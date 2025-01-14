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Web development Веб-разработка
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|14.01.2025
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Российский digital-интегратор ADV/web-engineering вошел в состав компании «Первый Бит»
Российская компаний ADV/web-engineering, присоединилась к интегратору эффективных ИТ-решений «Первый Бит». Объединение поможет компании «Первый Бит» занять ведущее положение на рынке создания многосоставных интернет-п
|29.03.2024
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SpaceWeb отмечает рост перехода веб-разработчиков на Ubuntu
иентской базы. Так лидером по росту за год стала Ubuntu 22, спрос на эту операционную систему среди веб-разработчиков увеличился на 348%. Остальные ОС также показали положительную динамику: Deb
|04.12.2023
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Google сильно ускорит браузер Chrome, но опасно ограничит веб-разработчиков
ватель может вернуться к просмотру ранее закрытой страницы при помощи нажатия кнопки «Назад» практически моментально. Фото: Митчелл Луо на Unsplash Google значительно ускорит Chrome, опасно ограничив веб-разработчиков Поддержка BFCache реализована в таких браузерах как Firefox и Safari, как в их мобильных, так и десктопных версиях. В Chrome в экспериментальном режиме технология заработала,
|06.12.2022
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«Лаборатория Касперского»: наиболее востребованными ИТ-специалистами у злоумышленников оказались веб-разработчики
о себе. Разработчики. Таких ИТ-специалистов в даркнете ищут чаще всего (61% объявлений). Они же возглавили список самых оплачиваемых. Наиболее востребованная специализация в сфере программирования — веб-разработка. На неё пришлось 60% от всех объявлений по поиску программистов. В нелегальном поле такие люди занимаются в том числе созданием фишинговых страниц. Также они могут привлекаться д
|07.09.2021
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Современная веб-разработка: тренды и технологии Игоря Колпина
к рынка дает толчок прогрессу всей отрасли в регионе. Современные типы и инструменты веб-разработки Веб-разработка — это обширная и динамично развивающаяся область, включающая в себя создание в
|13.05.2014
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«Яндекс.Деньги» организуют в Санкт-Петербурге школу для веб-разработчиков
SL». Успешные кандидаты получат тестовое задание, по результатам которого будут зачислены на курс. «Веб-разработке можно научиться только на практике, поэтому мы взяли подготовку таких специали
|10.04.2014
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Профессиональная конференция веб-разработчиков РИТ++ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге
До профессиональной конференции веб-разработчиков «Российские интернет-технологии» (РИТ++) остаётся несколько дней. Мероприятие «от разработчиков для разработчиков» охватывает весь спектр индустрии веб-разработки — от системн
|25.12.2013
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«Бета продакшн» и ADV/web-engineering предложат магазинам комплексную услугу аутсорсинга процессов e-commerce
Фулфилмент-оператор «Бета продакшн» и компания ADV/web-engineering, игрок российского рынка веб-интеграции, сообщили о подписании партнерского соглашения. С января 2014 г. оно позволит им совместно обслуживать клиентов, предоставляя собственные
|03.09.2013
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Развитием новых направлений в ADV/web-engineering займется Антон Терехов
Компания ADV/web-engineering, работающая на рынке разработки и развития интернет-решений, объявила о назначении Антона Терехова на должность директора по развитию. Антон Терехов — российский эксперт в облас
|27.03.2013
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В Санкт-Петербурге состоится конференция по HighLoad веб-разработке
20 апреля в Санкт-Петербурге, в гостинице «Holiday Inn Московские ворота», пройдет конференция по HighLoad веб-разработке DEV {highload}. Участники конференции смогут узнать: как правильно использовать в проектах с многомиллионной посещаемостью Java, PHP, MySQL, Postgres, Redis и RabbitMQ; что делат
|14.01.2013
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Новая платформа для веб-разработчиков от Ericsson превращает любое подключенное к сети устройство в средство коммуникации
Компания Ericsson представила новую платформу для веб-разработчиков, которая позволяет использовать любые устройства с выходом в сеть для прямой коммуникации без установки дополнительного ПО. Согласно заявлению компании, первая в мире платформ
|26.11.2012
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InSales.ru объявил конкурс для веб-разработчиков с призовым фондом 1 млн руб.
Платформа для создания интернет-магазинов InSales.ru объявила конкурс для веб-разработчиков приложений. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн руб. Конкурс проводится в рамках запуска новой партнерской программы InSales, которая позволяет сторонним разработчикам соз
|15.10.2012
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ADV/web-engineering оптимизировала платформу интернет-магазина «Эльдорадо»
Отечественная компания ADV/web-engineering, работающая на рынке разработки и развития интернет-решений, оптимизировала работу платформы интернет-магазина eldorado.ru, внедрила новые онлайновые сервисы и разработала инстр
|09.10.2012
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Apple, Google, Facebook и Microsoft объединились ради веб-разработчиков
координатором проекта. «Мы нуждались в сайте наподобие Web Platform Docs в течение многих лет, - добавил вице-президент по ключевым технологиям Opera Software Ларс Эрик Болстад (Lars Erik Bolstad). - Веб-разработчикам часто бывает сложно найти достаточную информацию по всем новым технологиям, о которых они должны знать. Наличие центрального сайта, которому они смогут доверять, поможет им сэ
|05.10.2012
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13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web}
13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web}. DEV {web} - это профессиональная конференция, где выступают только выдающиеся спикеры. Они будут рассказывать о том, что хочется знать веб-разработчику сложных высокон
|11.09.2012
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ADV/web-engineering купил агентство «Да!маркетинг»
Компания ADV/web-engineering, отечественная компания-разработчик интернет-решений, приобрела российское агентство «Да!маркетинг», специализирующееся на CRM-маркетинге и внедрении автоматизированных систем п
|29.06.2012
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Технопарк: тренировка на "кошках" для веб-разработчиков
дан именно для того чтобы восполнить пробел в образовании. В "Технопарке" готовят квалифицированных веб-разработчиков и системных архитекторов, причем — важный момент — занятия строятся на прим
|30.05.2012
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ADV/web-engineering инвестировала 24 млн руб. в развитие регионального производства
Компания ADV/web-engineering, один из крупнейших российских веб-разработчиков, подвела первые итоги инвест
|07.10.2011
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«Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков»: нас атакуют рейдеры
4 октября около 3-х часов ночи загорелись автомобили, принадлежавшие АНО «Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков». Пожар произошел в результате того, что неизвестные забросали двор здания, где обычно паркуются автомобили АНО «Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков», бутылк
|21.06.2011
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ADV/web-engineering открыла подразделение в Иркутске
Компания ADV/web-engineering объявила о том, что открывает официальное подразделение в Иркутске. Новое подразделение позволит увеличить объем производства компании и предоставит больше возможностей для клие
|14.03.2011
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ADV/web-engineering развивает производство в регионах России
Компания ADV/web-engineering, поставщик на рынке интерактивных решений и комплексного управления интернет-проектами, сообщила о том, что сейчас активно развивает региональное производство, привлекая местные
|24.06.2009
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Google научит веб-разработчиков ускорять сайты и приложения
ogle.com/speed) был запущен в рамках решения Google опубликовать в свободном доступе ряд своих лучших наработок в сфере веб-технологий, сообщает TechCrunch. По словам представителей Google, предлагая веб-разработчикам руководства, подсказки и инструменты на новом сайте, компания хочет помочь сделать Сеть более быстрой.
|23.04.2009
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В Москве состоялась конференция для веб-разработчиков и дизайнеров ReMIX09
20 апреля в Москве прошла конференция Microsoft ReMIX09, на которой были представлены новейшие технологии для веб-разработчиков, веб-дизайнеров и активных пользователей интернета. На мероприятии выступил генеральный директор Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer). «В существующей экономической ситуации
|09.04.2009
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В Москве состоится конференция для веб-разработчиков и дизайнеров ReMIX09
20 апреля 2009 г. в Москве пройдет конференция Microsoft ReMIX09, на которой будут представлены новейшие технологии для веб-разработчиков, веб-дизайнеров и активных пользователей интернета. ReMIX является российским продолжением известной технологической конференции MIX и проводится уже второй раз, привлекая бол
|20.03.2009
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Microsoft анонсировала новые технологии для веб-разработчиков
Компания Microsoft объявила о том, что 18 и 19 марта на ежегодной технологической конференции для веб-разработчиков и дизайнеров MIX 09 в Лас-Вегасе анонсировала усовершенствования своей веб-платформы, помогающей компаниям более эффективно и с меньшими финансовыми затратами взаимодействоват
|24.11.2008
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«1C-Битрикс» и ADV/web-engineering заключили соглашение о сотрудничестве
Компании «1C-Битрикс» и ADV/web-engineering объявили о начале сотрудничества в области разработки сложных интернет-проектов. В рамках сотрудничества ADV и «1С-Битрикс» планируется совместная деятельность в области создани
|28.08.2008
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Google проведет семинар для веб-разработчиков в Москве
омпания Google объявила о том, что проведёт в Москве очередную конференцию для разработчиков - Google Developer Day 2008. Ведущие инженеры Google подробно расскажут о последних API и инструментах для веб-разработчиков: App Engine, OpenSocial, API Карт Google и многих других. Кроме того, независимые разработчики и сотрудники Google представят несколько совершенно новых тем. Как и в прошлом г
|01.08.2008
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Веб-разработка: иностранцы впервые купили россиян
тупали предложения от разных глобальных сетей». В результате предложение WPP оказалось самым выгодным. Вхождение в состав холдинга, по словам Свердловой, добавит Actis "очень много мировой практики в веб-разработке, прекрасный инструментарий, связанный с вебом, а также расширение спектра услуг". «Все большему числу клиентов требуется комплексное обслуживание», - говорит она. Менеджеры Actis
|04.06.2008
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Parallels Desktop for Mac включен в пакет для веб-разработчиков от Microsoft
го OEM-соглашения с корпорацией Microsoft – одним из стратегических партнеров Parallels. По условиям соглашения решение виртуализации Parallels Desktop for Mac включено в состав пакета приложений для веб-разработчиков Microsoft Expression Professional Subscription. Таким образом, миллионы пользователей компьютеров Macintosh смогут использовать решение Microsoft Expression Studio для создани
|12.07.2007
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Веб-разработчики становятся более востребованы в ИТ индустрии
Оплата труда веб-разработчиков увеличилась на 26% за последний год, благодаря феномену популярности онлайн
|31.05.2005
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Adobe выпустил плагин для веб-разработчиков
Adobe выпустил плагин для GoLive CS2, позволяющий веб-разработчикам создавать области на сайте, которые можно редактировать и обновлять в любое время без изменения исходного кода. Подобно инструментарию Contribute от Macromedia, Adobe Co-Auth
|19.09.2002
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Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов
ния содержанием веб-сайтов лежит принцип отделения информационного содержания от его представления. Веб-разработчикам предоставляются средства для управления процессами представления и публикац
Web development и организации, системы, технологии, персоны:
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