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Гусев Константин


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 МТС и ГИТИС объявили итоги онлайн-отбора абитуриентов-2025 через платформу «МТС Линк» 1
21.02.2024 «Мосинжпроект» запустил цифровую платформу для работы с контрагентами на градостроительных проектах столицы 1
29.12.2023 Российский оборонный комплекс и ИT-компании под атакой хакеров-мошенников 1
25.12.2023 «EdgeЦентр»: число кибератак растет в период праздников 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
22.10.2013 Определены самые удобные и неудобные сайты российских банков 1
27.06.2007 Softline лицензировала «Арзамасский приборостроительный завод» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Гусев Константин и организации, системы, технологии, персоны:

EdgeЦентр - ЭджЦентр 21 2
Softline - Софтлайн 2985 1
Microsoft Corporation 24859 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13262 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 31 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
1С-Рарус 900 1
UniSender Software 18 1
InfoVizion - InQlik 2 1
notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Росимущество - КТРВ - АПЗ - Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина 3 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1296 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 314 1
RDN Group - РДН Групп 8 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1006 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2521 1
Совкомбанк ПАО 261 1
Альфа-Банк 1799 1
Связной ГК 1374 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1239 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 490 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 1
МКБ - Московский кредитный банк 580 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 210 1
Связной Банк 104 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 82 1
Мастер-Банк 35 1
Мосинжпроект 14 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20763 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29098 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3255 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12410 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6892 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24937 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2242 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5515 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4278 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2223 1
Калькулятор - Calculator 351 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31924 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3120 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1073 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 883 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16404 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2108 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21846 1
Кибербезопасность - APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные, направленные или целевые атаки - развитая устойчивая угроза - сложно детектируемые сетевые атаки 689 1
Hacktivism - Хактивизм 218 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4643 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2624 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 297 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3022 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2144 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 18 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк - Эlixir Мобильный банк 6 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 184 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 225 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 8 1
Тинькофф - ETNA 6 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar AURA - Solar Audit & Risk Assessment - сервис мониторинга внешних цифровых рисков 62 1
Платов Евгений 1 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Захаров Дмитрий 46 1
Рябов Владимир 15 1
Гольцман Антон 9 1
Платонов Алексей 22 1
Китаев Виталий 4 1
Орлов Андрей 7 1
Котик Сергей 7 1
Трофимова Оксана 1 1
Неверов Михаил 4 1
Абрашова Ярослава 1 1
Помирчий Сергей 3 1
Вураско Александр 28 1
Россихин Дмитрий 4 1
Мунирова Альбина 1 1
Миняев Александр 1 1
Братцев Павел 1 1
Чаталян Ольга 1 1
Кравцов Юрий 1 1
Шлегель Максим 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 3
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24816 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9120 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1780 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30200 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5935 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14145 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6562 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6877 1
Паспорт - Паспортные данные 2601 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2206 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1272 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7997 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 219 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2123 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8753 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3630 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1020 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3300 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 77 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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