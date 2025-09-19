Получите все материалы CNews по ключевому слову
Неверов Михаил
УПОМИНАНИЯ
Неверов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1036 1
|Алешкин Сергей 65 2
|Дёмкин Владимир 10 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Вахнин Павел 53 1
|Андрианов Павел 84 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Касимов Денис 22 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Евдокимов Дмитрий 28 1
|Кабаков Ярослав 61 1
|Панферов Сергей 5 1
|Попов Павел 23 1
|Теплов Павел 17 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Платонов Алексей 22 1
|Ежов Василий 43 1
|Бимаев Олег 8 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Якоб Дмитрий 17 1
|Чиков Сергей 18 1
|Жуков Андрей 12 1
|Котиков Александр 4 1
|Любимов Александр 14 1
|Китаев Виталий 4 1
|Заянц Илья 47 1
|Соколов Павел 15 1
|Орлов Андрей 7 1
|Чернышова Елена 4 1
|Волков Николай 8 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Шведов Дмитрий 11 1
|Котик Сергей 7 1
|Труненков Сергей 35 1
|Тюльпа Дарья 2 1
|Юсупов Аркадий 4 1
|Трофимова Оксана 1 1
|Комраков Николай 6 1
|Гусев Константин 7 1
|Суровцев Владимир 18 1
|Данилова Ольга 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384970, в очереди разбора - 730921.
Создано именных указателей - 183313.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.