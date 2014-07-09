Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

РОИ Российская общественная инициатива

СОБЫТИЯ


09.07.2014 Электронная демократия «проела» 50 млн рублей

Массухом. В прошлом году ФИД был назначен указом Президента России исполнителем работа по созданию «Российской общественной инициативы» (РОИ) - портала, на котором граждане могут выдвигать на и
27.01.2014 Активисты требуют отвязать сдачу налоговой отчетности от Windows и Internet Explorer

На сайте Российской общественной инициативы (РОИ) roi.ru собираются голоса в поддержку предоставления

05.07.2013 За Минкомсвязью закреплены обязанности по обеспечению функционирования «Российской общественной инициативы»

муникаций закреплены обязанности по технологическому обеспечению функционирования интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте пр
17.04.2013 Михаил Абызов возглавил экспертную рабочую группу по интернет-порталу «Российская общественная инициатива»

Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил министра Михаила Абызова руководителем экспертной рабочей группы федерального уровня по интернет-порталу «Российская общественная инициатива». Согласно распоряжению, Абызову необходимо в месячный срок представить предложения о численном и персональном составе экспертной рабочей группы. С помощью по
02.04.2013 В России появилась электронная демократия

Интернет-портал «Российская общественная инициатива» (РОИ) заработал по адресу roi.ru. Оператором портала указ
05.03.2013 Путин отдал электронную демократию команде экс-министра связи

Президент Владимир Путин подписал указ о создании интернет-портала «Российская общественная инициатива» (РОИ), на котором россияне смогут выдвигать законопроекты
01.03.2013 Россияне могут остаться без портала электронной демократии

нкомсвязи опубликовало протокол вскрытия конвертов по конкурсу на выбор оператора интернет-портала «Российская общественная инициатива» (РОИ). Заявки обоих претендентов – «Ростелеком» и «Почта

01.03.2013 Минкомсвязь отклонила заявки «Ростелекома» и «Почты России» на участие в проекте «Российская общественная инициатива»

Министерство связи и массовых коммуникаций отклонило заявки «Ростелекома» и «Почты России» на участие в реализации проекта «Российская общественная инициатива». Как сообщается в материалах министерства, причиной такого решения послужило предоставление компаниями не полного состава бухгалтерской отчётности. Напомним,
26.02.2013 Минкомсвязь нашла подрядчиков, готовых работать бесплатно

о результаты вскрытия конвертов по объявленному 22 января конкурсу на создание и поддержку портала «Российская общественная инициатива» (РОИ). Подано было всего две заявки, причем обе – от госк
24.01.2013 Минкомсвязи ищет крупного подрядчика, готового работать бесплатно

Минкомсвязи опубликовала условия конкурса по отбору оператора портала «Российская общественная инициатива» (РОИ). Портал должен будет обеспечивать прием предложений
23.01.2013 Минкомсвязи проведет отбор исполнителя проекта «Российская общественная инициатива»

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о проведении отбора исполнителя по реализации проекта «Российская общественная инициатива». Основанием для реализации проекта является концепция формирования механизма публичного представления предложений граждан Российской Федерации с использовани
09.11.2012 Портал «Российская общественная инициатива» заработает в апреле 2013 г.

Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» начнет работу не позднее 15 апреля 2013 г., сообщил минис
07.08.2012 Открыто общественное обсуждение проекта концепции «Российская общественная инициатива»

20 июля 2012 г. под руководством помощника президента РФ Игоря Щеголева в администрации президента РФ состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки проекта концепции «Российская общественная инициатива», разработанного Минэкономразвития России во исполнение подпункта «в» пункта 2 указа президента РФ от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенств

Публикаций - 85, упоминаний - 114

РОИ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 24
Meta Platforms - Facebook 4621 8
Восход ФГБУ НИИ 721 7
Google LLC 12690 6
Yandex - Яндекс 9216 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Системы документооборота 522 4
X Corp - Twitter 2938 4
Microsoft Corporation 25775 4
Ростелеком - РТЛабс 210 4
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 23 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 3
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Telegram Group 2940 3
БАРС Груп 579 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 3
АйТи 1519 3
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 47 2
Открытые технологии 732 2
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
МегаФон 10742 2
SAP SE 5601 2
Amazon Inc - Amazon.com 3277 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Intel Corporation 12811 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Acronis - Акронис 489 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 417 2
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 2
Diasoft - Диасофт 1144 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
ГЛОНАСС АО 278 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Почта России ПАО 2370 18
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 9
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 7
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Альфа-Банк 1979 4
RuCom 4 3
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 3
Региональные энергетические сети 3 3
Фонд электронной демократии 8 3
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Российские коммунальные системы - РКС 16 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 13 2
Красный октябрь 33 2
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
eBay Inc 1640 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Visa International 1993 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Совкомбанк ПАО 316 2
Ак Барс Банк 283 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 2
Bright Capital 14 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 99 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
Access Industries 37 1
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 41
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 20
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 18
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 4
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 98 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 3
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 2
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 2
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
ППР - Пиратская партия России 12 1
КонфОП - Международная конфедерация обществ потребителей 8 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 21
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 17
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 16
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 12
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 9
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 9
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 125 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 7
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 7
Оповещение и уведомление - Notification 5945 7
Открытые данные - Open data - Информационная открытость 719 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 6
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 5
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 5
Оцифровка - Digitization 5185 5
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 5
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 4
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 27
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 13
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 9
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 249 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 5
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 5
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 3
ФТЦ АИС - Федеральный телефонный центр сбора мнений граждан о качестве государственных услуг 6 3
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 3
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 3
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 2
ФГИС ЕСНСИ - Единая система нормативной справочной информации 51 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 39 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
InfoWatch - HandySolutions - HandyBank - Хэндибанк 91 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 47 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ЕМП ГИС - Единая мобильная платформа Москвы 43 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 9 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Apple iOS 8583 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
TON - The Open Network - Telegram Open Network - Toncoin 62 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 2
Booking.com 126 2
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 2
Depositphotos - фотобанк 405 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
ЭС ЦТО - Экспертная система центров телефонного обслуживания граждан и организаций 1 1
JQuery 43 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 64 1
ELMA BPM 36 1
Путин Владимир 3454 24
Медведев Дмитрий 1665 14
Массух Илья 239 14
Никифоров Николай 1138 13
Абызов Михаил 69 12
Козырев Алексей 328 7
Щеголев Игорь 699 5
Свердлов Денис 201 5
Федоров Алексей 142 5
Евраев Михаил 266 4
Ивакин Роман 57 3
Якубов Тимур 19 3
Шадаев Максут 1210 3
Пак Олег 112 3
Бойко Елена 152 3
Волин Алексей 122 3
Ахмеров Тимур 91 3
Пелипасов Александр 3 2
Левашов Александр 92 2
Кирсанов Алексей 24 2
Сазанов Алексей 13 2
Русаков Максим 6 2
Степанов Николай 13 2
Ильичев Сергей 3 2
Фрайденберг Галина 2 2
Сивидов Алексей 40 2
Юргелас Мария 42 2
Алексеев Матвей 12 2
Юртаев Дмитрий 7 2
Белоусов Сергей 254 2
Дуров Павел 329 2
Черненко Андрей 75 2
Семенов Александр 166 2
Яровая Ирина 72 2
Кочаров Армен 25 2
Хилов Павел 16 2
Козлюк Артем 39 2
Васильев Евгений 132 2
Сердюков Анатолий 84 1
Белов Виктор 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 77
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 9
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 6
Казахстан - Республика 6048 5
Евразия - Евразийский континент 643 5
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 4
Россия - ЦФО - Тамбовская область 656 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 974 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - УФО - Тюменская область 1365 3
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 827 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 2
Азия - Азиатский регион 5920 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Италия - Итальянская Республика 4508 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 1077 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 2
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 1083 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 2
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 57
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 19
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 19
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 15
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 14
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 11
Паспорт - Паспортные данные 2848 11
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 9
Энергетика - Energy - Energetically 5855 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 8
Электронная демократия - облачная демократия 98 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 8
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 7
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 7
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 7
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 709 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 4
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 748 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Forbes - Форбс 1002 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 2
NYT - The New York Times 1100 2
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Известия Мордовии 3 1
CNews TV 747 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
Times 661 1
Хальмг Унн 1 1
Сердитый Гражданин 10 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Bloomberg 1627 1
Ведомости 1466 1
РИА Новости 1033 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
ИЭП - Институт Гайдара - Институт экономической политики им. Е. Т. Гайдара - Институт экономики переходного периода, ИЭПП - Институт экономических проблем переходного периода, ИЭППП 17 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
ИЭП - Международный институт экономики и права 22 2
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 55 1
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 1
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МГЮА - Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина 32 1
University of Oxford - Оксфордский университет 211 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
CNews AWARDS - награда 571 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
Международный женский день - 8 марта 418 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще