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Data Analytics Наука о данных Data science Даталогия Datalogy

СОБЫТИЯ

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20.11.2025 «Рег.облако» запускает Data Science сервисы для работы с данными 

пасность и стабильность работы. Сервис интегрируется с Git, CI/CD, S3-хранилищем и базами данных, не требует самостоятельной настройки серверов и делает работу с данными более быстрой и эффективной. «Data Science сервисы открывают пользователям «Рег.облака» новые возможности для командной аналитики и разработки ML-моделей. Это удобные и масштабируемые инструменты, которые ускоряют работу с

15.04.2025 В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion

кономике данных и искусственному интеллекту. Представители крупнейших компаний, ученые и эксперты в data science обсудят, как бизнес сегодня работает с большими данными и с ИИ-технологиями. Мер
28.02.2025 Академия Softline объявила о стратегическом партнерстве с Arenadata и развитии направления Data Science

и обработки данных. Сотрудничество направлено на совместное расширение экспертизы в сегменте подготовки специалистов по работе с данными и развитие комплексного образовательного направления в области Data Science. В рамках партнерства Академия Softline сможет предложить корпоративным заказчикам в формате единого окна расширенную линейку образовательных курсов по продуктам и решениям Arenada
01.07.2024 «Яндекс» научит экономистов, маркетологов, педагогов и финансистов работать с нейросетями и Data Science

й модуль состоит из онлайн-курса, заданий для конкретной профессиональной сферы и адаптированных датасетов. Подобный формат позволит интегрировать современные практики использования инструментов ИИ и Data Science в бакалаврские программы направлений, не связанных напрямую с ИT. В 2024/2025 учебном году два пилотных модуля запустят в МГПУ и НИУ ВШЭ. Студенты-педагоги узнают, как применять ин
12.03.2024 «Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory

тудентов. Самые популярные направления для обучения: тестировщик-автоматизатор на Python, профессия Data Scientist, fullstack-разработчик на Python, профессия Python-разработчик, профориентацио
26.01.2024 «Авито» открыл набор на ИТ-стажировки в Data Science

коммерции «Авито» продолжает расширять команду. «Авито» запустил отбор на оплачиваемые стажировки в Data Science с возможностью дальнейшего трудоустройства в компанию: около 80% стажеров получа
11.09.2023 Спрос на магистерское образование в области науки о данных вырос в четыре раза с 2022 года

в четыре раза, а количество поступивших — в два раза по сравнению с 2022 г. (более 250 студентов). Наука о данных занимает первую строчку рейтинга по востребованности среди всех образовательны
20.07.2023 Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps

а задачи создания, эксплуатации и развития ML-сервиса. И все это — в рамках выделенного бюджета. 3. Data Science-команда — реализует поставленные задачи, исходя из своего опыта (связанного с ма
06.12.2022 Александр Фонарев, Rubbles: Переиспользование общих компонентов позволит экономить до 70% при разработке Data Science приложений

Александр Фонарев: Разработка продуктов на основе технологий ИИ и Big Data вот уже несколько лет идет при огромном дефиците кадров. Не хватает именно высококвалифицированных людей с опытом в области Data Science, аналитики данных, машинного обучения и настройки инфраструктуры для обработки данных. А за последний год добавились новые трудности — многие западные игроки, которые предоставляли
28.11.2022 От чего зависит успех проекта в области ИИ

т не так в оставшейся половине», — задал тон конференции Владимир Рыбаков, руководитель направления Data Science компании WaveAccess. Статистика успешности проектов Источник: WaveAccess, 2022 П
08.11.2022 Юрий Колбасин, Лига цифровой экономики: Наши мессенджеры расскажут о нас больше, чем мы сами

CNews: Каково положение вещей в современной Data Science? Чем живет отрасль? Юрий Колбасин: Data Science находится на пике своей п
09.02.2021 На конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» SberCloud расскажет о ML Space – новой облачной Data Science платформе

, а также то, как искусственный интеллект сможет изменить работу госведомств и другие аспекты использования ИИ. Алексей Климов расскажет о ключевых особенностях ML Space – платформы полного цикла для Data Science-команд, которая позволяет ускорять, оптимизировать и упрощать процессы создания, обучения и развертывания моделей на высокопроизводительной вычислительной инфраструктуре для послед
31.08.2020 Правда ли Data Science станет основной для любого бизнеса

