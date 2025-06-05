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«Аквариус» заявил о готовности инвестировать в стартапы в области вычислительной техники

Первый вице-президент «Аквариуса» Дмитрий Титов заявил, что одним из приоритетных направлений, на которые смотрит «Аквариус» с точки зрения инвестиций, является сегмент производства вычислительной техники и электроники. По его словам, компания намерена закрыть весь стек решений: от коммутаторов, СХД и Wi-Fi-точек до потребительской электроники.

Дмитрий Титов рассказал о ранее реализованных проектах в этой сфере. В их числе, в частности, технологическое партнерство по производству на мощностях «Аквариуса» базовых станций сотовой связи «Иртэя» для импортозамещения в области телекома. Сейчас более 200 станций уже работают в сети. Проект зародился в «Сколтехе» в форме стартапа несколько лет назад.

Другой пример стартапа, с которым сотрудничает «Аквариус», — отечественные СХД «Аэродиск», который также является резидентом «Сколково». В этом проекте «Аквариус» отвечал за разработку железа, развивал каналы продаж, что является немаловажным фактором в развитии на рынке.

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Цифровизация

Департамент инноваций «Аквариуса» активно рассматривает все перспективные проекты для сотрудничества. Недавно производственная компания подписала соглашение с Фондом «Сколково» о совместной разработке и производстве устройств для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов. Дмитрий Титов отметил, что эта ниша перспективна для отечественного производителя, поскольку базируется на микроэлектронике, нуждается в R&D, а также дизайне и канале продаж. Это те возможности, которые ГК «Аквариус» готова предоставить для развития инновационных проектов в области медицинских изделий.

Надо отметить, что последние годы российский рынок стартапов переживал непростое время: в 2023 году российский венчурный рынок показал рекордное падение — объем инвестиций в стартапы снизился более чем в десять раз. Но в 2024 году началось восстановление этого сегмента. Многие инвесторы начали смотреть стратегически на покупку технологий или команд. Роль таких инвесторов на рынке укрепляется, они начинают все больше влиять на формирование технологий. В данном случае важно уметь оценивать риски и брать на себя ответственность, подчеркнул Дмитрий Титов: «Нет волшебного калькулятора, который бы дал ответ, полетит проект или нет. Это в чистом виде предпринимательская инициатива».

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