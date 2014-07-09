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РОИ Российская общественная инициатива
СОБЫТИЯ
|09.07.2014
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Электронная демократия «проела» 50 млн рублей
Массухом. В прошлом году ФИД был назначен указом Президента России исполнителем работа по созданию «Российской общественной инициативы» (РОИ) - портала, на котором граждане могут выдвигать на и
|27.01.2014
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Активисты требуют отвязать сдачу налоговой отчетности от Windows и Internet Explorer
На сайте Российской общественной инициативы (РОИ) roi.ru собираются голоса в поддержку предоставления
|05.07.2013
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За Минкомсвязью закреплены обязанности по обеспечению функционирования «Российской общественной инициативы»
муникаций закреплены обязанности по технологическому обеспечению функционирования интернет-ресурса «Российская общественная инициатива». Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте пр
|17.04.2013
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Михаил Абызов возглавил экспертную рабочую группу по интернет-порталу «Российская общественная инициатива»
Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил министра Михаила Абызова руководителем экспертной рабочей группы федерального уровня по интернет-порталу «Российская общественная инициатива». Согласно распоряжению, Абызову необходимо в месячный срок представить предложения о численном и персональном составе экспертной рабочей группы. С помощью по
|02.04.2013
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В России появилась электронная демократия
Интернет-портал «Российская общественная инициатива» (РОИ) заработал по адресу roi.ru. Оператором портала указ
|05.03.2013
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Путин отдал электронную демократию команде экс-министра связи
Президент Владимир Путин подписал указ о создании интернет-портала «Российская общественная инициатива» (РОИ), на котором россияне смогут выдвигать законопроекты
|01.03.2013
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Россияне могут остаться без портала электронной демократии
нкомсвязи опубликовало протокол вскрытия конвертов по конкурсу на выбор оператора интернет-портала «Российская общественная инициатива» (РОИ). Заявки обоих претендентов – «Ростелеком» и «Почта
|01.03.2013
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Минкомсвязь отклонила заявки «Ростелекома» и «Почты России» на участие в проекте «Российская общественная инициатива»
Министерство связи и массовых коммуникаций отклонило заявки «Ростелекома» и «Почты России» на участие в реализации проекта «Российская общественная инициатива». Как сообщается в материалах министерства, причиной такого решения послужило предоставление компаниями не полного состава бухгалтерской отчётности. Напомним,
|26.02.2013
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Минкомсвязь нашла подрядчиков, готовых работать бесплатно
о результаты вскрытия конвертов по объявленному 22 января конкурсу на создание и поддержку портала «Российская общественная инициатива» (РОИ). Подано было всего две заявки, причем обе – от госк
|24.01.2013
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Минкомсвязи ищет крупного подрядчика, готового работать бесплатно
Минкомсвязи опубликовала условия конкурса по отбору оператора портала «Российская общественная инициатива» (РОИ). Портал должен будет обеспечивать прием предложений
|23.01.2013
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Минкомсвязи проведет отбор исполнителя проекта «Российская общественная инициатива»
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации объявило о проведении отбора исполнителя по реализации проекта «Российская общественная инициатива». Основанием для реализации проекта является концепция формирования механизма публичного представления предложений граждан Российской Федерации с использовани
|09.11.2012
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Портал «Российская общественная инициатива» заработает в апреле 2013 г.
Интернет-ресурс «Российская общественная инициатива» начнет работу не позднее 15 апреля 2013 г., сообщил минис
|07.08.2012
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Открыто общественное обсуждение проекта концепции «Российская общественная инициатива»
20 июля 2012 г. под руководством помощника президента РФ Игоря Щеголева в администрации президента РФ состоялось рабочее совещание по вопросу подготовки проекта концепции «Российская общественная инициатива», разработанного Минэкономразвития России во исполнение подпункта «в» пункта 2 указа президента РФ от 7 мая 2012 г. №601 «Об основных направлениях совершенств
РОИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 24
|Медведев Дмитрий 1665 14
|Массух Илья 239 14
|Никифоров Николай 1138 13
|Абызов Михаил 69 12
|Козырев Алексей 328 7
|Щеголев Игорь 699 5
|Свердлов Денис 201 5
|Федоров Алексей 142 5
|Евраев Михаил 266 4
|Ивакин Роман 57 3
|Якубов Тимур 19 3
|Шадаев Максут 1210 3
|Пак Олег 112 3
|Бойко Елена 152 3
|Волин Алексей 122 3
|Ахмеров Тимур 91 3
|Пелипасов Александр 3 2
|Левашов Александр 92 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Сазанов Алексей 13 2
|Русаков Максим 6 2
|Степанов Николай 13 2
|Ильичев Сергей 3 2
|Фрайденберг Галина 2 2
|Сивидов Алексей 40 2
|Юргелас Мария 42 2
|Алексеев Матвей 12 2
|Юртаев Дмитрий 7 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Дуров Павел 329 2
|Черненко Андрей 75 2
|Семенов Александр 166 2
|Яровая Ирина 72 2
|Кочаров Армен 25 2
|Хилов Павел 16 2
|Козлюк Артем 39 2
|Васильев Евгений 132 2
|Сердюков Анатолий 84 1
|Белов Виктор 60 1
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