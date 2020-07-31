Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс

Ажиотаж, возникший вокруг автоматизации бизнес-процессов с помощью программных роботов (RPA, Robotic Process Automation) несколько лет назад, похоже, пошел на спад. Тем не менее, этому рынку все равно пророчат быстрый рост. Особенно, если RPA-системы смогут преодолеть трудности, возникающие при росте сложности возлагаемых на них задач.

Пик на кривой пройдя до половины

На технологии RPA возлагались большие надежды, не все из которых программные роботы смогли оправдать. Первый звонок о том, что технология RPA перевалила пик ожиданий на кривой Gartner Hype Cycle и начала движение вниз, прозвучал в прошлом году, когда один из лидеров рынка, компания UiPath, получив от инвесторов $568 млн, вдруг неожиданно уволила 11% своего персонала.

Причин этому можно назвать две. Во-первых, на этом относительно небольшом рынке объемом в 2019 г. всего $1,3 млрд (по оценке Gartner) или $1,6 млрд (данные MarketWatch) действуют более 70 поставщиков. Для сравнения: рынок ERP-систем составляет около $50 млрд и там гораздо меньше действующих лиц.

При этом технология RPA имеет довольно узкую область применения, а порог входа на рынок с собственными разработками довольно низок. Так что, неудивительно, что все продукты становятся похожими друг на друга и конкуренция возрастает.

Другая важная причина — пришло время масштабировать запущенные ранее пилотные проекты, и судя по тону публикаций, все идет не так гладко, как обещали маркетологи.

Кто есть кто

Из упоминавшихся 70 компаний где-то десяток попадает во все списки лидеров, составляемые аналитиками. Прошлогодние списки лидеров по версии Gartner и Forrester, с которыми можно ознакомиться тут, «в главном» отличались друг от друга незначительно. В этом году аналитики Gartner решили поднять планку требований по жизнеспособности продуктов, их актуальности, динамике роста, доходов и т. д. В результате многие компании поменяли свои позиции, появились три новых игрока из числа тяжеловесов мира ИТ — Microsoft, SAP и Samsung SDS. Первые две компании попали в квадрант благодаря удачным покупкам, а Samsung — с собственным продуктом Brity RPA.

Лидеры рынка RPA по версии Gartner

Источник: Gartner, 2020

Для получения «второго мнения» о рынке можно посмотреть также «гартнероподобный» квадрант аналитической компании G2. Он основан на отзывах полученных от сообщества пользователей, данных, собранных из онлайн-источников и социальных сетей.

Лидеры рынка RPA по версии G2

Источник: G2, 2020

Лидеры, как обычно — Automation Anywhere, Blue Prism и UiPath. Главными конкурентами названы Automate, ElectroNeek (компания с российскими корнями), Intellibot, Laserfiche, Nintex и Softomotive. Datamatics и Pega Platform попали в разряд претендентов, а IBM и WorkFusion — в нишевые игроки.

Размер имеет значение

Изначально RPA задумывались как средства «малой механизации» для облегчения рутинного труда белых воротничков — подобно тому, как у рабочих есть перфораторы и шуруповерты. С их помощью можно сделать ремонт в квартире, однако высотный дом одним этим инструментом не построишь, тут нужна более серьезная техника.

Аналогичная ситуация и с применением RPA — с помощью программных роботов можно решить задачи по передаче данных между приложениями, но взгляд на эту технологию как на исчерпывающее решение был бы ошибочным. Тем не менее, благодаря хайпу, многие клиенты все еще возлагают на роботов несбыточные надежды.

Что приводит к соответствующим последствиям. Опрос Deloitte среди 400 крупнейших компаний, показал, что 63% организаций не выполнили в срок проекты RPA. Для тех, кому это удалось, срок возврата инвестиций оказался более длительным, чем ожидалось. В исследовании EY также говорится, что 30–50% проектов по внедрению программных роботов терпят неудачу.

Чаще всего это связано с тем, что заказчики применяют RPA-системы не по назначению, пытаясь с ее помощью решить все задачи интеграции.

Дает себя знать и эффект масштаба — «массовые внедрения» RPA буксуют, по данным Forrester более половины заказчиков используют меньше 10 роботов; а у 70% — менее чем 50 роботов.

Но самая большая проблема сегодня заключается в том, что у многих компаний некоторые процессы функционируют точно так же, как 20-30-40 лет назад.

В такой ситуации ставка на RPA может оказать медвежью услугу — вместо того, чтобы трансформировать бизнес-процессы, предприятия подпирают программными «костылями» неправильно выстроенные, что в конечном счете приводит к проблемам на новом уровне, когда выясняется, что быстрая работа «плохого» процесса состояние дел не улучшает.

Означает ли это, что рынок RPA — это очередной пузырь, готовый вот-вот лопнуть? Отнюдь. Просто пора посмотреть на эту технологию без розовых очков.

То, что отношение заказчиков к средствам роботизации процессов становится более прагматичным, не обязательно должно отразиться негативно на финансовых показателях — рынок RPA остается одним из самых быстрорастущих, по оценке MarketWatch к 2026 году он достигнет $11,59 млрд с показателем среднегодового роста в прогнозируемый период — 32,58%.

Как вы лодку назовете…

Появление RPA-продуктов в начале нулевых годов прошло практически незамеченным, интерес к ним пробудился лишь недавно в связи с ростом спроса на быструю интеграцию приложений, хотя бы на уровне передачи данных между ними. И надо сказать, RPA очень повезло с названием. Потому что, благодаря повальному увлечению робототехникой, слово «robotic» звучало очень интригующе и весьма способствовало хайпу.

На самом деле «настоящих» роботов в RPA-решениях и близко нет, «роботами» здесь метафорически называют программных агентов, которые имитируют действия пользователя, наподобие макросов в офисных пакетах. Однако, в отличие от макросов, роботы умеют работать не только в тех приложениях, где они были созданы. Например, они могут переносить данные из таблицы Excel в форму заказа ERP-системы.

В основе RPA лежит простая идея: робот следит за тем, что человек делает на компьютере, запоминает, а затем воспроизводит. Чтобы узнать, что в данный момент отображается у пользователя на экране, есть несколько способов. Проще всего с сайтами и веб-приложениями — тут достаточно разобрать HTML-код страницы. Для популярных программ, таких как Microsoft Office, есть специальные надстройки, а если встретится унаследованное приложение, не имеющее ни API, ни документации, то робот перехватывает изображение с экрана, распознает его и таким образом «поймет», какая форма сейчас открыта.

Именно это свойство RPA быстро решать задачи, которые раньше требовали ручного труда десятков сотрудников или занимали месяцы работы программистов, и привлекло бизнес — роботизация обеспечивает высокий показатель возврата инвестиций. Например, Automation Anywhere, один из лидеров рынка, заявил о достигнутом одним из ее заказчиков ROI в 262% за 12 месяцев. Экономический эффект от проекта был оценен в $13,2 млн, а затраты составили около $3,6 млн — $713 тыс. за лицензии и $2,9 млн на работы по интеграции RPA в корпоративные системы.

К заявлениям вендоров, конечно, надо относиться с некоторой долей скептицизма, однако возможность заменить человеческий труд на работу программных модулей, по-прежнему, крайне привлекательна во всех сферах деятельности.

Слияния и инвестиции

Лучшее подтверждение тому, что потенциал рынка RPA далеко не исчерпан — объем инвестиций в него и активность в сфере слияний и поглощений.

Ветераны рынка RPA, UiPath, Automation Anywhere и Blue Prism, лидирующие теперь во всех обзорах, довольно долго ждали своего звездного часа. Лишь недавно инвесторы поверили в их идею и деньги полились рекой: совокупный объем инвестиций в эти компании за два минувших года и половину нынешнего превысил $2,2 млрд.

Из последних траншей можно упомянуть, что Automation Anywhere привлекла в ноябре 2019 года $290 млн, Blue Prism в самый разгар пандемии коронавируса в апреле 2020 г. получила от инвесторов £100 млн ($124 млн), а в начале июля — UiPath ($225 млн). Эти три компании стали «единорогами» рынка RPA, их капитализация превысила $1млрд.

Лидеры рынка RPA





UiPath Automation Anywhere Blue Prism Год основания 2005 2003 2001 Количество сотрудников, тыс. 2,7 2,8 1 Рыночная стоимость ($млрд) 7 6,8 1,24 Выручка в 2019, ($млн) 300 н/д 125 Кол-во клиентов в 2019 г. (тыс.) 2,7 3,1 1,8 Объем инвестиций (на июль 2020), $млрд 1,2 0,84 0,18

CNews Analytics по материалам открытых источников, 2020

ИТ-гиганты тоже почуяли запах денег и начали охоту на независимых разработчиков средств роботизации процессов. Сначала, в 2016 г., Pega купила Open Span, в 2018 г. SAP поглотила Contextor, годом позже Nintex — EnableSoft. В этом году сделки пошли кучно: в январе Appian сообщила о поглощении Jidoka, в мае Microsoft получила Softomotive, а в июле IBM сообщила, что приобретет бразильскую компанию WDG Automation. Если так пойдет и дальше, RPA как отдельный рыночный сегмент может исчезнуть, став всего лишь частью «больших» корпоративных решений.

Лидеры RPA-рынка тоже не теряют время и поглощают другие компании, наращивая свою технологическую мощь, чтобы поднять величину чека, когда они получат предложение о покупке. То, что это произойдет, почти не вызывает сомнения, потому что RPA, все-таки, всего лишь один кирпичик в здании интеграции, а не самодостаточное решение. Так, Blue Prism приобрела Thoughtonomy, известную своим облачным механизмом искусственного интеллекта, который предоставляет решения на основе RPA на платформе SaaS, по оценкам, за $100 млн. Automation Anywhere купила Klevops, французскую компанию, специализирующуюся на автоматизированной эксплуатации RPA, а UiPath включила в свой портфель нидерландскую компанию ProcessGold и эстонскую StepShot, чтобы добавить возможности обнаружения и документирования процессов.

В совокупности эти сделки есть отражение тренда на повышение интеллектуальной составляющей в RPA, поскольку системы из простых роботов, механически выполняющих рутинные операции, не поддаются масштабированию, что сдерживает развитие рынка.

Если разработчики решат проблему масштабирования, то вторая волна интереса к RPA неизбежна. Возможно, это будут уже немного другие «программные роботы», снабженные, в той или иной мере, искусственным интеллектом, позволяющим им самостоятельно перенастраиваться при изменении интерфейсов программ, с которыми они работают. «Сращивание» RPA с другими программными средствами в Gartner назвали термином «гиперавтоматизация», которую включили под первым номером в список 10 важнейших ИТ-тенденций 2020 г.