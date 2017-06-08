i-Free - i-Free Innovations - Айфри

GTCOM будет сотрудничать с МГУ, «Сколково» и i-Free в области машинного перевода в области машинного перевода, больших данных и искусственного интеллекта, подписала соглашения о стратегическом партнерстве с Фондом «Сколково», МГУ им. М.В. Ломоносова и российской группой компаний i-Free. Основная цель сотрудничества – способствование росту и развитию российского и восточноевропейского бизнеса с помощью технологий больших данных и передовых разработок в области языковых

i-Free разработала мобильное приложение для музея и галерей современного искусства Эрарта Компания i-Free разработала мобильное приложение для музея современного искусства Эрарта в Санкт-Петербурге. Приложение позволяет быстро ориентироваться в событиях и мероприятиях арт-институции. Компани

Компания i-Free принимает участие в Mobile World Congress 2014 Российская компания i-Free примет участие в Mobile World Congress 2014 в Барселоне 24–28 февраля 2014 г. I-Free специализируется на создании мобильных и NFC-технологий, электронных финансов, цифровой дистри

i-Free займется в «Сколково» исследованиями в области идентификации мобильных пользователей и обеспечения безопасности платежей Фонд «Сколково» и российская компания i-Free, специализирующаяся в области мобильных инноваций и разработки решений для безопасных безналичных платежей, подписали соглашение о партнерстве. Оно предусматривает, в частности, создание

i-Free создаст в «Сколково» центр разработок по NFC и Big Data Фонд «Сколково» и российская компания i-Free, специализирующаяся на решениях в области мобильных и NFC-технологий, подписали соглашение о партнерстве. i-Free создаст на территории «Сколково» научно-исследовательский центр и

i-Free открыла API своего мобильного «Ассистента на русском» Компания i-Free объявила об открытии API (Application Programming Interface) мобильного приложения «Ассистент на русском». В целом API «Ассистента на русском» позволяет Android-разработчикам создавать м

i-Free запустила услугу голосовых рассылок на базе технологии синтеза речи Компания i-Free, развивая сервис SMS-информирования SMSDirect, запустила новую услугу – голосовые рассылки на базе технологии синтеза речи TTS (Text-to-Speech). Услуга адресована компаниям из разных сфе

Первого бионического человека снабдили искусственным интеллектом, разработанным в России осмонавтики США (Smithsonian's National Air and Space Museum) английская компания Shadow Robot Co. Систему искусственного интеллекта (AI) авторам проекта безвозмездно предоставила российская компания i-Free. «Мы передали исследователям из компании Shadow Robot технологию интеллектуального агента, т.е. API к текущей базе знаний робота «Евгений Густман», — сообщил CNews Егор Наумов, руководит

i-Free оснастила NFC-метками новые продуктовые тележки в гипермаркетах «O’кей» Компания i-Free оснастила NFC-метками продуктовые тележки сети петербургских гипермаркетов «О’кей». NFC-метки позволяют контролировать в онлайн-режиме распределение тележек по торговым точкам, что сущес

i-Free, «ТКС Банк» и MasterCard представили NFC-кошелек с удаленным выпуском карты Mobile MasterCard PayPass Компания i-Free представила полнофункциональный NFC-кошелек, встроенный в смартфоны, и платформу TSM (

i-Free Innovations выпустила виртуального 3D-ассистента «Блондинка в кармане 2.0» для Android кже возможность выбора 3D-персонажа и его кастомизации. Приложение «Блондинка в кармане», созданное i-Free Innovations, впервые появилось в Google Play в 2011 г. Первую версию «Блондинки» скача

i-Free разработала мобильное приложение на базе Windows Phone для сети супермаркетов «Зеленый Перекресток» Компания i-Free в сотрудничестве с корпорацией Microsoft разработала инновационное мобильное приложение на платформе Windows Phone для сети супермаркетов «Зеленый Перекресток». В приложении объединены в

Компания i-Free открыла фонд посевных инвестиций i-Free Ventures Компания i-Free на конференции The Art of Going Global, проходящей в Москве, объявила об открытии фонд

Приложение i-Free для поиска и покупки авиа-билетов вышло на iPhone Компания i-Free объявила о том, что выпустила версию мобильного приложения Smartive Travel для iPhone. Это приложение, предназначенное для поиска и покупки авиа-билетов, помогает спланировать и организо

i-Free протестировала билетный сервис на базе NFC-технологии Компания i-Free объявила о том, что успешно протестировала билетный сервис на базе NFC-технологии. Во время конференции Oracle Java One & Oracle Develop на бейджи участников были нанесены персонализиров

«ЛитРес» и I-Free сделали приложение «Книжный магазин» для Samsung Книжный интернет-магазин «ЛитРес» объявил о том, что совместно с компанией I-Free разработал приложение «Книжный магазин» для смартфонов Samsung. Компания Samsung предполагает, что новая серия смартфонов с сервисом «Книжный магазин» станет полноценной заменой ридерам.

