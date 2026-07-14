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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия Талицы

СОБЫТИЯ


14.07.2026 С новой связью: «МегаФон» запустил 4G для сысертских садоводов 1
14.10.2024 «МегаФон» улучшил качество связи в четырех районах Ивановской области 1
23.09.2024 «МегаФон» подключил к мобильной сети более 30 населенных пунктов Среднего Урала 1
11.12.2023 «Мегафон» ускорил интернет для 16 тыс. сельчан 1
25.08.2023 «Мегафон» усилил сеть LTE в селах Костромской области 1
18.01.2023 МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды 1
03.08.2022 От городов – до поселков и садов: связисты улучшили интернет на Среднем Урале 1
27.07.2017 «Ростелеком» обнулил тарифы на Wi-Fi в точках доступа по проекту устранения цифрового неравенства 1
02.08.2016 «Ростелеком» укрепил магистраль федерального значения «Екатеринбург – Тюмень» 1
27.06.2016 «Ростелеком» построил новые оптические сети в Березовском городском округе Свердловской области 1
31.05.2016 «Ростелеком» предоставил услугу IP VPN 17 подразделениям Россельхозбанка в Свердловской области 1
23.09.2015 «Ростелеком» в Екатеринбурге подготовил оборудование связи к осенней волне ЕГЭ 1
23.07.2015 «Ростелеком» приступил к реализации проекта по устранению цифрового неравенства в Свердловской области 1
13.07.2015 «Ростелеком» завершил первый этап проектирования в рамках программы по устранению цифрового неравенства на Среднем Урале 2
08.09.2008 «Мотив» подготовил сеть к новому сезону 1
17.03.2008 «Мотив» увеличил присутствие в Свердловской области 1
16.01.2004 В Екатеринбурге снизили тарифы на установку телефона 1
24.12.2002 "МегаФон" расширил зону обслуживания в Московском регионе 1

Публикаций - 18, упоминаний - 19

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10892 7
МегаФон 10661 7
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 276 5
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1575 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 304 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15623 1
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 624 1
Арти ГК 11 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 620 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 13 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 11 1
ЕВРАЗ - КГОК - Качканарский горно-обогатительный комбинат 14 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6514 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5402 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2330 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 185 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 44 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64538 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29598 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22805 7
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10068 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17905 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4982 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1750 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11476 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 25951 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9776 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10148 3
УУС - Универсальные услуги связи 329 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6831 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4381 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9414 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16031 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13426 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7817 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8674 2
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