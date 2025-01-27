«СевенПро» — российская ИТ-компания, на рынке с 2000 года. Выполняет весь комплекс работ по созданию и развитию ИТ-ландшафта. Реализует интеграционные решения, включая ИТ и инженерную инфраструктуру, корпоративные мультимедиа, ИБ и др. Имеет партнерские статусы российских и дружественных ИТ-производителей, необходимые лицензии и сертификаты (ФСБ, ФСТЭК и др.).