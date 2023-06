Сисадмины обречены. В ближайшее время их ждет профессиональная смерть

Компании почти перестали нуждаться в системных администраторах, предпочитая отказываться от своей инфраструктуры в пользу облаков. Некоторые даже Windows запускают на удаленных серверах. Как следствие, в ближайшие пять лет число сисадминов будет сокращаться на 7,8% ежегодно. Чтобы они могли остаться в ИТ-сфере, им придется развивать новые навыки, например, учиться программировать.

Вымирающий вид

Системные администраторы как один из видов ИТ-специалистов в самом скором будущем начнут постепенно исчезать. Не самые оптимистичные прогнозы относительно этой некогда очень востребованной профессии сделала аналитическая компания IDC в своем исследовании Worldwide xOps Census and Forecast 2022-2027, датированном маем 2023 г.

Согласно этому документу, эксперты IDC относят системных администраторов к ИТ-специалистам широкого профиля. «ИТ-специалисты, занимающие наиболее чисто операционные должности, сталкиваются с необходимостью перехода на более технические или узкоспециализированные посты, которые очень часто могут требовать определенный уровень навыков в разработке программного обеспечения», – говорится в исследовании IDC.

Также постепенно становятся ненужными многие задачи, которые выполняет современный системный администратор в компании. Различные фирмы все чаще отказываются от собственной ИТ-инфраструктуры в пользу облачных сервисов – доходит до того, что некоторые компании закупают тонкие клиенты вместо полноценных компьютеров и работают в Windows, загруженной в облаке. Такой сервис с недавних пор предоставляет Microsoft.

Новые возможности для сисадминов

По прогнозам IDC, число базовых ИТ-задач широкого спектра, которые выполняет системный администратор, в период с 2022 по 2027 гг. будет сокращаться в среднем на 8,2% в год. Это неизбежно повлечет за собой и сокращение количества самих системных администраторов – их будет становиться меньше в среднем на 7,8% каждый год.

В итоге сисадминам, желающим остаться в ИТ и не уходить в совершенно новую для него отрасль, все же придется обучиться чему-нибудь новому. Например, облачные сервисы, отнимающие у них работу, постоянно нуждаются DevOps-специалистах, указано в документе IDC.

Также авторы исследования уверены, что в ближайшие пять лет резко вырастет количество рабочих мест для специалистов в так называемой сфере MLOps. К этой категории эксперты IDC относят ИТ-шников, занимающихся «упрощением и автоматизацией всего жизненного цикла машинного обучения» (streamline and automate the entire machine learning life cycle). По их подсчетам, количество рабочих мест здесь подскочит на 20,1% за пять лет.

В исследовании также говорится, что за отчетный период в мире на 17,9% вырастет спрос на DataOps-специалистов. Как пишет The Register, под этим термином в IDC подразумевают «использование комбинации технологий и методов с упором на качество для согласованной и непрерывной доставки важных данных, сочетая интегрированные и ориентированные на процессы взгляды на данные с автоматизацией и методами, аналогичными гибкой разработке программного обеспечения» (using a combination of technologies and methods with a focus on quality for consistent and continuous delivery of data value, combining integrated and process-oriented perspectives on data with automation and methods analogous to agile software engineering). Согласно этим описаниям, и MLDev, и DataOps – это действительно очень узкоспециализированные сферы деятельности.

Облако – друг или враг?

По словам вице-президента IDC по разработке программного обеспечения и открытому коду Эла Гиллена (Al Gillen) и по совместительству соавтора исследования, нельзя сказать, что исчезающая необходимость в системных администраторах является внезапным явлением. Он считает, что это было вполне предсказуемо, тем более нечто подобное уже происходило, и притом относительно недавно.

«Согласно статистике, сейчас имеют место быть драматические изменения в глобальном составе ИТ-персонала, которые происходят раз в поколение», – сказал Гиллен. В качестве примера он привел события, разворачивавшиеся в ИТ-мире в 1997-2022 гг., когда интернет вдруг начал настолько стремительно развиваться, что многие ИТ-компании экстренно ринулись набирать в свой штат веб-разработчиков и «сетевых экспертов» (networking experts).

Эл Гиллен подчеркнул, что из-за очень быстро растущих облачных сервисов ситуация с трансформацией мире ИТ-кадров снова повторяется. «Более широкое распространение облачных вычислений приводит сегодня к аналогичным изменениям в ИТ-командах, поддерживающих эту современную модель развертывания», – отметил он.

Гиллен добавил также, что нынешние изменения приводят к росту количества так называемых гибридных должностей, когда вчерашний специалист, просто следивший за работоспособностью ИТ-инфраструктуры компании, теперь вынужден еще и писать программное обеспечение. Как пишет The Register, системным администраторам в нынешней ситуации теперь просто необходимо освежить навыки программирования, потому что рано или поздно от их уровня может начать зависеть их работа.