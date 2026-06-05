Россия - ЦФО - Костромская область

МТС и Администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации региона ПАО «МТС» и Администрация Костромской области подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие цифровой

«МегаФон» улучшил связь в Макарьевском районе Костромской области Новая базовая станция «МегаФона» появилась в Макарьевском районе Костромской области — на территории поселка Первомайка. Благодаря 4G-интернету сельчане смогу

«Ай-Ти-Про» внедрил СХД на базе Raidix 5 в МФЦ Костромской области В целях повышения эффективности рабочих процессов и выполнения регуляторных требований в МФЦ Костромской области приняли решение заменить разрозненные импортные серверы хранения на российскую программно-определяемую СХД на базе ПО Raidix 5 (входит в реестр Минцифры России). Об этом CNe

«МегаФон» увеличил территорию покрытия в Макарьеве Костромской области «МегаФон» увеличил территорию покрытия в старинном городе Костромской области Макарьеве. Инженеры оператора модернизировали телеком-оборудование, чтобы

«МегаФон» включил 4G в селе Шунга Костромской области оформлять документы и совершать покупки, не уезжая из дома. Поэтому мы и дальше будем продолжать стирать «белые пятна» на карте покрытия региона», — отметил Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

«Авито Подработка»: Костромская область возглавила рейтинг регионов с самым высоким спросом на подработку его выросло число предложений о подработке. Лидером по росту спроса на временных специалистов стала Костромская область, где весной 2025 г. компании опубликовали в два раза (+99%) больше предло

«Авито Подработка»: Костромская область возглавила рейтинг регионов с самым высоким спросом на подработку его выросло число предложений о подработке. Лидером по росту спроса на временных специалистов стала Костромская область, где весной 2025 г. компании опубликовали в два раза (+99%) больше предло

«МегаФон» включил 4G еще в семи поселениях Костромской области Жители еще семи небольших деревень и сел Костромской области получили доступ к мобильной связи четвертого поколения от «МегаФона». Ско

«Авито Работа»: Костромская область стала лидером по спросу на кадры в апреле 2025 года Аналитики «Авито Работы» назвали регионы, где работодатели активнее всего искали сотрудников в апреле 2025 г. Первое место по увеличению числа вакансий среди регионов России заняла Костромская область: количество объявлений выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Работодатели региона в среднем предлагали кандидатам 58 307 руб. в месяц. Об этом CNews соо

Костромская область и АО «ГЛОНАСС» запустили эксперимент по цифровизации сельхозземель с помощью российских технологий связи и навигации о назначения. О запуске пилотного проекта объявили на трехсторонней встрече между Департаментом АПК Костромской области, Костромской государственной сельскохозяйственной академией (КГСХА

«МегаФон» запустил высокоскоростной интернет в Красногорье, Горчухе и Марковице Костромской области жителям деревень Красногорье, Горчуха и Марковица, проживающих на обоих берегах низовья реки Унжа в Костромской области. Теперь абоненты оператора смогут пользоваться современными цифровыми сер

«МегаФон» ускорил интернет на дорогах Костромской области нск и Нея – Мантурово. С начала года «МегаФон» провёл работы на сети и расширил зоны покрытия LTE в Костромской области. Изменения коснулись таких поселков, как Октябрьский в Мантуровском район

К морозам в Костромской области повысили надежность телеком‑оборудования боты базовой станции при условии своевременной замены батареи повышается до четырех часов. «Зимой в Костромской области температурные режимы могут достигать 40 градусов, особенно в восточных ра

«МегаФон» подключил к сотовой сети 22 поселения Костромской области он» развернул сети 4G в 22 населённых пунктах, расположенных в отдалённых и труднодоступных районах Костромской области. Сельские жители получили доступ к современным цифровым услугам благодаря

«МегаФон» ускорил интернет в пяти райцентрах Костромской области 024 г. этот показатель вырос почти на 10%. «Мы продолжаем модернизировать сеть в отдаленных районах Костромской области, так как наличие качественной связи и быстрого интернета напрямую влияет

«МегаФон» ускорил интернет в райцентрах Костромской области «МегаФон» модернизировал инфраструктуру 4G в райцентрах Костромской области — в Макарьеве и Мантурове, расположенных на федеральной автотрассе Костро

X-Com автоматизировала работу сотрудников Санитарно-эпидемиологической службы в Костромской области мпаний X-Com завершила проект развития информационной системы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Костромской области». В результате созданы новые автоматизированные рабочие места (АРМ) сотру

Для туристов в Костромской области запустили бесплатный цифровой гид Компания МТС сообщает о запуске онлайн-путеводителя для гостей Костромской области. Онлайн-помощник для туристов разработан сервисом бронирования МТС Travel

Костромской бизнес стал в два раза чаще интересоваться услугами видеонаблюдения и видеоаналитики спроса на интеллектуальные решения для обеспечения безопасности удаленных объектов на предприятиях Костромской области. По итогам 2023 г. предприятия региона стали в два раза чаще обращаться к

«МегаФон» ускорил 4G в Чухломском районе Костромской области нтам компании в деревнях Курьяново Чухломского района, Оголихино и Климушино Нерехтского района. «В Костромской области ведётся регулярная ежемесячная работа по расширению покрытия и повышению

«Мегафон» усилил сеть LTE в селах Костромской области Более 8 тыс. жителей поселков, сел и деревень Костромской области получили доступ к мобильному интернету от «Мегафона» на скорости до 30 Мб

В Костромской области МТС на треть ускорила мобильный интернет На всей территории Костромской области МТС увеличила скорость передачи данных в мобильных сетях в среднем до 30%

«Ростелеком» организовал канал связи для нового предприятия Segezha Group в Костромской области исленные цифровые сервисы провайдера. Роман Русских, директор филиала «Ростелекома» в Ярославской и Костромской областях, сказал: «Предоставленный канал связи позволит сотрудникам завода переда

Администрация Костромской области и фирма «1С» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИТ Губернатор Костромской области Сергей Ситников и директор фирмы «1С» Борис Нуралиев подписали соглашение

ИТ-директор Костромской области — в интервью CNews: Мы нашли уникальные способы работать в условиях ограниченного бюджета CNews: Как давно вы отвечаете за информатизацию Костромской области? Как изменились стоящие перед вами задачи в последние годы? Дмитрий Диден

Cloud4Y предоставил Администрации Костромской области услугу «Облако ФЗ 152» ание услуг по размещению технических средств региональной инфраструктуры электронного правительства Костромской области (РИЭП). Об этом CNews сообщили в Cloud4Y. Для реализации проекта Cloud4Y

МТС обеспечит связью почту и госорганы Костромской области ционный оператор МТС объявил о победе в тендерах на оказание услуг связи государственным структурам Костромской области. Новыми клиентами оператора в 2017 г. стали администрация Костромской<

МТС обеспечила 4G-интернетом больше половины жителей Костромской области Телекоммуникационный оператор МТС объявил о расширении сети 4G в Костромской области по итогам 2016 г. Высокоскоростная сеть 4G МТС теперь доступна более 400

В Костромской области на базе ПП «Парус» создается единый ресурс для управления здравоохранением В Департаменте здравоохранения Костромской области реализуется очередной этап проекта по автоматизации управления АХД отрасл

Глава Минкомсвязи России провел урок информатики в костромской школе Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров провел урок информатики в школе в деревне Михайловское Костромской области. Министр рассказал школьникам о том, что их деревня стала первой, куда дошел интернет в рамках масштабной стройки волоконно-оптической линии связи, о роли интернета и информ

«Ростелеком» обеспечит точки доступа в интернет в 84 малых населенных пунктах Костромской области тельности подписали министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, глава администрации Костромской области Сергей Ситников и президент «Ростелекома» Сергей Калугин. Целью соглашени

Госархив Костромской области переводит в электронный вид документы начала XX столетия Госархив Костромской области переводит в электронный вид документы начала XX столетия. Об этом CNews с

ФССП России внедрила дистрибутив GosLinux в управлениях по Пензенской и Костромской областям целях организации доработки операционной системы было проведено опытное внедрение типового дистрибутива операционной системы АИС ФССП России (ОС ТД АИС ФССП России) в управлениях ФССП по Пензенской и Костромской областям. Пилотный проект был зафиксирован в плане развития использования свободного программного обеспечения ФССП России и проводился в соответствии с распоряжением Правительства Р

«Ростелеком» в Костромской области приступил к созданию автоматизированной системы управления образованием В рамках реализации государственного контракта «Ростелеком» совместно с Администрацией Костромской области приступил к созданию единой информационной системы управления образование

«Ростелеком» успешно завершил тестирование первой в стране сети LTE-450 подвел итоги работы тестовой сети мобильной связи LTE в диапазоне 450 МГц (LTE-450), развернутой в Костромской области. По всем ключевым параметрам тестирование работы сети в реальных условиях

Количество sim-карт МТС в системе мониторинга транспорта Костромской области достигло 1 тыс. анспорта, а также карет скорой медицинской помощи региона. Сегодня в системе мониторинга транспорта Костромской области задействовано порядка 1 тыс. sim-карт МТС. Цель проекта – увеличить эффек

«МегаФон» построит VPN-сеть для УФСИН России по Костромской области ния «МегаФон» стала победителем в тендере на оказание услуг связи для подразделений УФСИН России по Костромской области. Как сообщили CNews в операторе, задача «МегаФона» – это построение и пре

ТТК и Костромская область заключили соглашение о развитии ИТ и связи в регионе Компания ТТК и администрация Костромской области заключили соглашение о взаимном сотрудничестве в развитии информационных

МТС ускоряет 3G в Костромской области обильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о завершении этапа масштабной программы модернизации сети 3G в Костромской области. Оператор обновил программное обеспечение узлов коммутации и базовых стан