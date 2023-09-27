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UIPath

UIPath

Компания UiPath – участник рынка роботизированной автоматизации бизнес-процессов (RPA) в России и мире. Роботизированная автоматизация бизнес-процессов (RPA) - это технология, которая позволяет использовать цифровых помощников или программных роботов, которые эмулируют действия пользователей, выполняя рутинную работу, принимают решения на основании формальных правил и могут взаимодействовать с любыми существующими приложениями и ИТ-системами, чтобы выполнять широкий спектр повторяющихся задач. Платформа UiPath представляет собой  систему для полной автоматизации предприятий - от поиска процессов и внедрения автоматизации до последующего измерения эффективности роботизации.

Компания UiPath была основана в 2005 году румынскими предпринимателями Даниэлем Динесом и Мариусом Тырке. Компания начала свою деятельность в Бухаресте, Румыния, а затем открыла более 40 офисов по всему миру. Офис в России был открыт в 2018 году, а в 2019 году Светлана Анисимова присоединилась к UiPath в качестве генерального директора в России и странах СНГ. К началу 2021 года более 8500 клиентов в мире и более 150 компаний в России уже выбрали UiPath в качестве корпоративной платформы для роботизированной автоматизации своих бизнес-процессов.


27.09.2023 «Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин»

мацевтическая компания, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов. В рамках проекта компания «Первый бит» офис «Спортивная» импортозаместила более 20 программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит». «Акрихин» использовал программных роботов на платформе UiPath с 2020 г., делая ставку на освоение новых циф
03.08.2023 «Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA

Центр компетенций RPA «Норникеля» совместно с командой «Первый Бит» офис Спортивная импортозаместили программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Проект миграции был реализован при поддержке вендора PIX Robotics. В рамках проекта было замещено 102 робота без потери функциональности в бухгалтерии, кадрах, казначействе,

09.11.2021 UiPath на CNews Forum поможет компаниям подготовиться к новым вызовам

в CNews Forum 2021: Информационные технологии и представит систему RPA-решений для бизнес-процессов. Артем Виноградов, директор по работе с ключевыми клиентами российского представительства компании UiPath, представит доклад «Как компании подготовиться к новым вызовам: взгляд UiPath». RPA – это технология, которая позволяет настраивать компьютерное программное обеспечение или робота
13.07.2021 «Крок» роботизирует бизнес-процессы страховой компании «Югория» на платформе UiPath

лять потенциальные области для роботизации, оценивать эффект от внедрения технологии, а страховым компаниям – быть уверенными в результате». В качестве технологического решения была выбрана платформа UiPath, являющаяся мировым лидером в области роботизации бизнес-процессов страховых компаний. «Страховая отрасль находится в лидерах по внедрению программных роботов по всему миру, не является

08.06.2021 IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture

«Леруа Мерлен» внедрила RPA-систему Uipath для поиска расхождений в бухгалтерской отчетности с помощью специалистов IBS. Теперь программные роботы без участия человека обрабатывают около 90% документов компании в системе электрон
06.04.2021 UiPath расскажет о трендах роботизации на конференции CNews «ИТ в промышленности 2021»

ных операций. Разобраться, с какой стороны подойти к цифровизации производства, поможет конференция CNews «ИТ в промышленности 2021», которая пройдет в онлайн-формате 6 апреля 2021 года при поддержке UiPath. Технический евангелист и руководитель направления по развитию компетенций партнеров, UiPath – Николай Кабанов расскажет о самой актуальной теме для тех, кто задумался о внедрении
08.02.2021 GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath

GMCS разработала робота на базе RPA-платформы Uipath для компании «Аскона», вертикально-интегрированного производителя и ритейлера товаров для здорового сна. Автоматизация процесса обработки входящих электронных документов из ЭДО «Диадок»

