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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Startup Village
международная стартап-конференция
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 63
Startup Village упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Новиков Павел 67 2
|Малышкин Сергей 7 2
|Фурсин Алексей 100 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Паршин Константин 44 2
|Жаренов Максим 6 2
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 10 2
|Тихонов Андрей 33 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|д’Арфей Эммануэль 1 1
|Чернов Максим 27 1
|Федоров Максим 2 1
|Штернлиб Теймур 23 1
|Ромашевский Роман 4 1
|Сазонов Алексей 3 1
|Крок Александр 2 1
|Nakamurа Nasato - Накамура Масато 15 1
|Чистяков Георгий 1 1
|Гуриев Марат 10 1
|Гонноченко Алексей 6 1
|Карфидов Алексей 2 1
|Каташов Александр 4 1
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Стрелова Ольга 32 1
|Егоров Игорь 40 1
|Сечкин Алексей 15 1
|Путин Владимир 1831 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
|Тиньков Олег 38 1
|Wyman Oliver - Вайманн Оливер 1 1
|Горыня Кирилл 20 1
|Кузнецов Максим 15 1
|Иванченко Сергей 3 1
|Hornig Reiner - Хорниг Райнер 1 1
|Кулешов Александр 15 1
|Беляков Алексей 14 1
|Михайлова Екатерина 3 1
|Юмашев Дмитрий 4 1
|Бутерин Виталий 20 1
|Дутов Сергей 6 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 2
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770719, в очереди разбора - 674401.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru