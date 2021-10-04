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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Россия - ЦФО - Костромская область


04.10.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2021 г. 3
30.08.2021 Правительство Карачаево-Черкесии и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 1
13.08.2021 Правительство Калужской области и разработчик «Р7-Офис» подписали соглашение о сотрудничестве 2
17.06.2021 Школы смогут получить офисный пакет «Р7-Офис» бесплатно напрямую у разработчика 1
16.06.2021 Власти НАО и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 2
03.06.2021 Администрация Костромской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ 2
01.06.2021 Искусственный интеллект помог ЦРБ Вологодской области найти главврача 1
28.04.2021 Российские регионы резко сокращают расходы на ИКТ 4
22.04.2021 «М.видео-Эльдорадо» расширяет географию проекта по постоянному приему техники на переработку на 500 магазинов 1
16.04.2021 Правительство Мурманской области заключило соглашение с разработчиком российского офисного пакета «Р7-офис» 2
14.04.2021 «Ростелеком» начинает реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства 1
29.03.2021 Власти Югры и разработчик «Р7-офис» подписали соглашение о сотрудничестве 2
24.03.2021 «Р7-Офис» поставят в школы Саратовской области 2
19.03.2021 «Ростелеком» запустил первую базовую станцию в рамках проекта устранения цифрового неравенства 1
27.01.2021 Segezha Group и МТС установили систему видеоаналитики на стройплощадке в Галиче 1
15.01.2021 «НКТ» поставит «Р7-Офис» в образовательные учреждения Владимирской области 1
25.12.2020 НКТ и правительство Забайкальского края заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
11.12.2020 «Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
03.12.2020 Сбер запускает процесс на основе ИИ для кредитования бизнеса 1
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 1
15.10.2020 Персональные цифровые сертификаты получат жители 48 регионов России 1
02.10.2020 «Новые коммуникационные технологии» и правительство Ингушетии заключили соглашение о поставках «Р7-Офис» в школы региона 1
29.09.2020 Траты государства на ИТ выросли на четверть 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета 10
11.08.2020 «Автоматика» поставила «Россетям» сверхточное оборудование для учета электроэнергии на миллиард рублей 1
04.06.2020 Холдинг «Эконива» и Cognitive Pilot создадут сервисную сеть для «умной сельхозтехники» с ИИ 1
26.05.2020 Российские регионы планируют увеличить ИТ-расходы на треть 2
25.05.2020 «Система» поможет российским регионам в борьбе с коронавирусом 1
23.04.2020 Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков будет внедрена в регионах 1
06.04.2020 БФ «Система» начал прием заявок в бесплатные школы цифровых навыков в Ростовской области 2
26.03.2020 МТС покупает 5G-ready оборудование Ericsson для модернизации сети в ЦФО 1
02.03.2020 БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров 1
26.12.2019 Крупный производитель бумаги в России получил от государства 127 миллионов на внедрение «1С» 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
28.10.2019 CNews выпустил рейтинг регионов по тратам на ИКТ 2
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 2
12.09.2019 Власти не отдали все соцобъекты «Ростелекому» и сэкономили 25 миллиардов 1
11.07.2019 Вице-премьер по ИТ предложил запретить дорожные штрафы со скрытых камер 1
02.07.2019 Россиянину дали три года тюрьмы за бесплатное ПО для взлома PayPal и eBay 1

