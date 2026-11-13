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Google Data Studio

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


13.11.2026 «Лаборатория Касперского» обнаружила мошенническую рассылку о компенсационных выплатах через сервис Google 1
28.12.2023 Что важно учесть при построении BI-платформы: взгляд провайдера инфраструктуры 1
24.09.2020 «Яндекс» первым в мире запускает машинное обучение в публичном облаке на бессерверных технологиях 1
03.03.2020 «Мегафон» запустил облачную платформу для госзаказчиков и крупных клиентов 1
04.09.2019 «Мегафон» начал продавать сервисы для бизнеса из облака Mail.ru Group 1
20.05.2019 «Яндекс» по ошибке удалил виртуальные машины клиентов в своем облаке 1
22.04.2019 Запущен сервис Yandex Vision, который будет конкурировать с Abbyy и распознавать лица 1
09.04.2019 Мартех-стартап с российскими корнями привлек $8 миллионов от 60 инвесторов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Google Data Studio и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9479 5
Google LLC 12865 3
Hot-Wi-Fi - Hot-WiFi 15 2
МегаФон 11102 2
Commvault 188 2
VK - Mail.ru Group - Компания ВК 3632 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 526 2
Salesforce - Tableau Software 128 2
МТС - Экосистема МТС - МТС 1cloud - 1 Клауд - ранее ИТ-град 1 клауд 27 1
electroNeek Robotics 9 1
ThoughtSpot 7 1
RingCentral 15 1
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Ancestry - Generations Network 3 1
Геоинтеллект - Geointellect - Центр пространственных исследований 15 1
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Broadcom - VMware 2636 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5766 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 743 1
Dell EMC 5212 1
Cisco Systems 5388 1
Amazon Inc - Amazon.com 3323 1
X Corp - Twitter 2945 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16359 1
Meta Platforms - Facebook 4640 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9724 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 496 1
Oracle Corporation 7135 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 837 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 966 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9603 1
Selectel - Селектел 572 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5149 1
Salesforce 504 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 102 1
Looker 10 1
Qlik - QlikTech 177 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1576 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 580 2
X5 Group - Перекрёсток 646 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1222 2
Conde Nast - Конде Наст 24 2
OMD OM Group - OMD Optimum Media - OMD Resolution - ОМД Новус 22 1
Impulse VC - венчурный фонд 14 1
Bullpen Capital 1 1
MediaPlus Group 2 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 190 1
АДВ ГК - Коммуникационная группа - ADV Group - ADV Tech - ADV Digital - Advisers (Havas Media) 50 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 1015 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 388 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6676 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18536 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 25020 6
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13451 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13304 5
Виртуализация - VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3365 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2177 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9853 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4935 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4823 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 8040 3
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37203 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5790 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8855 2
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5967 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 17027 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12481 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10962 2
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VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1370 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26786 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9782 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34303 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 8081 2
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4577 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13793 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3340 2
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 853 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 8003 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 479 1
BaaS - Backend as a service 169 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 401 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13944 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 6
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 787 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 836 2
МегаФон Облако - МегаФон Деловое облако - МегаФон Cloud 37 2
Merlion - MerliOnCloud 41 2
МегаФон Hotbox - Сервис «горячего» хранения корпоративных данных 32 2
VK - Mail.Ru Infra 44 2
VK - Mail.Ru Icebox 31 2
VK Cloud Big Data 12 1
Quora - сайт вопросов и ответов 19 1
Google Forms - Google Формы 83 1
Google Cloud Vision 5 1
Яндекс.Коллекции 2 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Мессенджер - Yandex Message - Ямб - Я.Онлайн 56 1
Yandex DataSphere 32 1
JupyterHub - JupyterLab - Project Jupyter 73 1
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 36 1
Yandex Object Storage 18 1
Yandex B2B Tech - Yandex Database - YDB 55 1
Amazon DynamoDB 9 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1077 1
Kaspersky GReAT 102 1
Google gRPC - Система удаленного вызова процедур 35 1
VK - Mail.ru Календарь 16 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 205 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 272 1
Abbyy OCR - Abbyy Cloud OCR SDK 22 1
Metabase 12 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1888 1
СХД - Дедупликация - deduplicatio - устранение дубликатов 255 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - API 3 1
Kaspersky Premium - Kaspersky Plus - Kaspersky Standard - Комплексная защита от киберугроз 74 1
Apache Superset 28 1
Redash 5 1
VK - Mail.Ru Почта Постмастер 8 1
Redux 7 1
Python Software Foundation - PSF - Python - высокоуровневый язык программирования 1361 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 166 1
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Nvidia Tesla GPU 214 1
Кузнецов Иван 13 1
Юдовский Сергей 4 1
Кравцов Даниил 1 1
Башкеев Алексей 17 1
Осипова Анна 10 1
Исаков Константин 3 1
Усманов Алишер 313 1
Белов Кирилл 20 1
Захаров Павел 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 169887 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48408 4
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 298 3
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8741 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 674 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55266 2
Казахстан - Республика 6169 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14901 2
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Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 930 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58902 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11823 2
Английский язык 7102 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54529 2
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 1013 2
Webmaster - Вебмастер 140 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2333 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 341 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 61 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1147 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5200 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34602 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18544 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8960 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2597 1
ОПК - Танк - Танковые войска - бронированная боевая машина - 10 сентября в России отмечается День Танкиста 536 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8026 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12521 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5900 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7149 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки - Поведенческие уязвимости 3125 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5185 1
Reddit 417 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 113 2
Yandex Scale 2 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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