«Мегафон» ускорил интернет для 16 тыс. сельчан

«Мегафон» ускорил мобильный интернет для жителей пяти поселков Костромской области. На территории Сухоногово, Талицы, Лужки, Островский и Ветлужский, скорость мобильного интернета в смартфонах жителей выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители компании «Мегафон».

Островское, названное в честь великого драматурга А.Н. Островского, находится в 80 км от Костромы, на берегу реки Мера. В нем постоянно проживают более 4 тыс. человек. Другой поселок Лужки не входит в туристическую зону, но здесь проживает около 500 человек, есть дом культуры, детский сад и другие социально значимые объекты. Проведенные работы помогли сельчанам выходить в интернет на комфортных скоростях, а также звонить с помощью технологии передачи голоса по сети LTE.

Еще одна базовая станция появилась в поселке Ветлужское Шарьинского района, расположенного на берегу реки Ветлуги. Благодаря новому объекту инфраструктуры улучшилось покрытие и в соседней деревне Михалкино. Всего в поселке проживает около 10 тыс. человек, поэтому для местных жителей так важно наличие надежной и качественной сотовой связи. Быстрый мобильный интернет открывает для них безграничные возможности для досуга, обучения, решения разных бытовых вопросов и даже трудоустройства на удаленную работу.

«Спрос на качественную мобильную сеть в регионе постоянно растет, поэтому мы постоянно строим и модернизируем объекты связи в независимости большой это или маленький населенный пункт, чтобы каждый абонент в любой момент мог позвонить или выйти в сеть, узнать новости или пообщаться с близкими. Зачастую интернет здесь является единственным способом для связи с внешним миром и получения современных услуг», — сказал Александр Мартынов директор «Мегафона» в Костромской области.

Строительство новых объектов связи рядом с поселком Сухоногово также позволило удовлетворить потребности автомобилистов, следующих по внутриобластной трассе вдоль Волги до Волгореченска. Теперь абоненты «Мегафона» могут быть уверены, что связь не прервется во время перемещения на автомобиле.

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В Костромской области ведется регулярная ежемесячная работа по улучшению покрытия и качеству связи. Только в ноябре этого года специалисты «Мегафона» построили и модернизировали оборудование в 15 населенных пунктах Шарьинского, Галичского, Нерехтского, Буйского, Вохомского и Поназыревского районов региона.

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«Мегафон» — оператор цифровых возможностей, объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. А также развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тыс. салонов. Услугами компании в России пользуется 75,8 млн клиентов.