Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ДФО
Чукотка
Чукотский автономный округ (ЧАО)
Публикаций - 210, упоминаний - 374
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медведев Дмитрий 1437 9
|Путин Владимир 1840 8
|Щеголев Игорь 676 7
|Никифоров Николай 1126 6
|Хитрова Елена 12 5
|Акимов Максим 167 5
|Попов Алексей 319 4
|Рымар Максим 36 3
|Экшенгер Наталья 4 3
|Киселев Николай 9 3
|Козырев Алексей 270 3
|Борисов Юрий 91 2
|Гоков Дмитрий 31 2
|Сотин Денис 103 2
|Муттерперл Михаил 21 2
|Вайно Антон 16 2
|Ермолаев Артем 340 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Левыкин Андрей 14 2
|Нестеров Алексей 79 2
|Ципорин Павел 51 2
|Богачев Игорь 172 2
|Дюбанов Анатолий 86 2
|Трушкин Константин 43 2
|Евраев Михаил 222 2
|Бойко Елена 151 2
|Меньшов Кирилл 72 2
|Чаркин Евгений 182 2
|Елистратов Николай 90 2
|Орловский Виктор 229 2
|Рудзевич Мария 34 2
|Рейман Леонид 471 2
|Собянин Сергей 211 2
|Догадин Александр 4 2
|Шадаев Максут 384 2
|Никитин Игорь 7 2
|Жданов Андрей 4 2
|Бетсис Павел 84 2
|Бондаренко Михаил 53 2
|Айбашева Анна 91 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru