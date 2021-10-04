Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Костромская область
Публикаций - 234, упоминаний - 335
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Орловский Виктор 229 36
|Никифоров Николай 1126 13
|Ситников Сергей 52 9
|Щеголев Игорь 676 9
|Путин Владимир 1840 9
|Агафонова Наталия 35 5
|Казарин Станислав 100 5
|Шадаев Максут 384 5
|Калугин Сергей 162 5
|Жаров Александр 165 4
|Духовницкий Олег 91 4
|Диденко Дмитрий 5 4
|Албычев Александр 74 3
|Дюбанов Анатолий 86 3
|Медведев Дмитрий 1437 3
|Гурджиян Руслан 18 3
|Афанасьев Александр 20 2
|Массух Илья 192 2
|Иванов Олег 124 2
|Лысенко Эдуард 209 2
|Евраев Михаил 222 2
|Бойко Елена 151 2
|Зорин Александр 49 2
|Соколов Олег 51 2
|Гайдуков Алексей 24 2
|Васильев Сергей 29 2
|Новиков Алексей 39 2
|Рымар Максим 36 2
|Князев Александр 12 2
|Стрельцов Андрей 53 2
|Козлов Александр 54 2
|Никуличев Андрей 43 2
|Захаров Павел 55 2
|Янчевская Анна 8 2
|Никитин Игорь 7 2
|Козлюк Артем 39 2
|Страшнов Дмитрий 111 2
|Давыдов Денис 32 2
|Никулин Игорь 21 2
|Оголь Елена 24 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786358, в очереди разбора - 690034.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786358, в очереди разбора - 690034.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru