Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
ДФО
Чукотка
Чукотский автономный округ (ЧАО)

Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО)


12.08.2021 «Мегафон» запустил федеральную сеть VoLTE 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 1
14.04.2021 «Актион охрана труда»: российским работникам важнее удобство, чем безопасность 1
16.03.2021 Москвичи откладывают в «онлайн-конверты» «Сбера» в среднем 13,4 тыс. рублей 1
09.03.2021 В «Билайне» назначен региональный директор Восточного региона 1
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 3
09.02.2021 «Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки 3
05.02.2021 «Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect 8
04.02.2021 Техника для морозов: машины для работы в самых суровых условиях 1
15.01.2021 Оборот Wildberries в 2020 г. вырос на 96% до 437,2 млрд руб. 1
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке 6
06.11.2020 Интеллектуальный голосовой робот-помощник МТС помогает жителям Чукотки бороться с короновирусом 3
19.08.2020 Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое 4
05.08.2020 Orange Business Services предоставила сеть спутниковой связи для Highland Gold Mining 1
03.08.2020 «Ростелеком» получит от властей 10 миллиардов на постройку интернета без Facebook, «Вконтакте» и танчиков 1
01.06.2020 Merlion начал продавать SIM-карты «Билайна» с технологией саморегистрации 3
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 1
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет 18
24.04.2020 Как государство потратит 768 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру цифровой экономики 3
27.02.2020 «Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия 1
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке 3
27.12.2019 Чукотская ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» внедрила СЭД «Этлас» 1
26.12.2019 «Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
03.12.2019 Как государство тратит 555 миллиардов на ИКТ-инфраструктуру, и в чем не повезло «Ростелекому» 3
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 1
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки 2
24.10.2019 «Цифровая экономика» начинает... и пробуксовывает 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 3
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет 10
26.09.2019 «Ростелеком» обеспечит связью плавучую атомную теплоэлектростанцию 3
24.09.2019 «Ростелеком» обеспечит связью первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию 3
19.09.2019 В России одобрят появление одиннадцати 5G-операторов 1
04.09.2019 Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами 6
02.09.2019 «Ростелеком» получит 4G-частоты без конкурса 1
06.08.2019 Исследование Сбербанка: более 70% торговых точек малого бизнеса принимают безналичные платежи 1

