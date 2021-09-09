Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РОИ
Российская общественная инициатива
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 68, упоминаний - 76
РОИ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1828 24
|Массух Илья 192 13
|Медведев Дмитрий 1434 12
|Никифоров Николай 1126 11
|Абызов Михаил 64 10
|Федоров Алексей 40 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Свердлов Денис 163 5
|Козырев Алексей 270 4
|Евраев Михаил 222 4
|Волин Алексей 113 3
|Ахмеров Тимур 73 3
|Ильичев Сергей 3 2
|Бойко Елена 151 2
|Фрайденберг Галина 2 2
|Сазанов Алексей 4 2
|Русаков Максим 4 2
|Хилов Павел 15 2
|Степанов Николай 9 2
|Яровая Ирина 63 2
|Кочаров Армен 18 2
|Черненко Андрей 37 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Сивидов Алексей 31 2
|Семенов Александр 69 2
|Пак Олег 90 2
|Шадаев Максут 384 2
|Васильев Евгений 93 2
|Пелипасов Александр 3 2
|Провоторов Александр 146 1
|Комлев Владимир 29 1
|Чечин Александр 6 1
|Тюркин Михаил 38 1
|Брауде-Золотарев Михаил 20 1
|Сеславинский Михаил 8 1
|Левашов Александр 88 1
|Маслов Александр 28 1
|Попов Алексей 317 1
|Давыдов Руслан 2 1
|Контрабаев Артур 66 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766185, в очереди разбора - 669871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766185, в очереди разбора - 669871.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru