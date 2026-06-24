Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО)

МТС на треть ускорила интернет в районе Анадырской ТЭЦ МТС усилила сеть LTE в столице Чукотского автономного округа. Новая базовая станция, построенная в районе Анадырской ТЭЦ, по

Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников щийся проект на территории Баимской медно-порфированной площади, расположенной в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Территория включает в себя 12 перспективных месторождений с ре

МТС прокачала интернет в столице Чукотки ПАО «МТС» завершила масштабное обновление сети в столице Чукотского автономного округа. В Анадыре оператор обновил оборудование и расширил емкость баз

Чукотский автономный округ и «МегаФон» объединяют усилия для цифрового развития региона Соглашение о реализации совместных проектов заключили «МегаФон» и Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа. Среди основных направлений партнерства – улучшение качества со

«Контур» помог золотодобытчикам Чукотки наладить взаимодействие с ФНС Сервис «Контур» помог золотодобытчикам Чукотки из артели старателей «Сияние» наладить взаимодействие с ФНС. Об этом CNews сообщил пр

Новый директор «МегаФона» в Магадане и Чукотке Директором регионального отделения «МегаФона» в Магаданской области и Чукотском автономном округе назначен Максим Загинай. Ранее он руководил техническим отделом «

«МегаФон» впервые запустил 4G в чукотском селе Омолон Жители села Омолон Билибинского района Чукотского автономного округа теперь могут пользоваться мобильным интернетом 4G. «МегаФон» пе

Якутия вместе с Чукоткой подключат населенные пункты Заполярья к магистральному интернету ики Саха (Якутия) в Москве Подписи под документом поставили Глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и генеральный директор оператора проекта АО

На Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением в районе Елизово, об этом 13 августа 2024 г. сообщила пресс-служба департамента цифрового развития Чукотского автономного округа. «На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального

«МегаФон» включил голос в аэрогавани на краю Земли Пассажиры, прилетающие в аэропорт «Певек» Чукотского автономного округа, теперь могут сразу после посадки сообщать родным и друзьям о б

Скорость мобильного интернета МТС взлетела в воздушных воротах Чукотки дставители МТС. МТС установила дополнительное оборудование стандарта LTE в районе главного авиаузла Чукотского автономного округа, что позволило кратно разогнать скорость передачи данных, повыс

МТС провела масштабную модернизацию транспортной сети связи на Чукотке видеосервисов, онлайн-игр, мобильных приложений. «Мы продолжаем поэтапно улучшать качество связи на Чукотке за счет модернизации нашей инфраструктуры. Сейчас мы провели серьезное расширение одн

«Мегафон» увеличил покрытие сети 4G на Чукотке ым интернетом инженеры оператора модернизировали свою сеть на территории крупных населенных пунктов Чукотки. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Анадырь – самый восточный город Рос

На Чукотке прошли первые тестовые полеты беспилотников очты России», запустил тесты беспилотных авиасистем для доставки почтовых отправлений на территории Чукотского АО. Первые испытательные полеты прошли по маршруту из Угольных Копей в столицу рег

«Ростелеком» на Чукотке перевел операторов «большой тройки» на оптические каналы связи «Ростелеком» на Чукотке предоставил ресурсы на магистральной оптической линии связи «Мегафону», «Вымпекому» (

«Мегафон» «разогнал» 4G на Чукотке льная сеть работала через спутниковые каналы. Благодаря этому абонентам компании, живущим в столице Чукотки, стал доступен мобильный интернет 4G на высоких скоростях, которые выросли более чем

«Мегафон» ускорил интернет на краю Чукотки «Мегафон» модернизировал базовые станции в населенных пунктах, находящихся на краю Чукотки. Инженеры компании расширили емкость сети четвертого поколения и увеличили скорость м

«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь нспорта Сергей Иванов, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Пропуск

РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке ование МТС, выигравшей конкурс на предоставление интернета по субсидированным тарифам на территории Чукотского Автономного округа, спутниковые каналы с высокой пропускной способностью до 500 Мб

«Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки тки», – сказал Андрей Боленков, заместитель губернатора, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа. В учебных заведениях установлены стационарные комплексы с тепл

«Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect «Мегафон» и правительство Чукотского автономного округа договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect,

РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке кой пропускной способностью до 500 Мбит/с для реализации проекта «Доступный интернет» на территории Чукотского автономного округа. Проект «Доступный интернет» на территории Чукотки — часть феде

Интеллектуальный голосовой робот-помощник МТС помогает жителям Чукотки бороться с короновирусом И). Голосовой робот-помощник выполняет функцию сотрудника социальной защиты и консультирует жителей Чукотки по вопросам распространения коронавирусной инфекции в регионе, а также информирует жи

Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое с аналогичным периодом 2019 г. Для обеспечения снижения между Минкомсвязью России и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о софинансировании услуг операторов связи,

Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет слугу доступа к сети интернета, оказываемой оператора фиксированной и мобильной связи на территории Чукотского автономного округа. Ежегодного стоимость 1 ГБ трафика должна снижаться на 40%. Точ

«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке граммный комплекс (АПК) «Безопасный город» на самом краю континента — в Анадыре и Анадырском районе Чукотского автономного округа. АПК «Безопасный город» объединил «Систему 112», городские дежу

«Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке циях специалисты компании организовали выделенные каналы и короткие номера для связи с губернатором Чукотского автономного округа, управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуац

МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки дтверждение этому рост числа пользователей мобильного интернета за последний год более чем на 35%. «Чукотка – один из немногих регионов страны, где доступ к мобильному интернету организован с и

В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет з того факта, что «Ростелеком» запустил поиск подрядчиков по строительству магистрального канала до Чукотки, можно сделать вывод, что именно «Ростелеком» станет получателем субсидий. Минкомсвяз

Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами Почта Банк объявил о том, что до конца осени 2019 года все почтовые отделения Чукотки будут оснащены специальными POS-терминалами, с помощью которых можно снять наличные с

«Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке рез узел обеспечения вызовов «Ростелекома» в городе Анадырь. При звонке на номер 112 из любой точки Чукотского автономного округа абонент попадает в единый диспетчерский центр. Оператор отсеива

Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет омика» предполагает обеспечить прокладку магистрального волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для Чукотского автономного округа. На первом этапе должен быть разработан план-график по созданию

«Ростелеком» обеспечит безопасность на Чукотке «Ростелеком» и ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа заключили контракт на создание и внедрение опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории региона. Система будет развернута в А

«Система-112» Чукотки найдет абонента и разошлет SMS-оповещения сервисы определения местоположения абонента и рассылки коротких текстовых сообщений в «Систему-112» Чукотского автономного округа. Компания запустит их в октябре в рамках государственного контр

«Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку рии городского округа Эгвекинот, Провиденского городского округа и Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. Ранее компания уже подключила к системе Анадырский, Билибински

«Ростелеком» обновил тарифы на интернет на Чукотке «Ростелеком» в Чукотском автономном округе увеличил объем включенного внешнего трафика в тарифах на «Домашни

«Ростелеком» переведет в электронный вид государственную экспертизу на Чукотке артнером проекта выступила «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома».После завершения работ жители Чукотки, зарегистрированные на портале gosuslugi.ru, смогут в режиме онлайн подать заявку на

«Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке ровать данные по оперативной обстановке в регионе. Реализация проекта по внедрению «Системы-112» на Чукотке началась осенью 2016 года, тогда в Анадыре был создан первый центр обработки вызовов.

«Ростелеком» автоматизирует систему образования Чукотки ию автоматизированных информационных систем заключен с департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа. Работы по контракту реализуются в рамках Государственной прогр