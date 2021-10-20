Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Data Analytics
Наука о данных
Data science
Даталогия
Datalogy
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 137, упоминаний - 192
Data Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Князев Николай 4 3
|Гордиенко Татьяна 8 3
|Полунина Полина 5 3
|Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 3
|Смыслов Дмитрий 6 3
|Кантор Виктор 4 3
|Валиуллин Адель 8 3
|Шингарев Павел 8 3
|Абакумов Евгений 103 3
|Петров Михаил 88 3
|Милек Таня 7 3
|Сирота Юрий 38 3
|Зингерман Борис 35 3
|Сыкулев Андрей 57 3
|Теличева Наталья 125 3
|Петунин Алексей 58 2
|Андрианов Павел 31 2
|Картышев Алексей 6 2
|Щербинин Сергей 13 2
|Сабынин Андрей 23 2
|Сушко Андрей 6 2
|Вахмянин Иван 20 2
|Дубовиков Кирилл 3 2
|Гришина Дарья 15 2
|Ерошкин Александр 2 2
|Яковлев Александр 21 2
|Колбин Евгений 43 2
|Ефремова Алена 8 2
|Воронцов Константин 9 2
|Новикова Елена 49 2
|Аршавский Анджей 27 2
|Крестьянова Татьяна 14 2
|Белоусов Максим 59 2
|Бугайченко Дмитрий 2 2
|Алдашкин Алексей 3 2
|Чернышенко Дмитрий 234 2
|Held George - Хелд Джордж 38 2
|Голицын Лев 9 2
|Путин Владимир 1824 2
|Федечкин Сергей 19 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
|Reddit 198 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru