бурение 14 2
МТС Трэвел - MTS Travel 292 2
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
NanduQ - Qiwi 1013 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
Северсталь ПАО - Severstal 629 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 86
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 47
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 30
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АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
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Ассоциация менеджеров 107 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
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ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
GPM - Green Project Management - GPM Awards Russia - Green Project Management Awards 2 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 58 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 25 1
Русский Щит - ассоциация 39 1
ГосИнформСистемы 160 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
Гимназический союз России 3 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 86
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 80
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 73
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 45
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 34
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 33
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 31
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 31
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 29
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 29
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 27
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 26
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 25
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 25
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 21
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 20
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1755 19
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 18
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 17
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 17
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 16
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 16
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 16
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 15
Оповещение и уведомление - Notification 5943 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 59
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 13
Microsoft Windows 2000 8678 13
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 12
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 10
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 10
НКТ - Р7-Офис 543 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 8
Google Android 15243 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 7
Apple iPhone 6 4861 6
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 6
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 5
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 5
Apple iOS 8583 5
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 891 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 4
ЭОС Дело-web 209 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 4
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 340 4
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 69 4
Apple iPad 4011 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
ЭОС АИС МФЦ Дело 78 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 3
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 185 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 44 3
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 3
Третьяк Константин 34 10
Дроздов Владимир 37 10
Никифоров Николай 1138 8
Путин Владимир 3454 8
Орловский Виктор 408 7
Козырев Алексей 328 5
Ушенин Алексей 12 5
Валяева Елизавета 72 5
Найденков Сергей 14 5
Калганов Игорь 53 4
Бедрин Григорий 30 4
Шадаев Максут 1210 3
Чернышенко Дмитрий 581 3
Брюквин Юрий 300 3
Матовников Михаил 4 3
Брытков Олег 4 3
Медведев Дмитрий 1665 3
Окладников Павел 7 3
Агафонова Наталия 41 3
Колпаков Алексей 7 3
Симайченков Сергей 9 3
Васильев Юрий 67 3
Хантанзийский Юрий 3 3
Закурдаев Александр 7 3
Бездудный Юрий 3 3
Чамара Денис 59 2
Кириенко Владимир 148 2
Скворцова Вероника 69 2
Качанов Олег 121 2
Калугин Сергей 169 2
Авербах Владимир 127 2
Никитин Андрей 64 2
Кириенко Сергей 149 2
Пехтерев Сергей 56 2
Артемасов Алексей 6 2
Балаценко Андрей 32 2
Андреев Артем 11 2
Акопян Рубен 26 2
Кивокурцев Олег 100 2
Алонсо Виктор Вентимилла 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 166167 284
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 214
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 125
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 109
Россия - СЗФО - Архангельская область 815 96
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 95
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 75
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 66
Россия - СЗФО - Карелия Республика 781 65
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 63
Россия - УФО - Тюменская область 1365 62
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 62
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 61
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 59
Россия - СЗФО - Псковская область 697 58
Россия - СЗФО - Мурманская область 785 54
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 481 54
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 51
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 49
Россия - УФО - Свердловская область 1951 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 48
Россия - УФО - Челябинская область 1512 44
Россия - СКФО - Дагестан Республика 778 44
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 44
Россия - ЦФО - Костромская область 477 43
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 43
Россия - ДФО - Магаданская область 533 42
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 42
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 41
Россия - УФО - Курганская область 645 41
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 41
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 40
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 39
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 39
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1219 39
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 38
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 643 38
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 36
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 729 36
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 720 35
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 165
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 94
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 76
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 66
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 57
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 37
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 37
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 32
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1226 27
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 24
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 24
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 22
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 21
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 21
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 20
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 20
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 20
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 19
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 18
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 18
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 17
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 16
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 15
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 15
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 15
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 13
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 12
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 12
Паспорт - Паспортные данные 2848 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 6
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Regnum - Регнум 114 4
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 3
Ведомости 1466 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
ВГТРК - Россия-1 - телеканал 24 2
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
РИА Новости 1033 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
Известия ИД 770 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 43 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
Кабардино-Балкарская правда 1 1
Content-Review 16 1
Ставропольская правда 4 1
Псковская правда 1 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 17
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
Рустелеком ТК 305 3
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для здравоохранения 9 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 20 1
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 2
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 2
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 51 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 1
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 15 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
САФУ - Северный Арктический федеральный университет имени М. В. Ломоносова 51 1
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 14 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 35 1
КГУ - Курский государственный университет 9 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 59 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 17 1
Крок ОК - учебный центр 4 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 99 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 30 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 41 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
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