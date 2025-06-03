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Гусев Константин
УПОМИНАНИЯ
Гусев Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 1
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3087 1
|Платов Евгений 1 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Рябов Владимир 15 1
|Гольцман Антон 9 1
|Платонов Алексей 22 1
|Китаев Виталий 4 1
|Орлов Андрей 7 1
|Котик Сергей 7 1
|Трофимова Оксана 1 1
|Неверов Михаил 4 1
|Абрашова Ярослава 1 1
|Помирчий Сергей 3 1
|Вураско Александр 28 1
|Россихин Дмитрий 4 1
|Мунирова Альбина 1 1
|Миняев Александр 1 1
|Братцев Павел 1 1
|Чаталян Ольга 1 1
|Кравцов Юрий 1 1
|Шлегель Максим 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149227 3
|Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 142 2
|Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2820 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44252 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1020 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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