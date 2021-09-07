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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия
СЗФО
Ненецкий автономный округ

Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ


07.09.2021 Чернышенко: До конца 2022 г. все соцзначимые госуслуги переведут в «цифру» 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 2
13.05.2021 «Бастион» обеспечит информационную безопасность на предприятии газовой отрасли в Арктике 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
06.03.2020 Решения Cisco интегрированы в ИТ-платформу для Крайнего Севера 1
31.01.2020 Появилась возможность получать госуслуги без предварительного посещения МФЦ 5
23.12.2019 Власти позволят «Ростелекому» построить новую 4G-сеть только на отечественном «железе» 1
13.12.2019 «Барс груп» внедрила решение для дополнительного образования в Ненецком автономном округе 1
03.12.2019 «ЭР-Телеком» подключил к интернету более 4 400 социально значимых объектов в РФ 1
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
15.08.2019 «Автоматика» поставила комплексы обработки избирательных бюллетеней для Оренбургской области 1
17.07.2019 Единое хранилище документов – новый шаг в информатизации госуправления 6
16.07.2019 «Норбит» внедрил bpm-систему Pyrus в «Инвестгеосервисе» 1
04.07.2019 «Корус Консалтинг» обеспечивает техподдержку системы на базе 1С в «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 1
27.05.2019 Денис Чамара: Власти Петербурга переходят на рыночную модель цифровизации 1
10.01.2019 «Корус Консалтинг» подвел итоги работы с «Зарубежнефть – добыча Харьяга» 1
01.11.2018 CNews выпустил рейтинг ИКТ-расходов регионов России 1
09.10.2018 ИКТ-расходы регионов в 2018 г. вырастут на 9% 1
10.08.2018 Более половины россиян не умеет редактировать документы на ПК 1
09.08.2018 Сбербанк впервые представил рейтинг «безналичных» регионов и городов России 1
07.08.2018 В «Tele2 Москва» сменился технический директор 1
06.04.2018 OFD.RU и РАЭК: средний чек в онлайн-магазинах на 20% выше, чем в офлайне 1
08.02.2018 Более 66 млн россиян зарегистрировано в ЕСИА 1
23.01.2018 «Ростелеком» разработал геоинформационную систему Архангельской области 1
30.08.2017 CNews выпустил рейтинг ИКТ-бюджетов российских регионов в 2017 г. 1
29.08.2017 ИКТ-расходы регионов России выросли почти на треть 1
18.08.2017 Линейка мобильных приложений «Барс Груп» пополнилась новыми решениями 1
06.03.2017 «Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год 1
15.02.2017 Почти четыре тысячи населенных пунктов подключены к интернету в рамках реформы УУС 1
14.12.2016 «Ростелеком» создал единую ГИС для Ненецкого АО 3
12.12.2016 Ежемесячный прирост пользователей электронных госуслуг превысил 2 млн человек 1
21.11.2016 МТС обеспечила связью нефтяные месторождения в Коми и НАО 2
20.10.2016 «Нефтемашстрой» сократил затраты на топливо с внедрением Omnicomm Online 1
13.09.2016 CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России 1
31.08.2016 «Башнефть» создает кластер для сейсмической разведки на «железе» HP 1
31.05.2016 «Ростелеком» создаст единую геоинформационную систему для Ненецкого автономного округа 1
27.04.2016 «Система-112» начнет работу в Калужской области 1

Публикаций - 112, упоминаний - 158

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6981 28
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5756 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6841 9
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 523 8
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2009 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4936 8
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 225 4
Cisco Systems 2298 4
Офис-док - Office Doc 55 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1080 4
Вайнах Телеком 42 4
Ростелеком ЦентрТелеком 248 3
Сумма Телеком - Sumtel 124 3
Microsoft Corporation 12409 3
HP Inc. 3208 3
Электросвязь 22 3
Миранда-Медиа 20 3
Барс груп 402 3
Raidix - Рэйдикс 129 2
Рустелеком ТК 255 2
Schneider Electric 412 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Ростелеком - Архангельский филиал 3 2
ГКС - Систематика Консалтинг 2 2
Мотив - Екатеринбург-2000 111 2
4205 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 185 2
Башинформсвязь 83 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 2
Астерос - Asteros 531 2
Скай Линк - Skylink 650 2
Таттелеком 117 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 247 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1613 2
SAP SE 3347 2
Ростех - Ростехнологии 2238 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 586 2
Huawei 2791 2
СМАРТС Компания 276 2
Dell EMC 2626 2
Почта России ПАО 1631 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4380 4
Зарубежнефть 27 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 243 3
Телефорум 71 2
Башнефть ПАО АНК 91 2
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 108 1
Инвестгеосервис ГК 4 1
PepsiCo - Пепсико 100 1
РЖД - Российские железные дороги 1118 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Global CIO 28 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
Петрокоммерц 29 1
Зарубежнефть–добыча Харьяга 1 1
Мортон 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1707 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6008 26
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1713 12
Президент Российской Федерации 1460 8
Правительство РФ 2264 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 536 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1760 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 904 4
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 428 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 588 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1270 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1095 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 773 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 201 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 965 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 540 2
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2300 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 639 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1677 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 2
РФ ОИВ - Органы исполнительной власти 14 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга 3 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 85 1
Правительство Архангельской области 7 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Администрация Ненецкого автономного округа - Департамент цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа 1 1
ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 38 1
ООН ДЭСВ - Департамент по экономическим и социальным вопросам 5 1
Администрация Ненецкого автономного округа 1 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 16 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 442 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 106 1
Администрация Президента РФ 277 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 539 1
Федеральное собрание Российской Федерации 80 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1024 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 858 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 215 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 52 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 182 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10690 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3988 7
Безопасный город 353 6
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 181 4
3G - Стандарт мобильной связи 3920 4
УУС - Универсальные услуги связи 30 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 468 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7664 4
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 164 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 716 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 648 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1725 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 140 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4978 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 733 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 809 2
ЕХД - Единое Хранилище данных 3 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 803 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1240 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 152 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 572 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 91 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1551 1
СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 9 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 640 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 586 1
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 85 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 32 1
ФАП - Фельдшерско-акушерский пункт 27 1
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 48 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Website - Вебсайт 138 1
ИТ-аутсорсинг 703 1
УЗИ - Ультразвуковое исследование 20 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2523 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 255 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 7
ЭОС Дело СЭД 702 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 507 4
Microsoft Office 2095 3
Google Android 10773 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 40 2
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 89 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 848 2
Новые облачные технологии - МойОфис Почта 45 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 169 1
Крок - Цифровой рабочий 13 1
Telegram - Мессенджер 80 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Omnicomm Online 55 1
Redis СУБД 46 1
БОСС-Кадровик 85 1
КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 20 1
OpenText Documentum 215 1
Autodesk AutoCAD 195 1
IBM Cognos BI 166 1
Cisco Firepower NGFW 12 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 54 1
Cisco TelePresence MCU - Multipoint Control Unit 53 1
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 23 1
Cisco WLC - Cisco Wireless LAN Controller 6 1
ГКС SiTex 6 1
ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система 27 1
Infor ERP LN 33 1
ЕССК - Единая система строительного комплекса города Санкт-Петербурга 3 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Cisco Xenpak 1 1
Microsoft SharePoint 2010 43 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 599 1
Apple iOS 5750 1
Никифоров Николай 1127 6
Путин Владимир 1877 3
Брытков Олег 4 3
Окладников Павел 3 3
Орловский Виктор 232 3
Медведев Дмитрий 1459 2
Балаценко Андрей 30 2
Валяева Елизавета 72 2
Чамара Денис 57 2
Калугин Сергей 163 2
Матовников Михаил 1 1
Калабин Юрий 1 1
Борисов Егор 8 1
Зайцева Ольга 2 1
Мякишева Марина 84 1
Гуртов Дмитрий 12 1
Иванников Дмитрий 35 1
Гришаев Дмитрий 1 1
Матвеев Денис 3 1
Климов Андрей 10 1
Патока Андрей 97 1
Глотов Алексей 24 1
Зайцев Алексей 4 1
Крушинин Алексей 5 1
Юсуфов Виталий 24 1
Ситников Сергей 56 1
Карпов Алексей 21 1
Кочанов Дмитрий 17 1
Апполонова Светлана 4 1
Ткаченко Елена 2 1
Дубровский Борис 12 1
Пальчун Кирилл 47 1
Горбачевский Никита 3 1
Криевс Ритварс 15 1
Мельхорн Кай-Уве 24 1
Калюжный Игорь 24 1
Емельянов Станислав 62 1
Блощинский Андрей 1 1
Колпаков Антон 46 1
Мардер Наум 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 61456 57
Россия - СЗФО - Архангельская область 416 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 18913 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8214 28
Россия - СЗФО - Республика Коми 489 24
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 445 19
Россия - СЗФО - Вологодская область 355 19
Россия - СФО - Республика Алтай 732 18
Россия - СЗФО - Карелия Республика 347 18
Россия - СЗФО - Калининградская область 605 17
Россия - СЗФО - Псковская область 366 17
Россия - СЗФО - Новгородская область 323 16
Россия - ЦФО - Костромская область 237 16
Россия - СКФО - Дагестан Республика 277 15
Россия - СФО - Ленинградская область 1332 15
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1231 14
Россия - ЦФО - Тамбовская область 333 14
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 197 14
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 662 14
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 151 14
Россия - УФО - Тюменская область 616 13
Россия - СЗФО - Мурманская область 349 13
Россия - ЦФО - Тульская область 779 13
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 520 13
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Россия - СКФО - Ставропольский край 494 11
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Россия - ЮФО - Республика Крым 633 10
Россия - СФО - Новосибирская область 866 10
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 214 10
Россия - ЦФО - Калужская область 605 10
Россия - ЮФО - Волгоградская область 418 10
Россия - ПФО - Пензенская область 369 10
Россия - ДФО - Магаданская область 247 10
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 245 10
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 707 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 862 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
Образование в России 465 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 585 2
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 49 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 2
Федеральное законодательство 258 2
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 124 2
ФЦП - Федеральная целевая программа 77 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 198 1
Информационное общество - Государственная программа 283 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3048 1
Сборная России по футболу - Общенациональная стратегия развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года 6 1
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1194 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 376 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 160 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 181 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 339 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 406 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 358 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 580 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 261 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
НТВ - Телекомпания 172 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
Россия-1 - телеканал 20 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
CNews Analytics 2239 8
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
AC&M Consulting 89 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 439 1
ANSI - American national standards institute - Американский национальный институт стандартов 90 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 95 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 123 1
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 1
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота им. адмирала С. О. Макарова 5 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 7 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 6 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
КГУ - Курский государственный университет 2 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 120 1
CNews FORUM Кейсы 44 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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