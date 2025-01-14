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Персианов Алексей



14.01.2025 Российский digital-интегратор ADV/web-engineering вошел в состав компании «Первый Бит» 1
03.09.2013 Развитием новых направлений в ADV/web-engineering займется Антон Терехов 1
21.09.2012 «Банк Русский Стандарт» запустил сайт для владельцев кредитных карт Diners Club 1
11.09.2012 ADV/web-engineering купил агентство «Да!маркетинг» 1
14.03.2011 ADV/web-engineering развивает производство в регионах России 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Персианов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 2
Microsoft Corporation 24624 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 2
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 11 2
Fun&Sun - TUI Group - TUI Russia & CIS - TUI Россия и СНГ - TUI Travel PLC - VKO Group - Mostravel - туристическая компания 20 1
Diners Club International - платёжная система 82 1
Русский стандарт Банк 441 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 2
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1092 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1044 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта 145 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
Microsoft SharePoint 2010 143 1
S8 Capital - Price.ru 57 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 580 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Терехов Антон 7 2
Березин Дмитрий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 944 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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