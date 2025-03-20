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Индексная книга (каталог) CNews*
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Заславский Григорий


20.03.2025 Образовательная платформа МТС «Поколение М» и ГИТИС запустили программу онлайн-отбора абитуриентов 1
31.07.2024 Цифровые технологии МТС помогли смолянке Настасье Новиковой поступить в ГИТИС 1
26.07.2024 Цифровые технологии МТС помогли четверым школьникам поступить в ГИТИС 1
20.03.2024 Абитуриенты смогут пройти первичный онлайн-отбор в ГИТИС на платформе «МТС Линк» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Заславский Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 345 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 3
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51506 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67361 1
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Еремеенко Милана 2 2
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Россия - РФ - Российская федерация 146358 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43592 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1988 2
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Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3144 2
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 646 2
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Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2979 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29525 3
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5022 2
Образование в России 2232 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 18 3
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347790, в очереди разбора - 762867.
Создано именных указателей - 171307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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