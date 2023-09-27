UIPath
Компания UiPath – участник рынка роботизированной автоматизации бизнес-процессов (RPA) в России и мире. Роботизированная автоматизация бизнес-процессов (RPA) - это технология, которая позволяет использовать цифровых помощников или программных роботов, которые эмулируют действия пользователей, выполняя рутинную работу, принимают решения на основании формальных правил и могут взаимодействовать с любыми существующими приложениями и ИТ-системами, чтобы выполнять широкий спектр повторяющихся задач. Платформа UiPath представляет собой систему для полной автоматизации предприятий - от поиска процессов и внедрения автоматизации до последующего измерения эффективности роботизации.
Компания UiPath была основана в 2005 году румынскими предпринимателями Даниэлем Динесом и Мариусом Тырке. Компания начала свою деятельность в Бухаресте, Румыния, а затем открыла более 40 офисов по всему миру. Офис в России был открыт в 2018 году, а в 2019 году Светлана Анисимова присоединилась к UiPath в качестве генерального директора в России и странах СНГ. К началу 2021 года более 8500 клиентов в мире и более 150 компаний в России уже выбрали UiPath в качестве корпоративной платформы для роботизированной автоматизации своих бизнес-процессов.
|27.09.2023
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«Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин»
мацевтическая компания, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов. В рамках проекта компания «Первый бит» офис «Спортивная» импортозаместила более 20 программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит». «Акрихин» использовал программных роботов на платформе UiPath с 2020 г., делая ставку на освоение новых циф
|03.08.2023
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«Норникель» вместе с «Первым Битом» импортозаместили программных роботов с UiPath на PIX PRA
Центр компетенций RPA «Норникеля» совместно с командой «Первый Бит» офис Спортивная импортозаместили программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Проект миграции был реализован при поддержке вендора PIX Robotics. В рамках проекта было замещено 102 робота без потери функциональности в бухгалтерии, кадрах, казначействе,
|09.11.2021
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UiPath на CNews Forum поможет компаниям подготовиться к новым вызовам
в CNews Forum 2021: Информационные технологии и представит систему RPA-решений для бизнес-процессов. Артем Виноградов, директор по работе с ключевыми клиентами российского представительства компании UiPath, представит доклад «Как компании подготовиться к новым вызовам: взгляд UiPath». RPA – это технология, которая позволяет настраивать компьютерное программное обеспечение или робота
|13.07.2021
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«Крок» роботизирует бизнес-процессы страховой компании «Югория» на платформе UiPath
лять потенциальные области для роботизации, оценивать эффект от внедрения технологии, а страховым компаниям – быть уверенными в результате». В качестве технологического решения была выбрана платформа UiPath, являющаяся мировым лидером в области роботизации бизнес-процессов страховых компаний. «Страховая отрасль находится в лидерах по внедрению программных роботов по всему миру, не является
|08.06.2021
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IBS роботизировала процесс сверки данных для «Леруа Мерлен» на базе Uipath и Abbyy Flexiсapture
«Леруа Мерлен» внедрила RPA-систему Uipath для поиска расхождений в бухгалтерской отчетности с помощью специалистов IBS. Теперь программные роботы без участия человека обрабатывают около 90% документов компании в системе электрон
|06.04.2021
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UiPath расскажет о трендах роботизации на конференции CNews «ИТ в промышленности 2021»
ных операций. Разобраться, с какой стороны подойти к цифровизации производства, поможет конференция CNews «ИТ в промышленности 2021», которая пройдет в онлайн-формате 6 апреля 2021 года при поддержке UiPath. Технический евангелист и руководитель направления по развитию компетенций партнеров, UiPath – Николай Кабанов расскажет о самой актуальной теме для тех, кто задумался о внедрении
|08.02.2021
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GMCS разработала для «Асконы» робота на базе RPA-платформы Uipath
