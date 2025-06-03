МТС и ГИТИС объявили итоги онлайн-отбора абитуриентов-2025 через платформу «МТС Линк»

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства — ГИТИС, объявляют итоги онлайн-отбора абитуриентов в вуз в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». По итогам проведенных на платформе «МТС Линк» прослушиваний 163 абитуриента из регионов России рекомендованы педагогами ГИТИСа сразу на второй этап поступления в Москве в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-приемная ГИТИСа – это инициатива цифровой образовательной платформы МТС «Поколение М». Совместный проект с театральным ВУЗом решается важную социальную задачу – создавать равные условия для всех поступающих, чтобы поддержать абитуриентов из регионов РФ и сократить затраты семей на поездку в Москву на первый тур прослушиваний. Перед прослушиваниями участники программы имеют возможность онлайн посетить серию подготовительных мастер-классов, в 2025 году в серии таких творческих встреч с педагогами ГИТИСа приняли участие более 1,4 тыс. человек.

В онлайн-отборах первого тура в ГИТИС приняли участие 423 абитуриента из 71 регионов России. В региональной разбивке лидируют абитуриенты из Дальневосточного федерального округа. Искусственный интеллект МТС подсчитал, что социальная программа МТС помогла сэкономить свыше 34 млн руб. всем участникам онлайн-отбора, и в среднем более 80 тыс. руб. каждому абитуриенту: анализ бюджета поездки проводился на основе цен на авиабилеты из мест проживания абитуриентов в Москву, аренду жилья и затрат на питание для абитуриента и его сопровождающего.

«Наш проект с ГИТИСом – это яркий пример успешного внедрения цифровых технологий в образование. Онлайн-программа этого года превзошла ожидания: во второй тур ГИТИСа прошло в три раза больше участников, чем в прошлом году. Этот успех демонстрирует силу и важность нашего проекта с ведущим театральным вузом страны. Абитуриенты готовятся к онлайн-отборам так же серьезно, как к очным прослушиваниям в Москве, и мы со своей стороны полностью обеспечиваем техническое решение. Это вызов для разработчиков и новые возможности для творческого и образовательного процесса. Мы решали сложную задачу – за короткий срок, а на одного абитуриента приходится обычно менее 10 минут, позволить педагогу при помощи цифрового инструментария увидеть весь потенциал поступающего, несмотря на то что преподаватели и абитуриенты порой находились на расстоянии тысяч километров друг от друга», – сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

«Это во многом уникальная для нас история взаимоотношений с МТС, потому что в этом конкретном и единственном случае мы, наступая на горло собственной песне, соглашаемся на то, что какие-то консультации проводятся онлайн. Видя, как активно МТС развивает свои цифровые возможности, мы предполагаем и верим, что через некоторое время обязательно придем к какой-то уникальной технологии, которая позволит нам видеть абитуриентов, если не в 5D, то, как минимум, в 3D формате. Именно в надежде, что здесь мы станем вместе первопроходцами, мы и идем на этот компромисс. Для нас очень важно предоставить самым талантливым ребятам во всех концах и уголках России равные возможности при поступлении в ГИТИС. И очень хорошо, что сегодня такая возможность есть! Особенно здорово, когда из тех, кто прошел эти прослушивания, многие доходят до конкурса, и есть уже те, кто счастливо учится в ГИТИСе. Поэтому для нас этот проект дорог, и мы очень благодарны МТС за многолетнее сотрудничество», – сказал ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Средний возраст финалиста онлайн прослушиваний составил 19 лет. Самой старшей участнице 32 года, самой младшей – 14 лет. Две трети участников – девушки. Подавляющее большинство прошедших во второй тур (68 процентов) занимались в театральной или музыкальной студии и имеют опыт сценических выступлений.

Для онлайн-прослушиваний на актерский факультет абитуриенты готовили чтецкую программу из произведений разных жанров. Самым популярным автором басен ожидаемо стал Крылов, а также Сергей Михалков, самая популярная басня – «Стрекоза и муравей». Встречались басни Ивана Хемницера, Жана де Лафонтена, Петра Вяземского. Среди современных авторов: Александр Апарцев, Александр Посохов, Влад Маленко, Олеся Емельянова.

Музыкальный репертуар чаще всего состоял из песен из советских кинофильмов, от «Девчат» до «Мэри Поппинс, до свидания!», а также композиций популярных групп, русских народных и общеизвестных «Калинка» и «Катюша». При выборе стихотворений 60 процентов отдавали предпочтения произведениям на любовную лирику, 30% – на патриотическую и 10% – на философскую тему. Самыми популярными авторами стали Александр Пушкин, Евгений Евтушенко, Михаил Лермонтов и Роберт Бернс.

«Педагог сразу увидел мои плюсы и минусы, дал ценные советы. Я понял, где нужно поправить интонацию, как лучше петь. Однозначно, я вижу плюсы от прослушивания онлайн. Это огромная экономия времени, сил и нервов, возможность пообщаться с преподавателем один на один, более детально», – сказал финалист онлайн-отбора из Ставрополя Константин Гусев.

«На онлайн-отборе меня прослушивал замечательный преподаватель Андрей Станиславович Оганян. И это короткое время общения с ним тоже было очень ценным – мастер дал несколько рекомендаций, оценил выбор произведений, которые я подготовил на прослушивание. Теперь на второй этап я пойду более уверенным и подготовленным. Огромная благодарность команде МТС и ГИТИС за такую возможность, проект «Поколение М» действительно открыл мне дорогу к мечте», – сказал Юрий Черкашин из Казани, прошедший онлайн-отбор в рамках проекта.