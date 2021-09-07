Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СЗФО
Ненецкий автономный округ
Публикаций - 112, упоминаний - 158
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Никифоров Николай 1127 6
|Путин Владимир 1877 3
|Брытков Олег 4 3
|Окладников Павел 3 3
|Орловский Виктор 232 3
|Медведев Дмитрий 1459 2
|Балаценко Андрей 30 2
|Валяева Елизавета 72 2
|Чамара Денис 57 2
|Калугин Сергей 163 2
|Матовников Михаил 1 1
|Калабин Юрий 1 1
|Борисов Егор 8 1
|Зайцева Ольга 2 1
|Мякишева Марина 84 1
|Гуртов Дмитрий 12 1
|Иванников Дмитрий 35 1
|Гришаев Дмитрий 1 1
|Матвеев Денис 3 1
|Климов Андрей 10 1
|Патока Андрей 97 1
|Глотов Алексей 24 1
|Зайцев Алексей 4 1
|Крушинин Алексей 5 1
|Юсуфов Виталий 24 1
|Ситников Сергей 56 1
|Карпов Алексей 21 1
|Кочанов Дмитрий 17 1
|Апполонова Светлана 4 1
|Ткаченко Елена 2 1
|Дубровский Борис 12 1
|Пальчун Кирилл 47 1
|Горбачевский Никита 3 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Мельхорн Кай-Уве 24 1
|Калюжный Игорь 24 1
|Емельянов Станислав 62 1
|Блощинский Андрей 1 1
|Колпаков Антон 46 1
|Мардер Наум 100 1
|Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 246 1
|НТВ - Телекомпания 172 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 677 1
|Россия-1 - телеканал 20 1
|Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
|CNews Analytics 2239 8
|Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 34 1
|CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
|AC&M Consulting 89 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 814187, в очереди разбора - 717588.
Создано именных указателей - 46635.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru