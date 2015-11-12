«МДМ Банк» начал выпускать карты с технологией PayPass «МДМ Банк» приступил к выпуску карт с технологией бесконтактной оплаты MasterCard PayPass. Одновременно с этим банк обновил линейку карточных продуктов, базирующихся на пакетн

«Альфа-Банка» представил наручные часы AlfaPay со встроенной картой MasterCard PayPass в со встроенной дебетовой банковской картой с поддержкой технологии бесконтактной оплаты MasterCard PayPass. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Проект реализован совместно с международной

В Санкт-Петербурге стартовал первый проект по внедрению бесконтактной технологии MasterCard PayPass в автобусах Пассажиртранс» объявили о старте пилотного проекта по внедрению бесконтактной технологии MasterCard PayPass для оплаты проезда в наземном транспорте Санкт-Петербурга. Теперь жители и гости севе

Инстабанк запустил новый мобильный банк и начал выпуск карт с PayPass на их пожелания и комментарии», — заявил генеральный директор Инстабанка Роман Потемкин. Также, начиная с 4 мая 2015 г., новые пользователи Инстабанка начали получать карты MasterCard Gold с функцией PayPass. Клиенты, пожелавшие перевыпустить карту старого образца, смогут воспользоваться дистанционным перевыпуском через мобильное приложение.

Банк «Центр-инвест» выпустил часы watch2pay для оплаты покупок в одно касание вест» выпустил новый банковский продукт для оплаты покупок в одно касание: часы watch2pay с модулем Paypass и картой от «Центр-инвест». Часы watch2pay — это ручные часы австрийской компании LAK

«Сбербанк» внедряет технологию MasterCard PayPass на наземном транспорте Москвы бербанк России» объявил о старте пилотного проекта по внедрению бесконтактной технологии MasterCard PayPass на наземном транспорте ГУП «Мосгортранс». Теперь для оплаты проезда на нескольких авт

Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут пополнять карты MasterCard PayPass в одно касание а» установлены бесконтактные ридеры, и теперь клиенты банка-держатели бесконтактных карт MasterCard PayPass могут пополнить их в одно касание. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Таким обра

Петербургский метрополитен открыл прием бесконтактной оплаты на турникетах ервого в России проекта внедрения на турникетах метро инновационной платежной технологии MasterCard PayPass. На всех станциях метрополитена для этого вида оплаты оборудована левая тумба багажно

«Банк Русский Стандарт», MasterCard и CardsMobile запустили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона загружать банковскую карту на мобильное устройство и оплачивать покупки по бесконтактной технологии MasterCard PayPass. Для банка и его постоянных партнеров запуск данного сервиса стал новым ша

Мобильный «Кошелек» обзавелся облачной версией и функцией оплаты проезда телефоном о в предустановленном виде. На данный момент облачный «Кошелёк», использующий технологию MasterCard PayPass, находится в тестовом режиме. Ожидается, что в 2015 г. данная версия станет доступна

Ingenico поставила оборудование с функцией приема карт MasterCard PayPass для супермаркетов Fourchette Moldova жных решений, выполнила поставку оборудования с функцией приема бесконтактных карт Debit MasterCard PayPass для автоматизации касс в сети супермаркетов Fourchette Moldova. Нововведение помогло

«Кредит Европа Банк» приступил к выпуску карт с технологией MasterCard PayPass «Кредит Европа Банк» объявил о начале выпуска карт Megacard с технологией бесконтактных платежей PayPass. С помощью карты Megacard можно оплачивать покупки в одно касание, экономя время. Для

Банк «Интеркоммерц» приступил к выпуску банковских карт с чипом и технологией MasterCard PayPass пил к эмиссии бесконтактных банковских карт, оснащенных чипом и работающих по технологии MasterCard PayPass. Клиентам банка доступны карты MasterCard Standard и MasterCard Gold, сообщили CNews

Банк «Санкт-Петербург» начал выпуск карт MasterCard с технологией PayPass приступил к эмиссии карт MasterCard с инновационной технологией платежей в одно касание MasterCard PayPass. Теперь все выпускаемые банком карты платежной системы MasterCard — от стандартных до

«Алиот» получил сертификат на изготовление карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081 я «Алиот» сообщила о получении сертификата MasterCard на изготовление дуальных Java-карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081, который является самым актуальным Java-продуктом компании N

Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России сообщила о сертификации нового бесконтактного PIN-пада S200 на соответствие требованиям MasterCard PayPass 3.0 и Visa payWave VCPS 2.1.1. Устройство, которое также имеет новый сертификат безоп

Банк «Открытие» начал выпуск карт с технологией MasterCard PayPass Банк «Открытие» сообщил о начале выпуска кредитных карт Gold MasterCard с технологией MasterCard PayPass, которые позволяют оплачивать покупки в одно касание. Теперь клиенты банка могут восп

МТС и MasterCard представили кобрендовый NFC-смартфон абоненты оператора смогут оплачивать покупки и услуги по бесконтактной технологии Mobile MasterCard PayPass. МТС 975 с SIM-картой, объединенной с банковской картой абонента, позволяет совершать

Оплатить билеты в московском метро теперь можно с помощью бесконтактных банковских карт нковских карт в автоматах по продаже билетов метрополитена. Держатели бесконтактных карт MasterCard PayPass смогут «в одно касание» приобретать проездные билеты в автоматах, а также пополнять т

«Яндекс.Деньги» начинают выпуск карт MasterCard PayPass х карт в новой версии. Теперь карта MasterCard от «Яндекс.Денег» поддерживает технологию MasterCard PayPass — это покупки в одно касание, а если сумма покупки менее 1000 руб. — то без PIN-кода

МТС, «МТС-Банк» и MasterCard запустили в Казани сервис бесконтактной оплаты покупок с телефонов ета товаров и услуг «в одно касание» при помощи мобильного телефона по технологии Mobile MasterCard PayPass. Впервые для абонентов МТС данное решение представлено на SIM-картах оператора вместе

«Сбербанк» в Татарстане начал выпуск бесконтактных карт ление «Банк Татарстан» начало выпуск бесконтактных карт. По данным банка, на выпуск карт MasterCard PayPass от клиентов поступило уже более 1,3 тыс. заявок. Как рассказали CNews в «Сбербанке»,

«Седьмой континент» в сотрудничестве с ВТБ принимает к оплате карты MasterCard PayPass зинах сети осуществляется прием оплаты покупок по инновационной бесконтактной технологии MasterCard PayPass. Эквайринг предоставляет банк ВТБ. Сеть «Седьмой континент» сегодня насчитывает 141 м

Клиенты банка «АК Барс» могут оплачивать покупки наручными часами со встроенной картой MasterCard PayPass Банк «АК Барс» при поддержке MasterCard начал выпуск предоплаченных карт MasterCard PayPass в форм-факторе наручных часов watch2pay. Как рассказали CNews в банке, watch2pay — эт

«МегаФон», MasterCard и «АК Барс» банк запустили совместный NFC-проект в Казани rd запустили в столице Татарстана совместный NFC-проект — SIM-карту с технологией Mobile MasterCard PayPass и банковским приложением на основе мультисервисной карты Gold MasterCard от «АК Барс»

МТС, «АК Барс Банк» и MasterCard представили банковские карты для оплаты покупок со смартфонов по технологии Mobile MasterCard PayPass сервисов бесконтактной оплаты товаров и услуг на основе инновационной технологии Mobile MasterCard PayPass - теперь у абонентов МТС появилась возможность «привязать» к SIM-карте оператора банк

«Московский кредитный банк» внедрил бесконтактные платежи по технологиям Visa payWave и MasterCard PayPass ) прошел сертификацию услуги приема бесконтактных платежей по технологиям Visa payWave и MasterCard PayPass в платежных системах Visa и MasterCard. Устройства, поддерживающие данную технологию,

«Альфа-Банк», «Билайн» и MasterCard запустили платежный сервис на базе NFC-технологии гий NFC с использованием SIM-карт «Билайн» с технологией для бесконтактной оплаты Mobile MasterCard PayPass. Решение для бесконтактных платежей предполагает установку специального банковского п

