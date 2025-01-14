Web development - Веб-разработка

Российский digital-интегратор ADV/web-engineering вошел в состав компании «Первый Бит» Российская компаний ADV/web-engineering, присоединилась к интегратору эффективных ИТ-решений «Первый Бит». Объединение поможет компании «Первый Бит» занять ведущее положение на рынке создания многосоставных интернет-п

SpaceWeb отмечает рост перехода веб-разработчиков на Ubuntu иентской базы. Так лидером по росту за год стала Ubuntu 22, спрос на эту операционную систему среди веб-разработчиков увеличился на 348%. Остальные ОС также показали положительную динамику: Deb

Google сильно ускорит браузер Chrome, но опасно ограничит веб-разработчиков ватель может вернуться к просмотру ранее закрытой страницы при помощи нажатия кнопки «Назад» практически моментально. Фото: Митчелл Луо на Unsplash Google значительно ускорит Chrome, опасно ограничив веб-разработчиков Поддержка BFCache реализована в таких браузерах как Firefox и Safari, как в их мобильных, так и десктопных версиях. В Chrome в экспериментальном режиме технология заработала,

«Лаборатория Касперского»: наиболее востребованными ИТ-специалистами у злоумышленников оказались веб-разработчики о себе. Разработчики. Таких ИТ-специалистов в даркнете ищут чаще всего (61% объявлений). Они же возглавили список самых оплачиваемых. Наиболее востребованная специализация в сфере программирования — веб-разработка. На неё пришлось 60% от всех объявлений по поиску программистов. В нелегальном поле такие люди занимаются в том числе созданием фишинговых страниц. Также они могут привлекаться д

Современная веб-разработка: тренды и технологии Игоря Колпина к рынка дает толчок прогрессу всей отрасли в регионе. Современные типы и инструменты веб-разработки Веб-разработка — это обширная и динамично развивающаяся область, включающая в себя создание в

«Яндекс.Деньги» организуют в Санкт-Петербурге школу для веб-разработчиков SL». Успешные кандидаты получат тестовое задание, по результатам которого будут зачислены на курс. «Веб-разработке можно научиться только на практике, поэтому мы взяли подготовку таких специали

Профессиональная конференция веб-разработчиков РИТ++ пройдет в Москве и Санкт-Петербурге До профессиональной конференции веб-разработчиков «Российские интернет-технологии» (РИТ++) остаётся несколько дней. Мероприятие «от разработчиков для разработчиков» охватывает весь спектр индустрии веб-разработки — от системн

«Бета продакшн» и ADV/web-engineering предложат магазинам комплексную услугу аутсорсинга процессов e-commerce Фулфилмент-оператор «Бета продакшн» и компания ADV/web-engineering, игрок российского рынка веб-интеграции, сообщили о подписании партнерского соглашения. С января 2014 г. оно позволит им совместно обслуживать клиентов, предоставляя собственные

Развитием новых направлений в ADV/web-engineering займется Антон Терехов Компания ADV/web-engineering, работающая на рынке разработки и развития интернет-решений, объявила о назначении Антона Терехова на должность директора по развитию. Антон Терехов — российский эксперт в облас

В Санкт-Петербурге состоится конференция по HighLoad веб-разработке 20 апреля в Санкт-Петербурге, в гостинице «Holiday Inn Московские ворота», пройдет конференция по HighLoad веб-разработке DEV {highload}. Участники конференции смогут узнать: как правильно использовать в проектах с многомиллионной посещаемостью Java, PHP, MySQL, Postgres, Redis и RabbitMQ; что делат

Новая платформа для веб-разработчиков от Ericsson превращает любое подключенное к сети устройство в средство коммуникации Компания Ericsson представила новую платформу для веб-разработчиков, которая позволяет использовать любые устройства с выходом в сеть для прямой коммуникации без установки дополнительного ПО. Согласно заявлению компании, первая в мире платформ

InSales.ru объявил конкурс для веб-разработчиков с призовым фондом 1 млн руб. Платформа для создания интернет-магазинов InSales.ru объявила конкурс для веб-разработчиков приложений. Призовой фонд конкурса составляет 1 млн руб. Конкурс проводится в рамках запуска новой партнерской программы InSales, которая позволяет сторонним разработчикам соз

ADV/web-engineering оптимизировала платформу интернет-магазина «Эльдорадо» Отечественная компания ADV/web-engineering, работающая на рынке разработки и развития интернет-решений, оптимизировала работу платформы интернет-магазина eldorado.ru, внедрила новые онлайновые сервисы и разработала инстр

Apple, Google, Facebook и Microsoft объединились ради веб-разработчиков координатором проекта. «Мы нуждались в сайте наподобие Web Platform Docs в течение многих лет, - добавил вице-президент по ключевым технологиям Opera Software Ларс Эрик Болстад (Lars Erik Bolstad). - Веб-разработчикам часто бывает сложно найти достаточную информацию по всем новым технологиям, о которых они должны знать. Наличие центрального сайта, которому они смогут доверять, поможет им сэ

13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web} 13 октября в Санкт-Петербурге пройдет конференция о HighLoad веб-разработке DEV {web}. DEV {web} - это профессиональная конференция, где выступают только выдающиеся спикеры. Они будут рассказывать о том, что хочется знать веб-разработчику сложных высокон

ADV/web-engineering купил агентство «Да!маркетинг» Компания ADV/web-engineering, отечественная компания-разработчик интернет-решений, приобрела российское агентство «Да!маркетинг», специализирующееся на CRM-маркетинге и внедрении автоматизированных систем п

Технопарк: тренировка на "кошках" для веб-разработчиков дан именно для того чтобы восполнить пробел в образовании. В "Технопарке" готовят квалифицированных веб-разработчиков и системных архитекторов, причем — важный момент — занятия строятся на прим

ADV/web-engineering инвестировала 24 млн руб. в развитие регионального производства Компания ADV/web-engineering, один из крупнейших российских веб-разработчиков, подвела первые итоги инвест

«Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков»: нас атакуют рейдеры 4 октября около 3-х часов ночи загорелись автомобили, принадлежавшие АНО «Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков». Пожар произошел в результате того, что неизвестные забросали двор здания, где обычно паркуются автомобили АНО «Восточно-Европейская гильдия веб-разработчиков», бутылк

ADV/web-engineering открыла подразделение в Иркутске Компания ADV/web-engineering объявила о том, что открывает официальное подразделение в Иркутске. Новое подразделение позволит увеличить объем производства компании и предоставит больше возможностей для клие

ADV/web-engineering развивает производство в регионах России Компания ADV/web-engineering, поставщик на рынке интерактивных решений и комплексного управления интернет-проектами, сообщила о том, что сейчас активно развивает региональное производство, привлекая местные

Google научит веб-разработчиков ускорять сайты и приложения ogle.com/speed) был запущен в рамках решения Google опубликовать в свободном доступе ряд своих лучших наработок в сфере веб-технологий, сообщает TechCrunch. По словам представителей Google, предлагая веб-разработчикам руководства, подсказки и инструменты на новом сайте, компания хочет помочь сделать Сеть более быстрой.

В Москве состоялась конференция для веб-разработчиков и дизайнеров ReMIX09 20 апреля в Москве прошла конференция Microsoft ReMIX09, на которой были представлены новейшие технологии для веб-разработчиков, веб-дизайнеров и активных пользователей интернета. На мероприятии выступил генеральный директор Microsoft Стив Баллмер (Steve Ballmer). «В существующей экономической ситуации

В Москве состоится конференция для веб-разработчиков и дизайнеров ReMIX09 20 апреля 2009 г. в Москве пройдет конференция Microsoft ReMIX09, на которой будут представлены новейшие технологии для веб-разработчиков, веб-дизайнеров и активных пользователей интернета. ReMIX является российским продолжением известной технологической конференции MIX и проводится уже второй раз, привлекая бол

Microsoft анонсировала новые технологии для веб-разработчиков Компания Microsoft объявила о том, что 18 и 19 марта на ежегодной технологической конференции для веб-разработчиков и дизайнеров MIX 09 в Лас-Вегасе анонсировала усовершенствования своей веб-платформы, помогающей компаниям более эффективно и с меньшими финансовыми затратами взаимодействоват

«1C-Битрикс» и ADV/web-engineering заключили соглашение о сотрудничестве Компании «1C-Битрикс» и ADV/web-engineering объявили о начале сотрудничества в области разработки сложных интернет-проектов. В рамках сотрудничества ADV и «1С-Битрикс» планируется совместная деятельность в области создани

Google проведет семинар для веб-разработчиков в Москве омпания Google объявила о том, что проведёт в Москве очередную конференцию для разработчиков - Google Developer Day 2008. Ведущие инженеры Google подробно расскажут о последних API и инструментах для веб-разработчиков: App Engine, OpenSocial, API Карт Google и многих других. Кроме того, независимые разработчики и сотрудники Google представят несколько совершенно новых тем. Как и в прошлом г

Веб-разработка: иностранцы впервые купили россиян тупали предложения от разных глобальных сетей». В результате предложение WPP оказалось самым выгодным. Вхождение в состав холдинга, по словам Свердловой, добавит Actis "очень много мировой практики в веб-разработке, прекрасный инструментарий, связанный с вебом, а также расширение спектра услуг". «Все большему числу клиентов требуется комплексное обслуживание», - говорит она. Менеджеры Actis

Parallels Desktop for Mac включен в пакет для веб-разработчиков от Microsoft го OEM-соглашения с корпорацией Microsoft – одним из стратегических партнеров Parallels. По условиям соглашения решение виртуализации Parallels Desktop for Mac включено в состав пакета приложений для веб-разработчиков Microsoft Expression Professional Subscription. Таким образом, миллионы пользователей компьютеров Macintosh смогут использовать решение Microsoft Expression Studio для создани

Веб-разработчики становятся более востребованы в ИТ индустрии Оплата труда веб-разработчиков увеличилась на 26% за последний год, благодаря феномену популярности онлайн

Adobe выпустил плагин для веб-разработчиков Adobe выпустил плагин для GoLive CS2, позволяющий веб-разработчикам создавать области на сайте, которые можно редактировать и обновлять в любое время без изменения исходного кода. Подобно инструментарию Contribute от Macromedia, Adobe Co-Auth