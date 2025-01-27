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Севен Груп 7Tech СевенПро 7тек 7Pro Севентек Регионком


«СевенПро» — российская ИТ-компания, на рынке с 2000 года. Выполняет весь комплекс работ по созданию и развитию ИТ-ландшафта. Реализует интеграционные решения, включая ИТ и инженерную инфраструктуру, корпоративные мультимедиа, ИБ и др. Имеет партнерские статусы российских и дружественных ИТ-производителей, необходимые лицензии и сертификаты (ФСБ, ФСТЭК и др.).


27.01.2025 «ИндигоСофт ЦТ» и «Севентек» подписали соглашение о партнерстве 2
14.08.2024 ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5 1
18.06.2024 Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 1
14.07.2021 Федеральный фонд ОМС заменил СХД EMC и HP на решения «Аэродиска» 1
03.12.2019 Сговор на электронном аукционе раскрылся из-за взбесившегося робота, который поднял цену в восемь раз 1
18.10.2018 Власти будут искать картельные сговоры с помощью «Большого цифрового кота» 1
17.08.2018 На электронном аукционе ФСБ по IP-адресам вскрыта неконкурентная схема «таран» 1
11.05.2018 Соразработчика «Платона» уличили в создании ИТ-картеля на 140 миллионов 2
16.12.2016 Минздрав потратит 1,2 млрд на поддержку своей ГИС 1
25.11.2016 Как обмануть Реестр отечественного ПО: ФОМС купил «железо» из США в 10 раз дороже российских аналогов 1
14.10.2016 ГИС «бесплатных дальневосточных гектаров» доработают под ее «родной» закон 1
08.07.2015 Минздрав заплатил 447 млн руб. «Ростеху», «Восходу» и «Ростелекому» за аренду серверов 1
29.05.2015 ИТ-университет «Иннополис» спасет своих студентов от армии 1
30.03.2015 Спонсорская помощь ИТ-университету «Иннополис» сократилась более чем в два раза 1
24.02.2015 Читатели CNews выбрали главное событие 2014 года в ИКТ 1
17.12.2014 События года в отрасли ИКТ. Голосование 1
04.08.2014 В Минздраве сменился директор ИТ-департамента 1
24.06.2014 Минздрав выставил новой «дочке» «Ростеха» многомиллионный штраф за некачественную техподдержку 3
20.06.2014 «Барс Груп» открыла охоту на сотрудников «Прогноза» и AT Consulting 3
18.06.2014 «Казанские итэшники» покоряют Россию через союз с «Ростехом» 2
09.06.2014 Единственным подрядчиком по «Электронному правительству» может стать компания, созданная с нуля 2
02.06.2014 Переворот: «Ростех» избавился от «Регионкома» и создал новую ИТ-компанию с гендиректором из Татарстана 4
02.06.2014 Ростех выходит из «Регионкома» и создает дочернюю ИТ-компанию 3
26.05.2014 Из «Энвижн» уходят топ-менеджеры 1
04.04.2014 Сергей Асланян покинул пост гендиректора «Регионком» 4
12.02.2014 Таинственный интегратор «Ростехнологий» получает новый мегапроект - электронный паспорт 3
23.12.2013 Правительство назначило «Ростех», «Ростелеком» и «Восход» единственными исполнителями по ИТ в здраве 1
13.12.2013 ИТ-«дочка» «Ростеха»: В 2014 г. мы заработаем 10 млрд руб. за счет 2-3 сделок 2
12.12.2013 Главные события 2013 года в ИТ и телекоме. Голосование 2
26.11.2013 «Ростелеком» назначил вице-президента по электронному правительству 1
20.11.2013 «РТ-Инвест» и Uniteller договорились о стратегическом сотрудничестве в области электронных платежей 1
17.11.2013 Экс-президент «Ситроникса» и «Ростехнологии» создают нового ИТ-гиганта 3
07.11.2013 Путин одобрил. «Ростелеком», «Ростех» и «Восход» поделят ИТ-системы в здраве 1
31.10.2013 Загадочный системный интегратор перешел под крыло «Ростехнологий» 2
22.01.2010 «Энвижн Груп» создаст для Росимущества единую службу поддержки по обслуживанию ИС 1
06.02.2008 «Лукойл-Информ» строит катастрофоустойчивую инфраструктуру хранения данных 1
07.11.2007 "Инфоком-2007": дан старт 3G в России 1
23.10.2007 «АйТи» на «ИнфоКом 2007»: новые решения для социальной сферы 1
20.08.2007 «РегионКом» реализует масштабный проект в Пензенской области 1
15.08.2007 «РегионКом» и «Ростелеком» подписали агентское соглашение 1

