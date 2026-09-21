Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Котиков Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 5, упоминаний - 5
Котиков Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Docker - Платформа распределённых приложений 561 1
|Swarm 36 1
|ELMA BPM 36 1
|Росатом Атомбот.Закупки 6 1
|Елиферов Виталий 10 3
|Коптелов Андрей 139 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Алешин Владимир 21 3
|Камышев Михаил 5 2
|Опарин Дмитрий 3 2
|Ашуров Шухратджон 2 2
|Гусейнов Фуад 2 2
|Гаврилов Леонид 6 2
|Вагнер Юлия 12 2
|Баринова Мария 2 2
|Погодаев Александр 8 2
|Котов Денис 7 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Тюльпа Дарья 2 1
|Яхин Роман 1 1
|Рыбаков Владимир 5 1
|Марков Тимур 1 1
|Неверов Михаил 6 1
|Логушина Валерия 1 1
|Яганин Роман 1 1
|Трефилов Алексей 49 1
|Касимов Денис 23 1
|Кабаков Ярослав 67 1
|Алешин Александр 4 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.