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Инвестиции инвестирование инвестиционные проекты инвестиционное консультирование

Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование

Инвестиции представляют собой вложение капитала с целью получения дохода или иного полезного эффекта. Инвестирование может осуществляться в различные активы — от акций и облигаций до стартапов, технологических решений и инфраструктурных проектов. Инвестиционные проекты — это целенаправленные инициативы, требующие финансовых, временных и человеческих ресурсов для реализации и последующего получения экономической или социальной отдачи. 

Особое место в современной практике занимает инвестиционное консультирование, которое всё чаще опирается на технологии искусственного интеллекта. Так, сервис «Интеллект» от ВТБ и ИИ-инвестиционный комитет «Дельфы нейроинвест» от компании «Нейроинвест» предоставляют клиентам персонализированные рекомендации, прошедшие регуляторную аккредитацию. Эти решения не просто автоматизируют подбор активов, но и формируют интерактивную среду для анализа: пользователи могут участвовать в дебатах, задавать вопросы и получать аргументированные ответы от ИИ-агентов, имитирующих работу профессиональных инвестиционных комитетов.

Развитие инвестиционной инфраструктуры поддерживается как частным, так и государственным сектором. Например, ФРИИ запустил ИИ-аналитика для первичной оценки стартапов, а Московская биржа внедрила сервис скоринговой оценки частных инвесторов. Платформы вроде «Андромеда» и «Фирмотека» обеспечивают доступ к аналитике и корпоративным данным в формате «единого окна», упрощая принятие решений для профессиональных участников рынка.

Важную роль играют и венчурные фонды: Artgen Seed Fund и brainbox.vc совместно профинансировали цифровую экосистему ухода за пожилыми «Долгожитель», а Iskra Ventures поддержал ИИ-платформу Pixorion.ai. Государственные меры, такие как включение решений в реестр Минпромторга (например, ПАК Скала^р от Rubytech) или резидентство в «Сколково», также способствуют развитию отечественных технологий.

Однако на фоне роста инвестиций в ИИ, облачные технологии и кибербезопасность сохраняются риски: по данным F6, в 2026 году было выявлено почти 500 сайтов, имитирующих легальные инвестиционные платформы. Это подчеркивает необходимость регулирования и повышения цифровой грамотности.

Таким образом, современное инвестирование — это комплексный процесс, в котором участвуют частные и институциональные инвесторы, технологические компании, регуляторы и государственные структуры. Ключевыми элементами становятся ИИ-аналитика, прозрачность данных, соответствие регуляторным требованиям и защита от мошенничества.

СОБЫТИЯ


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ию, что соответствует рыночной капитализации «B2B-РТС» от 20 млрд руб. до 21 млрд руб. В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим акционерам в лице Совкомбанка и

07.04.2026 ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

ьную доходность он принимает, прежде чем делегировать часть решений алгоритму и команде аналитиков. Инвестиционный консультант нового поколения — это не очередной «робот-советник», а развитая и
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01.04.2026 Summit Group объединила цифровые ресурсы: запущен единый корпоративный сайт для инвесторов, партнеров и сотрудников

х инструментов коммуникации. Наш новый сайт — это ответ на запросы всех заинтересованных сторон: от инвесторов, ожидающих прозрачной отчетности, до специалистов, которые ищут место для професси
18.03.2026 Artgen Seed Fund и Brainbox.vc инвестируют 15 млн руб. в цифровую экосистему ухода за пожилыми людьми «Долгожитель»

гическим компаниям, работающим в социально значимых сегментах экономики. Наша задача - дать частным инвесторам возможность участвовать в таких сделках и поддерживать команды, которые строят мас
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венное решение в формате «единое окно», которое объединяет всю информацию, необходимую для принятия инвестиционных решений: потоки финансовых данных, новости рынка, консенсус-прогнозы, материал
13.03.2026 Инвестиции в развитие или тарифная стабильность: как операторы связи перестраивают бизнес-модели

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другие данные на нем формируются самими киберпреступниками. Одним из признаков мошеннических схем с инвестициями часто является активное участие мошеннических колл-центров. Потенциальной жертве
05.03.2026 Компания-разработчик «Дельфы нейроинвест» получила статус малой технологической компании

фонда. Резидентство позволит компании ускорить разработку и внедрение ИИ-решений, которые помогают инвесторам принимать более обоснованные решения и минимизировать риски на финансовых рынках.

02.03.2026 Герман Кухтенков, Finalyst AI: Продавать инвесторам нужно не искусственный интеллект, а возврат упущенной прибыли

р с инвесторами неизбежно смещается от обсуждения фичей к рискам и результатам. Условно — продавать инвесторам нужно не искусственный интеллект, а возврат упущенной прибыли. Показывать конкретн
25.02.2026 Компания «Нейроинвест» стала резидентом «Сколково»

фонда. Резидентство позволит компании ускорить разработку и внедрение ИИ-решений, которые помогают инвесторам принимать более обоснованные решения и минимизировать риски на финансовых рынках.

24.02.2026 Из-под управления «Роснано» выходят доли в заводе суперконденсаторов и в операторе облачной телефонии

черкнули в «Роснано». На другие вопросы CNews в компании пока не ответили. Кто стоит за «Венчурными инвестициями» Конечные бенефициары «Венчурных инвестиций» скрыты, но в ЕГРЮЛ указано, что ком
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рования в капитал. Сбор продлился с 20 января по 17 февраля 2026 г. Компания привлекла 200 млн руб. Инвесторам были предложены 100 тыс. обыкновенных акций АО «Степлайф», выпущенные в рамках доп
13.02.2026 «Нейроинвест» выпустил новую версию ИИ-инвесткомитета

.», — сказал CEO «Нейроинвест» Юрий Володин. Сервис «Дельфы нейроинвест» DLFY.ai доступен розничным инвесторам. С его помощью можно вынести на обсуждение ИИ-инвесткомитета любую публичную компа
11.12.2025 Иван Агапов -

Иван Агапов, Directum: Компании не готовы инвестировать в длительную разработку

нным экономическим давлением? Иван Агапов: В развитии своих решений компания Directum всегда ориентировалась на потребности бизнеса. Один из запросов рынка сегодня — это «коробки». Компании не готовы инвестировать большие деньги в длительную разработку. Решение должно быть готовым и начать работать как можно быстрее. Сегодня в экосистеме Directum больше 30 решений, закрывающих пул задач, св
10.12.2025 Сбербанк обновил приложение для инвесторов на iOS — установите новую версию, пока она доступна в App Store

Сбербанк обновил приложение «СберИнвестиции» для iOS — инвесторам, которые предпочитают управлять активами и следить за рынком со смартфона, лучше скачать его прямо сейчас, пока оно доступно в App Store. Новое приложение Petfolio стало удобнее и бы
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ичества пользователей и сообщества, плагин для VS Code установили более 5,5К пользователей, MAU достиг 3К. Стартап привлек уже первого частного инвестора на этапе pre-seed, объявив о закрытии первого инвестиционного раунда. Ключевым итогом сделки стало вхождение в проект Виктора Тарнавского, руководителя направления AI в Т-Банке, в роли стратегического инвестора и советника. Его экспертиза

09.12.2025 ИИ-ассистент для разработчиков KodaCode закрыл первый раунд инвестиций на стадии pre-seed

KodaCode, российский разработчик ИИ-ассистента для программистов, объявляет о закрытии первого инвестиционного раунда. Ключевым итогом сделки стало вхождение в проект Виктора Тарнавского, руководителя направления ИИ в «Т-Банке», в роли стратегического инвестора и советника. Его экспертиз
28.11.2025 Общий объем инвестиций в развитие ОЭЗ «Технополис Москва» к 2030 г. достигнет 1,2 триллиона рублей

и, которая была утверждена Сергеем Собяниным, к 2030 г. там будет работать около 600 предприятий, а общий объем инвестиций в ОЭЗ составит 1,2 трлн руб. Об этом CNews сообщили представители ДИиП
24.11.2025 F6: мошенники создали более 500 сайтов фейкового фонда поддержки участников СВО

никам манипуляции. Задача злоумышленников – убедить пользователя внести деньги на депозит фейкового инвестиционного проекта, обещая быстрое увеличение капитала. После первого денежного перевода
19.11.2025 Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

совместном заявлении глав компаний, опубликованном на сайте Microsoft. Anthropic Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика ИИ Anthropic Anthropic, основанная в 2021 г. бывшими т
14.11.2025 Мировые инвестиции в развитие ЦОДов в 2025 году превысят глобальные вложения в нефтяную отрасль

коло $540. По данным МЭА, технологические компании по всему миру в последние годы все более активно инвестируют в создание новых ЦОДов для обучения и развития различных моделей искусственного и
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72% российских инвесторов считают искусственный интеллект надежным помощником, но не готовы полностью доверить ему управление своими финансами. Таковы основные результаты опроса, который провели УК «Первая» и
12.11.2025 Платформа Lender Invest подвела итоги октября 2025 г.: число инвесторов и портфель удвоились за год

