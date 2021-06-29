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Startup Village
международная стартап-конференция


29.06.2021 ВТБ совместно со «Сколково» начинает новый набор стартапов в корпоративный акселератор 1
02.06.2021 Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 4
26.05.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: Город не покупает стартапы, а помогает им в развитии и взаимодействии с крупным бизнесом 1
25.05.2021 Сервисами поддержки инновационного бизнеса воспользовались свыше 300 посетителей конференции Startup Village 4
25.05.2021 «Сколково» и «Трансмашхолдинг» запустили первый конкурс по городским транспортным проектам 1
02.02.2021 Как программа Future Tech помогает студентам и выпускникам вузов 1
29.05.2020 Центр инноваций «Инфосистемы джет» выбрал лучшие стартапы в области промышленной автоматизации 4
18.06.2019 VR_Bank стал резидентом инновационного центра «Сколково» 1
12.04.2019 В продаже появились SIM-карты на базе платформы резидента «Сколково» 1
03.09.2018 Что ждет российские стартапы в Германии 2
05.06.2018 МТС и Сколково объявили стратегическое партнерство в области развития «умного города» 1
05.06.2018 «Акадо Телеком» анонсировала платформу «Акадо Арена» для киберспорта 1
01.06.2018 Фонд «Сколково» и FAAR Industry откроют первую в России лабораторию беспилотного транспорта 1
01.06.2018 Сбербанк предоставит компаниям «Сколково» облачный сервис 1
31.05.2018 «Перекресток» сообщил о переносе карт лояльности в приложение «Кошелек» 1
31.05.2018 В России заработал новый виртуальный оператор сотовой связи Easy4 1
31.05.2018 Philips и «Сколтех» объединяют усилия для развития медицины будущего 1
09.02.2018 «Тинькофф Банк» займется блокчейном в «Сколково» 1
19.09.2017 Mail.Ru Games Ventures инвестирует в финского разработчика мобильных игр Panzerdog 1
09.06.2017 Охрану объектов «Ростеха» обеспечат беспилотники 1
08.06.2017 «М.Видео» привлекла стартап Timebook для повышения эффективности работы розницы 2
08.06.2017 ДИТ Москвы поделился опытом создания «умного города» 1
07.06.2017 SAP запустила программу Startup Focus в России 3
06.06.2017 Онлайн-сервис для грузоперевозок GroozGo привлек более $2 млн инвестиций 1
23.03.2017 Вексельберг и Вильякайнен планируют проект в области интернета вещей 1
08.02.2017 Полюс холода помогает программистам 1
03.06.2016 Panasonic и «Рэйдикс» при поддержке «Сколково» реализуют проект в области хранения данных 1
02.06.2016 Представлены первые прототипы ИТ-решений для корпоративного рынка России на базе ОС Tizen 1
02.06.2016 Tele2 и «Сколково» заключили соглашение о взаимодействии и стратегическом партнерстве 2
02.06.2016 «Третий по величине» коммерческий ЦОД России внедрит отечественную защиту от DDoS 1
19.05.2016 Verimag представила решение для организации интерактивных уроков без интернета 1
11.05.2016 SAP Labs станет партнером «Сколково» в рамках Startup Village 2016 2
01.04.2016 «Россети» извлекают выгоду из стартапов «Сколково» 1
10.03.2016 Стартует второй этап проекта Startup Tour 2016 1
10.02.2016 Сколково: количество заявок от стартапов в 2016 году выросло на треть 3
20.11.2015 Фонд «Сколково» открыл регистрацию на конкурс Startup-tour 2016 1
17.09.2015 «Почта России» запустила новый сайт 1
03.06.2015 «Почта России» создала свой новый сайт на деньги от альтернативного портала госуслуг 1
03.06.2015 Сервис видеонаблюдения Ivideon привлек $4 млн от Impulse VC 1
02.06.2015 «Почта России» презентовала отделение будущего 1

