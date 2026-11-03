Индексная книга (каталог) CNews*
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Белов Кирилл
СОБЫТИЯ
Публикаций - 20, упоминаний - 20
Белов Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 333 6
|ГосИнформСистемы 167 1
|Албычев Александр 168 9
|Горский Николай 9 9
|Семенова Марина 11 9
|Зубанов Андрей 9 9
|Пущаков Сергей 10 9
|Хайруллин Айрат 108 9
|Фридштанд Андрей 11 9
|Наумов Олег 15 8
|Лысенко Эдуард 320 8
|Терещенко Денис 96 8
|Ципорин Павел 103 8
|Исаев Алексей 16 7
|Горбунов Сергей 25 7
|Краснов Александр 91 7
|Раков Ярослав 51 6
|Малков Павел 51 6
|Корчивой Станислав 16 6
|Анисимов Михаил 15 6
|Акимов Максим 192 6
|Шипов Савва 102 6
|Паршин Максим 323 6
|Зорин Александр 52 6
|Турчак Евгений 24 6
|Рымар Максим 50 6
|Попов Михаил 56 6
|Шинкарук Елена 28 6
|Скляр Алексей 54 6
|Касаткин Алексей 10 5
|Рустамов Рустам 564 5
|Гребенщиков Дмитрий 39 5
|Кудрин Алексей 125 5
|Гвоздева Наталья 16 3
|Аникин Леонид 61 3
|Песчанских Георгий 39 3
|Горбунов Алексей 32 3
|Усманов Артур 26 3
|Бутурлин Иван 26 3
|Локоть Андрей 8 3
|Свинцов Андрей 55 3
|Кузьмичева Анастасия 5 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.