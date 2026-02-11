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Selectel Stack Group Automate
Automate – это платформа управления виртуальной инфраструктурой в режиме реального времени различными гипервизорами, с возможностью расширения для управления гипервизорами отечественной разработки. Он позволяет конфигурировать виртуальные машины, управлять виртуальными сетями, разграничивать права доступа, использовать поиск, получать отчеты, аналитику и финансовую информацию, а также имеет другой функционал.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Selectel и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1529 1
|Горохов Евгений 41 4
|Данильянц Алексей 22 3
|Лебедев Владимир 94 2
|Соловьев Дмитрий 84 2
|Миронов Алексей 8 1
|Ложкин Сергей 50 1
|Попов Илья 4 1
|Вислоцкий Илья 9 1
|Игнаткин Алексей 2 1
|Романов Александр 16 1
|Овчинников Василий 21 1
|Gillen Al - Гиллен Эл 3 1
|Noel Nicholas - Ноэл Николас 1 1
|Щербинин Сергей 13 1
|The Verge - Издание 621 2
|Dow Jones - MarketWatch 334 1
|The Register - The Register Hardware 1794 1
|TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1319 1
|Gartner - Гартнер 3669 2
|Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 1
|IDC - International Data Corporation 4998 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8657 1
|Forrester Research 836 1
|MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1006 2
|PIX Robotics - PIX Academy - PIX Академия 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
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