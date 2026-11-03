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Индексная книга (каталог) CNews*
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Белов Кирилл

СОБЫТИЯ


03.11.2026 «Корус Консалтинг» сократил срок сдачи авансовой отчетности в MC-Bauchemie с нескольких месяцев до нескольких дней 1
14.09.2023 Sitronics Group заключила соглашение о сотрудничестве в области природоохранной деятельности с ФГБУ «РФИ Минприроды России» 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
08.06.2023 ИТ в госекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
28.08.2019 Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» 1
19.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
13.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
06.08.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
31.07.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.04.2019 Мартех-стартап с российскими корнями привлек $8 миллионов от 60 инвесторов 1
17.09.2018 Платформа Cisco Meeting Server внедрена в Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока 1
24.05.2016 Impluse VC и Phystech Ventures инвестировали в британский стартап Locomizer, созданный российскими учеными 1
14.11.2014 Impulse VC проинвестировал российский сервис programmatic-видеорекламы ViHub 1
26.09.2014 Impulse VC вложился в разработчика решений в области микроэлектроники и IoT 1
15.04.2014 Impulse VC инвестирует в сервис автоматизации контекстной рекламы eLama.ru 1

Публикаций - 20, упоминаний - 20

Белов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 136 6
Центр2М - Center2М 67 5
Ред Софт - Red Soft 1289 5
Diasoft - Диасофт 1190 5
Brother - Brother Industries - Бразер 217 3
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 170 3
Правительство Тюменской области - Инфоцентр ТРИЦ - Тюменский расчетно-информационный центр - ЦИТТО - Центр информационных технологий Тюменской области 34 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 524 3
Naumen - Наумен 764 3
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 227 3
Программный Продукт ГК 113 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1479 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 152 1
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 68 1
Google LLC 12847 1
Luxms 125 1
RingCentral 15 1
Improvado 2 1
Ancestry - Generations Network 3 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 1
Yandex - eLama - АДВ-Сервис 16 1
Gelarm - Геларм 41 1
Wiren Board 11 1
Talend 15 1
Locomizer 1 1
МегаФон 11062 1
Cisco Systems 5387 1
X Corp - Twitter 2945 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16302 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
IBM - International Business Machines Corp 9723 1
InfoWatch - Инфовотч 1208 1
9785 1
Oracle Corporation 7126 1
Directum - Директум 1296 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1383 1
БАРС Груп 583 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 441 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 5
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 50 1
Zenden Group - Дом одежды 66 1
Сургутнефтегаз - СНГ 289 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
Комус 110 1
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 22 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 278 1
МОСГАЗ 45 1
36,6 - аптечная сеть 97 1
Bullpen Capital 1 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 1
Phystech Ventures 14 1
MediaPlus Group 2 1
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9163 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 693 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 555 1
МКБ - Московский кредитный банк 660 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1166 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1921 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 250 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 572 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 645 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 372 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 231 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2106 12
Федеральное казначейство России 1966 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4093 11
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 981 11
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 64 10
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 107 9
Минкультуры РФ ГИВЦ - ГИВЦ МК РФ - Главный информационно-вычислительный центр Министерства культуры РФ - ГИВЦ Роскультуры 29 9
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1700 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 792 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6740 8
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 813 8
Росархив - Федеральное архивное агентство 155 8
Правительство Московской области - Мингосуправления МО - Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области 79 7
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 38 7
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 7
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 28 6
МФЦ Мои документы Московской области - МФЦ Мои документы Подмосковья - Теле-МФЦ 41 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1014 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 403 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 14144 5
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3378 4
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 408 3
Правительство Москвы - Москомархитектура - Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы 52 3
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 100 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 145 2
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 61 2
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 56 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1455 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5494 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав - Минздравсоцразвития 1644 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1312 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 372 2
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Минприроды РФ - Росводресурсы - ФАВР РФ - Федеральное агентство водных ресурсов Российской Федерации - Фонд информации по водным ресурсам - Акваинфотека ФГБУ 70 1
Минприроды РФ - МПР России - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 201 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 6
ГосИнформСистемы 167 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 13
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2867 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 12
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2827 9
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1680 9
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1927 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 9
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 810 9
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 26 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9816 9
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 57 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37094 6
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3728 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7974 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 3
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5468 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13929 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 325 2
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 306 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2307 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 368 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1292 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13410 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28722 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1987 1
AdTech - Programmatic advertising - Алгоритмическое размещение рекламы - Программатик - Способ закупки таргетированной digital-рекламы - Real-Time Bidding, RTB - Торг в реальном времени - Demand Side Platform, DSP - Supply Side Platform, SSP 321 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2796 1
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 311 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1192 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4558 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8834 1
BaaS - Backend as a service 168 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6946 1
DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 417 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1088 1
БТиЭ - Потребительская электроника - Электронные приборы - Электронная техника - Consumer Electronics 800 1
ВКС - Videobar - Видеобар - Видеотерминал - Терминал видеоконференсвязи 123 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16939 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23335 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6450 9
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 382 2
Google AdWords - Google Ads - Google Display Network 143 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 364 1
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 139 1
Google Data Studio 7 1
Luxms BI 124 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 516 1
ПравоТех АО - Manage.one 38 1
UseTech - UseBus 31 1
Московская Биржа - Финуслуги 65 1
Redux 7 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1357 1
Microsoft Office 4255 1
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 1
Албычев Александр 168 9
Горский Николай 9 9
Семенова Марина 11 9
Зубанов Андрей 9 9
Пущаков Сергей 10 9
Хайруллин Айрат 108 9
Фридштанд Андрей 11 9
Наумов Олег 15 8
Лысенко Эдуард 320 8
Терещенко Денис 96 8
Ципорин Павел 103 8
Исаев Алексей 16 7
Горбунов Сергей 25 7
Краснов Александр 91 7
Раков Ярослав 51 6
Малков Павел 51 6
Корчивой Станислав 16 6
Анисимов Михаил 15 6
Акимов Максим 192 6
Шипов Савва 102 6
Паршин Максим 323 6
Зорин Александр 52 6
Турчак Евгений 24 6
Рымар Максим 50 6
Попов Михаил 56 6
Шинкарук Елена 28 6
Скляр Алексей 54 6
Касаткин Алексей 10 5
Рустамов Рустам 564 5
Гребенщиков Дмитрий 39 5
Кудрин Алексей 125 5
Гвоздева Наталья 16 3
Аникин Леонид 61 3
Песчанских Георгий 39 3
Горбунов Алексей 32 3
Усманов Артур 26 3
Бутурлин Иван 26 3
Локоть Андрей 8 3
Свинцов Андрей 55 3
Кузьмичева Анастасия 5 3
Россия - РФ - Российская федерация 169543 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48338 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8730 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3258 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3550 9
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 938 9
Россия - ЦФО - Тульская область 1239 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1439 6
Россия - УФО - Тюменская область 1402 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1860 2
Россия - ЦФО - Калужская область 1092 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 951 2
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 372 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55223 1
Казахстан - Республика 6159 1
Европа 25062 1
Земля - планета Солнечной системы 10933 1
Япония 13874 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19885 1
Америка - Американский регион 2214 1
США - Нью-Йорк 3201 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1102 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1832 1
Великобритания - Лондон 2438 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1238 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1323 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58799 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4503 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6735 10
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 254 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22195 6
Цифровой регион - Федеральный проект 120 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2331 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6660 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12154 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1516 2
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 754 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5893 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5710 1
Экономический эффект 1423 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 597 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3655 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 61 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5192 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2592 1
Зоология - наука о животных 2928 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1302 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4640 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 554 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8697 11
CNews Инновация года - награда 162 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
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