латформы на формирование зрелого портфеля, где приоритет отдается качеству заемщиков и устойчивости инвестиционных стратегий. При этом доходность оферт в среднем дает премию к ключевой ставке н
10.11.2025 Клиентам БКС стало доступно автоматическое управление инвестициями через сервис Trade API

нтегрировать торговый функционал с внешними сервисами и создавать собственные экосистемы управления инвестициями; исключить эмоциональный фактор из принятия инвестиционных решений; получать рын
07.11.2025 Российского криптобизнесмена вместе с женой убили в ОАЭ. Он скрывался за границей от инвесторов

ии (убийство двух лиц) в связи с поступившим заявлением родственников. Личности подозреваемых установлены По данным СК, 2 октября 2025 г. у Романа и Анны была запланирована встреча с неустановленными инвесторами в городе Хатта (ОАЭ, эмират Дубай). Личный водитель привез их на стоянку у озера, где они пересели в другой автомобиль и уехали, после чего связь с ними оборвалась. freepik/kjparget
27.10.2025 Fork-Tech внедрила систему оперативного контроля расчетов для «Инвестиционного дома D8»

лками и неторговыми операциями с ценными бумагами. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech. «Инвестиционный дом D8» работает на российском финансовом рынке с 2000 г. и специализируется н
24.10.2025 «МигКредит» запустил уникальный для рынка МФО «Личный кабинет инвестора» с полностью цифровым клиентским путем

тора, но и открывает новые возможности для партнерств и регионального расширения, предлагая частным инвесторам безопасный и комфортный цифровой сервис — инвестиции в один клик.
10.10.2025 Власти хотят разрешить в России покупку криптовалют широкому кругу инвесторов

ровании инвестирования в криптовалюты, который даст доступ к таким операциям всем квалифицированным инвесторам, выяснил «Коммерсант». Для допуска на рынок потребуется только пройти тестирование
09.10.2025 Исследование Московской биржи: 60% инвесторов готовы к ИИ-инвестициям

й почти половина (45%) – в возрасте 35–44 лет, большинство (60%) – жители городов-миллионников; 36% инвестируют несколько раз в месяц, 29% – несколько раз в неделю, еще 29% – раз в месяц и реже
09.10.2025 Сергей Верченов, К2Тех: ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты

вынесет из него выгоду — покажет время. И, наконец, ключевой момент — ИТ следует рассматривать как инвестицию, а не как затраты, потому что именно так можно обеспечить долгосрочную устойчивост

Публикаций - 18147, упоминаний - 23791

Инвестиции и организации, системы, технологии, персоны:

