Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование

«Бриз» и Санкт-Петербург запускают проект городских технопарков с инвестициями более 3 млрд рублей Компания «Бриз» и Санкт-Петербург договорились о реализации инвестиционного проекта «Городские технопарки». Об этом CNews сообщил представитель «Бриза».

RWB завершила три выпуска ЦФА досрочно благодаря высокому интересу инвесторов на платформе «А-Токен» менту укрепляется. Благодаря гибкости и цифровизации процессов RWB, мы смогли оперативно предложить инвесторам дополнительный объем после того, как первый выпуск был реализован всего за 10 мину

«Авито Работа»: энергетика, недвижимость и ИT — самые привлекательные сферы для инвестиций среди россиян сследования, 63% работающих респондентов инвестируют или планируют это делать. Из них 9% занимаются инвестициями на регулярной основе, 19% — время от времени, еще 20% интересуются темой, но пок

Московская биржа начинает торги новыми фьючерсами на индексы цифровых валют а» (MOEXTRX), рассчитываемые Московской биржей. Инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи. Новые контракты предоставя

«МСП Банк» и «Кавказ.РФ» договорились о сотрудничестве в области развития цифровых инструментов при реализации инвестпроектов б», разработку которой ведет «Кавказ.РФ» – обеспечить эффективное взаимодействие между инициаторами инвестиционных проектов, кредитными организациями и институтами развития Российской Федерации

Совместный фонд «Яндекс Пэй» и «ВИМ Инвестиции» за неделю привлёк более 1 млрд рублей инвесторами через приложение «Яндекс Пэй». Фонд предназначен для пользователей сервиса и позволяет инвестировать в инструменты денежного рынка с потенциальной доходностью, сопоставимой со став

«Дельфы нейроинвест» представил обновленный сайт в формате «одного окна» ивные функции и нестандартные форматы делают инвестирование эффективнее. Новые возможности позволят инвесторам принимать более обоснованные решения», — сказал CEO компании-разработчика «Дельфы

Московская биржа запустила сервис скоринговой оценки частных инвесторов т инструменты, основанные на данных, чтобы участники торгов и инвесторы получали лучший опыт работы на финансовом рынке. Сегодня цифровые каналы – основной инструмент участников рынка для привлечения инвесторов. Сервис «Скоринг» поможет брокерам сразу эффективно построить взаимодействие с клиентом, а в результате – значительно повысить качество клиентского опыта и снизить расходы на обслужи

«B2B-РТС» объявила ценовой диапазон и открыла книгу заявок на участие в IPO на Московской бирже ию, что соответствует рыночной капитализации «B2B-РТС» от 20 млрд руб. до 21 млрд руб. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию ьную доходность он принимает, прежде чем делегировать часть решений алгоритму и команде аналитиков. Инвестиционный консультант нового поколения — это не очередной «робот-советник», а развитая и

ФРИИ запустил ИИ-аналитика заявок на инвестиции Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) объявил о запуске ИИ-агента для первичной обработки заявок на инвестиции. Для начальной оценки инвестиционной привлекательности стартапов и обработки за

Summit Group объединила цифровые ресурсы: запущен единый корпоративный сайт для инвесторов, партнеров и сотрудников х инструментов коммуникации. Наш новый сайт — это ответ на запросы всех заинтересованных сторон: от инвесторов, ожидающих прозрачной отчетности, до специалистов, которые ищут место для професси

Artgen Seed Fund и Brainbox.vc инвестируют 15 млн руб. в цифровую экосистему ухода за пожилыми людьми «Долгожитель» гическим компаниям, работающим в социально значимых сегментах экономики. Наша задача - дать частным инвесторам возможность участвовать в таких сделках и поддерживать команды, которые строят мас

Начала работу «Андромеда» — первая российская платформа в формате «единого окна» для институциональных инвесторов венное решение в формате «единое окно», которое объединяет всю информацию, необходимую для принятия инвестиционных решений: потоки финансовых данных, новости рынка, консенсус-прогнозы, материал

Инвестиции в развитие или тарифная стабильность: как операторы связи перестраивают бизнес-модели аторов и усложняет инвестиционное планирование. В результате компании вынуждены искать баланс между инвестициями в развитие и сохранением тарифной стабильности. Фото: ru.freepik.com Операторы с

Аналитики F6 обнаружили почти 500 сайтов для схем инвестиционного мошенничества другие данные на нем формируются самими киберпреступниками. Одним из признаков мошеннических схем с инвестициями часто является активное участие мошеннических колл-центров. Потенциальной жертве

Компания-разработчик «Дельфы нейроинвест» получила статус малой технологической компании фонда. Резидентство позволит компании ускорить разработку и внедрение ИИ-решений, которые помогают инвесторам принимать более обоснованные решения и минимизировать риски на финансовых рынках.

Герман Кухтенков, Finalyst AI: Продавать инвесторам нужно не искусственный интеллект, а возврат упущенной прибыли р с инвесторами неизбежно смещается от обсуждения фичей к рискам и результатам. Условно — продавать инвесторам нужно не искусственный интеллект, а возврат упущенной прибыли. Показывать конкретн

Компания «Нейроинвест» стала резидентом «Сколково» фонда. Резидентство позволит компании ускорить разработку и внедрение ИИ-решений, которые помогают инвесторам принимать более обоснованные решения и минимизировать риски на финансовых рынках.

Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии черкнули в «Роснано». На другие вопросы CNews в компании пока не ответили. Кто стоит за «Венчурными инвестициями» Конечные бенефициары «Венчурных инвестиций» скрыты, но в ЕГРЮЛ указано, что ком

Российский производитель бионических протезов привлек 200 млн рублей в рамках pre-IPO рования в капитал. Сбор продлился с 20 января по 17 февраля 2026 г. Компания привлекла 200 млн руб. Инвесторам были предложены 100 тыс. обыкновенных акций АО «Степлайф», выпущенные в рамках доп

«Нейроинвест» выпустил новую версию ИИ-инвесткомитета .», — сказал CEO «Нейроинвест» Юрий Володин. Сервис «Дельфы нейроинвест» DLFY.ai доступен розничным инвесторам. С его помощью можно вынести на обсуждение ИИ-инвесткомитета любую публичную компа

Иван Агапов - Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку нным экономическим давлением? Иван Агапов: В развитии своих решений компания Directum всегда ориентировалась на потребности бизнеса. Один из запросов рынка сегодня — это «коробки». Компании не готовы инвестировать большие деньги в длительную разработку. Решение должно быть готовым и начать работать как можно быстрее. Сегодня в экосистеме Directum больше 30 решений, закрывающих пул задач, св

Сбербанк обновил приложение для инвесторов на iOS — установите новую версию, пока она доступна в App Store Сбербанк обновил приложение «СберИнвестиции» для iOS — инвесторам, которые предпочитают управлять активами и следить за рынком со смартфона, лучше скачать его прямо сейчас, пока оно доступно в App Store. Новое приложение Petfolio стало удобнее и бы

AI-ассистент для разработчиков KodaCode закрыл первый раунд инвестиций на стадии pre-seed. Инвестором стал Виктор Тарнавский (Head of AI, Т-Банк) ичества пользователей и сообщества, плагин для VS Code установили более 5,5К пользователей, MAU достиг 3К. Стартап привлек уже первого частного инвестора на этапе pre-seed, объявив о закрытии первого инвестиционного раунда. Ключевым итогом сделки стало вхождение в проект Виктора Тарнавского, руководителя направления AI в Т-Банке, в роли стратегического инвестора и советника. Его экспертиза

ИИ-ассистент для разработчиков KodaCode закрыл первый раунд инвестиций на стадии pre-seed KodaCode, российский разработчик ИИ-ассистента для программистов, объявляет о закрытии первого инвестиционного раунда. Ключевым итогом сделки стало вхождение в проект Виктора Тарнавского, руководителя направления ИИ в «Т-Банке», в роли стратегического инвестора и советника. Его экспертиз

Общий объем инвестиций в развитие ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 г. достигнет 1,2 триллиона рублей и, которая была утверждена Сергеем Собяниным, к 2030 г. там будет работать около 600 предприятий, а общий объем инвестиций в ОЭЗ составит 1,2 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИиП

F6: мошенники создали более 500 сайтов фейкового фонда поддержки участников СВО никам манипуляции. Задача злоумышленников – убедить пользователя внести деньги на депозит фейкового инвестиционного проекта, обещая быстрое увеличение капитала. После первого денежного перевода

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI совместном заявлении глав компаний, опубликованном на сайте Microsoft. Anthropic Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика ИИ Anthropic Anthropic, основанная в 2021 г. бывшими т

Мировые инвестиции в развитие ЦОДов в 2025 году превысят глобальные вложения в нефтяную отрасль коло $540. По данным МЭА, технологические компании по всему миру в последние годы все более активно инвестируют в создание новых ЦОДов для обучения и развития различных моделей искусственного и

Российские инвесторы признают силу ИИ, но предпочитают сохранять контроль над своими решениями 72% российских инвесторов считают искусственный интеллект надежным помощником, но не готовы полностью доверить ему управление своими финансами. Таковы основные результаты опроса, который провели УК «Первая» и

Платформа Lender Invest подвела итоги октября 2025 г.: число инвесторов и портфель удвоились за год латформы на формирование зрелого портфеля, где приоритет отдается качеству заемщиков и устойчивости инвестиционных стратегий. При этом доходность оферт в среднем дает премию к ключевой ставке н

Клиентам БКС стало доступно автоматическое управление инвестициями через сервис Trade API нтегрировать торговый функционал с внешними сервисами и создавать собственные экосистемы управления инвестициями; исключить эмоциональный фактор из принятия инвестиционных решений; получать рын

Российского криптобизнесмена вместе с женой убили в ОАЭ. Он скрывался за границей от инвесторов ии (убийство двух лиц) в связи с поступившим заявлением родственников. Личности подозреваемых установлены По данным СК, 2 октября 2025 г. у Романа и Анны была запланирована встреча с неустановленными инвесторами в городе Хатта (ОАЭ, эмират Дубай). Личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали, после чего связь с ними оборвалась. freepik/kjparget

Fork-Tech внедрила систему оперативного контроля расчетов для «Инвестиционного дома D8» лками и неторговыми операциями с ценными бумагами. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech. «Инвестиционный дом D8» работает на российском финансовом рынке с 2000 г. и специализируется н

«МигКредит» запустил уникальный для рынка МФО «Личный кабинет инвестора» с полностью цифровым клиентским путем тора, но и открывает новые возможности для партнерств и регионального расширения, предлагая частным инвесторам безопасный и комфортный цифровой сервис — инвестиции в один клик.

Власти хотят разрешить в России покупку криптовалют широкому кругу инвесторов ровании инвестирования в криптовалюты, который даст доступ к таким операциям всем квалифицированным инвесторам, выяснил «Коммерсант». Для допуска на рынок потребуется только пройти тестирование

Исследование Московской биржи: 60% инвесторов готовы к ИИ-инвестициям й почти половина (45%) – в возрасте 35–44 лет, большинство (60%) – жители городов-миллионников; 36% инвестируют несколько раз в месяц, 29% – несколько раз в неделю, еще 29% – раз в месяц и реже