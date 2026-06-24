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Россия ДФО Чукотка Чукотский автономный округ (ЧАО)

Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО)

Шумилкин Александр Край земли. Чукотка, остров Араканчечен. 1987 Шумилкин Александр Край земли. Чукотка, остров Араканчечен. 1987
Кирилл Шебеко "Чукчи вышли в море" (1969) Кирилл Шебеко "Чукчи вышли в море" (1969)
Кирилл Шебеко "Бухта Провидения" (1974) Кирилл Шебеко "Бухта Провидения" (1974)
Геннадий Павлишин "Чукчи" (1982) Геннадий Павлишин "Чукчи" (1982)
"Чаепитие". Из серии "Чукотка", 1978 г. Яковлев Андрей Алексеевич "Чаепитие". Из серии "Чукотка", 1978 г. Яковлев Андрей Алексеевич
Вячеслав Стекольщиков "Детская площадка" из серии "Чукотка" (1975) Вячеслав Стекольщиков "Детская площадка" из серии "Чукотка" (1975)
Шумилкин Александр Край земли. Чукотка, остров Араканчечен. 1987

СОБЫТИЯ


24.06.2026 МТС на треть ускорила интернет в районе Анадырской ТЭЦ

МТС усилила сеть LTE в столице Чукотского автономного округа. Новая базовая станция, построенная в районе Анадырской ТЭЦ, по
04.06.2026 Чукотка может стать первым российским регионом с сетями 5G. Они нужны для беспилотников

щийся проект на территории Баимской медно-порфированной площади, расположенной в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Территория включает в себя 12 перспективных месторождений с ре
24.03.2026 МТС прокачала интернет в столице Чукотки

ПАО «МТС» завершила масштабное обновление сети в столице Чукотского автономного округа. В Анадыре оператор обновил оборудование и расширил емкость баз
13.03.2026 Чукотский автономный округ и «МегаФон» объединяют усилия для цифрового развития региона

Соглашение о реализации совместных проектов заключили «МегаФон» и Департамент цифрового развития Чукотского автономного округа. Среди основных направлений партнерства – улучшение качества со
09.12.2025 «Контур» помог золотодобытчикам Чукотки наладить взаимодействие с ФНС

Сервис «Контур» помог золотодобытчикам Чукотки из артели старателей «Сияние» наладить взаимодействие с ФНС. Об этом CNews сообщил пр
17.07.2025 Новый директор «МегаФона» в Магадане и Чукотке

Директором регионального отделения «МегаФона» в Магаданской области и Чукотском автономном округе назначен Максим Загинай. Ранее он руководил техническим отделом «
27.05.2025 «МегаФон» впервые запустил 4G в чукотском селе Омолон

Жители села Омолон Билибинского района Чукотского автономного округа теперь могут пользоваться мобильным интернетом 4G. «МегаФон» пе
05.09.2024 Якутия вместе с Чукоткой подключат населенные пункты Заполярья к магистральному интернету

ики Саха (Якутия) в Москве Подписи под документом поставили Глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов и генеральный директор оператора проекта АО

13.08.2024 На Камчатке и Чукотке пропал интернет, есть проблемы с мобильной связью и телевидением

в районе Елизово, об этом 13 августа 2024 г. сообщила пресс-служба департамента цифрового развития Чукотского автономного округа. «На Камчатке в районе Елизово произошел прорыв магистрального

20.06.2024 «МегаФон» включил голос в аэрогавани на краю Земли

Пассажиры, прилетающие в аэропорт «Певек» Чукотского автономного округа, теперь могут сразу после посадки сообщать родным и друзьям о б
22.02.2024 Скорость мобильного интернета МТС взлетела в воздушных воротах Чукотки

дставители МТС. МТС установила дополнительное оборудование стандарта LTE в районе главного авиаузла Чукотского автономного округа, что позволило кратно разогнать скорость передачи данных, повыс
25.01.2024 МТС провела масштабную модернизацию транспортной сети связи на Чукотке

видеосервисов, онлайн-игр, мобильных приложений. «Мы продолжаем поэтапно улучшать качество связи на Чукотке за счет модернизации нашей инфраструктуры. Сейчас мы провели серьезное расширение одн
02.08.2023 «Мегафон» увеличил покрытие сети 4G на Чукотке

ым интернетом инженеры оператора модернизировали свою сеть на территории крупных населенных пунктов Чукотки. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Анадырь – самый восточный город Рос
27.04.2023 На Чукотке прошли первые тестовые полеты беспилотников

очты России», запустил тесты беспилотных авиасистем для доставки почтовых отправлений на территории Чукотского АО. Первые испытательные полеты прошли по маршруту из Угольных Копей в столицу рег
29.12.2022 «Ростелеком» на Чукотке перевел операторов «большой тройки» на оптические каналы связи

«Ростелеком» на Чукотке предоставил ресурсы на магистральной оптической линии связи «Мегафону», «Вымпекому» (
23.12.2022 «Мегафон» «разогнал» 4G на Чукотке

льная сеть работала через спутниковые каналы. Благодаря этому абонентам компании, живущим в столице Чукотки, стал доступен мобильный интернет 4G на высоких скоростях, которые выросли более чем

21.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет на краю Чукотки

«Мегафон» модернизировал базовые станции в населенных пунктах, находящихся на краю Чукотки. Инженеры компании расширили емкость сети четвертого поколения и увеличили скорость м
15.12.2022 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи Петропавловск-Камчатский — Анадырь

нспорта Сергей Иванов, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин и президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Пропуск
03.03.2021 РТКОММ предоставил МТС спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке

ование МТС, выигравшей конкурс на предоставление интернета по субсидированным тарифам на территории Чукотского Автономного округа, спутниковые каналы с высокой пропускной способностью до 500 Мб
09.02.2021 «Ростелеком» обеспечил тепловизорами школы Чукотки

тки», – сказал Андрей Боленков, заместитель губернатора, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа. В учебных заведениях установлены стационарные комплексы с тепл
05.02.2021 «Мегафон» и Чукотка будут сотрудничать в рамках Arctic Connect

«Мегафон» и правительство Чукотского автономного округа договорились о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect,

19.11.2020 РТКОММ предоставил «Мегафону» спутниковые каналы для проекта «Доступный интернет» на Чукотке

кой пропускной способностью до 500 Мбит/с для реализации проекта «Доступный интернет» на территории Чукотского автономного округа. Проект «Доступный интернет» на территории Чукотки — часть феде
06.11.2020 Интеллектуальный голосовой робот-помощник МТС помогает жителям Чукотки бороться с короновирусом

И). Голосовой робот-помощник выполняет функцию сотрудника социальной защиты и консультирует жителей Чукотки по вопросам распространения коронавирусной инфекции в регионе, а также информирует жи
19.08.2020 Стоимость 1 ГБ трафика на Чукотке снизилась почти вдвое

с аналогичным периодом 2019 г. Для обеспечения снижения между Минкомсвязью России и Правительством Чукотского автономного округа заключено соглашение о софинансировании услуг операторов связи,
18.05.2020 Власти дадут «Билайну», «Мегафону» и «Ростелекому» полмиллиарда ради нормального интернета в последнем регионе, где его нет

слугу доступа к сети интернета, оказываемой оператора фиксированной и мобильной связи на территории Чукотского автономного округа. Ежегодного стоимость 1 ГБ трафика должна снижаться на 40%. Точ
06.02.2020 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» на Чукотке

граммный комплекс (АПК) «Безопасный город» на самом краю континента — в Анадыре и Анадырском районе Чукотского автономного округа. АПК «Безопасный город» объединил «Систему 112», городские дежу
26.12.2019 «Ростелеком» предоставил телекоммуникационные услуги плавучей атомной теплоэлектростанции на Чукотке

циях специалисты компании организовали выделенные каналы и короткие номера для связи с губернатором Чукотского автономного округа, управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуац
25.10.2019 МТС удвоила скорость мобильного интернета для жителей Чукотки

дтверждение этому рост числа пользователей мобильного интернета за последний год более чем на 35%. «Чукотка – один из немногих регионов страны, где доступ к мобильному интернету организован с и
27.09.2019 В России за 7 миллиардов проведут нормальный интернет в последний регион, где его нет

з того факта, что «Ростелеком» запустил поиск подрядчиков по строительству магистрального канала до Чукотки, можно сделать вывод, что именно «Ростелеком» станет получателем субсидий. Минкомсвяз
04.09.2019 Почта Банк оснастит почтовые отделения Чукотки POS-терминалами

Почта Банк объявил о том, что до конца осени 2019 года все почтовые отделения Чукотки будут оснащены специальными POS-терминалами, с помощью которых можно снять наличные с
20.06.2019 «Ростелеком» усовершенствует Систему-112 на Чукотке

рез узел обеспечения вызовов «Ростелекома» в городе Анадырь. При звонке на номер 112 из любой точки Чукотского автономного округа абонент попадает в единый диспетчерский центр. Оператор отсеива
11.04.2019 Власти потратят 4,7 миллиарда, чтобы провести нормальный интернет в последний регион, где его нет

омика» предполагает обеспечить прокладку магистрального волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) для Чукотского автономного округа. На первом этапе должен быть разработан план-график по созданию
09.11.2018 «Ростелеком» обеспечит безопасность на Чукотке

«Ростелеком» и ГКУ «Управление гражданской защиты и противопожарной службы Чукотского автономного округа заключили контракт на создание и внедрение опытного участка аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории региона. Система будет развернута в А
28.08.2018 «Система-112» Чукотки найдет абонента и разошлет SMS-оповещения

сервисы определения местоположения абонента и рассылки коротких текстовых сообщений в «Систему-112» Чукотского автономного округа. Компания запустит их в октябре в рамках государственного контр
22.05.2018 «Ростелеком» подключит к «Системе-112» всю Чукотку

рии городского округа Эгвекинот, Провиденского городского округа и Чукотского муниципального района Чукотского автономного округа. Ранее компания уже подключила к системе Анадырский, Билибински
02.03.2018 «Ростелеком» обновил тарифы на интернет на Чукотке

«Ростелеком» в Чукотском автономном округе увеличил объем включенного внешнего трафика в тарифах на «Домашни
24.07.2017 «Ростелеком» переведет в электронный вид государственную экспертизу на Чукотке

артнером проекта выступила «РТ Лабс», дочерняя компания «Ростелекома».После завершения работ жители Чукотки, зарегистрированные на портале gosuslugi.ru, смогут в режиме онлайн подать заявку на

23.06.2017 «Ростелеком» расширяет границы «Системы-112» на Чукотке

ровать данные по оперативной обстановке в регионе. Реализация проекта по внедрению «Системы-112» на Чукотке началась осенью 2016 года, тогда в Анадыре был создан первый центр обработки вызовов.
21.04.2017 «Ростелеком» автоматизирует систему образования Чукотки

ию автоматизированных информационных систем заключен с департаментом образования, культуры и спорта Чукотского автономного округа. Работы по контракту реализуются в рамках Государственной прогр
03.04.2017 «Мегафон» в 2 раза расширил магистральный канал на Чукотке

та-трафик в 3G-сети «Мегафон» здесь вырос более чем на 50%».На сегодняшний день более 60% населения Чукотского автономного округа имеют доступ к услугам мобильной связи «Мегафон».

Публикаций - 481, упоминаний - 822

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Ростелеком 10948 97
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 81
МегаФон 10742 65
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 57
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 26
Samsung Electronics 11064 15
Ростелеком Дальний Восток - Дальневосточный макрорегиональный филиал Ростелекома 97 14
Apple Inc 13154 14
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 13
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 478 12
Xiaomi - Сяоми 2231 12
ВымпелКом - Билайн - Новая телефонная компания 76 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 10
Microsoft Corporation 25775 10
Ростелеком - Связьинвест 1719 9
Yandex - Яндекс 9216 9
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 8
Ростелеком - Сумма - Сумма Капитал - Sumtel - Сумма Телеком - Summa Telecom 155 7
АКОС 68 7
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 7
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 7
9594 7
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 7
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 6
Вайнах Телеком 50 6
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 6
Google LLC 12688 6
МегаФон ДВ - МегаФон Дальний Восток - МегаФон Дальневосточный филиал 56 6
StarBlazer - СтарБлайзер 32 6
Восход ФГБУ НИИ 721 6
Huawei 4676 6
Крок - Croc 1964 6
Telegram Group 2940 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 6
Сбер - Сбер2В - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 62 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Ростелеком - РТЛабс 210 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 25
Почта России ПАО 2370 22
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 11
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 9
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 6
Газпром ПАО 1493 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 5
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 5
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Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 4
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 4
Россети Ленэнерго 1699 3
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 3
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ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 53
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 53
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 47
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 47
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 44
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 43
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 43
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 32
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 30
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Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 27
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 25
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Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 24
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 21
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 20
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SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 19
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 19
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 58
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 17
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 17
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 15
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 11
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 151 10
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 105 8
Apple iPhone 6 4861 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 7
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
Intelsat - телекоммуникационные спутники 109 6
StarBlazer Tandem 9 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 5
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 320 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
FreePik 1841 5
Google Android 15243 5
Apple iOS 8583 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows 16882 5
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 5
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 4
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 4
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 4
Росреестр - ФКП ФГБУ - ФППД ГИС - Федеральный портал пространственных данных 13 4
Сбер - SberPay - Мульти QR - бесконтактная оплата по QR-коду - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 241 4
МегаФон Arctic Connect 7 4
Apple iPhone 13 193 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 4
Минцифры РФ - Синергия Арктики 9 4
Новые облачные технологии - МойОфис 958 4
Путин Владимир 3454 18
Медведев Дмитрий 1665 11
Шадаев Максут 1210 10
Никифоров Николай 1138 10
Экшенгер Наталья 81 8
Щеголев Игорь 699 8
Орловский Виктор 408 8
Киселев Николай 16 7
Копин Роман 7 7
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Мишустин Михаил 787 6
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Рымар Максим 50 3
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Рустелеком ТК 305 3
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Автостат 55 1
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TeleGeography Research 40 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
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РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
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Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
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ИЭП - Международный институт экономики и права 22 1
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ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
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