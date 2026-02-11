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Selectel Stack Group Automate

Automate – это платформа управления виртуальной инфраструктурой в режиме реального времени различными гипервизорами, с возможностью расширения для управления гипервизорами отечественной разработки. Он позволяет конфигурировать виртуальные машины, управлять виртуальными сетями, разграничивать права доступа, использовать поиск, получать отчеты, аналитику и финансовую информацию, а также имеет другой функционал.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.02.2026 Уходит в отставку гендиректор Boston Dynamics, сделавший компанию великой 1
12.04.2024 CloudMTS первым из российских облачных провайдеров запустил платформу роботизации по модели RPA-as-a-Service. Исследование 1
28.09.2023 M1Cloud усовершенствовал собственный сервис управления облаком Automate 1
08.06.2023 Сисадмины обречены. В ближайшее время их ждет профессиональная смерть 1
05.12.2022 Итоги года: PIX Robotics выполняет крупнейший в Европе проект миграции RPA 1
28.02.2022 Varonis обнаружила уязвимость Power Automate в Microsoft 365 1
15.06.2021 Softline обеспечила ISAS решением на базе сервисов Microsoft Azure и служб Powerplaform 1
29.03.2021 От трендов рынка до подготовки к проекту — рассказываем о внедрении современной ERP 1
18.03.2021 Из стандартных приложений Windows выбросят легендарный «Блокнот», который был там с самой первой версии 1
03.03.2021 Microsoft бесплатно раздает ПО для автоматизации унылой работы без навыков программирования 1
12.08.2020 M1Cloud представил сервис Hybrid Infrastructure для крупного и среднего бизнеса 1
04.08.2020 Программные роботы немного разочаровали, но у них есть второй шанс 1
31.01.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud представил итоги 2019 года 1
16.10.2019 Сергей Щербинин, директор по развитию ИТ УБРиР в интервью CNews — о роли CDTO в банке 1
10.04.2019 Wectech разместила информационные системы в облаке M1Cloud 1
12.09.2018 «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» разместила информационные системы в защищенном облаке M1Cloud 1
23.07.2018 Компания «Инносети» размещает ИС в облаке M1Cloud 1
12.04.2018 «Вирту Системс» размещает информационные системы в облаке M1Cloud 1
15.09.2017 Stack Group представила облачные сервисы для ИТ-разработчиков (ISV) 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Selectel и организации, системы, технологии, персоны:

Selectel - Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 193 9
Microsoft Corporation 25842 8
SAP SE 5625 4
Automation Anywhere 17 3
Blue Prism 33 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 740 3
UIPath 119 3
electroNeek Robotics 9 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 149 2
Wectech - Вектек 2 2
Laserfiche 3 2
Broadcom - VMware 2621 2
Microsoft Corporation - GitHub 1092 2
Газинформсервис - ГИС 510 1
Mobile Park - Мобайл Парк 5 1
Virtu Systems - Вирту Системс 5 1
SAP Contextor 3 1
Varonis Systems 42 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 225 1
Varton - Вартон ТПК - Gauss 54 1
StormWall - Сторм системс 156 1
Appian Corporation - Appian Communications 12 1
Flant - Флант 225 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 31 1
FirstVDS - ИОТ 25 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics 47 1
Alibaba Group - AliCloud - Alibaba Cloud - Alibaba Cloud Computing - Cloud Intelligence Group 65 1
Multifactor - Мультифактор 138 1
Trivio - Тривио 11 1
Инносети - Innoseti 21 1
RiskGap 2 1
RuVDS - МТ Финанс 111 1
Nintex 14 1
Samsung Electronics 11121 1
Alibaba Group 480 1
Yandex - Яндекс 9324 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 1
Veeam Software 345 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 665 1
IBM - International Business Machines Corp 9717 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 626 2
Акрихин ХФК - Фармацевтическая компания 50 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 1
Велесстрой СМУ 13 1
Буарон 3 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1805 1
Актион ГК 20 1
Brixo - Бриксо 4 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 547 1
Hyundai Motor Company 439 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 957 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 150 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 256 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 184 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 126 1
SoftBank Group 286 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 150 1
Фаберлик - Faberlic 116 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5789 2
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 390 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2360 1
Федеральное казначейство России 1953 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36600 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7558 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1545 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26195 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14089 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6570 3
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1160 3
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1912 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2345 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5308 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12384 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3384 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9630 3
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3262 3
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1943 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 507 2
RPA - Hyperautomation - Гиперавтоматизация - совокупность средств машинного обучения 67 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2536 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4676 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 2
Application store - магазин приложений 1481 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35574 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18216 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28489 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7292 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6666 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10279 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5711 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7904 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6402 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12970 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1223 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3241 1
Selectel - Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 175 9
Microsoft Power Automate - Microsoft Flow - Microsoft BPM 29 7
Microsoft Power Platform - Microsoft Power Apps - Softomotive 46 5
Microsoft Azure 1530 5
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 244 4
Microsoft Windows 16974 3
Microsoft Dynamics 365 148 3
PIX Robotics - PIX RPA Platform 99 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 2
Microsoft Windows 10 1952 2
Microsoft Office 4208 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 788 2
Microsoft Teams - MS Teams 672 2
Microsoft Office 365 1050 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 2
Microsoft Notepad (Блокнот) 305 1
Microsoft Fluent Design 15 1
Cloudian Hyperstore 3 1
Microsoft Azure Storage - Microsoft Azure Blob storage - Microsoft Azure StorSimple - Microsoft Azure Archive Storage - Microsoft Azure File Storage 34 1
SAP iRPA - SAP Intelligent Robotic Process Automation 15 1
Broadcom - VMware vCloud Suite 101 1
Broadcom - VMware vCenter - VMware VirtualCenter 209 1
Примо РПА - Primo RPA 52 1
MONQ AIOps-платформа 28 1
Microsoft Windows Action Center - Центр уведомлений 15 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 49 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  391 1
Microsoft Paint 3D 13 1
Microsoft AppSource 11 1
Microsoft Power Fx - язык программирования 5 1
Microsoft Viva 9 1
Hyundai Motor Company - Boston Dynamics - BigDog - AlphaDog 28 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 203 1
Росатом - Гринатом - Атом.РИТА - Роботизированный Интеллектуальный Технологичный Ассистент 24 1
PIX Robotics - PIX BI - PIX Self-service 78 1
PIX Robotics - PIX Process Management - PIX PM - PIX Process Studio - PIX Process Mining - PIX Процессы - PIX Процессная студия - PIX Аналитик процессов 50 1
FreePik 1874 1
МТС Cloud - CloudMTS RPA 2 1
Pega Platform 10 1
PIX Robotics - PIX Переходник 8 1
Горохов Евгений 41 4
Данильянц Алексей 22 3
Лебедев Владимир 94 2
Соловьев Дмитрий 84 2
Миронов Алексей 8 1
Ложкин Сергей 50 1
Попов Илья 4 1
Вислоцкий Илья 9 1
Игнаткин Алексей 2 1
Романов Александр 16 1
Овчинников Василий 21 1
Gillen Al - Гиллен Эл 3 1
Noel Nicholas - Ноэл Николас 1 1
Щербинин Сергей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 167709 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 3
Европа 25014 2
Казахстан - Республика 6088 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13852 1
Россия - УФО - Свердловская область 1989 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4521 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3364 1
Франция - Французская Республика 8194 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1946 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16256 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5788 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12399 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2792 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6655 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8301 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8545 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11888 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4023 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27531 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3076 2
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1390 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6218 1
Экономический эффект 1378 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 970 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2762 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3612 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4814 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3413 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7568 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18313 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3062 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7516 1
Аренда 2715 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1154 1
Аудит - аудиторский услуги 1277 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3527 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 809 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1900 1
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3883 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - White-collar worker - Белый воротничок 58 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6659 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7906 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 541 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1782 1
The Verge - Издание 621 2
Dow Jones - MarketWatch 334 1
The Register - The Register Hardware 1794 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 1
Gartner - Гартнер 3669 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
IDC - International Data Corporation 4998 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8657 1
Forrester Research 836 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 2
PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
Microsoft Build - конференция 39 1
Microsoft Ignite 44 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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