Публикаций - 210, упоминаний - 374

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 57
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 37
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 33
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 29
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 16
Ростелеком - Хабаровский филиал 25 8
Ростелеком Связьинвест 773 7
Microsoft Corporation 11628 7
Ростелеком Дальсвязь 228 6
Космическая связь ФГУП ГПКС 215 6
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 5
Вайнах Телеком 42 5
Ростех - Ростехнологии 2230 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Восход ФГБУ НИИ 368 4
VK - Mail.ru Group 2508 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 3
Синтерра - Synterra 602 3
Samsung Electronics 5878 3
Ростелеком Сибирьтелеком 337 3
Huawei 2750 3
РТЛабс 145 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 563 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 3
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 21 2
IBM 3677 2
Cisco Systems 2158 2
Рустелеком ТК 207 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Ericsson 899 2
ГЛОНАСС АО 82 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 2
Yandex - Яндекс 4129 2
Facebook 3796 2
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 2
Nokia Corporation 2546 2
РТКомм.ру 173 2
Крок 1230 2
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 2
Yota - Скартел 623 2
Почта России ПАО 1586 10
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 7
Орион-Экспресс - Телекарта 133 5
РЖД - Российские железные дороги 1093 4
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 143 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Билибинская АЭС - Билибинская АТЭЦ - Атомная теплоэлектроцентраль 3 3
Аэрофлот 496 3
Чукотэнерго АО 3 3
Мотовилихинские заводы 10 2
Почта Банк 289 2
Телемаркер 7 2
Avito - Авито 171 2
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 54 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
Wildberries 128 2
HGM - Highland Gold Mining 1 1
ID Finance MoneyMan - МФК МаниМен 23 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
Газпром ПАО 538 1
Полиметалл - Polymetal 14 1
Уралсиб Банк 391 1
Кубанская библиотека 1 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 1
Indesit 36 1
Kokoc Group - Кокос Групп 7 1
Sumitomo Group 11 1
Макфа - Makfa 4 1
Caterpillar 34 1
Альфа-Банк 1135 1
Технология здоровья 6 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
РАО ЭС Востока - Энергетические системы Востока 18 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Яндекс.Такси 271 1
Норникель - Норильский никель 180 1
РусГидро ПАО 129 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 51
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 19
Правительство РФ 2226 12
Президент Российской Федерации 1447 12
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 12
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 10
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 8
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 7
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 7
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 7
Правительство Чукотского автономного округа 9 7
Счётная палата РФ 464 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 5
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 185 5
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 4
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 328 3
Правительство Москвы 660 3
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 3
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 3
Совет при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам - Совет по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития России 18 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 207 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 13
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
Linux Foundation 159 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 30 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
РСП - Российский союз правообладателей 8 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 19
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 18
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 12
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 10
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 8
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 8
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 6
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 5
Безопасный город 348 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 5
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 4
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 493 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 3
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 3
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 330 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1298 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 292 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 2
Big Data - Большие данные 1136 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3045 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 455 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 2
Тонкий клиент - Thin client 113 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 177 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 5
Microsoft Windows 10 6810 4
Google Android 10752 4
Apple iOS 5744 4
Microsoft Skype 1501 3
Microsoft Windows XP 954 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Microsoft Windows Vista Longhorn 940 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 3
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 3
VK - Mail.ru Облако 77 2
Microsoft Windows Server 2003 160 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1219 2
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 116 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 2
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 2
Google Chrome - браузер 1119 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Microsoft Dynamics CRM 407 2
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Microsoft Windows Embedded 81 2
AT Consulting Восток - Smart-Center Центр обслуживания населения 12 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 1
Microsoft Bing 320 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 1
Медведев Дмитрий 1437 9
Путин Владимир 1840 8
Щеголев Игорь 676 7
Никифоров Николай 1126 6
Хитрова Елена 12 5
Акимов Максим 167 5
Попов Алексей 319 4
Рымар Максим 36 3
Экшенгер Наталья 4 3
Киселев Николай 9 3
Козырев Алексей 270 3
Борисов Юрий 91 2
Гоков Дмитрий 31 2
Сотин Денис 103 2
Муттерперл Михаил 21 2
Вайно Антон 16 2
Ермолаев Артем 340 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Левыкин Андрей 14 2
Нестеров Алексей 79 2
Ципорин Павел 51 2
Богачев Игорь 172 2
Дюбанов Анатолий 86 2
Трушкин Константин 43 2
Евраев Михаил 222 2
Бойко Елена 151 2
Меньшов Кирилл 72 2
Чаркин Евгений 182 2
Елистратов Николай 90 2
Орловский Виктор 229 2
Рудзевич Мария 34 2
Рейман Леонид 471 2
Собянин Сергей 211 2
Догадин Александр 4 2
Шадаев Максут 384 2
Никитин Игорь 7 2
Жданов Андрей 4 2
Бетсис Павел 84 2
Бондаренко Михаил 53 2
Айбашева Анна 91 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 126
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 394 68
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 65
Россия - ДФО - Магаданская область 233 62
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 506 54
Россия - ДФО - Сахалинская область 445 52
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 48
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 620 40
Россия - ЕАО - Еврейская автономная область 170 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 37
Россия - ДФО - Хабаровский край 428 37
Россия - СФО - Республика Алтай 712 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 26
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1652 25
Россия - ДФО - Амурская область 327 25
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 647 24
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 438 24
Россия - ДФО - Забайкальский край 358 24
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 45 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край 941 20
Россия - ДФО - Бурятия Республика 298 19
Россия - СФО - Иркутская область 565 19
Россия - ЮФО - Республика Крым 627 19
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 669 18
Россия - СФО - Новосибирская область 843 18
Россия - - ДФО - Магаданская область - Магадан 134 17
Россия - ЦФО - Костромская область 234 16
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 227 16
Россия - УФО - Тюменская область 597 16
Россия - СКФО - Дагестан Республика 270 16
Россия - Республика Ингушетия 190 16
Россия - ПФО - Самарская область 580 15
Россия - ЮФО - Ростовская область 884 15
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 14
Россия - УФО - Свердловская область 822 13
Россия - СЗФО - Республика Коми 444 13
Россия - Крайний Север 95 13
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 13
Россия - ЦФО - Тверская область 251 13
Россия - ПФО - Пензенская область 359 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 12
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 6
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 4
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 44 3
Коррупция 22 3
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 259 2
Федеральное законодательство 254 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 2
Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор 49 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 367 2
Информационное общество - Государственная программа 282 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 2
ЕГРИП - Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей 32 1
ТИК - Территориальные избирательные комиссии 19 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровые технологии и проекты - Формирование исследовательских компетенций и технологических заделов 10 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
Пиратство - Авторское право 216 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 1
Дед Мороз 61 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 17 1
Цифровое Подмосковье - государственная программа 4 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 1
ЕСН - Единый социальный налог 70 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 655 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 2
Коммерсантъ - Издательский дом 483 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
НТВ - Телекомпания 170 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 138 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 1
PornHub 23 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 26 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 2006 22
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
CNews Analytics Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 32 1
Сбербанк СберДанные 4 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 38 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Олимпийские игры - Olympic Games 307 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 296 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 120 1
Единый день голосования 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786086, в очереди разбора - 689762.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще