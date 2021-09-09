Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

РОИ
Российская общественная инициатива


09.09.2021 У арестованного создателя Открытого правительства России изымают миллиарды незаконных доходов 1
24.07.2019 Власти хотят вдвое увеличить дань за посылки из иностранных интернет-магазинов 1
20.06.2019 Депутатов Госдумы заставят проходить биометрическую идентификацию перед голосованием 1
09.04.2019 Поборы за покупки в иностранных интернет-магазинах за год выросли в три раза 1
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 1
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
25.10.2018 С россиян будут брать пошлины за любые товары из зарубежных интернет-магазинов вне зависимости от цены 1
03.10.2018 Почта России начала выдавать отправления с помощью учетной записи Госуслуг 1
17.07.2018 Власти введут побор за покупки в иностранных интернет-магазинах 1
18.06.2018 1 июля власти взвинтят пошлины на покупки в иностранных магазинах 1
10.04.2018 Власти закручивают гайки: Россиянам придется платить пошлины при покупках на иностранных сайтах дороже 200 евро 1
09.04.2018 «Ростелекому» дадут на обслуживание электронного правительства на 270 миллионов меньше, чем 3 года назад 1
21.11.2017 Российские суды неожиданно столкнулись со шквалом электронных исков 1
20.03.2017 Путин назначил Марину Янину из «Яндекса» членом Общественной палаты 1
19.01.2017 Власти в 10 раз смягчат «закон Яровой» 1
20.12.2016 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2016 года 2
29.11.2016 «Ростелеком» отчитался о работе единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) 1
18.08.2016 Логин и пароль от Единого портала госуслуг обеспечат пользователям доступ к сайту судебных приставов 1
30.03.2016 Михаил Абызов предложил создавать мобильные приложения для информирования о графиках работы ж/д переездов 1
01.02.2016 Путин дал 16 поручений в поддержку российских ИТ 1
20.11.2015 На портале «Работа в России» зарегистрировано более 100 тыс. соискателей 1
13.07.2015 Идентифицироваться в WiFi-сети московского метро можно по учетной записи к Единому порталу госуслуг 1
02.04.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за март 2015 г. 1
24.02.2015 Читатели CNews выбрали главное событие 2014 года в ИКТ 1
09.02.2015 Пошлины на покупки в зарубежных интернет-магазинах не будут введены до 2016 г. 1
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 1
20.10.2014 Власти могут отказаться от закручивания гаек интернет-торговле 1
09.07.2014 Электронная демократия «проела» 50 млн рублей 1
09.06.2014 На портале госуслуг заработала упрощенная регистрация - по мобильнику и e-mail 2
15.05.2014 Минкомсвязи начинает внедрение новых способов регистрации на портале госуслуг 1
27.01.2014 Активисты требуют отвязать сдачу налоговой отчетности от Windows и Internet Explorer 1
20.01.2014 Путин увеличил расходы на электронную демократию 1
05.12.2013 Как Госдума превращается в «Электронный парламент» 1
22.11.2013 Лучшим российским сайтам вручили премию Рунета 1
01.11.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: октябрь 2013 1
28.10.2013 Экспертная рабочая группа федерального уровня вынесла заключение по интернет-петиции об отмене «Антипиратского закона» 1
16.10.2013 Антипиратский закон может спровоцировать «бегство» сайтов из России 1
10.10.2013 Торренты в России подвергнутся полной блокировке 1
06.10.2013 Как привлечь граждан к управлению государством 1
02.10.2013 Идентификация всея Руси. Как это будет? 1

Публикаций - 68, упоминаний - 76

РОИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 21
Facebook 3767 7
Восход ФГБУ НИИ 366 6
Google LLC 7161 5
РТЛабс 145 4
Корус Консалтинг ГК 807 3
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания 3 3
NVision Group - Энвижн Груп 545 3
Yota - Скартел 623 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Барс груп 402 3
Twitter 2204 3
iTeco - Ай-Теко 718 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Microsoft Corporation 11127 3
Diasoft - Диасофт 354 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Регионком 31 2
Прогноз 197 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 445 2
АйТи 752 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Acronis - Акронис 364 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Ланит ГК 1159 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
Amazon Inc - Amazon.com 1472 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Qualcomm Technologies 1003 2
Микрон - Micron 365 2
Intel Corporation 4192 2
OpenWay 43 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Открытые технологии 207 1
SAP SE 3216 1
SAP CIS - САП СНГ 755 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Почта России ПАО 1574 17
Фонд информационной демократии 27 6
AliExpress 275 5
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
Интер РАО ПАО 159 3
RuCom 4 3
СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания 4 3
Альфа-Банк 1127 3
Региональные энергетические сети 3 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
КРУ - Кузбассразрезуголь 3 2
Российские коммунальные системы 7 2
Телемаркер 7 2
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 2
Bright Capital 13 2
СМП банк - Северный морской путь 71 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 173 2
X5 Group 599 2
Visa International 1346 2
НСПК - Национальная система платежных карт 257 2
eBay Inc 531 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Почта Банк 289 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Ак Барс Банк 173 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
СКБ-банк 86 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Флибуста 27 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 34
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1372 16
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
Правительство РФ 2207 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 10
Президент Российской Федерации 1441 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 753 7
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 7
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 428 3
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2236 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания 25 2
Правительство Москвы 653 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 2
Администрация Президента РФ 269 2
ОПРФ - Общественная палата Российской Федерации 34 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 507 2
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 8 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 182 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 254 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
Администрация Липецкой области 12 1
Басманный районный суд города Москвы 47 1
Правительство Саратовской области 17 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 6
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 151 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 17
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7319 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 4
ПЭП - Простая электронная подпись 9 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 4
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
Открытые данные - Open data 57 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4551 3
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2899 3
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 609 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 178 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5386 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 441 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
SAML - Security Assertion Markup Language - Язык разметки декларации безопасности - Язык разметки на XML 29 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 103 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 685 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Цифровизация выборов и референдумов 40 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
OAuth - открытый протокол (схема) авторизации 33 1
Безопасный город 347 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 7
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 51 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 3
Booking.com 75 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Apple iOS 5742 2
Qiwi Открытый город 5 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
МОД Народный контроль 29 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 90 1
ИАС МКГУ - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 27 1
Google+ Социальная сеть 195 1
LiveInternet - блог-платформа 121 1
ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 15 1
ЭС ЦТО - Экспертная система центров телефонного обслуживания граждан и организаций 1 1
ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 19 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 5 1
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 8 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 505 1
TON - The Open Network - Telegram Open Network 29 1
Microsoft Skype 1473 1
Microsoft Edge - Браузер 988 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Apple - App Store 2198 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 434 1
Linux OS 4267 1
Google Android 10751 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 1
Apple macOS X 904 1
Microsoft Windows 10 6659 1
Microsoft Windows 854 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Путин Владимир 1828 24
Массух Илья 192 13
Медведев Дмитрий 1434 12
Никифоров Николай 1126 11
Абызов Михаил 64 10
Федоров Алексей 40 5
Щеголев Игорь 676 5
Свердлов Денис 163 5
Козырев Алексей 270 4
Евраев Михаил 222 4
Волин Алексей 113 3
Ахмеров Тимур 73 3
Ильичев Сергей 3 2
Бойко Елена 151 2
Фрайденберг Галина 2 2
Сазанов Алексей 4 2
Русаков Максим 4 2
Хилов Павел 15 2
Степанов Николай 9 2
Яровая Ирина 63 2
Кочаров Армен 18 2
Черненко Андрей 37 2
Кирсанов Алексей 24 2
Сивидов Алексей 31 2
Семенов Александр 69 2
Пак Олег 90 2
Шадаев Максут 384 2
Васильев Евгений 93 2
Пелипасов Александр 3 2
Провоторов Александр 146 1
Комлев Владимир 29 1
Чечин Александр 6 1
Тюркин Михаил 38 1
Брауде-Золотарев Михаил 20 1
Сеславинский Михаил 8 1
Левашов Александр 88 1
Маслов Александр 28 1
Попов Алексей 317 1
Давыдов Руслан 2 1
Контрабаев Артур 66 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 12
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 6
Беларусь - Белоруссия 2095 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Россия - Новосибирская область 817 5
Казахстан - Республика 2641 5
Россия - Тамбовская область 323 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 4
Россия - СФО - Ленинградская область 1122 3
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2473 3
Россия - Тюменская область 584 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 3
Россия - Ульяновская область 352 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 635 2
Россия - Липецкая область 292 2
Россия - Саратовская область 344 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - Ярославская область 333 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Россия - Иннополис 292 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 655 2
Россия - Тульская область 753 2
Россия - ПФО - Казань 1520 2
Италия - Итальянская Республика 1396 2
Россия - Архангельская область 343 1
Россия - Томская область 421 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Эстония - Эстонская Республика 418 1
Россия - Чувашская Республика - Чувашия 343 1
Россия - Республика Мордовия 388 1
Россия - Челябинская область 659 1
Россия - Рязанская область 315 1
Россия - Республика Калмыкия 179 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Кемеровская область 469 1
Россия - Крайний Север 93 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - Якутск 249 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1430 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 3
Пиратство - Авторское право 209 3
Федеральное законодательство 254 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕАЭС ТК - Таможенный кодекс Евразийского экономического союза 5 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе 84 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 353 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 42 1
СИЗО - Следственный изолятор 65 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 59 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 454 1
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 1
ТК РФ - Таможенный кодекс Российской Федерации 5 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 5
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 3
Forbes - Форбс 442 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
NYT - The New York Times 509 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
Известия Мордовии 2 1
CNews Analytics 1991 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 62 1
ИЭП - Международный институт экономики и права 14 2
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара 6 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
Сбербанк Школа 21 6 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 6 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
CNews AWARDS 291 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
Digital October - конференционное пространство 86 2
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766185, в очереди разбора - 669871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще