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MasterCard Contactless
ранее MasterCard PayPass


21.04.2021 Можно ли украсть деньги со смартфона и что делать, если это произошло? 2
26.06.2020 Российские терминалы обеспечат прием платежей смарт-вендинга Televend 1
06.05.2020 «Лантер» обеспечил бесконтактную оплату проезда банковскими картами на всех станциях Новосибирского метрополитена 1
27.05.2019 «Первый Бит» и «Технезис» создали решение для пассажирских перевозок в рамках 192-ФЗ 1
05.04.2019 Московское метро заново закупает на 750 млн «железо» для ИТ-системы зональной оплаты проезда 1
12.03.2019 Рокетбанк запустил новое мобильное приложение 1
05.02.2019 «Метрополитен» строит ИТ-систему с зональной оплатой. Где в Москве зоны будут, а где нет 1
23.01.2019 «Тинькофф банк» начал выпуск металлических бесконтактных карт для премиальных клиентов 1
21.12.2018 «Лаборатория Касперского» выяснила привычки и страхи россиян в отношении цифровых платежей 1
27.11.2018 Российские разработчики представили в Лондоне виртуальную систему реабилитации 1
13.11.2018 «Яндекс.Деньги» и ДИТ Москвы исследовали безналичные платежи москвичей 1
22.05.2018 Uniteller представил новое платежное решение для онлайн-касс c ОС Android 1
12.04.2018 Московские автобусы научились принимать оплату через смартфон 1
19.03.2018 «Лантер» оснастил автобусы Сочи оборудованием для оплаты проезда картами 1
03.08.2017 В России выпустили первый платежный браслет для фитнес-клубов 2
05.07.2017 Positive Technologies: из каждого третьего онлайн-банка можно украсть деньги 1
14.04.2017 Сбербанк реализовал безналичную оплату в торговых автоматах Тюмени 1
24.03.2017 Приангарье лидирует по проникновению банковских карт «Мегафон» в Восточной Сибири 1
19.01.2017 Алексей Киричек возглавил департамент эквайринга ВТБ24 1
13.01.2017 Более 50% терминалов Западно-Сибирского банка Сбербанка поддерживают технологию бесконтактной оплаты 1
26.10.2016 «Позитроника» подключилась к ApplePay 1
19.10.2016 «Лантер» обеспечил возможность оплаты проезда на МЦК банковской картой 2
14.10.2016 «АК Барс» банк начал выпуск «Карт жителя Республики Татарстан» 1
12.10.2016 «Лантер» представил новые ИТ-решения для банков, ритейлеров и представителей транспортной сферы 1
07.10.2016 «Детский мир» запустил в розничных магазинах сервисы Apple Pay и Samsung Pay 1
05.10.2016 Билеты на «Аэроэкспресс» можно оплатить Apple Pay 1
29.08.2016 У МТС появилась виртуальная банковская карта для бесконтактных платежей 1
14.06.2016 «Лантер» реализовал бесконтактную оплату проезда в метрополитене Казани 1
10.06.2016 ДБО прирастает небанковскими сервисами и весельем 1
29.04.2016 «Лантер» запустил бесконтактную оплату проезда в Новосибирском метрополитене 2
15.04.2016 Бинбанк приступил к эквайрингу бесконтактных карт Visa и MasterCard 2
29.02.2016 «Лантер» запустил бесконтактную оплату проезда на 11 станциях «Московского метрополитена» 1
25.12.2015 ДИТ Москвы: На руках москвичей находится 5,4 млн социальных карт 1
25.12.2015 «Банк Москвы» и Департамент ИТ Москвы выпустили более 13 млн социальных карт москвича 2
16.12.2015 «Яндекс.Деньги» выпустят серию собственных карточных продуктов 1
12.11.2015 «МДМ Банк» начал выпускать карты с технологией PayPass 4
24.09.2015 ГЧП правительства Московской области и «УЭК» признано эффективным 1
14.09.2015 MAYKOR оборудует валидаторами 5 тыс. автобусов Подмосковья 1
04.09.2015 Москвичам разрешили оплачивать проезд в метро с телефона 1
10.08.2015 Автобусы Санкт-Петербурга оснащают оборудованием для оплаты проезда банковскими картами 1

Публикаций - 157, упоминаний - 262

MasterCard Contactless упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 18
Ланит ГК 1156 8
Samsung Electronics 5666 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
INPAS - ИНПАС 107 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Программный продукт ГК 92 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Лантер 32 2
Технезис 3 1
Ростелеком НСС 48 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Технопром Инновационная корпорация 25 1
Моторика 12 1
Google LLC 7148 1
Терминальные Технологии - Мультипас 6 1
Orange France Télécom 98 1
Toluna 5 1
Peak Systems - Пик Системз 23 1
I-Free 69 1
Microsoft Corporation 11077 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
Крок 1219 1
Zabbix SIA - Заббикс 34 1
Золотая Корона 280 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Эвотор - Evotor 105 1
SAS Institute 596 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
HP Inc. 2909 1
IBM 3539 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 26
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 8
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Альфа-Банк 1123 5
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 3
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
Мострансавто 59 2
ВТБ Банк Москвы 371 2
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ВТБ24 583 1
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 1
Новосибирский метрополитен 7 1
Сбербанк Западно-Сибирский банк 11 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 6 1
МДМ Банк 150 1
ПриватБанк 177 1
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 1
Газпромбанк - Белгазпромбанк 14 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
Открытие ФК 538 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Tesla Motors 241 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Связной ГК 878 1
Почта Банк 289 1
Uniteller 51 1
Deutsche Bank 126 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Рокет (ранее Рокетбанк) 49 1
Visa International 1345 1
Credit Suisse 68 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 3
Мосгортранс ГУП 68 3
Правительство Москвы - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы - Дептранс Москвы 41 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 33
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 3
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 34 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3679 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 2
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3056 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 923 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 1
LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 20 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
Google Android 10751 21
Apple iOS 5742 7
Visa payWave 55 7
Apple Pay 385 6
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
I-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 61 5
Apple iPhone 6 547 5
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 5
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 5
Google Pay - Google Android Pay 297 5
Samsung Pay 238 5
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 4
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 4
Стрелка - Транспортная карта 113 3
MasterCard MoneySend 39 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Samsung Galaxy Note 558 2
HTC One - серия смартфонов 137 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 2
Java - Язык программирования 1176 1
Apple A - чипсет - серия мобильных процессоров 247 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
SUSE Linux Enterprise Server - SLES 83 1
Samsung Galaxy Store - Samsung Galaxy Apps - Samsung Apps 73 1
Intis Televend 2 1
I-Free CardsMobile TSM - CardsMobile Trusted Service Manager 7 1
Терминальные Технологии - Vendotek - терминалы безналичной оплаты 2 1
Моторика ATTILAN - многопользовательская платформа VR-реабилитации 2 1
Тройка - транспортная карта 34 1
БПЦ Банковские Технологии SmartVista 68 1
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 1
Google Nexus - Серия смартфонов 398 1
Apple iPhone 5 710 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 1
Тинькофф банк - Tinkoff Black - Дебетовая карта 16 1
Redis СУБД 46 1
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 23 1
Ruby - Язык программирования 91 1
Чимиричкина Мария 30 2
Богаткин Алексей 30 2
Латыпов Роман 8 2
Агафонов Андрей 19 2
Болтунов Дмитрий 1 1
Кузьменко Валерия 58 1
Зайцев Александр 13 1
Михайлов Евгений 13 1
Яшин Леонид 20 1
Соломин Павел 4 1
Масарская Наталия 36 1
Потёмкин Роман 20 1
Абрамов Борис 2 1
Янборисов Вадим 5 1
Анисимов Данил 11 1
Чех Илья 6 1
Кисляков Кирилл 5 1
Литвиненко Дмитрий 1 1
Грачева Мария 8 1
Ликсутов Максим 32 1
Попов Алексей 313 1
Воробьев Александр 18 1
Ефремов Александр 12 1
Гудилин Олег 28 1
Глазачев Иван 21 1
Чурсин Дмитрий 7 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Кисляков Евгений 83 1
Бутурлин Иван 17 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 43
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 25
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 17
Россия - ПФО - Казань 1515 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 9
Россия - СФО - Новосибирск 1967 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Европа 3752 4
Украина 3365 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 4
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 3
Беларусь - Белоруссия 2088 3
Франция - Французская Республика 2122 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Казахстан - Республика 2629 2
Восточная Европа 1678 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Европа Центральная 106 1
Россия - ПФО - Самара 1288 1
Москва - Котельники 14 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 1
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 141 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Япония 2780 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 1
Россия - Иркутская область 543 1
Закавказье 73 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Сочи 912 1
Великобритания - Лондон 819 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Lounge Key - Priority Pass - Бизнес-залы в аэропортах VIP-класса 2 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 1
CNews Analytics 1988 2
B2B International 48 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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