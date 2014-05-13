Индексная книга CNews*
Web development Веб-разработка
Публикаций - 220, упоминаний - 245
Web development упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 29 9
|Ложечкин Александр 31 7
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 4
|Гришин Дмитрий 190 3
|Магдануров Гайдар 21 3
|Рыжиков Сергей 110 3
|Жуков Михаил 36 2
|Демидов Михаил 133 2
|Плуготаренко Сергей 65 2
|Синицкий Руслан 9 2
|Морейнис Аркадий 17 2
|Борзов Максим 2 2
|Трубникова Татьяна 10 2
|Владимирская Алена 22 2
|Чернышенко Дмитрий 412 2
|Зенкин Денис 262 1
|Богомаз Оксана 3 1
|Сергеев Ярослав 4 1
|Паламарчук Ярослав 1 1
|Steen Birger - Стен Биргер 72 1
|Самойленко Максим 65 1
|Сафрыгин Егор 16 1
|Шмулевич Марк 88 1
|Алексеев Алексей 9 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Аксенов Андрей 22 1
|Клименко Алексей 12 1
|Бетсис Павел 99 1
|Горшенин Василий 5 1
|LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 26 1
|Изосимов Александр 193 1
|Уразов Роберт 5 1
|Пацай Александр 7 1
|Белоусов Сергей 234 1
|Демидовский Дмитрий 1 1
|Федотовская Екатерина 2 1
|Чехов Антон 7 1
|Гичун Виктор 4 1
|MacMillan Andy - МакМиллан Энди 5 1
|Шеховцов Максим 5 1
|CMS Magazine 19 5
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1179 5
|ComputerWorld 146 3
|Wikipedia - Википедия 439 2
|WapStart 42 2
|Tom’s Hardware 166 1
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1244 1
|The Register 1388 1
|КиноПоиск - портал о кино 155 1
|Ars Technica 375 1
|Rusbase 15 1
|TechRadar 88 1
|Sports.ru 21 1
|91Mobiles 1685 1
|Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 1
|Reddit 238 1
|CNews - Soft.CNews 30 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.