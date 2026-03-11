Разделы

РАМН Гематологический научный центр НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ Институт переливания крови


СОБЫТИЯ


11.03.2026 ФГБУ «НМИЦ гематологии» переходит на защищённую платформу унифицированных коммуникаций CommuniGate Pro 1
18.06.2024 Система хранения данных на базе Raidix 5 внедрена в ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России 2
07.12.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 2
27.11.2015 ИТ в здравоохранении: из-за сокращения финансирования движение к интеграции МИС отсутствует 1
17.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
12.08.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
28.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
22.07.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
16.06.2015 Конференция CNews. «Облачные технологии 2015: антикризисный рост» 1
28.04.2015 ИТ в здравоохранении: идеи есть, перспективы туманны 1
16.04.2015 Марка, посвященная «Государственной программе развития добровольного донорства “Служба крови”», выходит в почтовое обращение 16 апреля 2
14.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
06.04.2015 Марки: анонс новых выпусков знаков почтовой оплаты на апрель 2
03.04.2015 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
27.03.2015 Облачные технологии: что нужно бизнесу прямо сейчас 3
12.03.2015 Конференция CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
05.03.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
10.02.2015 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «Облачные технологии: новые задачи» 1
29.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
17.10.2014 Конференция CNews «ИКТ в здравоохранении: успехи и препятствия» 1
30.04.2014 Итоги трех лет информатизации медицины в России: дискуссия 1
24.04.2014 ИС здравоохранения должны ориентироваться на пациента 1
10.04.2014 Чиновники обсудят информатизацию здравоохранения с ИТ-сообществом 1
31.05.2013 Минздраву написали планы развития ИТ 1
05.12.2011 ИТ в медицине: единая система на всю Россию 1
05.07.2010 Кризис затормозил информатизацию здравоохранения 1
09.10.2009 «Роснано» инвестирует 480 млн руб. в создание приборов для диагностики свертывания крови 1
28.07.2009 ИТ в здравоохранении: что несут грядущие перемены 1
16.06.2009 Круглый стол CNews: ИТ в медицине 1
12.03.2008 ГНЦ РАМН создаст систему генерации эпикризов в формате Open XML 1

ЦБ РФ МЦИ - Межрегиональный центр информатизации Банка России 23 9
Развитие Бизнеса / Ру 81 9
InterSystems - ИнтерСистемз 134 9
Уютерра - ПланетаСтрой 26 9
Microsoft Corporation 25378 6
9142 5
ABB Group - Asea Brown Boveri 325 5
Телеком-защита 53 5
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 21 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1718 4
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 296 4
ИВС - Информационно-вычислительные системы 40 4
Agfa Gevaert 68 4
БизнесИнформТехнологии 9 3
S2S Next - ЭсТуЭс Некст 3 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 834 3
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 3
Микорд - Micord 3 2
Broadcom - VMware 2516 2
IBM - International Business Machines Corp 9571 2
Oracle Corporation 6914 2
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 423 2
1С-Рарус 942 2
GE Healthcare - General Electric Healthcare - GE Healthcare Life Sciences 27 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 168 2
Laval - Лаваль 6 2
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 51 2
ЕС-лизинг 22 2
Прогресс ГК - Практика безопасности 51 1
Siemens AG - Siemens Group 2635 1
Мототелеком 7 1
РадиоТел - RadioTel 19 1
BridgeHead Software 3 1
Электрон НИПК - Научно-исследовательская производственная компания 2 1
Fujifilm - Фуджифильм-РО 15 1
Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 8 1
Ростелеком - ПМТ - Пост Модерн Текнолоджи 28 1
АйТи - Ринтех 13 1
Ростелеком 10469 1
Восход ФГБУ НИИ 690 1
Мосводоканал МГУП 67 8
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 8
МЧС РФ - ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова ФГБУ - Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова 11 2
Новая поликлиника 3 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 2
Текно-Медикал - ТехноМедикал 3 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Echevarne Labs 1 1
Доктор на работе 16 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3038 1
НСПК - Национальная система платежных карт 911 1
Ингосстрах СПАО 458 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 151 1
АльфаСтрахование СГ 361 1
Инвитро - Invitro 75 1
Снежная Королева - СК Трейд 59 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 19 1
L’Oreal 58 1
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 35 1
Национальное телемедицинское агентство НПО 14 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 49 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 41 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 35 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 189 16
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1466 14
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 160 13
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5374 9
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 167 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6372 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2026 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 99 3
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 3
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 162 2
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1415 2
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 105 2
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 396 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13108 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3440 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3487 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5119 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 795 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1493 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3132 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1153 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1493 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2097 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 772 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1032 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 362 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 82 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 126 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Правительство Республики Мордовия - ГАУ Госинформ Республики Мордовия 36 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 5
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1490 1
Apache Software Foundation - ASF 224 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74420 26
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13374 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23199 16
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1762 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17308 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34289 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10199 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58076 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13450 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8886 10
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 457 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16731 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23518 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12179 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17299 7
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12414 7
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1333 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32148 6
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 179 6
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 390 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25667 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9859 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26287 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12475 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22114 4
Управляемость - Manageability 1998 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32376 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9002 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4342 4
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 654 4
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 627 4
Private Cloud - Частные облака - Приватные облака - Корпоративные облака - Защищенное корпоративное облако, ЗКО 1268 4
Стандартизация - Standardization 2259 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12484 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4177 3
MedTech - Искусственный интеллект в медицине - ИИ-клиники - Интеллектуальный анализ электронных медицинских записей - Анализ данных в медицине и биологии 196 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27293 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3094 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3595 3
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2619 3
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 591 11
InterSystems HealthShare 26 3
Microsoft Office 4021 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5973 3
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 256 3
InterSystems TrakCare LAB ЛИС 8 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1736 2
ЕМИАС РФ - ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 24 2
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 481 2
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 2
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 125 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 112 1
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 140 1
РКК Энергия - Восход - советская космическая программа 8 1
СП.АРМ - qMS МИС - qMS ЛИС - qWARM Server - qWARM Desktop - qWARM web 64 1
Интерин - PROMIS МИС 5 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
Fujifilm - Synapse PACS - Synapse Mobility 5 1
Agfa Radiology Solutions - Agfa IMPAX 5 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 610 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 165 1
Apple iPad 3952 1
Apple iOS 8354 1
Linux OS 11085 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 94 1
Microsoft Windows 16487 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1917 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 430 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 829 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2108 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1279 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1793 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 193 1
АФК Система - Медси - SmartMed - СмартМед - телемедицинский проект - МТС eHealth 35 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1482 1
Космодром Байконур 1071 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1346 1
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 71 1
1С:Медицина 52 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 44 1
Зингерман Борис 39 25
Дегтерева Мария 28 14
Козлов Михаил 176 9
Шибаев Александр 18 9
Герасимов Александр 45 9
Брагин Павел 24 9
Межов Игорь 16 9
Головин Леонид 26 8
Корчагин Руслан 23 8
Бессольцев Михаил 11 7
Захаров Павел 60 7
Зеленовская Анна 7 6
Симаков Олег 113 6
Васильев Сергей 66 6
Орлов Геннадий 16 6
Переверзев Михаил 19 5
Лысенко Эдуард 313 5
Соловьев Владимир 108 5
Шевченко Владимир 152 5
Казарин Станислав 175 5
Крючков Максим 9 5
Аншина Марина 79 5
Рудаков Денис 31 5
Сафронов Роман 36 5
Столбов Андрей 22 4
Мубаракшин Азат 7 4
Филиппов Евгений 11 4
Карпунин Владимир 6 4
Степнов Сергей 5 4
Гридасов Геннадий 7 4
Добрецов Вячеслав 5 4
Аванесян Ольга 4 4
Еникеева Динара 6 4
Бойко Елена 152 4
Албычев Александр 168 4
Дюбанов Анатолий 95 4
Афанасьев Александр 39 4
Князев Александр 16 4
Лебедев Георгий 57 4
Вафин Адель 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 159366 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46288 12
Россия - ПФО - Самарская область 1500 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18897 7
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1284 7
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53675 6
Европа 24722 6
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1464 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 940 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1382 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2457 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1696 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1585 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3291 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1193 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13604 4
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1945 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2142 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1623 4
Россия - УФО - Тюменская область 1303 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 695 4
Россия - ЦФО - Костромская область 447 4
Канада 5003 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 854 3
Россия - ЦФО - Калужская область 1039 3
Россия - УФО - Челябинская область 1430 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 876 3
Россия - ПФО - Пензенская область 624 3
Европа Западная 1493 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3069 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 763 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8271 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3330 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1024 2
Германия - Федеративная Республика 12978 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14572 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3015 2
Россия - ЦФО - Тамбовская область 622 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 694 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 636 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10831 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6321 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9787 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55397 16
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2581 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4787 9
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15349 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11851 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 464 6
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 378 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51612 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8429 5
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1980 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20551 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6374 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5536 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3426 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32186 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8577 3
Информатика - computer science - informatique 1145 3
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 295 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7413 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4441 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1347 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10582 3
Первая Мировая война - WWI - World War I 88 2
Лабораторные исследования - Лабораторная диагностика 93 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3821 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1079 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26192 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6812 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2258 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 785 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2995 2
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1367 1
Список системообразующих предприятий РФ 312 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7339 1
Латинский алфавит 195 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 908 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11459 14
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 437 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8444 11
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3784 6
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 356 2
R2G - Research2Guidance 6 1
Brookings Institution - Брукингский институт - Институт Брукингс 16 1
Markets&Markets Research 113 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 799 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 5
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 4
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 243 3
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 3
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 14 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 12 1
Литинститут - ЛИ имени А. М. Горького - Литературный институт имени А.М. Горького 8 1
РАН - Российская академия наук 2047 1
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 43 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 28 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 39 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2152 18
Международный день медицинской сестры - 12 мая 63 2
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 106 1
Аллея России - Всероссийская эколого-патриотическая акция 3 1