ласти Data Science — SkillFactory — заключить соглашение о создании совместной онлайн-магистратуры «Наука о данных». Цель этой программы — привлечение более тысячи молодых специалистов в област
17.07.2020 Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science

Особенности исследования Россияне показали 100-процентное владение навыками, связанными с технологиями и наукой о данных (data science). Такие результаты опубликовала платформа онлайн-обучения Coursera во втором исследовании Global Skills Index (глобальный индекс навыков). Первое исследование проводилось год назад
20.02.2020 Решения SAS вновь в лидерах магического квадранта Gartner по Data Science и машинному обучению

SAS, ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики, был признан лидером Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learnings Platforms 2020. Это седьмой год подряд, когда SAS называют лидером квадранта по этому сегменту рынка. Решение SAS Visual Data Mining and Machine Learning, кот
20.02.2020 Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform

Oracle объявила о доступности платформы Oracle Cloud Data Science Platform с семью новыми сервисами и Oracle Cloud Infrastructure Data Science в основе. Новые сервисы помогут предприятиям сделать проекты в области Data Science более
20.01.2020 Наука о данных

приложения в сфере услуг и консалтинге, энергетике, здравоохранении, политике и др. Таким образом, наука о данных – это широкое поле деятельности, которое включает в себя многие дисциплины. Уч
13.09.2019 Mail.ru Group и HeadHunter составили портрет российского дата-сайентиста

15 года потребность в специалистах постоянно растет. В 2018 году количество вакансий под заголовком Data Scientist выросло в 7 раз по сравнению с 2015 годом, а вакансий с ключевыми словами Mach
10.04.2019 Лучший способ организовать Data Science в компании. Взгляд NetApp

живой обмен знаниями. Согласно уже упоминаемым опросам от JetBrains, средняя сумма заработной платы data scientist с опытом работы от 6 до 10 лет в нашей стране составляет p221 тыс. в месяц. Пр
22.01.2019 Mail.ru запустила онлайн-курсы по Data Science и информационному поиску

ать полноценные интернет-приложения на Python. В этом модуле учеников создают курсовой проект по разработке приложения для управления «умным домом». На последнем, четвертом курсе учащиеся углубятся в Data Science и попробуют применить свои навыки программирования для построения предиктивных моделей, визуализации данных и работы с нейросетями. Курс рассчитан на учащихся среднего уровня, вест
07.12.2018 «Техносерв» создал подразделение для разработки «единого рабочего пространства для аналитиков по данным»

виса Data Science Workspace – единого рабочего пространства для аналитиков по данным. Data Science (наука о данных) сегодня является одним из самых перспективных и быстрорастущих ИТ-направлений
11.10.2018 НИТУ «МИСиС» и Naumen открывают центр компетенций в сфере Data Science

вляют об открытии Центра исследования больших данных – отделения по созданию и развитию технологий анализа больших данных. Цель создания Центра – проведение опережающих научных исследований в области Data Science (науки о данных). Эксперты одного из ведущих технических университетов России и крупной российской ИТ-компании объединят усилия в области исследований науки о данных и разработки к
13.08.2018 «М.Видео – Эльдорадо» открывает центр компетенций в области даталогии

сийская розничная сеть электроники и бытовой техники, входящая в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева, объявляет о создании центра компетенций в области аналитики данных и машинного обучения – Digital Retail Data Science Centre. Подразделение сконцентрируется на разработке и внедрении математических алгоритмов в бизнес процессы ритейлера – маркетинг, онлайн-продажи, логистику и управление персонало
05.04.2018 Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении

им комплексом Prognoz Platform. В марте 2018 г. по инициативе Института информационных технологий МИРЭА подписано соглашение с разработчиком Prognoz Platform — компанией «Форсайт». Теперь специалисты Data Scienсе, одной из самых перспективных профессий, будут строить математические модели, анализировать данные и искать скрытые закономерности, решать бизнес-кейсы на отечественной платформе P
21.11.2017 Data scientist: Данные не врут

смысле устаревший термин: эта сфера деятельности существует уже довольно долго. Бизнес-аналитика и наука о данных (data science) отличаются, прежде всего, тем набором техник, которыми владеют

22.05.2017 Программиста лишили приза за победу в конкурсе разработчиков из-за российского гражданства

