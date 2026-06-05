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Россия ЦФО Костромская область
СОБЫТИЯ
|05.06.2026
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МТС и Администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации региона
ПАО «МТС» и Администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие цифровой
|08.05.2026
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«МегаФон» улучшил связь в Макарьевском районе Костромской области
Новая базовая станция «МегаФона» появилась в Макарьевском районе Костромской области — на территории поселка Первомайка. Благодаря 4G-интернету сельчане смогу
|27.03.2026
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«Ай-Ти-Про» внедрил СХД на базе Raidix 5 в МФЦ Костромской области
В целях повышения эффективности рабочих процессов и выполнения регуляторных требований в МФЦ Костромской области приняли решение заменить разрозненные импортные серверы хранения на российскую программно-определяемую СХД на базе ПО Raidix 5 (входит в реестр Минцифры России). Об этом CNe
|24.03.2026
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«МегаФон» увеличил территорию покрытия в Макарьеве Костромской области
«МегаФон» увеличил территорию покрытия в старинном городе Костромской области Макарьеве. Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование, чтобы
|25.02.2026
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«МегаФон» включил 4G в селе Шунга Костромской области
оформлять документы и совершать покупки, не уезжая из дома. Поэтому мы и дальше будем продолжать стирать «белые пятна» на карте покрытия региона», — отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.
|11.06.2025
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«Авито Подработка»: Костромская область возглавила рейтинг регионов с самым высоким спросом на подработку
его выросло число предложений о подработке. Лидером по росту спроса на временных специалистов стала Костромская область, где весной 2025 г. компании опубликовали в два раза (+99%) больше предло
|10.06.2025
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«Авито Подработка»: Костромская область возглавила рейтинг регионов с самым высоким спросом на подработку
его выросло число предложений о подработке. Лидером по росту спроса на временных специалистов стала Костромская область, где весной 2025 г. компании опубликовали в два раза (+99%) больше предло
|06.06.2025
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«МегаФон» включил 4G еще в семи поселениях Костромской области
Жители еще семи небольших деревень и сел Костромской области получили доступ к мобильной связи четвертого поколения от «МегаФона». Ско
|21.05.2025
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«Авито Работа»: Костромская область стала лидером по спросу на кадры в апреле 2025 года
Аналитики «Авито Работы» назвали регионы, где работодатели активнее всего искали сотрудников в апреле 2025 г. Первое место по увеличению числа вакансий среди регионов России заняла Костромская область: количество объявлений выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Работодатели региона в среднем предлагали кандидатам 58 307 руб. в месяц. Об этом CNews соо
|11.02.2025
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Костромская область и АО «ГЛОНАСС» запустили эксперимент по цифровизации сельхозземель с помощью российских технологий связи и навигации
о назначения. О запуске пилотного проекта объявили на трехсторонней встрече между Департаментом АПК Костромской области, Костромской государственной сельскохозяйственной академией (КГСХА
|18.12.2024
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«МегаФон» запустил высокоскоростной интернет в Красногорье, Горчухе и Марковице Костромской области
жителям деревень Красногорье, Горчуха и Марковица, проживающих на обоих берегах низовья реки Унжа в Костромской области. Теперь абоненты оператора смогут пользоваться современными цифровыми сер
|21.11.2024
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«МегаФон» ускорил интернет на дорогах Костромской области
нск и Нея – Мантурово. С начала года «МегаФон» провёл работы на сети и расширил зоны покрытия LTE в Костромской области. Изменения коснулись таких поселков, как Октябрьский в Мантуровском район
|02.10.2024
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К морозам в Костромской области повысили надежность телеком‑оборудования
боты базовой станции при условии своевременной замены батареи повышается до четырех часов. «Зимой в Костромской области температурные режимы могут достигать 40 градусов, особенно в восточных ра
|27.09.2024
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«МегаФон» подключил к сотовой сети 22 поселения Костромской области
он» развернул сети 4G в 22 населённых пунктах, расположенных в отдалённых и труднодоступных районах Костромской области. Сельские жители получили доступ к современным цифровым услугам благодаря
|18.07.2024
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«МегаФон» ускорил интернет в пяти райцентрах Костромской области
024 г. этот показатель вырос почти на 10%. «Мы продолжаем модернизировать сеть в отдаленных районах Костромской области, так как наличие качественной связи и быстрого интернета напрямую влияет
|16.05.2024
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«МегаФон» ускорил интернет в райцентрах Костромской области
«МегаФон» модернизировал инфраструктуру 4G в райцентрах Костромской области — в Макарьеве и Мантурове, расположенных на федеральной автотрассе Костро
|08.04.2024
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X-Com автоматизировала работу сотрудников Санитарно-эпидемиологической службы в Костромской области
мпаний X-Com завершила проект развития информационной системы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области». В результате созданы новые автоматизированные рабочие места (АРМ) сотру
|08.04.2024
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Для туристов в Костромской области запустили бесплатный цифровой гид
Компания МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя для гостей Костромской области. Онлайн-помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel
|11.03.2024
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Костромской бизнес стал в два раза чаще интересоваться услугами видеонаблюдения и видеоаналитики
спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов на предприятиях Костромской области. По итогам 2023 г. предприятия региона стали в два раза чаще обращаться к
|05.02.2024
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«МегаФон» ускорил 4G в Чухломском районе Костромской области
нтам компании в деревнях Курьяново Чухломского района, Оголихино и Климушино Нерехтского района. «В Костромской области ведётся регулярная ежемесячная работа по расширению покрытия и повышению
|25.08.2023
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«Мегафон» усилил сеть LTE в селах Костромской области
Более 8 тыс. жителей поселков, сел и деревень Костромской области получили доступ к мобильному интернету от «Мегафона» на скорости до 30 Мб
|09.03.2023
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В Костромской области МТС на треть ускорила мобильный интернет
На всей территории Костромской области МТС увеличила скорость передачи данных в мобильных сетях в среднем до 30%
|05.04.2022
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«Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области
исленные цифровые сервисы провайдера. Роман Русских, директор филиала «Ростелекома» в Ярославской и Костромской областях, сказал: «Предоставленный канал связи позволит сотрудникам завода переда
|03.06.2021
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Администрация Костромской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ
Губернатор Костромской области Сергей Ситников и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение
|23.09.2020
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ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета
CNews: Как давно вы отвечаете за информатизацию Костромской области? Как изменились стоящие перед вами задачи в последние годы? Дмитрий Диден
|09.06.2017
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Cloud4Y предоставил Администрации Костромской области услугу «Облако ФЗ 152»
ание услуг по размещению технических средств региональной инфраструктуры электронного правительства Костромской области (РИЭП). Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. Для реализации проекта Cloud4Y
|09.02.2017
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МТС обеспечит связью почту и госорганы Костромской области
ционный оператор МТС объявил о победе в тендерах на оказание услуг связи государственным структурам Костромской области. Новыми клиентами оператора в 2017 г. стали администрация Костромской<
|27.01.2017
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МТС обеспечила 4G-интернетом больше половины жителей Костромской области
Телекоммуникационный оператор МТС объявил о расширении сети 4G в Костромской области по итогам 2016 г. Высокоскоростная сеть 4G МТС теперь доступна более 400
|22.09.2015
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В Костромской области на базе ПП «Парус» создается единый ресурс для управления здравоохранением
В Департаменте здравоохранения Костромской области реализуется очередной этап проекта по автоматизации управления АХД отрасл
|17.02.2015
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Глава Минкомсвязи России провел урок информатики в костромской школе
