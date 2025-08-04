Разделы

MedTech Телемедицина Telemedicine Телемедицинские системы Трансляционная медицина Биотелеметрия Биотелеметрические системы Телерадиология Дистанционный медосмотр


  • Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов
  • Телерадиология - обмен диагностическими изображениями и иными данными, относящимися к пациенту и исследованию между географически удаленными объектами по каналам связи
 

изнеса и спрос со стороны государства.  Читать полностью Тенденции на российском рынке телемедицины Телемедицина в России находится в стадии активного развития. За последние годы был принят ряд
04.08.2025 Услугами телемедицины в течение последнего года воспользовался каждый девятый россиянин

Каждый девятый россиянин пользовался услугами телемедицины в течение последнего года. Удовлетворенных онлайн-консультациями врачей становится больше. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономичес
01.08.2025 В Сеченовском университете разработали новую образовательную программу по телемедицинским технологиям и дистанционному мониторингу

ры. Программа состоит из образовательных модулей, включающих самую актуальную информацию об основах телемедицины, ее юридических, экономических и клинических аспектах и организационных вопросах
02.07.2025 КДЦ «Магнетика» внедрил телемедицинский сервис от N3.Health для онлайн-консультаций

ьное расписание», — отметила Евгения Нидерквель, заместитель директора КДЦ «Магнетика». «Наш сервис телемедицины позволяет клиникам быстро запускать онлайн-консультации с соблюдением всех закон
05.06.2025 «Труконф», ETI и ETECSA подписали стратегический меморандум о развитии ИТ и телемедицины на Кубе

ских решений и цифровизацию системы здравоохранения Кубы и других стран. В рамках меморандума стороны договорились о совместной проработке пилотных проектов и обмене экспертными знаниями в сфере ИТ и телемедицины. Партнерство обеспечит технологический обмен между странами и доступ к современным ИТ-решениям для развития медицинской отрасли Кубы с применением наработок «Труконф» в области бес
14.05.2025 «Нетрика Медицина» обновила сервис «N3.Телемедицинские консультации» в Ставропольском крае

ии, а также потребностью в реабилитационном сопровождении граждан. Инициировал и поддержал развитие телемедицины в регионе министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов. Изначально
25.04.2025 Столичный Центр диагностики и телемедицины и Пекинский технологический университет запустили совместный проект по улучшению медицинской визуализации

Столичный Центр диагностики и телемедицины и Пекинский технологический университет (Beijing University of Technology, BJUT) объявили о начале стратегического партнерства в области разработки алгоритмов, которые помогают улу
22.04.2025 Москва ускорит тестирование ИИ-сервисов в медицине благодаря новым разработкам

Москва разработала новый метод тестирования ИИ-систем в здравоохранении, который позволит быстрее и точнее оценивать их надежность. Ученые Центра диагностики и телемедицины определили количество исследований для объективной проверки точности нейросетей, что поможет ускорить процесс внедрения таких технологий в клиническую практику. Новый подход уже по
10.04.2025 В Москве создали среду для развития ИИ-сервисов лучевой диагностики

железы, а также выявления грыж, протрузий и стенозов позвоночника на магнитно-резонансной томографии, диагностики сколиоза на рентгенографии. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. Регулярная оценка ИИ-систем формирует среду, в которой алгоритмы повышают точность, стабильность и надежность, а медицинские организации могут

26.03.2025 Онлайн-консультации дежурного врача теперь доступны пользователям мобильного приложения «Будь Здоров»

широкий спектр манипуляций, обследований, анализов», — сказал руководитель службы помощи на дому и телемедицины сети клиник «Будь Здоров» Александр Васильев. Собственное мобильное приложение с
25.03.2025 Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины

зировать данные по четырем категориям: персональный опыт, степень доверия, ожидания от взаимодействия в будущем, оценка перспектив внедрения. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Учет мнения врачей помогает оптимизировать процесс внедрения ИИ-сервисов в здравоохранение, сделать его более динамичным и комфортным. Желание использовать опросник, разработа
15.04.2024 Мария Захарова -

Мария Захарова, департамент здравоохранения ЯНАО: Телемедицина удобна для жителей сел, особенно тех, куда добираются только на вертолете

ены бизнес-процессы. Такие конференции проходят два раза в год. CNews: Как обстоят дела с развитием телемедицины на уровне «врач-врач» и «врач-пациент»? Мария Захарова: Телемедицинские технолог
03.04.2024 Подведены итоги пилотного тестирования инновационного решения «MedPaint» на площадке Центра диагностики и телемедицины ДЗМ

инновационного решения «MedPaint» завершился этап оценки эффективности веб-сервиса для врачей по автоматической разметке снимков КТ и МРТ. Площадкой для апробации разработки стал Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения столицы. Реализация веб-решения позволит ускорить процесс подготовки наборов данных для обучения и тестирования ИИ. Об этом заявил главный рентгенолог

02.04.2024 Сеченовский Университет совместно со Сбербанком и компаниями-партнерами запускают специальные образовательные программы по цифровым навыкам врача, ИИ и телемедицине

дряемых в здравоохранении, нормативных документах и этических аспектах его применения. Программа по телемедицине познакомит слушателей с основами этой технологии, моделями ее применения, перспе
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2

лодное время года в 2023 г., выросло на 21,5% по отношению к аналогичному периоду 2022 г. Для услуг телемедицины в 2022 г. сохранялась корреляция с холодным временем года. Так, количество польз
15.01.2024 В Москве создан фантом лица для отработки инъекций под контролем ультразвука

а, на котором можно отрабатывать инъекционные методики. Это первая отечественная модель для тренировки манипуляций под контролем ультразвука. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «Эстетическая медицина под ультразвуковым контролем — мировой тренд, который повышает безопасность процедуры для пациента. С помощью инъекционных методик, например, ботулиноте
11.01.2024 Гаджеты + телемедицина = здоровье детей

ко оценили онлайн-консультацию педиатра» Еще одной темой опроса стали онлайн-консультации педиатра (телемедицина). 29,1% респондентов уже пользовались такой опцией, причём каждый 12-й (8,6%) —

29.12.2023 Центр диагностики и телемедицины ДЗМ подвел итоги уходящего 2023 г.

2023 г. — революционный год в части внедрения искусственного интеллекта в лучевую диагностику. Столичный Центр диагностики и телемедицины стал по праву называться флагманом использования нейросетей в медицине и это звание он подтвердил победой в национальной премии «Лидеры искусственного интеллекта». Об этом CNews со
26.12.2023 Методы обеспечения кибербезопасности сервисов для телемедицины

онный мониторинг состояния здоровья пациента, передачу результатов лабораторных исследований и т.д. Телемедицина позволяет обеспечить доступность медицинской помощи в отдаленных и труднодоступн
26.12.2023 Тенденции на российском рынке телемедицины

программы по созданию телемедицинских центров и развитию сети связи. Активно развивается мобильная телемедицина, которая позволяет получать медицинскую помощь через мобильные устройства. В это
26.12.2023 Заммэра Ракова: Московские нейросети проанализировали 30% лучевых исследований пациентов ЯНАО

мпьютерного зрения для анализа медицинских изображений, рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы. «Ямало-Ненецкий автономный округ сотрудничает с нашим Центром диагностики и телемедицины с 2022 г. За год почти в 3 раза выросло количес
06.10.2023 Онлайн-консультации специалистов центров госуслуг и столичных ведомств стали популярнее в два раза

За девять месяцев 2023 г. москвичи более 24,6 тыс. раз записались на онлайн-консультации в центры госуслуг «Мои документы» и столичные ведомства через портал mos.ru. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года востребованность сервиса выросла вдвое. Об это
27.09.2023 Начал работу четвертый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний

ько заболеваний. Алгоритмы работают в рамках московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Это уже четвертое комплексное решение на отечественном рынке разработчиков алгоритмов. Об этом сообщила и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия
20.09.2023 Вступил в силу разработанный столичными врачами ГОСТ для сервисов искусственного интеллекта в клинической медицине 

ического обслуживания систем искусственного интеллекта в клинической медицине. Он устанавливает основу процессов жизненного цикла нейросетей. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Это 11 по счету отечественный стандарт, не имеющий аналогов в мире. Его будут применять разработчики сервисов искусственного интеллекта, сотрудники лабораторий при технических
20.09.2023 Свыше 3 тысяч телемедицинских консультаций проведено в Курской области при помощи сервиса «N3.ТМК»

ровать коллег из городских и районных больниц. С начала года региональные медики сформировали в «N3.телемедицинские консультации» 3273 заключения. Портал телемедицинских консультаций заработал

06.09.2023 Центр диагностики и телемедицины Депздрава Москвы получил возможность оценки работоспособности систем искусственного интеллекта стран ЕАЭС

Центр диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы получил возможность проводить технические испытания и исследования медицинских систем искусственного интеллекта для регистрации в рамках Евразий
20.07.2023 Власти разрешили частным клиникам консультировать пациентов онлайн

лично в медицинскую организацию при повторном обращении, а сделать это дистанционно. Фото: Freepik Телемедицина развивается во всем мире Пациент сможет выбрать лечащего врача в участвующих в э
12.07.2023 Более половины россиян хотят консультироваться с врачами онлайн

ения медицинских услуг в любой точке мира. Ускоряя процесс консультирования и постановки диагнозов, телемедицина освобождает время пациентов для действительно важного — заботы о своем здоровье.
28.04.2023 Телемедицинский сервис на базе ПО TrueConf объединяет врачей и пациентов во Вьетнаме

Медицинская станция коммуны Phuoc Thanh во Вьетнаме запустила сервис телемедицины на базе технологий TrueConf для дистанционных консультаций и осмотров пациентов. Более 10 тыс. жителей коммуны смогут получить квалифицированную медицинскую помощь без необходимост
24.03.2023 В Москве искусственный интеллект теперь помогает находить ишемический инсульт на КТ головного мозга

ского инсульта на компьютерной томографии головного мозга. Таким образом, сейчас нейросети ищут патологии уже по 20 клиническим направлениям. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Диагностические инструменты на основе искусственного интеллекта активно развиваются: менее чем за год количество направлений, по которым сейчас работают алгоритмы, увеличилось
17.02.2023 Optica Halperin запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf

Optica Halperin, крупнейшая сеть медицинских салонов оптики в Израиле, запустила телемедицинский сервис на платформе TrueConf для удаленного осмотра пациентов по всей стране.
07.02.2023 «Нетрика медицина» выпустила агрегатор отчетных данных по телемедицинским консультациям

«Ташир медика») разработала инструмент для сбора данных оперативной отчетности в рамках сервиса «N3.телемедицина». Он позволяет пользователям выгружать сведения из системы телемедицинского доку
31.01.2023 Спрос на онлайн-консультации педиатров вырос на 57% в 2022 году

За год число обращений к педиатрам в рамках телемедицины увеличилось на 57% на фоне расширения семейного доступа к сервису и роста сезонн
19.12.2022 Почти каждый пятый россиянин уже посещал врача онлайн

тыс. жителей России в возрасте от 18 до 65 лет. Почти половина респондентов (46%) знают, что такое телемедицина – 32% считают, что это онлайн-консультации с врачами, еще 14% ответили, что это

28.10.2022 Фонд «Не напрасно» и «Сберздоровье» запускают онлайн-консультации по онкологическим заболеваниям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

не напрасно», доступны для каждого. Компания «Сберздоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc. На площадке представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу онлайн, телемедицина, дистанционный мониторинг пациентов с ХНИЗ. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлени
30.09.2022 Врачам ЯНАО стала доступна московская платформа сервисов искусственного интеллекта для анализа лучевых исследований

ого автономного округа. К пилотному проекту уже присоединилась пять больниц, в скором времени подключатся и все остальные медучреждения ЯНАО. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. «В Москве более двух лет искусственный интеллект помогает врачам в анализе лучевых снимков: на сегодня алгоритмы обработали уже больше семи миллионов исследований по 15 различ
12.08.2022 За россиянами начнут следить через носимые гаджеты во благо телемедицины

собранию распорядился развивать в России несколько задач, завязанных на информационные технологии. Телемедицина была в их числе. «Расширение возможностей телемедицинских технологий», о котором
24.06.2022 В России запущен новый телемедицинский сервис

Health tech компания AIBY объявила о запуске сервиса телемедицины, в рамках которого пользователям будут доступны консультации более 800 врачей по
10.03.2022 23 медицинские организации Ленинградской области используют дистанционный мониторинг здоровья пациентов

г. сервис на 80% вошел в группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлений. На данном этапе в проекте участвует боле
07.02.2022 Экспериментальный правовой режим в российской телемедицине

орые прошли первичный прием с диагнозом COVID-19 или ОРВИ, могут записаться через приложение «ЕМИАС-Телемедицина», им поступает оповещение с логином и паролем. При ухудшении самочувствия врач т

Публикаций - 1321, упоминаний - 1856

MedTech и организации, системы, технологии, персоны:

