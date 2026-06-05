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Россия ЦФО Костромская область

Россия - ЦФО - Костромская область

СОБЫТИЯ


05.06.2026 МТС и Администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации региона

ПАО «МТС» и Администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие цифровой

08.05.2026 «МегаФон» улучшил связь в Макарьевском районе Костромской области

Новая базовая станция «МегаФона» появилась в Макарьевском районе Костромской области — на территории поселка Первомайка. Благодаря 4G-интернету сельчане смогу
27.03.2026 «Ай-Ти-Про» внедрил СХД на базе Raidix 5 в МФЦ Костромской области

В целях повышения эффективности рабочих процессов и выполнения регуляторных требований в МФЦ Костромской области приняли решение заменить разрозненные импортные серверы хранения на российскую программно-определяемую СХД на базе ПО Raidix 5 (входит в реестр Минцифры России). Об этом CNe
24.03.2026 «МегаФон» увеличил территорию покрытия в Макарьеве Костромской области

«МегаФон» увеличил территорию покрытия в старинном городе Костромской области Макарьеве. Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование, чтобы
25.02.2026 «МегаФон» включил 4G в селе Шунга Костромской области

оформлять документы и совершать покупки, не уезжая из дома. Поэтому мы и дальше будем продолжать стирать «белые пятна» на карте покрытия региона», — отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.
11.06.2025 «Авито Подработка»: Костромская область возглавила рейтинг регионов с самым высоким спросом на подработку

его выросло число предложений о подработке. Лидером по росту спроса на временных специалистов стала Костромская область, где весной 2025 г. компании опубликовали в два раза (+99%) больше предло
10.06.2025 «Авито Подработка»: Костромская область возглавила рейтинг регионов с самым высоким спросом на подработку

его выросло число предложений о подработке. Лидером по росту спроса на временных специалистов стала Костромская область, где весной 2025 г. компании опубликовали в два раза (+99%) больше предло
06.06.2025 «МегаФон» включил 4G еще в семи поселениях Костромской области

Жители еще семи небольших деревень и сел Костромской области получили доступ к мобильной связи четвертого поколения от «МегаФона». Ско
21.05.2025 «Авито Работа»: Костромская область стала лидером по спросу на кадры в апреле 2025 года

Аналитики «Авито Работы» назвали регионы, где работодатели активнее всего искали сотрудников в апреле 2025 г. Первое место по увеличению числа вакансий среди регионов России заняла Костромская область: количество объявлений выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Работодатели региона в среднем предлагали кандидатам 58 307 руб. в месяц. Об этом CNews соо
11.02.2025 Костромская область и АО «ГЛОНАСС» запустили эксперимент по цифровизации сельхозземель с помощью российских технологий связи и навигации

о назначения. О запуске пилотного проекта объявили на трехсторонней встрече между Департаментом АПК Костромской области, Костромской государственной сельскохозяйственной академией (КГСХА
18.12.2024 «МегаФон» запустил высокоскоростной интернет в Красногорье, Горчухе и Марковице Костромской области

жителям деревень Красногорье, Горчуха и Марковица, проживающих на обоих берегах низовья реки Унжа в Костромской области. Теперь абоненты оператора смогут пользоваться современными цифровыми сер
21.11.2024 «МегаФон» ускорил интернет на дорогах Костромской области

нск и Нея – Мантурово. С начала года «МегаФон» провёл работы на сети и расширил зоны покрытия LTE в Костромской области. Изменения коснулись таких поселков, как Октябрьский в Мантуровском район
02.10.2024 К морозам в Костромской области повысили надежность телеком‑оборудования

боты базовой станции при условии своевременной замены батареи повышается до четырех часов. «Зимой в Костромской области температурные режимы могут достигать 40 градусов, особенно в восточных ра
27.09.2024 «МегаФон» подключил к сотовой сети 22 поселения Костромской области

он» развернул сети 4G в 22 населённых пунктах, расположенных в отдалённых и труднодоступных районах Костромской области. Сельские жители получили доступ к современным цифровым услугам благодаря
18.07.2024 «МегаФон» ускорил интернет в пяти райцентрах Костромской области

024 г. этот показатель вырос почти на 10%. «Мы продолжаем модернизировать сеть в отдаленных районах Костромской области, так как наличие качественной связи и быстрого интернета напрямую влияет

16.05.2024 «МегаФон» ускорил интернет в райцентрах Костромской области

«МегаФон» модернизировал инфраструктуру 4G в райцентрах Костромской области — в Макарьеве и Мантурове, расположенных на федеральной автотрассе Костро
08.04.2024 X-Com автоматизировала работу сотрудников Санитарно-эпидемиологической службы в Костромской области

мпаний X-Com завершила проект развития информационной системы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области». В результате созданы новые автоматизированные рабочие места (АРМ) сотру
08.04.2024 Для туристов в Костромской области запустили бесплатный цифровой гид

Компания МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя для гостей Костромской области. Онлайн-помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel
11.03.2024 Костромской бизнес стал в два раза чаще интересоваться услугами видеонаблюдения и видеоаналитики

спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов на предприятиях Костромской области. По итогам 2023 г. предприятия региона стали в два раза чаще обращаться к
05.02.2024 «МегаФон» ускорил 4G в Чухломском районе Костромской области

нтам компании в деревнях Курьяново Чухломского района, Оголихино и Климушино Нерехтского района. «В Костромской области ведётся регулярная ежемесячная работа по расширению покрытия и повышению

25.08.2023 «Мегафон» усилил сеть LTE в селах Костромской области

Более 8 тыс. жителей поселков, сел и деревень Костромской области получили доступ к мобильному интернету от «Мегафона» на скорости до 30 Мб
09.03.2023 В Костромской области МТС на треть ускорила мобильный интернет

На всей территории Костромской области МТС увеличила скорость передачи данных в мобильных сетях в среднем до 30%
05.04.2022 «Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области

исленные цифровые сервисы провайдера. Роман Русских, директор филиала «Ростелекома» в Ярославской и Костромской областях, сказал: «Предоставленный канал связи позволит сотрудникам завода переда
03.06.2021 Администрация Костромской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение
23.09.2020 ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета

CNews: Как давно вы отвечаете за информатизацию Костромской области? Как изменились стоящие перед вами задачи в последние годы? Дмитрий Диден
09.06.2017 Cloud4Y предоставил Администрации Костромской области услугу «Облако ФЗ 152»

ание услуг по размещению технических средств региональной инфраструктуры электронного правительства Костромской области (РИЭП). Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. Для реализации проекта Cloud4Y

09.02.2017 МТС обеспечит связью почту и госорганы Костромской области

ционный оператор МТС объявил о победе в тендерах на оказание услуг связи государственным структурам Костромской области. Новыми клиентами оператора в 2017 г. стали администрация Костромской<
27.01.2017 МТС обеспечила 4G-интернетом больше половины жителей Костромской области

Телекоммуникационный оператор МТС объявил о расширении сети 4G в Костромской области по итогам 2016 г. Высокоскоростная сеть 4G МТС теперь доступна более 400

22.09.2015 В Костромской области на базе ПП «Парус» создается единый ресурс для управления здравоохранением

В Департаменте здравоохранения Костромской области реализуется очередной этап проекта по автоматизации управления АХД отрасл
17.02.2015 Глава Минкомсвязи России провел урок информатики в костромской школе

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел урок информатики в школе в деревне Михайловское Костромской области. Министр рассказал школьникам о том, что их деревня стала первой, куда дошел интернет в рамках масштабной стройки волоконно-оптической линии связи, о роли интернета и информ
17.02.2015 «Ростелеком» обеспечит точки доступа в интернет в 84 малых населенных пунктах Костромской области

тельности подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, глава администрации Костромской области Сергей Ситников и президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Целью соглашени
02.12.2014 Госархив Костромской области переводит в электронный вид документы начала XX столетия

Госархив Костромской области переводит в электронный вид документы начала XX столетия. Об этом CNews с
15.09.2014 ФССП России внедрила дистрибутив GosLinux в управлениях по Пензенской и Костромской областям

целях организации доработки операционной системы было проведено опытное внедрение типового дистрибутива операционной системы АИС ФССП России (ОС ТД АИС ФССП России) в управлениях ФССП по Пензенской и Костромской областям. Пилотный проект был зафиксирован в плане развития использования свободного программного обеспечения ФССП России и проводился в соответствии с распоряжением Правительства Р
30.01.2014 «Ростелеком» в Костромской области приступил к созданию автоматизированной системы управления образованием

В рамках реализации государственного контракта «Ростелеком» совместно с Администрацией Костромской области приступил к созданию единой информационной системы управления образование
10.12.2013 «Ростелеком» успешно завершил тестирование первой в стране сети LTE-450

подвел итоги работы тестовой сети мобильной связи LTE в диапазоне 450 МГц (LTE-450), развернутой в Костромской области. По всем ключевым параметрам тестирование работы сети в реальных условиях
15.03.2013 Количество sim-карт МТС в системе мониторинга транспорта Костромской области достигло 1 тыс.

анспорта, а также карет скорой медицинской помощи региона. Сегодня в системе мониторинга транспорта Костромской области задействовано порядка 1 тыс. sim-карт МТС. Цель проекта – увеличить эффек
19.12.2012 «МегаФон» построит VPN-сеть для УФСИН России по Костромской области

ния «МегаФон» стала победителем в тендере на оказание услуг связи для подразделений УФСИН России по Костромской области. Как сообщили CNews в операторе, задача «МегаФона» – это построение и пре
14.09.2012 ТТК и Костромская область заключили соглашение о развитии ИТ и связи в регионе

Компания ТТК и администрация Костромской области заключили соглашение о взаимном сотрудничестве в развитии информационных

11.07.2012 МТС ускоряет 3G в Костромской области

обильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о завершении этапа масштабной программы модернизации сети 3G в Костромской области. Оператор обновил программное обеспечение узлов коммутации и базовых стан
24.05.2012 «Стартелеком» выиграл конкурс на обслуживание корпоративной сети Отделения ПФР по Костромской области в 2012 г.

а техническое обслуживание корпоративной сети передачи данных Отделения Пенсионного фонда России по Костромской области в 2012 г. Группа компаний «Стартелеком» продолжит осуществлять мониторинг

Публикаций - 477, упоминаний - 634

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10742 69
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 67
Ростелеком 10948 59
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 40
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 25
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 15
Ростелеком - Связьинвест 1719 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 14
Microsoft Corporation 25775 12
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 12
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 12
9594 10
МегаФон - Мобиком 230 9
Apple Inc 13154 9
Крок - Croc 1964 9
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Электрическая связь Костромской области - Электросвязь Костромской области - Костромателеком - Костpомская ГТС 8 8
Samsung Electronics 11064 8
Yandex - Яндекс 9216 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 7
ГЛОНАСС АО 278 7
Электросвязь 268 6
Костромская ГТС - Костромская городская телефонная сеть 11 6
Cisco Systems 5372 6
Huawei 4676 6
Xiaomi - Сяоми 2231 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 5
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 5
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 5
Telegram Group 2940 5
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 5
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
НКТ - Новые Коммуникационные Технологии - Р7 47 4
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 4
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 4
МегаФон Урал - МегаФон Уральский филиал - МегаФон Уральский GSM - Уральский Джи Эс Ем 167 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 10
Россети Ленэнерго 1699 6
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
Почта России ПАО 2370 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
101Hotels.com 456 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Свеза - Sveza - Свеза Ресурс - Свеза-Лес 87 4
Кроностар - Kronostar 4 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 4
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 154 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 3
Интер РАО ЕЭС ПАО - ТГК-2 - Территориальная генерирующая компания №2 12 3
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 3
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 3
Интер РАО - Костромская ГРЭС - ОГК-3 - Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии 20 3
ГФК - Галичский фанерный комбинат 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 22 2
Avon Beauty Products Company - Эйвон бьюти продактс компани 39 2
Фаберлик - Faberlic 115 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 2
Россети МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания - Удмуртэнерго - Владимирэнерго - Калугаэнерго - Кировэнерго 54 2
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 35 2
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 2
Донстрой - Дон-Строй Инвест 38 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
Toyota - Lexus 83 2
РЖД СЖД - Северная железная дорога - Ярославская железная дорога 18 2
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БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 44
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 5
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Час кода - международное движение 11 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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