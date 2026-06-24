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Россия ДФО Чукотка Чукотский автономный округ (ЧАО)
СОБЫТИЯ
|24.06.2026
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МТС на треть ускорила интернет в районе Анадырской ТЭЦ
МТС усилила сеть LTE в столице Чукотского автономного округа. Новая базовая станция, построенная в районе Анадырской ТЭЦ, по
|04.06.2026
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Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников
щийся проект на территории Баимской медно-порфированной площади, расположенной в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Территория включает в себя 12 перспективных месторождений с ре
|24.03.2026
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МТС прокачала интернет в столице Чукотки
ПАО «МТС» завершила масштабное обновление сети в столице Чукотского автономного округа. В Анадыре оператор обновил оборудование и расширил емкость баз
|13.03.2026
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Чукотский автономный округ и «МегаФон» объединяют усилия для цифрового развития региона
Соглашение о реализации совместных проектов заключили «МегаФон» и Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа. Среди основных направлений партнерства – улучшение качества со
|09.12.2025
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«Контур» помог золотодобытчикам Чукотки наладить взаимодействие с ФНС
Сервис «Контур» помог золотодобытчикам Чукотки из артели старателей «Сияние» наладить взаимодействие с ФНС. Об этом CNews сообщил пр
|17.07.2025
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Новый директор «МегаФона» в Магадане и Чукотке
Директором регионального отделения «МегаФона» в Магаданской области и Чукотском автономном округе назначен Максим Загинай. Ранее он руководил техническим отделом «
|27.05.2025
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«МегаФон» впервые запустил 4G в чукотском селе Омолон
Жители села Омолон Билибинского района Чукотского автономного округа теперь могут пользоваться мобильным интернетом 4G. «МегаФон» пе
|05.09.2024
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Якутия вместе с Чукоткой подключат населенные пункты Заполярья к магистральному интернету
ики Саха (Якутия) в Москве Подписи под документом поставили Глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и генеральный директор оператора проекта АО
|13.08.2024
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На Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением
в районе Елизово, об этом 13 августа 2024 г. сообщила пресс-служба департамента цифрового развития Чукотского автономного округа. «На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального
|20.06.2024
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«МегаФон» включил голос в аэрогавани на краю Земли
Пассажиры, прилетающие в аэропорт «Певек» Чукотского автономного округа, теперь могут сразу после посадки сообщать родным и друзьям о б
|22.02.2024
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Скорость мобильного интернета МТС взлетела в воздушных воротах Чукотки
дставители МТС. МТС установила дополнительное оборудование стандарта LTE в районе главного авиаузла Чукотского автономного округа, что позволило кратно разогнать скорость передачи данных, повыс
|25.01.2024
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МТС провела масштабную модернизацию транспортной сети связи на Чукотке
видеосервисов, онлайн-игр, мобильных приложений. «Мы продолжаем поэтапно улучшать качество связи на Чукотке за счет модернизации нашей инфраструктуры. Сейчас мы провели серьезное расширение одн
|02.08.2023
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«Мегафон» увеличил покрытие сети 4G на Чукотке
ым интернетом инженеры оператора модернизировали свою сеть на территории крупных населенных пунктов Чукотки. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Анадырь – самый восточный город Рос
|27.04.2023
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На Чукотке прошли первые тестовые полеты беспилотников
очты России», запустил тесты беспилотных авиасистем для доставки почтовых отправлений на территории Чукотского АО. Первые испытательные полеты прошли по маршруту из Угольных Копей в столицу рег
|29.12.2022
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«Ростелеком» на Чукотке перевел операторов «большой тройки» на оптические каналы связи
«Ростелеком» на Чукотке предоставил ресурсы на магистральной оптической линии связи «Мегафону», «Вымпекому» (
|23.12.2022
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«Мегафон» «разогнал» 4G на Чукотке
льная сеть работала через спутниковые каналы. Благодаря этому абонентам компании, живущим в столице Чукотки, стал доступен мобильный интернет 4G на высоких скоростях, которые выросли более чем
|21.12.2022
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«Мегафон» ускорил интернет на краю Чукотки
«Мегафон» модернизировал базовые станции в населенных пунктах, находящихся на краю Чукотки. Инженеры компании расширили емкость сети четвертого поколения и увеличили скорость м
|15.12.2022
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«Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь
нспорта Сергей Иванов, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Пропуск
|03.03.2021
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РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
ование МТС, выигравшей конкурс на предоставление интернета по субсидированным тарифам на территории Чукотского Автономного округа, спутниковые каналы с высокой пропускной способностью до 500 Мб
|09.02.2021
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«Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки
тки», – сказал Андрей Боленков, заместитель губернатора, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа. В учебных заведениях установлены стационарные комплексы с тепл
|05.02.2021
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«Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect
«Мегафон» и правительство Чукотского автономного округа договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect,
|19.11.2020
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РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке
кой пропускной способностью до 500 Мбит/с для реализации проекта «Доступный интернет» на территории Чукотского автономного округа. Проект «Доступный интернет» на территории Чукотки — часть феде
|06.11.2020
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Интеллектуальный голосовой робот-помощник МТС помогает жителям Чукотки бороться с короновирусом
И). Голосовой робот-помощник выполняет функцию сотрудника социальной защиты и консультирует жителей Чукотки по вопросам распространения коронавирусной инфекции в регионе, а также информирует жи
|19.08.2020
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Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое
с аналогичным периодом 2019 г. Для обеспечения снижения между Минкомсвязью России и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о софинансировании услуг операторов связи,
|18.05.2020
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Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет
слугу доступа к сети интернета, оказываемой оператора фиксированной и мобильной связи на территории Чукотского автономного округа. Ежегодного стоимость 1 ГБ трафика должна снижаться на 40%. Точ
|06.02.2020
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«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке
граммный комплекс (АПК) «Безопасный город» на самом краю континента — в Анадыре и Анадырском районе Чукотского автономного округа. АПК «Безопасный город» объединил «Систему 112», городские дежу
|26.12.2019
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«Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке
циях специалисты компании организовали выделенные каналы и короткие номера для связи с губернатором Чукотского автономного округа, управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуац
|25.10.2019
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МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки
дтверждение этому рост числа пользователей мобильного интернета за последний год более чем на 35%. «Чукотка – один из немногих регионов страны, где доступ к мобильному интернету организован с и
|27.09.2019
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В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет
з того факта, что «Ростелеком» запустил поиск подрядчиков по строительству магистрального канала до Чукотки, можно сделать вывод, что именно «Ростелеком» станет получателем субсидий. Минкомсвяз
|04.09.2019
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Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами
Почта Банк объявил о том, что до конца осени 2019 года все почтовые отделения Чукотки будут оснащены специальными POS-терминалами, с помощью которых можно снять наличные с
|20.06.2019
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«Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке
рез узел обеспечения вызовов «Ростелекома» в городе Анадырь. При звонке на номер 112 из любой точки Чукотского автономного округа абонент попадает в единый диспетчерский центр. Оператор отсеива
|11.04.2019
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Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет
омика» предполагает обеспечить прокладку магистрального волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для Чукотского автономного округа. На первом этапе должен быть разработан план-график по созданию
|09.11.2018
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«Ростелеком» обеспечит безопасность на Чукотке
«Ростелеком» и ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа заключили контракт на создание и внедрение опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории региона. Система будет развернута в А
|28.08.2018
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«Система-112» Чукотки найдет абонента и разошлет SMS-оповещения
сервисы определения местоположения абонента и рассылки коротких текстовых сообщений в «Систему-112» Чукотского автономного округа. Компания запустит их в октябре в рамках государственного контр
|22.05.2018
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«Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку
рии городского округа Эгвекинот, Провиденского городского округа и Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. Ранее компания уже подключила к системе Анадырский, Билибински
|02.03.2018
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«Ростелеком» обновил тарифы на интернет на Чукотке
«Ростелеком» в Чукотском автономном округе увеличил объем включенного внешнего трафика в тарифах на «Домашни
|24.07.2017
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«Ростелеком» переведет в электронный вид государственную экспертизу на Чукотке
артнером проекта выступила «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома».После завершения работ жители Чукотки, зарегистрированные на портале gosuslugi.ru, смогут в режиме онлайн подать заявку на
|23.06.2017
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«Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке
ровать данные по оперативной обстановке в регионе. Реализация проекта по внедрению «Системы-112» на Чукотке началась осенью 2016 года, тогда в Анадыре был создан первый центр обработки вызовов.
|21.04.2017
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«Ростелеком» автоматизирует систему образования Чукотки
ию автоматизированных информационных систем заключен с департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа. Работы по контракту реализуются в рамках Государственной прогр
|03.04.2017
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«Мегафон» в 2 раза расширил магистральный канал на Чукотке
та-трафик в 3G-сети «Мегафон» здесь вырос более чем на 50%».На сегодняшний день более 60% населения Чукотского автономного округа имеют доступ к услугам мобильной связи «Мегафон».
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