Публикаций - 44, упоминаний - 67

Севен Груп и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 28
Ростелеком 9708 23
NVision Group - Энвижн Груп 679 20
Восход ФГБУ НИИ 644 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1634 11
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1013 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12589 8
Ростех - РТ-Инвест 56 8
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1300 7
БАРС Груп 545 7
МегаФон 8832 6
АФК Система ПАО 1797 6
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 6
АйТи 1365 5
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 363 5
Прогресс софт 9 4
Прогноз 1651 4
Acronis - Акронис 448 4
Системы документооборота 498 4
Компьюлинк ГК - Compulink 439 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 3
Google LLC 11786 3
Intel Corporation 12199 3
8222 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 3
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 3
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 28 3
Теко НПК 430 3
ГЛОНАСС АО 187 2
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 2
SAP SE 5279 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8749 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Meta Platforms - Facebook 4439 2
Amazon Inc - Amazon.com 2999 2
X Corp - Twitter 2846 2
Qualcomm Technologies 1824 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 2
Почта России ПАО 2114 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 4
Ак Барс Банк 272 4
Morgan Stanley - Морган Стэнли 461 3
Царицын капитал 23 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1881 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Visa International 1949 2
eBay Inc 1619 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 87 2
СИНХ - Связьинвестнефтехим 15 2
АБ Россия - Акционерный банк Россия 88 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7320 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Ростелеком - Информ - Лукойл Информ - Лукойл Технологии - Лукойл Инжиниринг 167 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
Забайкальский строительный сервис - ЗСС 1 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 57 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 100 1
Volkswagen - Traton - Scania 19 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11647 17
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 17
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4966 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1216 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5918 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 6
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4756 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3139 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4093 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2744 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 2
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 202 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3277 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 979 2
Фонд поддержки российского программного обеспечения - Фонд поддержки отечественного ПО 2 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 151 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 85 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1966 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1997 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 587 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 568 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 1
Правительство Пензенской области - Губернатор Пензенской области - органы государственной власти 42 1
ИТС-Россия - Ассоциация Интеллектуальные транспортные системы России 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66097 36
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11062 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50505 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30724 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20628 8
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 216 8
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1720 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19339 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29712 7
Транспорт - ИТС - Open road tolling - all-electronic tolling - cashless tolling - free-flow tolling - Открытая дорога толлинга - электронные толлинг - безналичный толлинг - толлинг свободного потока - безбарьерные системы взимания платы 84 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12529 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9388 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11622 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12752 5
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 705 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6093 5
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 408 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21153 4
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 865 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27445 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5301 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7998 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20808 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1534 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27871 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12490 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10979 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9375 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10510 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7572 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10768 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4079 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4668 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 772 2
ЭЦП ПЭП - Простая электронная подпись 100 2
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2465 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24149 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15731 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3824 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 526 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3222 10
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5187 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2751 4
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 2
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 2
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 2
Booking.com 114 2
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1421 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 34 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 2
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 90 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 391 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных 6 2
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 55 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
ФАС РФ - Большой цифровой кот 1 1
Linux OS 9957 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 969 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 126 1
Brocade SilkWorm 6 1
Mandriva Linux 77 1
Yota Devices - YotaPhone - Йотафон - Xinhua 99 109 1
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 177 1
Hitachi TrueCopy 8 1
Hitachi Universal Replicator 7 1
Hitachi ShadowImage 6 1
Hitachi TagmaStore Universal Storage Platform 14 1
Hitachi Data Systems GSS - Hitachi Data Systems Global Solution Services 5 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - ФРГУ - Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций) 36 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1251 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 502 1
Никифоров Николай 1136 14
Путин Владимир 3173 10
Свердлов Денис 200 8
Газизов Камиль 67 7
Ахмеров Тимур 87 6
Мартынов Александр 42 6
Асланян Сергей 103 6
Чемезов Сергей 142 5
Нащекин Алексей 116 5
Тараба Дмитрий 27 5
Сивидов Алексей 40 4
Белоусов Сергей 242 4
Бойко Елена 152 4
Кочаров Армен 24 4
Сушкевич Антон 66 4
Якубов Тимур 19 4
Ивакин Роман 57 3
Скворцова Вероника 69 3
Гаттаров Руслан 144 3
Медведев Дмитрий 1654 3
Глотов Алексей 25 3
Семенов Александр 145 2
Шмулевич Марк 88 2
Рейман Леонид 1049 2
Кравцов Роман 83 2
Шилов Сергей 91 2
Евраев Михаил 262 2
Кондратьев Дмитрий 32 2
Калмык Сергей 9 2
Козырев Алексей 321 2
Шайхутдинов Роман 113 2
Юртаев Дмитрий 7 2
Тенишев Андрей 15 1
Кузнецов Вячеслав 3 1
Мазняк Екатерина 1 1
Болгар Виталий 1 1
Усов Сергей 1 1
Усов Иван 1 1
Сумцов Павел 1 1
Цариковский Андрей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 144407 32
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2900 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2963 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43204 7
Россия - СФО - Новосибирск 4297 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 560 4
Россия - ПФО - Пензенская область 590 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17045 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52129 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17390 3
Швеция - Королевство 3620 3
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 839 3
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1196 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14195 2
Южная Корея - Республика 6652 2
Канада 4885 2
Италия - Итальянская Республика 4354 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Словения - Республика 248 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 565 2
Израиль 2731 1
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Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 928 1
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МВД РФ - НВИ ВВ - Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии РФ 3 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 186 2
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Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 42 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 41 1
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