Петербурга, закончивший физфак СПбГУ, и ныне живущий и работающий в США в должности старшего научного сотрудника компании TrueAccord, был исключен из числа призеров британского конкурса разработчиков Data Science Challenge, в котором он занял второе место в категории Deep Learning по распознаванию образов на снимках местности с призовым фондом $12 тыс. Об этом Владимир Игловиков сообщил на

10.02.2014 Посчитана средняя зарплата аналитика данных в Москве

нные» в названии или описании, а также объявления, в которых работодатели искали аналитиков данных, data scientist и data specialist. Технологии Big Data еще мало распространены в России, и это

Публикаций - 787, упоминаний - 941

Data Analytics и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9216 75
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 61
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 51
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 48
9594 44
Microsoft Corporation 25775 38
Ростелеком 10948 36
SAP SE 5601 36
Oracle Corporation 7074 36
VK - Mail.ru Group 3602 35
МегаФон 10742 32
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 32
IBM - International Business Machines Corp 9699 30
Google LLC 12688 29
SAS Institute 1082 27
Luxms 120 26
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 25
Softline - Софтлайн 3743 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 21
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 21
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 21
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 20
Meta Platforms - Facebook 4621 19
Directum - Директум 1268 18
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 18
InfoWatch - Инфовотч 1185 18
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
Telegram Group 2940 16
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 15
Neoflex - Неофлекс 257 14
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 14
Nvidia Corp 4002 14
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 14
Gelarm - Геларм 41 14
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 13
Diasoft - Диасофт 1144 13
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 135 13
Accenture plc 719 13
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 120
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 75
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 62
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 59
МКБ - Московский кредитный банк 657 56
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 56
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 55
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 52
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 48
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 47
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 40
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 39
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 37
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 37
Zenden Group - Дом одежды 66 34
Почта России ПАО 2370 34
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 34
Альфа-Банк 1979 32
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 32
Сургутнефтегаз - СНГ 288 31
36,6 - аптечная сеть 96 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 28
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 28
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 27
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 27
Газпром нефть 725 27
Комус 110 27
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 24
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 24
МОСГАЗ 45 24
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 24
ГПБ - Газпромбанк 1273 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 23
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 22
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 21
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 21
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 21
Русагро Группа Компаний 379 19
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 85
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 49
Федеральное казначейство России 1949 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 25
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 24
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 21
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 17
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 17
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 17
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 14
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 12
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 11
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 10
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 6
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 4
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 4
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 4
Туризм.РФ Копорация развития территорий - Национальная Корпорация Развития Туризма 16 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 13
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 11
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 10
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 8
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 5
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 2
WIT - Women in Tech 4 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Демократическая политическая партия США 122 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 1
FCI - Factors Chain International - Международная факторинговая сеть 11 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
Талант и успех - Общественный фонд 21 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 18 1
4CIO 20 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 4 1
Ассоциация специалистов по сертификации 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
АЦТ - Ассоциация цифровой трансформации 1 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 431
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 360
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 310
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 269
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 264
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 219
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 214
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 212
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 173
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 169
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 153
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 132
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 131
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 122
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 119
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 102
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 101
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 101
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 100
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 97
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 94
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 87
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 84
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 83
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 81
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 81
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 79
DevOps - Development и Operations 1240 78
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7060 78
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 78
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 76
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 65
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 65
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 65
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 64
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 63
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 61
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 61
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 58
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 57
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 101
Apache Hadoop 470 48
Oracle Java - язык программирования 3469 46
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 40
Luxms BI 119 25
Московская Биржа - Финуслуги 64 25
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 24
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 67 23
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 22
Apple iOS 8583 21
Google Android 15243 20
JavaScript - JS - язык программирования 1425 19
Microsoft Office 4170 19
Docker - Платформа распределённых приложений 543 18
Linux OS 11533 18
Apache Spark - Apache Spark Streaming 92 17
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 17
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 17
C/C++ - Язык программирования 894 17
Microsoft Azure 1526 17
Яндекс.Практикум 81 16
ПравоТех АО - Manage.one 38 16
НКТ - Р7-Офис 543 14
UseTech - UseBus 31 14
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Arenadata Analytical DB - Распределенная СУБД 199 13
Google TensorFlow 100 13
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 13
MLflow 24 13
OpenAI - ChatGPT 719 13
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 13
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 12
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 12
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 12
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 11
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 11
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 187 11
Python PyTorch 67 11
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 11
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 11
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 10
Алешкин Сергей 65 62
Шадаев Максут 1210 45
Натрусов Артем 313 42
Сирота Юрий 67 36
Бурилов Андрей 117 36
Меденцев Константин 106 35
Козак Николай 209 35
Воронин Павел 196 35
Андрианов Павел 86 30
Сотин Денис 216 29
Кирьянова Александра 169 29
Галкин Николай 140 27
Гимранов Ринат 126 27
Пчелин Юрий 41 27
Фокин Валерий 49 26
Мартынов Павел 29 26
Новоселов Иван 36 26
Дорофеев Дмитрий 33 25
Тараторин Александр 58 25
Лагунов Андрей 43 25
Ульихин Павел 36 25
Шанина Ирина 28 25
Ефёров Алексей 45 25
Тютюнник Александр 45 25
Голощапова Ирина 25 25
Саратовский Николай 25 25
Албычев Александр 168 24
Копысов Виталий 64 24
Сафрыгин Егор 38 24
Руднева Валентина 26 24
Дмитриев Андрей 49 24
Сыцко Дмитрий 30 24
Полянская Нина 24 24
Белоусов Максим 109 23
Михалев Евгений 98 23
Сологуб Денис 75 23
Ульянов Николай 176 22
Кулик Вадим 206 18
Сергеев Сергей 179 16
Суровцев Владимир 18 16
Россия - РФ - Российская федерация 166168 536
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 172
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 64
Европа 24964 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 52
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 41
Казахстан - Республика 6048 26
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 20
Беларусь - Белоруссия 6289 20
Россия - СФО - Новосибирск 4876 20
Германия - Федеративная Республика 13221 18
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 15
Индия - Bharat 5869 15
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 15
Азия - Азиатский регион 5920 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 13
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 12
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Япония 13807 9
Швеция - Королевство 3782 9
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 9
Канада 5081 9
Украина 7928 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 8
Испания - Королевство 3840 7
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 7
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 7
Европа Восточная 3138 7
Ближний Восток 3154 7
Италия - Итальянская Республика 4508 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Узбекистан - Республика 2005 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 6
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Польша - Республика 2031 6
Америка - Американский регион 2206 6
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 281
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 279
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 231
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 202
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 154
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 112
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 94
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 84
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 83
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 64
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 64
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 58
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 53
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 52
Образование в России 2893 51
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 48
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 46
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Экономический эффект 1342 45
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 38
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 37
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 34
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 32
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 31
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Коммерсантъ - Издательский дом 2399 6
Forbes - Форбс 1002 6
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Vc.ru - Виси.ру 42 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 23
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 4
BCG - Boston Consulting Group 117 3
Forrester Research 834 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 2
Microsoft Research 144 2
S&P 500 565 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 2
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 2
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 2
Research and Markets 26 1
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Forrester Wave 45 1
IBM Research 111 1
Frost & Sullivan 207 1
Forbes Insights 19 1
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The Economist Intelligence Unit 41 1
Fortune Global 100 142 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Forbes Global 2000 50 1
The Network 8 1
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Javelin Strategy & Research 10 1
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Интерфакс-100 21 1
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CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 61
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 53
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 28
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 25
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 20
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 16
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 15
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 13
РАН - Российская академия наук 2122 12
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 12
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 12
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 12
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 12
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 11
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 10
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 8
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 8
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 7
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 7
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 6
ТГУ - Томский государственный университет 233 6
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 6
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 41 6
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 5
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 5
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 5
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 5
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 4
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 4
VK - Mail.ru Group - Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 8 4
Школа цифровых технологий 24 4
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 110 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 3
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 59
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 41
CNews FORUM Кейсы 313 32
CNews AWARDS - награда 571 31
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 29
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 23
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 12
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 11
CNews Баттл 69 11
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 7
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 6
День молодёжи - 27 июня 1087 6
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 6
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 3
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 17 3
SAS Beyond Tomorrow 3 3
RAIF Hackathon - соревнование среди разработчиков в сфере AI/ML 3 3
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 2
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 2
NeurIPS 13 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Oracle OpenWorld 65 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
МФТИ Олимпиадная школа 6 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Oracle Systems Advantage Forum 2 1
Oracle Systems Innovation Award 1 1
SAP Quality Awards 7 1
SAS Global Forum - SAS Forum Russia 20 1
Data Science Challenge 2 1
Неделя высоких технологий и технопредпринимательства 2 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Техника

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Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

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