GMCS разработала робота на базе RPA-платформы Uipath для компании «Аскона», вертикально-интегрированного производителя и ритейлера товаров для здорового сна. Автоматизация процесса обработки входящих электронных документов из ЭДО «Диадок»
|19.01.2021
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«Эфко» доверила рутинные процессы программным роботам Uipath
ГК «Эфко» начала масштабную роботизацию рутинных процессов на базе решений Uipath. Совместно с ИТ-компанией GMCS реализованы три RPA-проекта, что позволило в разы сократить время, которое специалисты вынуждены тратить на однообразную работу. Пилотным проектом стала ро
|30.11.2020
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Integro Technologies и Uipath заключили партнерское соглашение
Российский системный интегратор Integro Technologies и разработчик платформы для автоматизации роботизированных процессов, Uipath, объявили о начале сотрудничества. В рамках партнерства Integro Technologies будет предлагать на рынке два продуктовых направления вендора: решения в области процессной аналитики (Proces
|24.09.2020
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GMCS разработала робота для «СОК Сервисный Центр РУС» на базе RPA-платформы UiPath
GMCS разработала робота на базе RPA-платформы UiPath для «СОК Сервисный Центр РУС», российского подразделения финской сервисной компании. «СОК Сервисный Центр РУС» оказывает сервисные услуги (бухгалтерское сопровождение и прочие услуги) ма
|04.08.2020
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Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс
смогли оправдать. Первый звонок о том, что технология RPA перевалила пик ожиданий на кривой Gartner Hype Cycle и начала движение вниз, прозвучал в прошлом году, когда один из лидеров рынка, компания UiPath, получив от инвесторов $568 млн, вдруг неожиданно уволила 11% своего персонала. Причин этому можно назвать две. Во-первых, на этом относительно небольшом рынке объемом в 2019 г. всего $1
|05.03.2020
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Uipath утроил продажи в России и СНГ
Uipath, разработчик RPA-решений, помогающих автоматизировать бизнес-процессы, за 2019 г. увеличил выручку на 315% в России и СНГ по сравнению с 2018 г. «С момента входа Uipath на рынок России и СНГ, 2019 г. был самым успешным с точки зрения роста продаж и операционной прибыли. Более того, по данному показателю мы обогнали подразделения во многих других развиты
|26.09.2019
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«Газинформсервис» и UiPath заключили партнерское соглашение о развитии безопасных технологий RPA
«Газинформсервис» и UiPath объявили о подписании партнерского соглашения. Основной целью заключенного партнерства является стратегическое продвижение совместных проектов по применению технологий Robotic Process Au
|11.02.2019
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GMCS и UiPath займутся роботизированной автоматизацией трудоемких задач
GMCS и UiPath заключили соглашение о партнерстве. Компании объединят усилия в области роботизированной автоматизации повторяющихся и трудоемких задач для достижения высокого уровня операционной эффект
UIPath и организации, системы, технологии, персоны:
|Виноградов Артём 28 28
|Шадаев Максут 1008 27
|Натрусов Артем 284 27
|Соловьев Сергей 70 26
|Тутаев Михаил 47 26
|Касаев Сергей 27 26
|Романов Кирилл 31 26
|Лазарев Илья 27 26
|Матвиенко Нина 28 26
|Шпак Василий 223 26
|Паршин Максим 316 26
|Ушаков Анатолий 41 26
|Смирнова Татьяна 33 26
|Гваришвили Владимир 26 26
|Синельников Александр 27 26
|Мингова Валерия 27 26
|Тавадзе Марина 28 26
|Данилов Михаил 31 26
|Спиридонов Иван 26 26
|Барилкин Виктор 29 26
|Урусов Виктор 127 26
|Чаркин Евгений 296 26
|Бадалов Андрей 65 26
|Агапкин Алексей 39 26
|Козак Николай 161 26
|Мацыгин Юрий 42 26
|Костин Сергей 36 26
|Барсуков Сергей 31 26
|Казарин Станислав 175 26
|Носенко Артем 30 26
|Врацкий Андрей 135 26
|Коптелов Андрей 109 12
|Алешкин Сергей 65 11
|Белоусов Максим 108 11
|Ульянов Николай 112 11
|Петров Михаил 138 10
|Сергеев Сергей 138 10
|Сотин Денис 205 10
|Аксаков Анатолий 155 10
|Шипов Савва 101 10
|CNews ИТ в промышленности 5 2
|Комсомольская правда ИД 67 1
|Dow Jones - MarketWatch 311 1
|The Economist 45 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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