«Алиот» изготовил кампусные карты MasterCard PayPass для «Московского индустриального банка» Компания «Алиот» в начале июня 2013 г. изготовила дуальные карты MasterCard PayPass для «Московского индустриального банка». Карты выпущены в рамках кампусного проекта, который органично дополняет продуктовую линейку пластиковых карт банка, сообщили CNews в

МТС, банк «Русский Стандарт» и MasterCard представили решение для оплаты покупок со смартфонов по технологии Mobile MasterCard PayPass по всему миру покупки «в одно касание» с использованием бесконтактной технологии Mobile MasterCard PayPass, сообщили CNews в МТС. В отделениях банка «Русский Стандарт» в Москве, помимо традици

i-Free, «ТКС Банк» и MasterCard представили NFC-кошелек с удаленным выпуском карты Mobile MasterCard PayPass возможностей NFC-технологии, включая удаленный выпуск и безопасную загрузку карт Mobile MasterCard PayPass. Компания также продемонстрировала доставку в смартфон «по воздуху» карты Mobile Mast

Владельцы карт «Альфа-банка» и банка «АК Барс» с технологией PayPass могут пополнять счета через терминалы «Элекснет» нет» об упрощении переводов денежных средств на банковские карты, оснащенные технологией MasterCard PayPass, продолжает расти. Так, на днях к их числу присоединились частный банк России «Альфа-

Пополнить карты «ТКС Банка» с помощью технологии PayPass теперь можно через терминалы «Элекснет» дебетовые карты банка «Тинькофф Кредитные Системы», оснащенные бесконтактной технологией MasterCard PayPass. Как рассказали CNews в «Элекснет», пользователям теперь достаточно приложить карту к

«Алиот» получила сертификаты на производство карт MasterCard PayPass A012Y и J3A040Y. Как рассказали CNews в компании, это позволит «Алиот» получать заказы от клиентов на изготовление карт с дуальным интерфейсом, контактным и бесконтактным, с использованием технологии MasterCard PayPass. Полученные сертификаты также позволят «Алиот» производить карты с полноразмерной антенной, которая необходима для поддержки бесконтактного интерфейса.

МТС начинает продажи смартфона с поддержкой технологии NFC и MasterCard PayPass й NFC, который сертифицирован для совершения бесконтактных платежей с помощью технологии MasterCard PayPass. МТС 965 позволяет совершать покупки в одно касание без использования наличных денег

«Инпас» и UCS оснастили кофейни Starbucks POS-терминалами с поддержкой MasterCard PayPass вила «Компании объединенных кредитных карточек» (UCS) около 100 POS-терминалов Vx820 из новой линейки VxEvolution для установки в кофейнях Starbucks. Благодаря этим терминалам, поддерживающим функцию MasterCardPayPass, клиенты сети кофеен могут расплачиваться с помощью бесконтактных банковских карт, а также мобильных телефонов с функцией NFC, что, в свою очередь, позволяет повысить уровень

В Казани начали установку инфоматов нового поколения с технологией PayPass в ближайшее время, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи Татарстана. Новые инфоматы меньше по размерам и «современнее». Оплатить госуслуги теперь можно по бесконтактной технологии PayPass - достаточно приложить карту к считывателю на инфомате. При этом нет необходимости доставать карту из кармана, сумки, кошелька или другого места ее хранения. Если сумма оплаты не превыш

Магазины Selgros Cash&Carry начинают прием MasterCard PayPass нбанк» сообщили о начале приема карт с инновационной технологией платежей в одно касание MasterCard PayPass в российских магазинах Selgros. Пилотный проект стартовал в Москве — в центре оптовой

МТС, «МТС Банк» и MasterCard выпустили банковские карты на основе бесконтактной технологии MasterCard PayPass ым NFC-чипом для бесконтактной оплаты товаров и услуг на основе инновационной технологии MasterCard PayPass. Пластиковые карты с поддержкой NFC обладают тем же функционалом, что и обычные банко