Публикаций - 234, упоминаний - 335

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 37
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 14
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 12
Скай Линк - Skylink 548 11
Ростелеком ЦентрТелеком 219 8
Microsoft Corporation 11628 8
3934 6
Yota - Скартел 623 6
Ericsson 899 6
Ростелеком Связьинвест 773 5
Крок 1230 5
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии 38 4
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 823 3
InterSystems - ИнтерСистемз 74 3
Сбербанк Телеком 18 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 897 3
Huawei 2750 3
Ланит ГК 1185 3
АФК Система ПАО 1057 3
Nokia Corporation 2546 3
Барс груп 402 3
Siemens AG - Сименс Россия 710 3
Yandex - Яндекс 4129 3
ФОРС - Центр разработки 188 2
Samsung Electronics 5878 2
LG Electronics 1942 2
Cisco Systems 2158 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 2
IBM 3677 2
Восход ФГБУ НИИ 368 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Telegram Group 702 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 2
Softline - Софтлайн 1507 2
HP Inc. 3043 2
ОТР 135 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 10
Почта России ПАО 1586 5
ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания № 2 9 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 2
РЖД - Российские железные дороги 1093 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Р-Фарм 21 2
МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра 79 2
Фаберлик - Faberlic 63 2
Avon - Косметическая компания 22 2
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 129 2
Интер РАО ПАО 167 2
Mary Kay - Мэри Кэй 82 2
Евросеть 939 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Свеза - Sveza 4 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 49 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Снежная Королева 38 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 321 1
РУСАЛ - Объединённая компания 27 1
Мособлбанк 17 1
LinkedIn 524 1
Газпром ПАО 538 1
Сбербанк Корпоративный университет 10 1
КонсультантПлюс 44 1
Русагро Группа Компаний 143 1
En+ Group 17 1
Ростех Новикомбанк 28 1
МБА-Москва Банк 7 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
Кредит Европа банк 29 1
Сбер Еаптека 8 1
Ассоциация КБ 2 1
R-Pharm Overseas 1 1
РЖД СЖД - Северная железная дорога 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 45
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 18
Правительство РФ 2226 16
Президент Российской Федерации 1447 15
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 8
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 7
Правительство Москвы 660 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 762 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 5
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 4
Федеральное казначейство России 766 4
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 437 4
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 3
Счётная палата РФ 464 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 427 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 3
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 358 3
Правительство Сахалинской области 19 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 87 3
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 3
Администрация Псковской области 22 3
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 79 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 22
3G - Стандарт мобильной связи 3835 19
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 14
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 7
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 7
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 203 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
Безопасный город 348 6
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 134 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 6
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 5
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 3
УУС - Универсальные услуги связи 29 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
MMDS - Multichannel Multipoint Distribution Service - BRS - Broadband Radio Service - Wireless Cable - Технология беспроводного телевещания 47 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 3
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GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 791 2
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НКТ - Р7-Офис 73 11
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 6
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 5
Google Android 10752 5
Apple - App Store 2199 5
Google YouTube - Видеохостинг 1833 4
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 3
ЭОС Дело СЭД 649 3
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Microsoft Office 2004 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
Linux OS 4386 2
Microsoft Windows 10 6810 2
Microsoft SQL Server 814 2
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 2
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 2
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 2
КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 40 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 696 2
Apple iOS 5744 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 392 2
Microsoft Azure 1171 1
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 185 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 310 1
Philips PUT - серия телевизоров 4 1
VK - Mail.ru Одноклассники 864 1
Cognitive Agro Pilot 30 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Галактика EAM 24 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
Snapchat 89 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
Орловский Виктор 229 36
Никифоров Николай 1126 13
Ситников Сергей 52 9
Щеголев Игорь 676 9
Путин Владимир 1840 9
Агафонова Наталия 35 5
Казарин Станислав 100 5
Шадаев Максут 384 5
Калугин Сергей 162 5
Жаров Александр 165 4
Духовницкий Олег 91 4
Диденко Дмитрий 5 4
Албычев Александр 74 3
Дюбанов Анатолий 86 3
Медведев Дмитрий 1437 3
Гурджиян Руслан 18 3
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Лысенко Эдуард 209 2
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Бойко Елена 151 2
Зорин Александр 49 2
Соколов Олег 51 2
Гайдуков Алексей 24 2
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Новиков Алексей 39 2
Рымар Максим 36 2
Князев Александр 12 2
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Козлов Александр 54 2
Никуличев Андрей 43 2
Захаров Павел 55 2
Янчевская Анна 8 2
Никитин Игорь 7 2
Козлюк Артем 39 2
Страшнов Дмитрий 111 2
Давыдов Денис 32 2
Никулин Игорь 21 2
Оголь Елена 24 2
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ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Русский язык 1028 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 11 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 6 1
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