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HP Inc. 5883 263
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 842
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 81
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 366
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 112
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 84
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 72
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 66
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 54
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 51
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 45
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 40
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 39
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 35
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 34
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 33
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 32
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 30
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 27
Ассоциация менеджеров 107 26
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 25
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 24
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 23
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 23
Единая Россия - Политическая партия 321 22
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 20
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 18
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 17
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 15
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 15
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 15
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 14
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 13
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 13
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 13
Apache Software Foundation - ASF 231 13
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 13
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 22 13
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 12
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 12
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 12
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 11
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 3571
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 2102
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 2060
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 2008
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2006
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 1825
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1752
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 1734
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1589
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1551
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1412
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 1174
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 1115
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1024
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1004
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 994
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 984
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 912
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 874
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 870
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 852
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 846
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 832
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 829
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4779 766
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 724
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 715
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 704
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 676
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 661
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 653
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 647
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 636
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 629
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 593
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 593
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 578
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 570
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6568 569
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 568
Google Android 15243 488
Microsoft Windows 2000 8678 419
Microsoft Windows 16882 343
Linux OS 11533 317
Apple iOS 8583 297
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 287
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 236
Apple iPhone 6 4861 220
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 200
Microsoft Office 4170 192
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 179
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 171
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 166
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 162
Microsoft Azure 1526 135
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 132
FreePik 1841 131
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 130
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 128
Apple - App Store 3109 125
Google YouTube - Видеохостинг 3002 121
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 115
Apple iPad 4011 112
Intel x86 - архитектура процессора 2151 111
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 110
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 109
Oracle Java - язык программирования 3469 105
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 94
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 93
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 89
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 87
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 85
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 80
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 80
OpenAI - ChatGPT 719 79
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 78
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 77
Microsoft Dynamics 1197 75
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 73
SAP Ariba 309 73
Путин Владимир 3454 351
Рейман Леонид 1065 192
Медведев Дмитрий 1665 164
Дегтев Геннадий 271 113
Овчинский Владислав 230 111
Шадаев Максут 1210 108
Мишустин Михаил 787 102
Кочетков Владислав 248 98
Волож Аркадий 268 98
Усманов Алишер 311 95
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 93
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 90
Греф Герман 485 88
Мильнер Юрий 137 84
Фридман Михаил 146 78
Евтушенков Владимир 217 74
Собянин Сергей 538 72
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 71
Делицын Леонид 137 71
Чубайс Анатолий 222 68
Никифоров Николай 1138 68
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 67
Белоусов Сергей 254 65
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 62
Bush George - Буш Джордж 336 60
Орловский Виктор 408 60
Галицкий Александр 123 60
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 60
Чачава Александр 124 60
Щеголев Игорь 699 57
Инютин Артем 89 56
Дуров Павел 329 55
Сергунина Наталья 375 54
Брюквин Юрий 300 53
Солонин Сергей 110 50
Ефимов Владимир 145 49
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 49
Осеевский Михаил 350 48
Dell Michael - Делл Майкл 193 48
Авен Петр 67 48
Россия - РФ - Российская федерация 166164 10159
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 4540
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 3241
Европа 24963 1881
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 1531
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1351
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1121
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1037
Германия - Федеративная Республика 13221 826
Украина 7928 769
Япония 13807 741
Азия - Азиатский регион 5920 641
Индия - Bharat 5869 620
Казахстан - Республика 6047 525
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 483
Франция - Французская Республика 8177 478
Южная Корея - Республика 7051 448
Беларусь - Белоруссия 6289 428
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 393
Канада 5081 382
Земля - планета Солнечной системы 10865 361
США - Нью-Йорк 3180 356
Нидерланды 3745 338
Финляндия - Финляндская Республика 3697 334
Европа Восточная 3138 311
Ближний Восток 3154 309
Израиль 2856 306
Китай - Тайвань 4245 293
Турция - Турецкая республика 2620 292
Африка - Африканский регион 3640 291
Швеция - Королевство 3781 282
Россия - СФО - Новосибирск 4875 273
США - Калифорния 4829 264
Испания - Королевство 3839 263
Италия - Итальянская Республика 4508 258
Сингапур - Республика 1953 250
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 249
Великобритания - Лондон 2432 243
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 242
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 236
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 5500
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4161
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 2102
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 2072
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2026
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1777
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1467
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 1218
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1110
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 980
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 488
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 865
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 594
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 526
CNET Networks - CNET News 1643 315
Bloomberg 1627 294
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 245
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 214
Dow Jones - MarketWatch 334 207
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 199
FT - Financial Times 1295 192
Forbes - Форбс 1002 179
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 169
Ведомости 1466 151
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The Register - The Register Hardware 1784 85
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 81
NYT - The New York Times 1100 75
Times 661 71
Total Telecom 613 68
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 56
TAdviser - Центр выбора технологий 468 56
AP - Associated Press 2007 55
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 53
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 52
Crunchbase 74 52
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 550 44
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 42
РИА Новости 1033 41
DigiTimes - Издание 1331 41
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 36
Tom’s Hardware 600 35
Mercury Center 309 34
SiliconValley.com - SV.com 239 33
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 33
Fortune 211 32
РБК Инновации 47 31
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 29
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 906
Internet Stock Report 994 612
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 539
IDC - International Data Corporation 4975 420
Gartner - Гартнер 3658 369
S&P 500 565 315
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 266
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 145
Forrester Research 834 77
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 74
Thomson Financial - Thomson First Call 386 71
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 70
Moody's Investors Service 136 69
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 55
Рустелеком ТК 305 55
Bear Stearns 79 44
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 44
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 42
Fortune Global 500 295 38
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 37
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 35
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 31
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 31
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 29
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 28
CNews Рынок ИТ-услуг 171 27
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 27
CCI - Consumer Confidence Index - Индекс потребительской уверенности - Индекс уверенности потребителей 56 26
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 24
Frost & Sullivan 207 24
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 23
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 23
comScore 379 21
CIBC World Markets 41 21
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 21
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 21
ABI Research 236 19
CNews Инновация года - награда 155 18
IDC Russia - IDC Россия 183 18
Informa - Ovum - Omdia 155 18
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 165
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 162
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 126
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 106
РАН - Российская академия наук 2122 102
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 69
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 57
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 57
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 57
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 57
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 458 55
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 52
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 49
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 42
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 37
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 33
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 28
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 24
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 24
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 23
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 23
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 22
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 22
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 21
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 18
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РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 175 17
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 17
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 16
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 15
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 15
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 15
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 15
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 13
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