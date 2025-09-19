Разделы

Неверов Михаил


УПОМИНАНИЯ


19.09.2025 Каждый десятый татарстанец ежедневно использует ИИ 1
05.09.2023 Х5 запустила лабораторию искусственного интеллекта в ИТМО 1
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
09.08.2022 Конференция CNews «Искусственный интеллект: от пилота к промышленной эксплуатации» состоится 29 сентября 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Неверов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 43 1
Schneider Electric 584 1
1С-Рарус 920 1
Цифра ГК 2517 1
Schneider Electric Secure Power 65 1
Biocad - Биокад 83 1
ТехЛАБ 26 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 229 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 33 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 1
Уралхим ОХК ОЦО - Объединенный центр обслуживания - Уралхим Инновация - УралАйТех 17 1
S7 Airlines - S7 TechLab - С7 Техлаб 13 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
UniSender Software 18 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
InfoVizion - InQlik 2 1
notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 60 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 101 1
TeamLead - Тимлид 12 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1106 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2942 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 509 2
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 276 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 256 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 345 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2613 1
ВТБ - Почта Банк 486 1
ГПБ - Газпромбанк 1145 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 63 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 537 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1139 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1746 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 157 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 484 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 140 1
Северсталь ПАО - Severstal 543 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 233 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 501 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 228 1
Транснефть 316 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 83 1
Зарубежнефть - Зарубежнефть добыча Харьяга 50 1
Донстрой - Дон-Строй Инвест 33 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 53 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 169 1
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 54 1
ВТБ - Открытие ФК - Таможенная карта 15 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 77 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 634 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 12 1
Группа Самолет 91 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Волма 7 1
BAON 10 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1969 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2097 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3198 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 432 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1036 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70833 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16580 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33066 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6092 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5630 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7164 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55352 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 712 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5126 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1767 2
High-End - высочайший («элитный») класс техники 690 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 604 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5753 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22061 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6038 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16717 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1482 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3432 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4374 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12725 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 914 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1287 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22424 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2877 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3232 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4203 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 291 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2307 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6821 1
PoC - Proof of Concept - проверочные испытания 58 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5662 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование 168 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12719 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1091 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 931 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 542 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 316 1
Управление финансами - Financial management 628 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11110 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 303 1
Docker - Платформа распределённых приложений 404 1
Swarm 32 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 19 1
Docker Swarm 15 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 8 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1069 1
Т-Банк - Тинькофф - ETNA 7 1
Napoleon IT - AI Talent Hub 15 1
Алешкин Сергей 65 2
Дёмкин Владимир 10 1
Валиуллин Адель 11 1
Вахнин Павел 53 1
Андрианов Павел 84 1
Лукашкин Сергей 26 1
Касимов Денис 22 1
Захаров Дмитрий 46 1
Евдокимов Дмитрий 28 1
Кабаков Ярослав 61 1
Панферов Сергей 5 1
Попов Павел 23 1
Теплов Павел 17 1
Чаплинская Светлана 8 1
Платонов Алексей 22 1
Ежов Василий 43 1
Бимаев Олег 8 1
Турчановский Дмитрий 13 1
Якоб Дмитрий 17 1
Чиков Сергей 18 1
Жуков Андрей 12 1
Котиков Александр 4 1
Любимов Александр 14 1
Китаев Виталий 4 1
Заянц Илья 47 1
Соколов Павел 15 1
Орлов Андрей 7 1
Чернышова Елена 4 1
Волков Николай 8 1
Гонтарь Людмила 9 1
Шведов Дмитрий 11 1
Котик Сергей 7 1
Труненков Сергей 35 1
Тюльпа Дарья 2 1
Юсупов Аркадий 4 1
Трофимова Оксана 1 1
Комраков Николай 6 1
Гусев Константин 7 1
Суровцев Владимир 18 1
Данилова Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 153303 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45038 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14373 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3121 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25431 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6102 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50349 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8411 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9769 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5181 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2872 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2488 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19872 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2676 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6136 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14695 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3243 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17093 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3554 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2870 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7814 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5192 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 225 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 96 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10454 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2140 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6192 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9398 1
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 71 1
РЖД НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 42 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 499 1
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 69 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2109 1
