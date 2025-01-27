Севен Груп 7Tech СевенПро 7тек 7Pro Севентек Регионком
«СевенПро» — российская ИТ-компания, на рынке с 2000 года. Выполняет весь комплекс работ по созданию и развитию ИТ-ландшафта. Реализует интеграционные решения, включая ИТ и инженерную инфраструктуру, корпоративные мультимедиа, ИБ и др. Имеет партнерские статусы российских и дружественных ИТ-производителей, необходимые лицензии и сертификаты (ФСБ, ФСТЭК и др.).
Севен Груп и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1136 14
|Путин Владимир 3173 10
|Свердлов Денис 200 8
|Газизов Камиль 67 7
|Ахмеров Тимур 87 6
|Мартынов Александр 42 6
|Асланян Сергей 103 6
|Чемезов Сергей 142 5
|Нащекин Алексей 116 5
|Тараба Дмитрий 27 5
|Сивидов Алексей 40 4
|Белоусов Сергей 242 4
|Бойко Елена 152 4
|Кочаров Армен 24 4
|Сушкевич Антон 66 4
|Якубов Тимур 19 4
|Ивакин Роман 57 3
|Скворцова Вероника 69 3
|Гаттаров Руслан 144 3
|Медведев Дмитрий 1654 3
|Глотов Алексей 25 3
|Семенов Александр 145 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Кравцов Роман 83 2
|Шилов Сергей 91 2
|Евраев Михаил 262 2
|Кондратьев Дмитрий 32 2
|Калмык Сергей 9 2
|Козырев Алексей 321 2
|Шайхутдинов Роман 113 2
|Юртаев Дмитрий 7 2
|Тенишев Андрей 15 1
|Кузнецов Вячеслав 3 1
|Мазняк Екатерина 1 1
|Болгар Виталий 1 1
|Усов Сергей 1 1
|Усов Иван 1 1
|Сумцов Павел 1 1
|Цариковский Андрей 22 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
|Ведомости 1002 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3202 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8134 3
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