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Web development Веб-разработка

Web development - Веб-разработка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


14.01.2025 Российский digital-интегратор ADV/web-engineering вошел в состав компании «Первый Бит»

Российская компаний ADV/web-engineering, присоединилась к интегратору эффективных ИТ-решений «Первый Бит». Объединение поможет компании «Первый Бит» занять ведущее положение на рынке создания многосоставных интернет-п
29.03.2024 SpaceWeb отмечает рост перехода веб-разработчиков на Ubuntu

иентской базы. Так лидером по росту за год стала Ubuntu 22, спрос на эту операционную систему среди веб-разработчиков увеличился на 348%. Остальные ОС также показали положительную динамику: Deb
04.12.2023 Google сильно ускорит браузер Chrome, но опасно ограничит веб-разработчиков

ватель может вернуться к просмотру ранее закрытой страницы при помощи нажатия кнопки «Назад» практически моментально. Фото: Митчелл Луо на Unsplash Google значительно ускорит Chrome, опасно ограничив веб-разработчиков Поддержка BFCache реализована в таких браузерах как Firefox и Safari, как в их мобильных, так и десктопных версиях. В Chrome в экспериментальном режиме технология заработала,

06.12.2022 «Лаборатория Касперского»: наиболее востребованными ИТ-специалистами у злоумышленников оказались веб-разработчики

о себе. Разработчики. Таких ИТ-специалистов в даркнете ищут чаще всего (61% объявлений). Они же возглавили список самых оплачиваемых. Наиболее востребованная специализация в сфере программирования — веб-разработка. На неё пришлось 60% от всех объявлений по поиску программистов. В нелегальном поле такие люди занимаются в том числе созданием фишинговых страниц. Также они могут привлекаться д
07.09.2021 Современная веб-разработка: тренды и технологии Игоря Колпина

к рынка дает толчок прогрессу всей отрасли в регионе. Современные типы и инструменты веб-разработки Веб-разработка — это обширная и динамично развивающаяся область, включающая в себя создание в
13.05.2014 «Яндекс.Деньги» организуют в Санкт-Петербурге школу для веб-разработчиков

SL». Успешные кандидаты получат тестовое задание, по результатам которого будут зачислены на курс. «Веб-разработке можно научиться только на практике, поэтому мы взяли подготовку таких специали
10.04.2014 Профессиональная конференция веб-разработчиков РИТ++ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге

До профессиональной конференции веб-разработчиков «Российские интернет-технологии» (РИТ++) остаётся несколько дней. Мероприятие «от разработчиков для разработчиков» охватывает весь спектр индустрии веб-разработки — от системн
25.12.2013 «Бета продакшн» и ADV/web-engineering предложат магазинам комплексную услугу аутсорсинга процессов e-commerce

Фулфилмент-оператор «Бета продакшн» и компания ADV/web-engineering, игрок российского рынка веб-интеграции, сообщили о подписании партнерского соглашения. С января 2014 г. оно позволит им совместно обслуживать клиентов, предоставляя собственные
03.09.2013 Развитием новых направлений в ADV/web-engineering займется Антон Терехов

Компания ADV/web-engineering, работающая на рынке разработки и развития интернет-решений, объявила о назначении Антона Терехова на должность директора по развитию. Антон Терехов — российский эксперт в облас
27.03.2013 В Санкт-Петербурге состоится конференция по HighLoad веб-разработке

20 апреля в Санкт-Петербурге, в гостинице «Holiday Inn Московские ворота», пройдет конференция по HighLoad веб-разработке DEV {highload}. Участники конференции смогут узнать: как правильно использовать в проектах с многомиллионной посещаемостью Java, PHP, MySQL, Postgres, Redis и RabbitMQ; что делат
14.01.2013 Новая платформа для веб-разработчиков от Ericsson превращает любое подключенное к сети устройство в средство коммуникации

Компания Ericsson представила новую платформу для веб-разработчиков, которая позволяет использовать любые устройства с выходом в сеть для прямой коммуникации без установки дополнительного ПО. Согласно заявлению компании, первая в мире платформ
26.11.2012 InSales.ru объявил конкурс для веб-разработчиков с призовым фондом 1 млн руб.

Платформа для создания интернет-магазинов InSales.ru объявила конкурс для веб-разработчиков приложений. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн руб. Конкурс проводится в рамках запуска новой партнерской программы InSales, которая позволяет сторонним разработчикам соз
15.10.2012 ADV/web-engineering оптимизировала платформу интернет-магазина «Эльдорадо»

Отечественная компания ADV/web-engineering, работающая на рынке разработки и развития интернет-решений, оптимизировала работу платформы интернет-магазина eldorado.ru, внедрила новые онлайновые сервисы и разработала инстр
09.10.2012 Apple, Google, Facebook и Microsoft объединились ради веб-разработчиков

координатором проекта. «Мы нуждались в сайте наподобие Web Platform Docs в течение многих лет, - добавил вице-президент по ключевым технологиям Opera Software Ларс Эрик Болстад (Lars Erik Bolstad). - Веб-разработчикам часто бывает сложно найти достаточную информацию по всем новым технологиям, о которых они должны знать. Наличие центрального сайта, которому они смогут доверять, поможет им сэ
05.10.2012 13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web}

13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web}. DEV {web} - это профессиональная конференция, где выступают только выдающиеся спикеры. Они будут рассказывать о том, что хочется знать веб-разработчику сложных высокон
11.09.2012 ADV/web-engineering купил агентство «Да!маркетинг»

Компания ADV/web-engineering, отечественная компания-разработчик интернет-решений, приобрела российское агентство «Да!маркетинг», специализирующееся на CRM-маркетинге и внедрении автоматизированных систем п
29.06.2012 Технопарк: тренировка на "кошках" для веб-разработчиков

дан именно для того чтобы восполнить пробел в образовании. В "Технопарке" готовят квалифицированных веб-разработчиков и системных архитекторов, причем — важный момент — занятия строятся на прим
30.05.2012 ADV/web-engineering инвестировала 24 млн руб. в развитие регионального производства

Компания ADV/web-engineering, один из крупнейших российских веб-разработчиков, подвела первые итоги инвест
07.10.2011 «Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков»: нас атакуют рейдеры

4 октября около 3-х часов ночи загорелись автомобили, принадлежавшие АНО «Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков». Пожар произошел в результате того, что неизвестные забросали двор здания, где обычно паркуются автомобили АНО «Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков», бутылк
21.06.2011 ADV/web-engineering открыла подразделение в Иркутске

Компания ADV/web-engineering объявила о том, что открывает официальное подразделение в Иркутске. Новое подразделение позволит увеличить объем производства компании и предоставит больше возможностей для клие
14.03.2011 ADV/web-engineering развивает производство в регионах России

Компания ADV/web-engineering, поставщик на рынке интерактивных решений и комплексного управления интернет-проектами, сообщила о том, что сейчас активно развивает региональное производство, привлекая местные
24.06.2009 Google научит веб-разработчиков ускорять сайты и приложения

ogle.com/speed) был запущен в рамках решения Google опубликовать в свободном доступе ряд своих лучших наработок в сфере веб-технологий, сообщает TechCrunch. По словам представителей Google, предлагая веб-разработчикам руководства, подсказки и инструменты на новом сайте, компания хочет помочь сделать Сеть более быстрой.
23.04.2009 В Москве состоялась конференция для веб-разработчиков и дизайнеров ReMIX09

20 апреля в Москве прошла конференция Microsoft ReMIX09, на которой были представлены новейшие технологии для веб-разработчиков, веб-дизайнеров и активных пользователей интернета. На мероприятии выступил генеральный директор Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer). «В существующей экономической ситуации
09.04.2009 В Москве состоится конференция для веб-разработчиков и дизайнеров ReMIX09

20 апреля 2009 г. в Москве пройдет конференция Microsoft ReMIX09, на которой будут представлены новейшие технологии для веб-разработчиков, веб-дизайнеров и активных пользователей интернета. ReMIX является российским продолжением известной технологической конференции MIX и проводится уже второй раз, привлекая бол
20.03.2009 Microsoft анонсировала новые технологии для веб-разработчиков

Компания Microsoft объявила о том, что 18 и 19 марта на ежегодной технологической конференции для веб-разработчиков и дизайнеров MIX 09 в Лас-Вегасе анонсировала усовершенствования своей веб-платформы, помогающей компаниям более эффективно и с меньшими финансовыми затратами взаимодействоват
24.11.2008 «1C-Битрикс» и ADV/web-engineering заключили соглашение о сотрудничестве

Компании «1C-Битрикс» и ADV/web-engineering объявили о начале сотрудничества в области разработки сложных интернет-проектов. В рамках сотрудничества ADV и «1С-Битрикс» планируется совместная деятельность в области создани
28.08.2008 Google проведет семинар для веб-разработчиков в Москве

омпания Google объявила о том, что проведёт в Москве очередную конференцию для разработчиков - Google Developer Day 2008. Ведущие инженеры Google подробно расскажут о последних API и инструментах для веб-разработчиков: App Engine, OpenSocial, API Карт Google и многих других. Кроме того, независимые разработчики и сотрудники Google представят несколько совершенно новых тем. Как и в прошлом г
01.08.2008 Веб-разработка: иностранцы впервые купили россиян

тупали предложения от разных глобальных сетей». В результате предложение WPP оказалось самым выгодным. Вхождение в состав холдинга, по словам Свердловой, добавит Actis "очень много мировой практики в веб-разработке, прекрасный инструментарий, связанный с вебом, а также расширение спектра услуг". «Все большему числу клиентов требуется комплексное обслуживание», - говорит она. Менеджеры Actis
04.06.2008 Parallels Desktop for Mac включен в пакет для веб-разработчиков от Microsoft

го OEM-соглашения с корпорацией Microsoft – одним из стратегических партнеров Parallels. По условиям соглашения решение виртуализации Parallels Desktop for Mac включено в состав пакета приложений для веб-разработчиков Microsoft Expression Professional Subscription. Таким образом, миллионы пользователей компьютеров Macintosh смогут использовать решение Microsoft Expression Studio для создани
12.07.2007 Веб-разработчики становятся более востребованы в ИТ индустрии

Оплата труда веб-разработчиков увеличилась на 26% за последний год, благодаря феномену популярности онлайн
31.05.2005 Adobe выпустил плагин для веб-разработчиков

Adobe выпустил плагин для GoLive CS2, позволяющий веб-разработчикам создавать области на сайте, которые можно редактировать и обновлять в  любое время без изменения исходного кода. Подобно инструментарию Contribute от Macromedia, Adobe Co-Auth
19.09.2002 Обзор функциональных возможностей современных систем управления знаниями, документами и автоматизации бизнес-процессов

ния содержанием веб-сайтов лежит принцип отделения информационного содержания от его представления. Веб-разработчикам предоставляются средства для управления процессами представления и публикац

Публикаций - 313, упоминаний - 352

Web development и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 79
Google LLC 12690 40
Yandex - Яндекс 9216 28
9594 22
1С-Битрикс - Bitrix 675 20
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 17
Apple Inc 13156 16
Meta Platforms - Facebook 4621 14
VK - Mail.ru Group 3602 14
Adobe Systems 1597 14
X Corp - Twitter 2938 11
АДВ ГК - ADV/web-engineering - АДВ Технологии 15 10
Oracle Corporation 7074 9
Otello Corporation - Opera Software 340 9
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 66 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 6
Mozilla Foundation 208 6
SAP SE 5601 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 5
Yahoo! 3726 5
Adobe Macromedia 219 5
МегаФон 10742 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Softline - Софтлайн 3743 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
NetCAT - НетКэт 42 4
Ростелеком 10948 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Microsoft Corporation - GitHub 1075 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 3
UMI - Umisoft - Юмисофт 22 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 3
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 3
Рунити 114 2
Wix.com 15 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 6
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Superjob - Суперджоб 858 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
Walt Disney Company 647 2
Runa Capital 158 2
Vimeo - Видеохостинг 71 2
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 2
Hasbro 40 2
Студия Артемия Лебедева 101 2
Uber 357 2
Россети Ленэнерго 1699 2
HackerU - Школа IT и кибербезопасности 6 2
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 2
Лесные дали - пансионат 19 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 143 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Медведев Маркетинг 1 1
MGH - Massachusetts General Hospital - Массачусетская больница общего профиля 7 1
Межпромбанк - Международный промышленный банк 15 1
Пермь Технопарк 2 1
Технопарк - магазин бытовой техники 5 1
МИАН ГК - Московское Инвестиционное Агентство Недвижимости 11 1
Максавит - Федеральная аптечная сеть 7 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
Вкусно — и точка 36 1
UFG Asset Management 11 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 8
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 3
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 301 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 90 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 75 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
Минцифры РФ - Департамент координации и реализации проектов по цифровой экономике - Департамент реализации законодательных инициатив - Департамент цифровой трансформации и координации бюджетных расходов 19 1
ОАТИ - Объединение административно-технических инспекций 19 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 8
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 3
Apache Software Foundation - ASF 231 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
НОТИМ - Национальное объединение организаций в сфере технологий информационного моделирования 9 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 59
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 45
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 37
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 34
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 34
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 33
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 30
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 30
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 851 29
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 29
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 28
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 26
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 26
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 24
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 22
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 22
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 21
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 549 21
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1717 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 17
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 17
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 16
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 15
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 15
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 14
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 13
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 13
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 13
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 13
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 13
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 12
Microsoft Windows 16882 41
JavaScript - JS - язык программирования 1425 38
Oracle Java - язык программирования 3469 34
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 33
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 28
Mozilla Firefox - браузер 1951 27
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 23
Google Chrome - браузер 1701 21
Google Android 15244 21
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 20
Linux OS 11533 18
Microsoft Azure 1526 15
Opera Browser - Браузер 1050 15
Apple iOS 8583 14
C/C++ - Язык программирования 894 13
Яндекс.Практикум 81 13
Apple Safari - браузер 896 12
Microsoft Visual Studio 429 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 10
Microsoft Silverlight - Smooth Streaming 167 10
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Microsoft Windows XP 2431 9
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 140 9
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 8
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
WordPress Foundation - WordPress 255 8
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 8
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 8
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 8
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Joomla CMS 89 7
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 133 7
Apple WebKit - фреймворк отображения веб-страниц - браузерный движок 117 7
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Microsoft Office 4170 6
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Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 7
Ложечкин Александр 34 7
Рыжиков Сергей 112 5
Шашкин Алексей 61 4
Плуготаренко Сергей 89 4
Попков Сергей 18 4
Магдануров Гайдар 23 4
Персианов Алексей 4 4
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Воробьев Андрей 199 3
Гришин Дмитрий 210 3
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Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 6
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НИУ ВШЭ - МИЭМ - Московский институт электроники и математики имени А.Н. Тихонова 92 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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