i-Free запустила мобильную социальную сеть «Тусим» Компания i-Free объявила о том, что запустила мобильную социальную сеть «Тусим» (tusim.ru) с функциями гео-позиционирования и гео-блоггинга. Этот социально-сетевой ресурс базируется на объединении неско

i-Free стала поставщиком контента для «Голосового портала» МТС Компания i-Free, победив в конкурсе, проведенном МТС, стала поставщиком контента для «Голосового портала» оператора. В рамках этого сотрудничества i-Free будет предоставлять ряд информационно-раз

i-Free запустила мобильную социальную сеть Компания i-Free объявила о запуске новой мобильной социальной сети. Мобильная социальная сеть, созданная для сотового оператора НТК, работающего в Приморском крае, размещена на портале оператора wap.vnt

i-Free разработал QR-reader Компания i-Free разработала первый в России QR-reader – мобильное приложение, позволяющее распознавать QR-коды. Это решение i-Free обеспечивает компаниям, работающим на потребительских рынках и в

«Dиксис» и i-Free запускают совместный проект в Казахстане Компания «Dиксис» и компания i-Free, продолжая сотрудничество в области контент-услуг, предоставляют всем желающим бесплатные демо-версии игр для мобильных телефонов. Абоненты казахстанских сотовых сетей могут скачать демо

i-Free разработала детский портал для «МегаФона» Компания i-Free создала специализированный детский портал «Смешарики» для компании «МегаФон». Портал разработан для нового детского тарифного плана и содержит разнообразный брендированный контент от «См

i-Free запустил в Индии WAP-портал Компания i-Free, входящая в число лидеров рынка контент-услуг России, Украины и Казахстана, вышла на рынок Индии. Провайдер запустил в Индии WAP-портал локальных новостей делового и финансового характер

i-Free создал сервис «Чемпионат по мобильным кроссвордам» Компания i-Free запустила на Украине новый сервис «Чемпионат по мобильным кроссвордам». Ключевая особенность сервиса состоит в том, что абоненты могут бесплатно скачивать на свой телефон кроссворды и ра

i-Free и «Автобар» создали торговый автомат мобильного вендинга Компании i-Free и «Автобар» представят торговый автомат, оснащенный устройством, позволяющим совершать удаленный аудит автомата и осуществлять функцию мобильного вендинга. i-Free выступил разрабо

i-Free и «Аэроплан» запустили сервис Boltoonz Контент-провайдер i-Free и продюсерская компания «Аэроплан», специализирующаяся на анимационных проектах, запустили мобильную версию популярного сервиса Boltoonz («Болтуны»). Теперь пользователи могут создавать

i-Free стал партнером KP Media Компания i-Free, входящая в число лидеров рынка дополнительных услуг мобильной связи России, Украины и Казахстана, в декабре прошлого года победила в тендере ведущего украинского издательского холдинга

i-Free запустил новую технологию для производства контента Компания i-Free запустила инновационную технологию JAM4ME, предназначенную для создания новых видов контента, и выводит на рынок СНГ первый продукт, разработанный на базе этой технологии – JAM4ME-сказки

i-Free впервые запустила Jamango в сети CDMA-оператора Компания i-Free запустила мобильный коммьюнити-сервис Jamango в сети крупнейшего индийского оператора стандарта CDMA – Reliance Communications, насчитывающего более 35 млн абонентов. Это первый запуск п

i-Free вышел в Китай Китай стал шестой страной, в которой начал работу российский контент-провайдер i-Free. Ранее компания появилась в Украине, Казахстане, Индии, Мексике и Бразилии. Как рассказал CNews руководитель управления международного развития i-Free Николай Матвеев, подготовка

i-Free разработала Java-браузер для казахского рынка Компания i-Free создала Java-браузер, который обеспечивает сотовых абонентов Казахстана простым доступом к мобильному контенту. Особенность браузера состоит в том, что при каждом его запуске каталог кон

i-Free начала работать в Китае Компания i-Free объявила о коммерческом запуске услуг в Китае. Сервисы i-Free доступны сегодня абонентам двух крупнейших сотовых сетей Китая — China Mobile и China Unicom. Китай стал шестой стран

I-Free реализовал сервис SMS-БанкИнфо для МБРР Контент-провайдер i-Free стал партнером Московского Банка Реконструкции и Развития в области мобильного банкинга. Компания i-Free беспечивает реализацию сервиса SMS-БанкИнфо, позволяющего клиентам банка к

i-Free реализовал техподдержку банкинга для American Express Компания i-Free реализовала техническую поддержку сервисов мобильного банкинга для держателей карт American Express – клиентов банка «Русский Стандарт». С помощью услуги «SMS-сервис», реализованной при

i-Free вошла в Ассоциацию мобильного маркетинга Бразилии Компания i-Free вошла в Ассоциацию мобильного маркетинга Бразилии - Mobile Marketing Association Brazil (AMMB). Целью АMMB, объединяющей бразильских сотовых операторов, мировых вендоров, крупнейших конт

i-Free займется разработкой коммьюнити-порталов для сторонних заказчиков Компания i-Free открыла новое направление деятельности — разработка и поддержка мобильных коммьюнити-порталов (community-based portal) для сторонних заказчиков. Community-based portal — принципиально но

i-Free разработал BREW-браузер p> Контент-провайдер i-Free разработал BREW-браузер для компании «Скай Линк», позволяющий получить доступ к различным видам мобильного контента. Программное решение i-Free дает возможность абонентам загружат