19.01.2021 «Эфко» доверила рутинные процессы программным роботам Uipath

ГК «Эфко» начала масштабную роботизацию рутинных процессов на базе решений Uipath. Совместно с ИТ-компанией GMCS реализованы три RPA-проекта, что позволило в разы сократить время, которое специалисты вынуждены тратить на однообразную работу. Пилотным проектом стала ро
30.11.2020 Integro Technologies и Uipath заключили партнерское соглашение

Российский системный интегратор Integro Technologies и разработчик платформы для автоматизации роботизированных процессов, Uipath, объявили о начале сотрудничества. В рамках партнерства Integro Technologies будет предлагать на рынке два продуктовых направления вендора: решения в области процессной аналитики (Proces
24.09.2020 GMCS разработала робота для «СОК Сервисный Центр РУС» на базе RPA-платформы UiPath

GMCS разработала робота на базе RPA-платформы UiPath для «СОК Сервисный Центр РУС», российского подразделения финской сервисной компании. «СОК Сервисный Центр РУС» оказывает сервисные услуги (бухгалтерское сопровождение и прочие услуги) ма
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс

смогли оправдать. Первый звонок о том, что технология RPA перевалила пик ожиданий на кривой Gartner Hype Cycle и начала движение вниз, прозвучал в прошлом году, когда один из лидеров рынка, компания UiPath, получив от инвесторов $568 млн, вдруг неожиданно уволила 11% своего персонала. Причин этому можно назвать две. Во-первых, на этом относительно небольшом рынке объемом в 2019 г. всего $1
05.03.2020 Uipath утроил продажи в России и СНГ

Uipath, разработчик RPA-решений, помогающих автоматизировать бизнес-процессы, за 2019 г. увеличил выручку на 315% в России и СНГ по сравнению с 2018 г. «С момента входа Uipath на рынок России и СНГ, 2019 г. был самым успешным с точки зрения роста продаж и операционной прибыли. Более того, по данному показателю мы обогнали подразделения во многих других развиты
26.09.2019 «Газинформсервис» и UiPath заключили партнерское соглашение о развитии безопасных технологий RPA

«Газинформсервис» и UiPath объявили о подписании партнерского соглашения. Основной целью заключенного партнерства является стратегическое продвижение совместных проектов по применению технологий Robotic Process Au
11.02.2019 GMCS и UiPath займутся роботизированной автоматизацией трудоемких задач

GMCS и UiPath заключили соглашение о партнерстве. Компании объединят усилия в области роботизированной автоматизации повторяющихся и трудоемких задач для достижения высокого уровня операционной эффект

Публикаций - 101, упоминаний - 108

UIPath и организации, системы, технологии, персоны:

Газинформсервис - ГИС 272 28
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 28
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 27
МегаФон 8805 27
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 26
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 72 26
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 26
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 26
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 26
BSL - Business Solutions Lab - Бизнес Солюшинс Лаб - BS lab 43 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 195 26
Blue Prism 28 18
8213 15
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 186 15
SAP SE 5277 12
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 11
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 8
Automation Anywhere 10 8
Ростелеком 9701 7
Microsoft Corporation 24625 7
Oracle Corporation 6688 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 7
Максима ГК - GMCS 359 6
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 220 6
Telegram Group 1983 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 232 6
IBM - International Business Machines Corp 9441 5
Крок - Croc 1777 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2039 5
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 5
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 4
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 89 4
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 4
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 333 3
NICE Systems 64 3
ММК Информсервис 51 3
Biocad - Биокад 78 3
Корус Консалтинг ГК 1217 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 30
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 28
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 26
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 26
Транснефть 299 26
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 12
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 11
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
МКБ - Московский кредитный банк 558 11
Лента - Сеть розничной торговли 2080 11
Абсолют Банк 230 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 11
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 10
Ингосстрах СПАО 421 10
Сургутнефтегаз - СНГ 269 10
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 9
Zenden Group - Дом одежды 65 9
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 9
Ингосстрах Инвестиции 19 9
Cersanit - Церсанит Трейд 20 9
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 197 9
SBI Bank - Эс-Би-Ай Банк - ЯР-Банк 30 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 8
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 150 7
Ренессанс Страхование 160 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 6
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 176 6
ПСБ - Промсвязьбанк 851 6
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 121 6
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 15 6
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 20 5
36,6 - аптечная сеть 90 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 19 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 31
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 28
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 27
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 10
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 10
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 9
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 8
Федеральное казначейство России 1772 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 3
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 2
МИК - Московский инновационный кластер 146 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Smart City Lab 9 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 113 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 109 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 10
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
PEX Network - Process Excellence Network 12 2
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Первая СРО Букмекеров - Первая саморегулируемая организация букмекеров 2 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 84
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 74
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 73
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 68
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 64
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 48
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 41
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 40
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 36
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 33
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 31
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 30
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 29
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 29
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 145 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4403 25
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 25
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 20
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12513 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 18
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 18
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3065 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4671 16
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2232 15
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 15
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 14
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 13
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 11
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1941 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6767 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 10
НКТ - Р7-Офис 380 26
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 37 26
IBM Public Cloud 26 26
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 118 26
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 26
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 18
PIX RPA Platform. 75 16
Примо РПА - Primo RPA 31 14
Microsoft Windows 15657 10
Linux OS 9937 9
Microsoft Office 3734 7
CSBI ROOMY bots RPA - Руми 20 7
UiPath RPA - UiPath Robotic Process Automation - Uipath Process Mining 10 7
Oracle Java - язык программирования 3075 6
Softline - Sl Soft - Robin RPA 35 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 5
Sherpa RPA 24 5
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 18 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 303 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 4
Google Android 13994 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 4
Abbyy FlexiCapture 163 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 3
UiPath Studio - Uipath StudioX 3 3
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 12 3
1С:ERP Управление предприятием 550 3
Apple iOS 7809 3
Python - высокоуровневый язык программирования 929 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
PIX BI 52 3
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 2
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 2
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 212 2
Stack Group - Automate 18 2
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 55 2
Росатом Атомбот.Закупки 6 2
ELMA RPA 8 2
Виноградов Артём 28 28
Шадаев Максут 1008 27
Натрусов Артем 284 27
Соловьев Сергей 70 26
Тутаев Михаил 47 26
Касаев Сергей 27 26
Романов Кирилл 31 26
Лазарев Илья 27 26
Матвиенко Нина 28 26
Шпак Василий 223 26
Паршин Максим 316 26
Ушаков Анатолий 41 26
Смирнова Татьяна 33 26
Гваришвили Владимир 26 26
Синельников Александр 27 26
Мингова Валерия 27 26
Тавадзе Марина 28 26
Данилов Михаил 31 26
Спиридонов Иван 26 26
Барилкин Виктор 29 26
Урусов Виктор 127 26
Чаркин Евгений 296 26
Бадалов Андрей 65 26
Агапкин Алексей 39 26
Козак Николай 161 26
Мацыгин Юрий 42 26
Костин Сергей 36 26
Барсуков Сергей 31 26
Казарин Станислав 175 26
Носенко Артем 30 26
Врацкий Андрей 135 26
Коптелов Андрей 109 12
Алешкин Сергей 65 11
Белоусов Максим 108 11
Ульянов Николай 112 11
Петров Михаил 138 10
Сергеев Сергей 138 10
Сотин Денис 205 10
Аксаков Анатолий 155 10
Шипов Савва 101 10
Россия - РФ - Российская федерация 144215 90
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 10
Европа 21767 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 4
Казахстан - Республика 5526 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 3
Испания - Королевство 3706 3
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Канада 4881 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
Япония 13282 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Китай - Тайвань 3984 2
Украина 7608 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 411 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Узбекистан - Республика 1726 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 2
Америка Латинская 1812 2
Европа Восточная 3075 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1732 1
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
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