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Web development Веб-разработка

Web development - Веб-разработка


13.05.2014 «Яндекс.Деньги» организуют в Санкт-Петербурге школу для веб-разработчиков
10.04.2014 Профессиональная конференция веб-разработчиков РИТ++ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
27.03.2013 В Санкт-Петербурге состоится конференция по HighLoad веб-разработке
14.01.2013 Новая платформа для веб-разработчиков от Ericsson превращает любое подключенное к сети устройство в средство коммуникации
26.11.2012 InSales.ru объявил конкурс для веб-разработчиков с призовым фондом 1 млн руб.
09.10.2012 Apple, Google, Facebook и Microsoft объединились ради веб-разработчиков
05.10.2012 13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web}
29.06.2012 Технопарк: тренировка на "кошках" для веб-разработчиков
07.10.2011 «Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков»: нас атакуют рейдеры
24.06.2009 Google научит веб-разработчиков ускорять сайты и приложения
23.04.2009 В Москве состоялась конференция для веб-разработчиков и дизайнеров ReMIX09
09.04.2009 В Москве состоится конференция для веб-разработчиков и дизайнеров ReMIX09
20.03.2009 Microsoft анонсировала новые технологии для веб-разработчиков
19.09.2002 Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов

Публикаций - 220, упоминаний - 245

Web development упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23395 47
Google LLC 10865 24
1С-Битрикс - Bitrix 497 13
Meta Platforms - Facebook 4332 12
6927 11
Apple Inc 11103 10
Yandex - Яндекс 5551 10
Adobe Systems 1496 9
VK - Mail.ru Group 3185 9
Accenture plc 615 8
Twitter 2686 7
IBM - International Business Machines Corp 9167 5
Программный продукт ГК 58 5
Opera Software 331 5
Oracle Corporation 6271 5
Amazon Inc - Amazon.com 2777 4
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 505 4
NetCAT - НетКэт 39 4
SAP SE 4833 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 4
GitHub 536 3
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6204 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Сбер - Цифровая Платформа 410 3
Citrix Systems 776 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 2
Крок - Croc 1683 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 702 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 2
Salesforce.com 379 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 799 2
HP Inc. 5500 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 2
Softline - Софтлайн 2032 2
SkillFactory - Скилфэктори 21 2
SoftServe 13 2
Cisco Systems 4858 2
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
Yahoo! 3687 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 163 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 6
HeadHunter Group - HH Group 281 4
Россети Ленэнерго 2327 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 335 3
Vimeo - Видеохостинг 66 2
Runa Capital 156 2
Walt Disney Company 570 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 5 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 108 2
UniCredit - ЮниКредит Банк 226 1
Лесные дали - пансионат 19 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - венчурный фонд 31 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 49 1
Hays - Хейз Спешиалист Рекрутмент - рекрутинговое агентство 9 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
Студия Артемия Лебедева 89 1
Sony Pictures Entertainment 138 1
Uber 300 1
BMW Motorrad 2 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 34 1
ИСК - Ижевская строительная компания 5 1
Altos Ventures 3 1
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 1
Слобода 15 1
Intouch Insurance - Интач Страхование 32 1
Возрождение - Коммерческий банк 326 1
НСПК - Национальная система платежных карт 604 1
BMW Group 409 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 166 1
LinkedIn 579 1
Tesla Motors 336 1
McDonald’s - Макдоналдс 193 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 535 1
АльфаСтрахование СГ 267 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 1
Equifax - Американское бюро кредитных историй 31 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 439 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 100 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа 32 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 6
Правительство Москвы 1965 4
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 309 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 1
МВД РФ РУВД - Районное управление внутренних дел - МВД РФ РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД - Отделы МВД России 114 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы 36 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 70 1
Россия-страна возможностей АНО 13 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 328 1
World Bank Group - Всемирный банк 297 1
ЦБ РФ ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 80 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 246 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 225 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 243 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
Linux Foundation 173 1
ASF - Apache Software Foundation 103 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 102
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 31
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 16826 27
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 24
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Microsoft Edge - браузер 1926 15
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Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 231 5
ЭОС Дело СЭД 202 5
Drupal - CMS-система 77 4
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1559 4
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 103 4
Apple iPad 3726 4
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Google Chromium Authors - Chromium - браузер 198 4
Apple Mac - Apple Macintosh 2844 4
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Рыжиков Сергей 110 3
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Демидов Михаил 133 2
Плуготаренко Сергей 65 2
Синицкий Руслан 9 2
Морейнис Аркадий 17 2
Борзов Максим 2 2
Трубникова Татьяна 10 2
Владимирская Алена 22 2
Чернышенко Дмитрий 412 2
Зенкин Денис 262 1
Богомаз Оксана 3 1
Сергеев Ярослав 4 1
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Steen Birger - Стен Биргер 72 1
Самойленко Максим 65 1
Сафрыгин Егор 16 1
Шмулевич Марк 88 1
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Бахтиаров Алексей 21 1
Аксенов Андрей 22 1
Клименко Алексей 12 1
Бетсис Павел 99 1
Горшенин Василий 5 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 26 1
Изосимов Александр 193 1
Уразов Роберт 5 1
Пацай Александр 7 1
Белоусов Сергей 234 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 995 2
Италия - Итальянская Республика 4211 2
США - Массачусетс 469 2
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Россия - ЮФО - Севастополь 490 2
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Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 246 1
США - Лос-Анджелес 742 1
Катар 147 1
Сербия - Республика 303 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2865 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2278 1
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ для операторов связи 9 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 20 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 14
РАН - Российская академия наук 1790 4
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 68 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 278 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 685 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 64 2
МЭИ - Московский энергетический институт 89 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 60 1
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 10 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 6 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ 25 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 43 1
ИРИ - Институт развития интернета 110 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 120 1
Электронное государство XXI века 32 5
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 3
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2041 3
GeekBrains 76 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 28 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 168 1
Worldskills - Ворлдскиллс 102 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 1
РИФ - Российский Интернет Форум 56 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 212 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 9 1
HTML5 Camp 3 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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