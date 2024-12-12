Разделы

Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO

12.12.2024 SpaceWeb сообщает о росте спроса на SEO-сервисы среди веб-разработчиков

Хостинг-провайдер SpaceWeb отмечает увеличение спроса на услуги SEO и рекламы среди пользователей виртуального хостинга. Показатель вырос на 33% по сравнению
16.09.2024 На российском рынке SEO-оптимизации появился новый игрок

венное агентство Seogun, которое занимается разработкой и продвижением сайтов в поисковых системах (SEO). Компания оказывает услуги в сферах SEO-продвижения, SEO-аудита и обзора с
21.02.2017 UMI представила новую версию системы управления сайтами UMI.CMS 15

PHP 7.1. Как рассказали CNews в компании, особое внимание в релизе уделено вопросам безопасности и SEO, встроены ключевые федеральные и локальные службы доставки и добавлено несколько удобных

08.09.2014 Глобальный сервис для мониторинга SEO-позиций Positionly запустился в России

са. «С самого начала нашей целью было создать простой в использовании, но при этом профессиональный SEO-инструмент для веб-специалистов по всему миру. Мы знаем, что продвижение в поисковиках яв
10.07.2013 Клиенты SEO-компаний выбрали лучшие агентства по продвижению сайтов

Сегодня на рынке услуг множество интернет-агентств, и каждое из них позиционирует себя акулой в SEO-океане. Чтобы помочь клиентам выбрать для продвижения сайта именно акулу, а не карася в к
21.03.2013 Интернет-реклама без шаманства: как оценить эффективность

Для продвижения любого сайта используются различные инструменты: SEO, контекстная и таргетированная реклама, тизерные сети, вирусный маркетинг. Каждое средств
20.12.2012 Названа самая известная SEO-компания 2012 г.

Информационный портал о поисковом маркетинге SEOnews опубликовал рейтинг известности бренда SEO-компаний за 2012 г., составленный на основании мнений представителей ведущих SEO
24.05.2012 Ingate Digital Agency: Интернет-магазинам обычное SEO не поможет

инга, при необходимости корректируем кампанию и добиваемся высоких позиций. Сергей Николаев: Не все SEO-компании отличает комплексный подход к оптимизации Особое, максимальное внимание мы уделя
01.10.2010 В Сети появляется 57 тыс. фишерских сайтов в неделю

andaLabs по результатам собственного исследования, в рамках которого были проанализированы основные Black Hat SEO атаки за последние три месяца. Около 65% таких поддельных URL-адресов имитируют
08.06.2010 Вышел Microsoft Expression Studio 4: SEO-диагностика + публикация проектов на SharePoint-портале

емени стало особенно эффективным, подчеркнули в Microsoft. Expression Studio 4: функция кодирования и трансляции событий в прямом эфире В то же время, в Expression Studio 4 включены новые инструменты SEO-диагностики, которые позволяют не только провести проверку повторяющихся или недостающих заголовков и мета-тегов, но также проверить содержимое на «чувствительность» к поиску, чтобы убедить
17.03.2010 Москве нужны SEO и веб-инженеры

ми дефицитными ИТ-специальностями столицы Headhunter признал специалистов по поисковой оптимизации (SEO) и веб-инженеров. Во вторую специальность в компании включают, например, вакансии програм
13.04.2009 Россия: обзор зарплат SEO-специалистов

Исследовательский центр портала SuperJob.ru опубликовал исследование заработных плат SEO-специалистов в России. Средний доход SEO-специалистов достигает в Москве 40000 руб
18.03.2009 Агентство Matik исследовало влияние кризиса на рынок SEO

ции и продвижению сайтов. Компании стройиндустрии по-прежнему являются одними из главных заказчиков SEO-услуг. Однако доля тех, кто занимается оборудованием и стройматериалами, стала превышать

20.11.2007 Seo-Matik измерил рынок оптимизации в Рунете

Компания Seo-Matik провела исследование рынка оптимизаторских услуг России. Согласно результатам исследования, объем рынка интернет-оптимизации в Рунете составляет около $90 млн. - $110 млн. Ежегодный р
08.11.2007 15 ноября откроется выставка «Поисковая оптимизация»

2-я выставка «Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в Интернете» пройдет 15-16 ноября 2007 года в гостинице «Рэдиссон-Славянская» (Москва) параллельно с 6-й ежегодной конференцией «Поисковая оптимиза
17.10.2007 15 ноября откроется конференция «Поисковая оптимизация и продвижение сайтов»

15-16 ноября в гостинице " Radisson SAS Slavyanskaya " (Москва) пройдет 6-я конференция "Поисковая оптимизация и продвижение сайтов в интернете". В этом году конференция меняет форма
20.08.2007 SEO-matik предлагает новый подход к продвижению в интернете

Лидер рунет-маркетинга – SEO-matik вывел на рынок новую услугу – «Управление стоимостью привлечения клиентов». Ее суть – акцент на стоимости привлечения клиентов как на главном и универсальном критерии оценки эффективн
26.06.2007 Легальной веб-оптимизации не существует

Рынку SEO-услуг (Search engine optimization) уже более 6 лет. И, хотя это не очень большой срок, се
21.06.2007 WashingtonVC покупает домен SEO.com за $5 млн

Доменное имя SEO.com было куплено компанией WashingtonVC за $5 млн, сообщает DotSause.com. Новый домен теп
19.06.2007 SEO Rehab оградит от нечестного SEOмаркетинга

Компания 87 Interactive выпустила первый в индустрии сервис оптимизации нечестного продвижения сайтов в поисковых системах - SEO Rehab. «SEO Rehab создан с целью предотвратить нечестную работу так называемых «специалистов» по раскрутке сайтов, - сказал Майкл Дженелес (Michael Geneles), президент 87 Interactive

Публикаций - 273, упоминаний - 390

Website SEO и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 12340 41
Yandex - Яндекс 8605 39
Microsoft Corporation 25335 15
9113 13
Meta Platforms - Facebook 4554 9
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 8
VK - Mail.ru Group 3537 8
Telegram Group 2650 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4596 8
X Corp - Twitter 2913 7
1С-Битрикс - Bitrix 629 7
Yahoo! 3711 6
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 5
Ingate Digital Agency - Ingate Development 15 5
AdLabs - Адлабс.Ру 14 4
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 4
Apple Inc 12747 4
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 972 4
Kokoc Group - Кокос Групп - Dodo Games - MobiSharks - Rafinad - Players Team - Guru Production - Kokoc.tech - Get4Click - Гет Фор Клик 38 3
iConText Group - Ай Контекст 34 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5325 3
Cisco Systems 5237 3
Amazon Inc - Amazon.com 3162 3
Oracle Corporation 6902 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 886 3
ESET - ESET Software 1147 3
PayPal 663 3
Webmoney - Вебмани.Ру 545 3
Гэндальф - Gendalf 94 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 499 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 663 3
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 212 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 88 2
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 93 2
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 14 2
Click.ru - PromoPult - SeoPult 5 2
FlamingoSoft 2 2
Samsung Electronics 10708 2
МегаФон 10091 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14623 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 117 10
Superjob - Суперджоб 740 6
Лесные дали - пансионат 19 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8306 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1687 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1102 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1528 3
Текарт - Techart 9 3
Лента - Сеть розничной торговли 2289 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1374 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 518 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 333 2
Demis Group - Дэмис Групп 4 2
iCrossing 4 2
РЖД - Российские железные дороги 2020 2
eBay Inc 1632 2
Почта России ПАО 2267 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3025 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 673 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 539 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 879 2
Microsoft - LinkedIn 691 2
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 133 2
Visa International 1976 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 579 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 490 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1911 2
Яндекс.Лавка 284 2
Equifax - Американское бюро кредитных историй 32 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 293 2
Студия Артемия Лебедева 99 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 2
Impulse VC - венчурный фонд 14 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 87 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 91 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 87 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13037 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5275 5
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2966 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3514 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4826 2
Федеральное казначейство России 1879 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 834 2
Роскачество - Российская система качества 43 2
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 278 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 22 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 1
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 15 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 207 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3418 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3149 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3480 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 372 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6344 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 164 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1485 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3573 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 392 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2016 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 280 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2203 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 918 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1146 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3280 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 487 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 250 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 91 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 313 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1364 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 8
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 225 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1051 3
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 7 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 83 1
Гильдия маркетологов 4 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 465 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 358 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 139 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 146 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 100 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 150 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8147 51
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32016 37
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13029 37
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3088 34
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11326 32
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5150 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73790 28
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13657 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18728 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57461 25
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26106 25
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5820 20
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 19
AdTech - Контекстная интернет-реклама - Контекстный таргетинг - Релевантная реклама - Персонализированная реклама - Таргетированная реклама - Геоконтекст - Геотаргетинг, geo targeting 211 17
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3111 17
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7662 17
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4275 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12291 17
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4131 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17186 15
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5413 15
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2446 15
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 15
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 824 15
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31984 11
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 11
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7746 11
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 5688 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23217 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3106 10
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3749 10
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7452 9
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5343 9
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 9
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1917 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8479 9
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть - Сетевой червь - Почтовый червь - Интернет-червь - Паразитный (несанкционированный, вредоносный) трафик 1352 8
Data monetization - Монетизация данных 1837 8
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5667 8
Google Android 14819 12
Microsoft Windows 16436 8
JavaScript - JS - язык программирования 1342 8
OpenAI - ChatGPT 580 7
Apple iOS 8322 7
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 650 7
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 6
Python - высокоуровневый язык программирования 1166 6
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2383 6
Яндекс.Директ - Yandex Direct 328 6
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1415 5
Microsoft Office 3999 5
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5199 5
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1194 5
Google YouTube - Видеохостинг 2918 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 607 4
Apple iPad 3945 4
Linux OS 11021 4
Oracle Java - язык программирования 3351 4
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 645 4
WordPress Foundation - WordPress 245 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 504 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 4
UMI - UMI.CMS 43 4
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 153 3
Avito - Авито работа - Авито подработка 461 3
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 322 3
