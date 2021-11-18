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«Почта России» и «Аэромакс» провели первый полет беспилотника по маршруту в ЯНАО

«Почта России» совместно с компанией «Аэромакс» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа провели успешные испытания по доставке груза с помощью беспилотного воздушного судна.

В тестовых полетах участвовал беспилотник вертолетного типа SH-350. Он совершил несколько полетов по маршруту Салехард - Аксарка - Салехард с массогабаритным макетом груза. Общая протяженность пути из одного населенного пункта в другой составляет 53 км. До конца 2024 г. «Почта России» планирует запустить беспилотную доставку по 10 маршрутам в Ямало-Ненецком автономном округе.

«Мы видим, что один из способов ускориться в логистике – это развитие беспилотных технологий. Они особенно актуальны для доставки в отдаленные уголки России, где часто климат максимально усложняет логистику. Поэтому на текущем этапе мы развиваем беспилотную доставку, в первую очередь, для жителей населенных пунктов в удаленных и труднодоступных районах, чтобы они быстро получали любые почтовые отправления», – сказал Сергей Сергушев, заместитель генерального директора по логистике Почты России.

«Сегодня мы сделали первый шаг к практической реализации тех договоренностей с “Почтой России” и Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, к которым пришли на полях МАКС-2021 в августе 2021 г. Соглашение подразумевает создание системы авиадоставки почтовых грузов беспилотными летательными аппаратами. Для реализации проекта применяется беспилотное воздушное судно вертолетного типа «Аэромакс» SH-350. Сегодня эта машина продемонстрировала возможность доставки почтовых грузов в удаленные районы в интересах “Почты России” и жителей региона. В результате нашей дальнейшей совместной работы должна значительно улучшиться транспортная доступность отдаленных районов округа», - отметил генеральный директор «Аэромакс» Сергей Ахметшин.

Тестовые полеты прошли в продолжение соглашения, подписанного на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 между правительством Ямало-Ненецкого автономного округа, «Почтой России» и компанией «Аэромакс». «Почта России» планирует запустить беспилотную доставку по нескольким десяткам маршрутов в четырех регионах – Чукотском автономном округе, Камчатском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Ханты-Мансийском автономном округе. По оценкам «Почты России», использование БАС увеличит среднюю скорость логистики на региональной маршрутной сети до двух раз, позволит в перспективе увеличить объемы грузопотока более чем в 10 раз и, при этом, снизит стоимость логистических сервисов до 50%.

Тяжелый беспилотный вертолет «Аэромакс» SH-350 имеет максимальный взлетный вес в 350 кг. Продолжительность полета машины – до 5 часов. Ключевым преимуществом SH-350 является увеличенная полезная нагрузка, позволяющая перевозить до 100 кг груза в специальном транспортно-грузовом контейнере на расстояние до 150 км с крейсерской скоростью 90 км/ч. Таким образом беспилотник «Аэромакс» способен быстрее и дешевле наземного транспорта доставлять грузы в труднодоступные, удаленные районы. Кроме того, он позволяет не подвергать опасности жизни экипажей пилотируемой авиации в условиях плохой видимости или при затрудненных метеоусловиях.

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