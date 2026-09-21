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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201516
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Котиков Александр

СОБЫТИЯ


21.09.2026 ProcessTech 2026: как прошел крупнейший форум по процессной аналитике в России 1
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ 1
29.09.2016 Какого эффекта ждет бизнес от BPM? 1
14.09.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1
31.08.2016 Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования» 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Котиков Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Темпесто - Tempesto 18 3
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 301 3
Camunda - Camunda Services GmbH 50 2
РусГидро ИТ сервис 43 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16024 1
WaveAccess - ВейвАксесс - ДевелопментАксесс 51 1
Ctrl2Go - Factory5 29 1
Paulig Group - Паулиг РУС 25 3
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 507 3
Kraft Heinz - Крафт Хайнц 11 2
Газпром нефть 741 2
Kapital Bank - Капиталбанк АКБ 38 2
Ростех - ОДК Авиадвигатель 79 1
НЛМК Стойленский ГОК - Стойленский горно-обогатительный комбинат 13 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3159 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1162 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 177 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 300 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 277 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 186 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4973 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3347 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3456 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 462 1
ФРЦЭ - Фонд развития цифровой экономики 7 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 78 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1070 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 239 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12395 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23482 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26726 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36626 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 658 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 513 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23102 1
Trigger - Триггер - триггерная система - Триггерные сценарии 418 1
Управление финансами - Financial management 648 1
MLOps - DSML - Data Science and Machine Learning 16 1
PDCA - Plan-Do-Check-Act - цикл Деминга, цикл Шухарта, принцип Деминга-Шухарта - планирование-действие-проверка-корректировка - методология принятия решения, используемая в управлении качеством 23 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1324 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2122 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54554 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1777 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3859 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 840 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6671 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14084 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4656 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 1148 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7323 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 740 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1442 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6305 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3266 1
BPMN - Business Process Model and Notation - Нотация и модель бизнес-процессов - Системы моделирования бизнес-процессов 165 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4500 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2120 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1625 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 722 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2322 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13093 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7805 1
PoC - Proof-of-Concept - проверочные испытания - PoC-эксплойты 76 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6609 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 1
CMMN - Case Management Model and Notation - Кейс-менеджмент - Графическая нотация для определения методов работы, основанных на обработке “кейсов” - Advanced case management - Dynamic case management - Adaptive case management 86 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14097 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2452 1
Docker - Платформа распределённых приложений 561 1
Swarm 36 1
ELMA BPM 36 1
Росатом Атомбот.Закупки 6 1
Елиферов Виталий 10 3
Коптелов Андрей 139 3
Кастильо Игорь 24 3
Алешин Владимир 21 3
Камышев Михаил 5 2
Опарин Дмитрий 3 2
Ашуров Шухратджон 2 2
Гусейнов Фуад 2 2
Гаврилов Леонид 6 2
Вагнер Юлия 12 2
Баринова Мария 2 2
Погодаев Александр 8 2
Котов Денис 7 1
Алешкин Сергей 65 1
Гонтарь Людмила 9 1
Тюльпа Дарья 2 1
Яхин Роман 1 1
Рыбаков Владимир 5 1
Марков Тимур 1 1
Неверов Михаил 6 1
Логушина Валерия 1 1
Яганин Роман 1 1
Трефилов Алексей 49 1
Касимов Денис 23 1
Кабаков Ярослав 67 1
Алешин Александр 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 167809 5
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1120 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5797 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53922 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3079 2
Здравоохранение - Трансплантология - раздел медицины, изучающий проблемы трансплантации органов (почек, печени, сердца), а также перспективы создания искусственных органов - Регенеративная медицина - пересадка органов 81 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2300 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34144 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18321 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3065 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9162 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5555 1
Геология - Вечная мерзлота - многолетняя мерзлота - многолетняя криолитозона - многолетне-мёрзлые породы - permafrost 104 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11447 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3153 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10493 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2791 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21923 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27554 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6593 1
VAD - Value Added Distribution 143 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16273 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3416 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 76 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 608 3
РГАИС - Российская государственная академия интеллектуальной собственности - Российский государственный институт интеллектуальной собственности 11 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2199 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473537, в очереди разбора - 724509.
Создано именных указателей - 201516.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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