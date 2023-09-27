Компания UiPath – участник рынка роботизированной автоматизации бизнес-процессов (RPA) в России и мире. Роботизированная автоматизация бизнес-процессов (RPA) - это технология, которая позволяет использовать цифровых помощников или программных роботов, которые эмулируют действия пользователей, выполняя рутинную работу, принимают решения на основании формальных правил и могут взаимодействовать с любыми существующими приложениями и ИТ-системами, чтобы выполнять широкий спектр повторяющихся задач. Платформа UiPath представляет собой систему для полной автоматизации предприятий - от поиска процессов и внедрения автоматизации до последующего измерения эффективности роботизации.

Компания UiPath была основана в 2005 году румынскими предпринимателями Даниэлем Динесом и Мариусом Тырке. Компания начала свою деятельность в Бухаресте, Румыния, а затем открыла более 40 офисов по всему миру. Офис в России был открыт в 2018 году, а в 2019 году Светлана Анисимова присоединилась к UiPath в качестве генерального директора в России и странах СНГ. К началу 2021 года более 8500 клиентов в мире и более 150 компаний в России уже выбрали UiPath в качестве корпоративной платформы для роботизированной автоматизации своих бизнес-процессов.