Midjourney - нейросеть 100 3
Apple iPhone - серия смартфонов 7404 3
Apple - App Store 3020 3
Microsoft Azure 1472 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1238 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 695 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 819 3
StatCounter 458 3
Baidu 291 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 131 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1335 3
C/C++ - Язык программирования 855 3
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 3
Денисов Анатолий 57 8
Садовский Александр 7 4
Людкевич Сергей 5 4
Плуготаренко Сергей 88 4
Леонович Константин 6 3
Krebs Brian - Кребс Брайан 59 3
Артимович Дмитрий 42 3
Врацкий Андрей 166 2
Довжиков Алексей 7 2
Клюсова Ирина 2 2
Спиридонов Максим 12 2
Харитонов Дмитрий 72 2
Артимовичи (братья) 23 2
Куканов Антон 6 2
Юнисов Андрей 2 2
Ефёров Алексей 44 2
Мелькин Никита 2 2
Тятюшев Максим 162 2
Шатилова Евгения 2 2
Харченко Григорий 2 2
Щепалин Олег 23 2
Овечкин Артем 2 2
Натрусов Артем 312 2
Шадаев Максут 1160 2
Врублевский Павел 103 2
Сотин Денис 216 2
Сергеев Сергей 161 2
Воробьев Андрей 189 2
Белов Кирилл 19 2
Рыжиков Сергей 112 2
Меденцев Константин 101 2
Гудзенко Дмитрий 10 2
Гусев Игорь 19 2
Карпов Сергей 48 2
Ермаков Николай 17 1
Линцова Екатерина 11 1
Малюгин Владимир 25 1
Сологуб Денис 75 1
Аксенов Алексей 12 1
Никитин Алексей 32 1
Россия - РФ - Российская федерация 158378 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46104 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53587 21
Европа 24682 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18805 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18360 10
Германия - Федеративная Республика 12963 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13588 7
Индия - Bharat 5731 7
Азия - Азиатский регион 5765 6
Украина 7815 6
Казахстан - Республика 5844 4
Беларусь - Белоруссия 6080 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8227 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3317 4
Америка Северная - Североамериканский регион 3387 4
Россия - УФО - Екатеринбург 4325 3
Канада 4997 3
США - Нью-Йорк 3155 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14548 3
Испания - Королевство 3773 3
Нидерланды 3646 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1592 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3247 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4119 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3261 2
Япония 13567 2
Ирландия - Республика 1029 2
Америка - Американский регион 2191 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1647 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2944 2
Россия - СФО - Новосибирск 4705 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1924 2
Бразилия - Федеративная Республика 2459 2
Турция - Турецкая республика 2506 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1076 2
Россия - ЦФО - Рязанская область 611 2
Румыния 743 2
Латвия - Латвийская Республика 828 2
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 146 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15248 30
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3675 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 17
Английский язык 6889 14
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 13
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8145 9
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1656 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11781 9
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2500 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11450 8
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2147 7
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3715 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6287 7
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 627 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3402 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2959 6
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3261 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 6
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4769 6
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6338 5
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 5
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6990 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6371 5
Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1289 5
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5415 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2975 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5907 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2255 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8383 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6140 4
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2920 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 4
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2209 2
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
Virus Bulletin 33 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
CMS Magazine 19 1
DomainTools 4 1
Geophysical Research Letters 31 1
Oxford University Press 17 1
Hearst family - Hearst Communications - Hearst Corporation - Hearst Holdings - Hearst Media - Hearst Television - Hearst Ventures 19 1
Медиа Картель 5 1
The Verge - Издание 601 1
Wikipedia - Википедия 603 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11449 1
ZDnet 662 1
РИА Новости 1002 1
NYT - The New York Times 1091 1
BleepingComputer - Издание 427 1
Ars Technica 438 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 132 1
TechSpot 165 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 200 1
Лаборатория Артимовича 9 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8421 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3761 3
РАЭК - Экономика Рунета 19 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 353 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 2
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
HitWise 69 1
Fortune Global 50 11 1
Aquarelle Research - Акварель Ресерч 2 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
Gartner - Гартнер 3621 1
Fortune Global 500 290 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 255 1
Forrester Research 830 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 179 1
CNews Инновация года - награда 134 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 168 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1660 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 682 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 637 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 2
UC San Francisco, UCSF - University of California San Francisco - Калифорнийский университет Сан-Франциско 13 1
UC San Diego - UCSD - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 82 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 161 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 131 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 125 1
UB - University of Buckingham - Букингемский университет 5 1
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 78 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 54 1
UT Dallas - UTD - University of Texas at Dallas - Техасский университет в Далласе - UT Southwestern, UTSW - University of Texas Southwestern Medical Center - Юго-западный медицинский центр Техасского университета 13 1
Auburn University - Обернский университет 7 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
University of Barcelona - Universitat de Barcelona - Барселонский университет 16 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 69 1
UCE - Universidad Central del Ecuador - Central University of Ecuador - Центральный университет Эквадора 1 1
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 1
Jackson State University - Государственный университет Джексона - Университет штата Джексон 1 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 980 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1116 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1300 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
University of Virginia - Виргинский университет 33 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 610 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
Специалист - Центр компьютерного обучения при МГТУ имени Н.Э. Баумана 23 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 297 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 448 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 86 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 295 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 154 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 269 1
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 109 1
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 120 1
РИФ - Российский Интернет Форум 96 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 6
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1223 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 82 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 2
CNews FORUM Кейсы 281 2
CNews AWARDS - награда 556 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 91 2
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
Яндекс.Старт 12 1
CyberCrimeCon 7 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 151 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
Международный женский день - 8 марта 373 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418853, в очереди разбора - 726044.
Создано именных указателей - 190470.
