Data Analytics

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20.10.2021 «Феномены настоящего и будущего» — первая книга Алексея Королюка, серийного предпринимателя и сооснователя REG.RU 1
20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 3
11.10.2021 Разработчик ИИ-инструментов для промышленности Cyberphysics привлек 50 млн рублей от Skolkovo Ventures 1
14.09.2021 Власти передумали бесплатно обучать россиян цифровым компетенциям 1
23.08.2021 «Яндекс» и МГУ открывают специализацию по анализу данных 1
30.07.2021 SAS объявляет о готовности к IPO 1
21.07.2021 Navicon развивает свой бизнес в Европе в партнерстве с Microsoft 1
21.07.2021 Mail.ru Cloud Solutions запустила Hadoop 3.0 как сервис на базе решения Arenadata 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 1
05.07.2021 «Норникель» при поддержке «Крок» запустил прототип корпоративного озера данных 1
03.06.2021 Газпромбанк завершил свой первый онлайн-хакатон GPB Hack 1
20.05.2021 Mail.ru Cloud Solutions выделит 10 млн рублей на цифровизацию российских компаний 1
11.05.2021 «Неофлекс» представил результаты 2020 года 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 1
27.04.2021 В облаке Dataline появились готовые рабочие места для анализа данных 1
26.04.2021 Абоненты Tele2 в марте 2021 года скачали на 130% больше трафика, чем на самоизоляции 1
23.04.2021 В сервисе «Ростелеком. Лицей» появились новые курсы 1
15.04.2021 Exasol и Glowbyte объявили о партнерстве 1
12.04.2021 «Гринатом» делает ставку на ИТ-специалистов уровня Junior 1
02.04.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 2
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 2
19.03.2021 МТС назначила директора центра Big Data 2
05.03.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 2
26.02.2021 Сооснователь Skillbox и бразильской школы EBAC запустил международный рекрутинговый проект 1
25.02.2021 «Яндекс.Практикум» выпустил исследование про смену профессий 1
15.02.2021 Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля 2
26.01.2021 СП ВТБ и «Ростелекома» предложило бизнесу новый формат работы с большими данными 1
18.01.2021 Oracle представила СУБД Oracle Database 21c 1
30.12.2020 Минцифры хочет из бюджета платить российским разработчикам половину цены ПО 1
23.12.2020 «Корус консалтинг» создала инструмент оперативного мониторинга для компании «Юнифарм» 1
21.12.2020 ВШМ СПбГУ подключилась к платформе «Мегафон облако» 1
15.12.2020 SberCloud начала коммерческую эксплуатацию облачной платформы ML Space для работы с ИИ 2
07.12.2020 Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory 2
30.11.2020 Как повысить эффективность взаимодействия с клиентами во всех каналах 1
18.11.2020 «Альфа-групп» запускает чемпионат для дата-сайентистов Alfa-Battle 2.0 1
17.11.2020 «Ашан» запустил платформу для работы с большими данными в облаке Mail.ru Cloud Solutions 1
29.10.2020 Стресс и хаос как факторы роста. Разработчики прокачали свои навыки на онлайн-хакатоне Открытие.Digital 1
06.10.2020 У властей просят сделать обязательной установку «российской ОС» на все ПК 1
08.09.2020 Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA 1
08.09.2020 Платформа резидента «Сколково» поможет собрать данные для обучения ИИ 1

Публикаций - 137, упоминаний - 192

Data Analytics упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11060 10
VK - Mail.ru Group 2483 9
IBM 3537 9
SAP SE 3211 8
Yandex - Яндекс 4101 7
Инфосистемы Джет 675 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 5
Naumen - Наумен 341 5
Google LLC 7144 5
Oracle Corporation 3342 4
Крок 1219 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
Visiology - Визиолоджи 31 3
iTeco - Ай-Теко 715 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
McKinsey & Company 121 3
Teradata 166 3
Cloudera 49 3
Neoflex - Неофлекс 141 3
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 3
Cinimex - Синимекс 160 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
Telegram Group 702 3
NetApp 485 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
SkillFactory - Скилфэктори 10 3
SAS Institute 596 2
Softline - Софтлайн 1474 2
Saprun - Сапран групп 38 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Polymedia - Полимедиа 71 2
СКБ Контур 416 2
IBM Lab Services 2 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 2
Accenture - Аксенчер 531 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
Huawei 2730 2
Dell EMC 2397 2
Biocad - Биокад 38 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 11
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
HeadHunter Group - HH Group 336 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 5
X5 Group 599 5
Уралсиб Банк 389 5
АльфаСтрахование СГ 207 5
Утконос 99 4
Открытие ФК 538 4
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
Coursera 40 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
Магнит - Сеть магазинов 269 3
X5 Group - Пятерочка 559 3
Русагро Группа Компаний 139 3
НРД - Национальный расчетный депозитарий 99 3
Альфа-Банк Казахстан 16 3
ВТБ24 583 3
PepsiCo - Пепсико 95 2
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 2
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 117 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 2
Газпром нефть 382 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 2
Uber 257 2
X5 Group - Перекресток 203 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Альфа-Банк 1123 2
Uber Technologies 258 2
Снежная Королева 38 1
Юнифарм - Unipharm 8 1
Мосводоканал 44 1
ЗапСибНефтехим 19 1
Кораблик 33 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 32 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 4
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 3
Счётная палата РФ 460 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 73 1
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 1
Правительство Москвы 653 1
Администрация Президента РФ 267 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 1
Правительство РФ 2201 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1718 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 12 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 6 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
4CIO 12 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 20
Big Data - Большие данные 1136 19
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 5
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 5
DevOps - Development и Operations 296 5
Data Lake - Озеро данных 82 5
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 5
Kubernetes 307 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 79 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 3
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems 35 3
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 22 3
Data Engineering - Инжиниринга данных 5 3
DWH - Data WareHouse - Хранилище данных 33 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 2
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 2
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 421 2
Data Governance - Руководство данными 51 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 29 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 2
JavaScript Object Notation - JSON - Текстовый формат обмена данными 87 2
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 11
Apache Hadoop 339 10
SQL - Язык программирования 432 7
Java - Язык программирования 1175 6
Google Android 10750 5
Apple iOS 5741 5
Microsoft Power BI 113 5
Microsoft Azure 1171 5
Apache Spark 63 4
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 18 4
Google TensorFlow 67 4
Microsoft SQL Server 793 3
JavaScript - Язык программирования 628 3
Docker - Платформа распределённых приложений 146 3
Nvidia Tesla GPU 117 3
C++ - Язык программирования 284 3
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 3
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 111 3
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 2
Visiology Vitalk - Голосовой помощник (ассистент) 7 2
Arenadata DB - ADB - Распределенная СУБД 29 2
IBM Power AI Vision 2 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
ДИАТЕХ Safe Plant - Платформа диагностики и предиктивной аналитики ТОиР 2 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 71 2
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 2
VK - Mail.ru Одноклассники 857 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Apache Hive - система управления базами данных 37 2
Oracle Big Data Appliance 33 2
VK - Mail.ru Cloud Big Data 7 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 2
Microsoft Office 1934 2
Linux OS 4253 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 275 2
Князев Николай 4 3
Гордиенко Татьяна 8 3
Полунина Полина 5 3
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 3
Смыслов Дмитрий 6 3
Кантор Виктор 4 3
Валиуллин Адель 8 3
Шингарев Павел 8 3
Абакумов Евгений 103 3
Петров Михаил 88 3
Милек Таня 7 3
Сирота Юрий 38 3
Зингерман Борис 35 3
Сыкулев Андрей 57 3
Теличева Наталья 125 3
Петунин Алексей 58 2
Андрианов Павел 31 2
Картышев Алексей 6 2
Щербинин Сергей 13 2
Сабынин Андрей 23 2
Сушко Андрей 6 2
Вахмянин Иван 20 2
Дубовиков Кирилл 3 2
Гришина Дарья 15 2
Ерошкин Александр 2 2
Яковлев Александр 21 2
Колбин Евгений 43 2
Ефремова Алена 8 2
Воронцов Константин 9 2
Новикова Елена 49 2
Аршавский Анджей 27 2
Крестьянова Татьяна 14 2
Белоусов Максим 59 2
Бугайченко Дмитрий 2 2
Алдашкин Алексей 3 2
Чернышенко Дмитрий 234 2
Held George - Хелд Джордж 38 2
Голицын Лев 9 2
Путин Владимир 1824 2
Федечкин Сергей 19 2
Россия - Российская федерация - РФ 57309 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 28
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
Европа 3745 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 5
Казахстан - Республика 2627 4
Япония 2778 4
Россия - СФО - Новосибирск 1965 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Украина 3361 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Россия - Новосибирская область 815 2
США - Кремниевая долина 399 2
Восточная Европа 1676 2
Индия - Республика 2169 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Мальта - Республика 69 1
Россия - Иркутская область 543 1
Европа Западная 612 1
Россия - Мурманская область 291 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Рязанская область 314 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Тольятти 235 1
Молдавия - Республика Молдова 428 1
Новая Москва 45 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
Россия - Тобольск 70 1
Россия - Владимир 159 1
Палестина - Сектор Газа 2 1
Германия - Лейпциг 28 1
Россия - Кстово 27 1
Эстония - Эстонская Республика 414 1
Нидерланды 972 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 20
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 29 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
Русский язык 978 1
Made in China - Сделано в Китае 4 1
CLOUD Act (H.R. 4943) - The Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act - Закон о законном использовании данных за рубежом - Закон об облачных вычислениях 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 1
CMO - Chief Marketing Officer - Директор по маркетингу 25 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
Утечка мозгов - brain drain 5 1
POI - points of interest 60 1
Закон Мура - Moore's law 74 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
Reddit 198 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 4
IDC - International Data Corporation 2713 2
Gartner 2190 2
BCG - Boston Consulting Group 43 2
Forrester Research 385 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
Fortune 100 48 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
CNews Мишень ОФД 4 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 24 1
The Network 3 1
Интерфакс-100 11 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 7
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 3
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 55 2
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 26 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 1
SAS Academy 3 1
СПбГУ - Высшая школа менеджмента 4 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 15 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 25 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
Сколтех ЦК НТИ БСИВ - Центр компетенций НТИ по беспроводной связи и интернету вещей 1 1
TED Talks 9 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
РАН - Российская академия наук 316 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 653 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 6
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews AWARDS 291 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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