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел урок информатики в школе в деревне Михайловское Костромской области. Министр рассказал школьникам о том, что их деревня стала первой, куда дошел интернет в рамках масштабной стройки волоконно-оптической линии связи, о роли интернета и информ
|17.02.2015
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«Ростелеком» обеспечит точки доступа в интернет в 84 малых населенных пунктах Костромской области
тельности подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, глава администрации Костромской области Сергей Ситников и президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Целью соглашени
|02.12.2014
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Госархив Костромской области переводит в электронный вид документы начала XX столетия
Госархив Костромской области переводит в электронный вид документы начала XX столетия. Об этом CNews с
|15.09.2014
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ФССП России внедрила дистрибутив GosLinux в управлениях по Пензенской и Костромской областям
целях организации доработки операционной системы было проведено опытное внедрение типового дистрибутива операционной системы АИС ФССП России (ОС ТД АИС ФССП России) в управлениях ФССП по Пензенской и Костромской областям. Пилотный проект был зафиксирован в плане развития использования свободного программного обеспечения ФССП России и проводился в соответствии с распоряжением Правительства Р
|30.01.2014
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«Ростелеком» в Костромской области приступил к созданию автоматизированной системы управления образованием
В рамках реализации государственного контракта «Ростелеком» совместно с Администрацией Костромской области приступил к созданию единой информационной системы управления образование
|10.12.2013
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«Ростелеком» успешно завершил тестирование первой в стране сети LTE-450
подвел итоги работы тестовой сети мобильной связи LTE в диапазоне 450 МГц (LTE-450), развернутой в Костромской области. По всем ключевым параметрам тестирование работы сети в реальных условиях
|15.03.2013
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Количество sim-карт МТС в системе мониторинга транспорта Костромской области достигло 1 тыс.
анспорта, а также карет скорой медицинской помощи региона. Сегодня в системе мониторинга транспорта Костромской области задействовано порядка 1 тыс. sim-карт МТС. Цель проекта – увеличить эффек
|19.12.2012
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«МегаФон» построит VPN-сеть для УФСИН России по Костромской области
ния «МегаФон» стала победителем в тендере на оказание услуг связи для подразделений УФСИН России по Костромской области. Как сообщили CNews в операторе, задача «МегаФона» – это построение и пре
|14.09.2012
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ТТК и Костромская область заключили соглашение о развитии ИТ и связи в регионе
Компания ТТК и администрация Костромской области заключили соглашение о взаимном сотрудничестве в развитии информационных
|11.07.2012
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МТС ускоряет 3G в Костромской области
обильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о завершении этапа масштабной программы модернизации сети 3G в Костромской области. Оператор обновил программное обеспечение узлов коммутации и базовых стан
|24.05.2012
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«Стартелеком» выиграл конкурс на обслуживание корпоративной сети Отделения ПФР по Костромской области в 2012 г.
а техническое обслуживание корпоративной сети передачи данных Отделения Пенсионного фонда России по Костромской области в 2012 г. Группа компаний «Стартелеком» продолжит осуществлять мониторинг
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Орловский Виктор 408 50
|Мартынов Александр 59 30
|Никифоров Николай 1138 13
|Путин Владимир 3454 12
|Ситников Сергей 79 11
|Щеголев Игорь 699 9
|Шадаев Максут 1210 6
|Албычев Александр 168 5
|Дюбанов Анатолий 95 5
|Калугин Сергей 169 5
|Князев Александр 17 5
|Васильев Сергей 69 5
|Казарин Станислав 175 5
|Диденко Дмитрий 5 5
|Агафонова Наталия 41 5
|Дегтерева Мария 28 5
|Зингерман Борис 39 4
|Духовницкий Олег 91 4
|Афанасьев Александр 53 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Вафин Адель 6 4
|Орлов Геннадий 16 4
|Игнатова Мария 143 4
|Мубаракшин Азат 7 4
|Бессольцев Михаил 11 4
|Зеленовская Анна 7 4
|Филиппов Евгений 14 4
|Карпунин Владимир 6 4
|Степнов Сергей 5 4
|Гридасов Геннадий 7 4
|Райкевич Алексей 129 4
|Добрецов Вячеслав 5 4
|Аванесян Ольга 4 4
|Еникеева Динара 6 4
|Мишустин Михаил 787 4
|Жаров Александр 183 4
|Лысенко Эдуард 317 4
|Бойко Елена 152 4
|Галактионова Инесса 120 4
|Гурджиян Руслан 20 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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