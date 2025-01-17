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МТС Центр социальных и благотворительных программ



17.01.2025 Более 18 тысяч студентов подали заявки в Стипендиальной программе МТС и БФ «Система» 1
26.07.2024 Цифровые технологии МТС помогли четверым школьникам поступить в ГИТИС 1
26.04.2024 МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков 1
28.02.2024 МТС запустила всероссийский открытый онлайн-урок по кибербезопасности 1
18.10.2023 5 тыс. школьников и искусственный интеллект МТС создали детского цифрового помощника в интернете 1
22.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Нижний Новгород 1
16.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань 1
15.08.2023 МТС познакомит туристов с историями городов на Волге в цифровом формате 1
30.01.2023 Технологии МТС помогут решить проблему опустынивания и засухи в России 1
18.01.2023 МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды 1
16.12.2022 МТС запустила бесплатные цифровые аудиогиды для автопутешествий по новогоднему Сочи 1
05.10.2022 МТС запустила бесплатные образовательные экоуроки с «фиксиками» по сохранению окружающей среды 1

Публикаций - 12, упоминаний - 12

МТС и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 12
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
МегаФон 8803 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ростелеком 9699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 1
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Газпром ПАО 1342 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 9 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 8
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FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 8
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 3
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Podcasts - Подкастинг 256 2
Наушники - Headphones 3999 2
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Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 1
МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 6
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 2
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Apple - App Store 2890 1
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Беляев Александр 18 1
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Образование в России 2190 1
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РАН ФНЦ Агроэкологии - Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук - Всероссийский НИИ агролесомелиорации 1 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 17 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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