Публикаций - 45, упоминаний - 63

Startup Village упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3228 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
Акадо Телеком - Комкор 614 2
Easy4 - Изи4 - MVNO-оператор мобильной связи 9 2
Intersat - Интерсат 2 2
Samsung Electronics 5749 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Philips 755 1
FAAR Industry 1 1
VK - Mail.Ru Games Ventures 5 1
VR_Cube 2 1
OpenText 161 1
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
Microsoft Corporation 11226 1
Ланит ГК 1164 1
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 366 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
Инфосистемы Джет 677 1
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 1
iTeco - Ай-Теко 721 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ Корпоративный акселератор 2 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
МДМ Банк 150 1
Траектория будущего (АТБ) 5 1
Sela 12 1
O’STIN - Остин 8 1
Подружка - Табер Трейд - Розничная сеть 16 1
Улыбка Радуги - Федеральная сеть магазинов по уходу за собой и за домом 19 1
VR_Bank 3 1
CLAAS 4 1
Nike 89 1
Lego 84 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Zenden Group 24 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
Уралхим ОХК АО 43 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 224 1
Спортмастер 116 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 90 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
re:Store 106 1
Северсталь ПАО 204 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1289 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 12
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
МИК - Московский инновационный кластер 51 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 22 1
NRW.Invest - Агентство экономического развития федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия 1 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 174 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Web Interface - Веб-интерфейс 178 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
Беспилотный автомобиль - Автопилот - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы 11 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 194 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3755 1
Multi IMSI SIM 2 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5449 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1101 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
AIOps - input/output operations per second - Количество операций ввода-вывода в секунду 18 1
Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения 32 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Google Android 10752 3
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 2
Apple iOS 5742 2
Apple iPad 3263 2
Microsoft Azure 1171 1
Ланит Электронные учебники 3 1
X5 Group - Перекресток - Клуб Перекресток 8 1
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 1
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 1
Raidix ERA Engine - СХД 18 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 1
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 1
Новиков Павел 67 2
Малышкин Сергей 7 2
Фурсин Алексей 100 2
Дворкович Аркадий 169 2
Паршин Константин 44 2
Жаренов Максим 6 2
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 2
Тихонов Андрей 33 1
Медведев Дмитрий 1434 1
д’Арфей Эммануэль 1 1
Чернов Максим 27 1
Федоров Максим 2 1
Штернлиб Теймур 23 1
Ромашевский Роман 4 1
Сазонов Алексей 3 1
Крок Александр 2 1
Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
Чистяков Георгий 1 1
Гуриев Марат 10 1
Гонноченко Алексей 6 1
Карфидов Алексей 2 1
Каташов Александр 4 1
Цыганов Вячеслав 54 1
Стрелова Ольга 32 1
Егоров Игорь 40 1
Сечкин Алексей 15 1
Путин Владимир 1831 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Тиньков Олег 38 1
Wyman Oliver - Вайманн Оливер 1 1
Горыня Кирилл 20 1
Кузнецов Максим 15 1
Иванченко Сергей 3 1
Hornig Reiner - Хорниг Райнер 1 1
Кулешов Александр 15 1
Беляков Алексей 14 1
Михайлова Екатерина 3 1
Юмашев Дмитрий 4 1
Бутерин Виталий 20 1
Дутов Сергей 6 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 4
Европа 3798 4
Беларусь - Белоруссия 2104 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 3
Индия - Республика 2184 3
Россия - СФО - Новосибирск 1988 3
Казахстан - Республика 2661 2
Япония 2827 2
Франция - Французская Республика 2150 2
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Украина 3417 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ПФО - Казань 1526 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 669 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия 12 1
Россия - Калининградская область 544 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Прибалтика - Балтия 606 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - Курск 234 1
Россия - Курская область 342 1
Россия - Астрахань 242 1
Нидерланды 984 1
Северная Америка 1420 1
Испания - Королевство 1262 1
Турция - Турецкая республика 957 1
Ближний Восток 1486 1
Азия - Азиатский регион 1532 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 386 1
Philips Research 4 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
SAP Startup Focus 6 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
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