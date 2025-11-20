Data Analytics

«Рег.облако» запускает Data Science сервисы для работы с данными пасность и стабильность работы. Сервис интегрируется с Git, CI/CD, S3-хранилищем и базами данных, не требует самостоятельной настройки серверов и делает работу с данными более быстрой и эффективной. «Data Science сервисы открывают пользователям «Рег.облака» новые возможности для командной аналитики и разработки ML-моделей. Это удобные и масштабируемые инструменты, которые ускоряют работу с

В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion кономике данных и искусственному интеллекту. Представители крупнейших компаний, ученые и эксперты в data science обсудят, как бизнес сегодня работает с большими данными и с ИИ-технологиями. Мер

Академия Softline объявила о стратегическом партнерстве с Arenadata и развитии направления Data Science и обработки данных. Сотрудничество направлено на совместное расширение экспертизы в сегменте подготовки специалистов по работе с данными и развитие комплексного образовательного направления в области Data Science. В рамках партнерства Академия Softline сможет предложить корпоративным заказчикам в формате единого окна расширенную линейку образовательных курсов по продуктам и решениям Arenada

«Яндекс» научит экономистов, маркетологов, педагогов и финансистов работать с нейросетями и Data Science й модуль состоит из онлайн-курса, заданий для конкретной профессиональной сферы и адаптированных датасетов. Подобный формат позволит интегрировать современные практики использования инструментов ИИ и Data Science в бакалаврские программы направлений, не связанных напрямую с ИT. В 2024/2025 учебном году два пилотных модуля запустят в МГПУ и НИУ ВШЭ. Студенты-педагоги узнают, как применять ин

«Наносемантика» объявляет о начале партнерства со школой ИТ-профессий Skillfactory тудентов. Самые популярные направления для обучения: тестировщик-автоматизатор на Python, профессия Data Scientist, fullstack-разработчик на Python, профессия Python-разработчик, профориентацио

«Авито» открыл набор на ИТ-стажировки в Data Science коммерции «Авито» продолжает расширять команду. «Авито» запустил отбор на оплачиваемые стажировки в Data Science с возможностью дальнейшего трудоустройства в компанию: около 80% стажеров получа

Спрос на магистерское образование в области науки о данных вырос в четыре раза с 2022 года в четыре раза, а количество поступивших — в два раза по сравнению с 2022 г. (более 250 студентов). Наука о данных занимает первую строчку рейтинга по востребованности среди всех образовательны

Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps а задачи создания, эксплуатации и развития ML-сервиса. И все это — в рамках выделенного бюджета. 3. Data Science-команда — реализует поставленные задачи, исходя из своего опыта (связанного с ма

Александр Фонарев, Rubbles: Переиспользование общих компонентов позволит экономить до 70% при разработке Data Science приложений Александр Фонарев: Разработка продуктов на основе технологий ИИ и Big Data вот уже несколько лет идет при огромном дефиците кадров. Не хватает именно высококвалифицированных людей с опытом в области Data Science, аналитики данных, машинного обучения и настройки инфраструктуры для обработки данных. А за последний год добавились новые трудности — многие западные игроки, которые предоставляли

От чего зависит успех проекта в области ИИ т не так в оставшейся половине», — задал тон конференции Владимир Рыбаков, руководитель направления Data Science компании WaveAccess. Статистика успешности проектов Источник: WaveAccess, 2022 П

Юрий Колбасин, Лига цифровой экономики: Наши мессенджеры расскажут о нас больше, чем мы сами CNews: Каково положение вещей в современной Data Science? Чем живет отрасль? Юрий Колбасин: Data Science находится на пике своей п

На конференции CNews «Искусственный интеллект 2021» SberCloud расскажет о ML Space – новой облачной Data Science платформе , а также то, как искусственный интеллект сможет изменить работу госведомств и другие аспекты использования ИИ. Алексей Климов расскажет о ключевых особенностях ML Space – платформы полного цикла для Data Science-команд, которая позволяет ускорять, оптимизировать и упрощать процессы создания, обучения и развертывания моделей на высокопроизводительной вычислительной инфраструктуре для послед

Правда ли Data Science станет основной для любого бизнеса ласти Data Science — SkillFactory — заключить соглашение о создании совместной онлайн-магистратуры «Наука о данных». Цель этой программы — привлечение более тысячи молодых специалистов в област

Россия гигантским скачком вышла в мировые лидеры по специалистам в технологиях и Data Science Особенности исследования Россияне показали 100-процентное владение навыками, связанными с технологиями и наукой о данных (data science). Такие результаты опубликовала платформа онлайн-обучения Coursera во втором исследовании Global Skills Index (глобальный индекс навыков). Первое исследование проводилось год назад

Решения SAS вновь в лидерах магического квадранта Gartner по Data Science и машинному обучению SAS, ведущий игрок на рынке бизнес-аналитики, был признан лидером Gartner Magic Quadrant for Data Science and Machine Learnings Platforms 2020. Это седьмой год подряд, когда SAS называют лидером квадранта по этому сегменту рынка. Решение SAS Visual Data Mining and Machine Learning, кот

Oracle выпустила облачную платформу Oracle Cloud Data Science Platform Oracle объявила о доступности платформы Oracle Cloud Data Science Platform с семью новыми сервисами и Oracle Cloud Infrastructure Data Science в основе. Новые сервисы помогут предприятиям сделать проекты в области Data Science более

Наука о данных приложения в сфере услуг и консалтинге, энергетике, здравоохранении, политике и др. Таким образом, наука о данных – это широкое поле деятельности, которое включает в себя многие дисциплины. Уч

Mail.ru Group и HeadHunter составили портрет российского дата-сайентиста 15 года потребность в специалистах постоянно растет. В 2018 году количество вакансий под заголовком Data Scientist выросло в 7 раз по сравнению с 2015 годом, а вакансий с ключевыми словами Mach

Лучший способ организовать Data Science в компании. Взгляд NetApp живой обмен знаниями. Согласно уже упоминаемым опросам от JetBrains, средняя сумма заработной платы data scientist с опытом работы от 6 до 10 лет в нашей стране составляет p221 тыс. в месяц. Пр

Mail.ru запустила онлайн-курсы по Data Science и информационному поиску ать полноценные интернет-приложения на Python. В этом модуле учеников создают курсовой проект по разработке приложения для управления «умным домом». На последнем, четвертом курсе учащиеся углубятся в Data Science и попробуют применить свои навыки программирования для построения предиктивных моделей, визуализации данных и работы с нейросетями. Курс рассчитан на учащихся среднего уровня, вест

«Техносерв» создал подразделение для разработки «единого рабочего пространства для аналитиков по данным» виса Data Science Workspace – единого рабочего пространства для аналитиков по данным. Data Science (наука о данных) сегодня является одним из самых перспективных и быстрорастущих ИТ-направлений

НИТУ «МИСиС» и Naumen открывают центр компетенций в сфере Data Science вляют об открытии Центра исследования больших данных – отделения по созданию и развитию технологий анализа больших данных. Цель создания Центра – проведение опережающих научных исследований в области Data Science (науки о данных). Эксперты одного из ведущих технических университетов России и крупной российской ИТ-компании объединят усилия в области исследований науки о данных и разработки к

«М.Видео – Эльдорадо» открывает центр компетенций в области даталогии сийская розничная сеть электроники и бытовой техники, входящая в ПФГ САФМАР Михаила Гуцериева, объявляет о создании центра компетенций в области аналитики данных и машинного обучения – Digital Retail Data Science Centre. Подразделение сконцентрируется на разработке и внедрении математических алгоритмов в бизнес процессы ритейлера – маркетинг, онлайн-продажи, логистику и управление персонало

Будущие эксперты в области Data Scienсе будут проходить обучение на российском программном обеспечении им комплексом Prognoz Platform. В марте 2018 г. по инициативе Института информационных технологий МИРЭА подписано соглашение с разработчиком Prognoz Platform — компанией «Форсайт». Теперь специалисты Data Scienсе, одной из самых перспективных профессий, будут строить математические модели, анализировать данные и искать скрытые закономерности, решать бизнес-кейсы на отечественной платформе P

Data scientist: Данные не врут смысле устаревший термин: эта сфера деятельности существует уже довольно долго. Бизнес-аналитика и наука о данных (data science) отличаются, прежде всего, тем набором техник, которыми владеют

Программиста лишили приза за победу в конкурсе разработчиков из-за российского гражданства Петербурга, закончивший физфак СПбГУ, и ныне живущий и работающий в США в должности старшего научного сотрудника компании TrueAccord, был исключен из числа призеров британского конкурса разработчиков Data Science Challenge, в котором он занял второе место в категории Deep Learning по распознаванию образов на снимках местности с призовым фондом $12 тыс. Об этом Владимир Игловиков сообщил на