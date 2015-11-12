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MasterCard Contactless ранее MasterCard PayPass

MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass

СОБЫТИЯ

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12.11.2015 «МДМ Банк» начал выпускать карты с технологией PayPass

«МДМ Банк» приступил к выпуску карт с технологией бесконтактной оплаты MasterCard PayPass. Одновременно с этим банк обновил линейку карточных продуктов, базирующихся на пакетн
07.07.2015 «Альфа-Банка» представил наручные часы AlfaPay со встроенной картой MasterCard PayPass

в со встроенной дебетовой банковской картой с поддержкой технологии бесконтактной оплаты MasterCard PayPass. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Проект реализован совместно с международной

27.05.2015 В Санкт-Петербурге стартовал первый проект по внедрению бесконтактной технологии MasterCard PayPass в автобусах

Пассажиртранс» объявили о старте пилотного проекта по внедрению бесконтактной технологии MasterCard PayPass для оплаты проезда в наземном транспорте Санкт-Петербурга. Теперь жители и гости севе
12.05.2015 Инстабанк запустил новый мобильный банк и начал выпуск карт с PayPass

на их пожелания и комментарии», — заявил генеральный директор Инстабанка Роман Потемкин. Также, начиная с 4 мая 2015 г., новые пользователи Инстабанка начали получать карты MasterCard Gold с функцией PayPass. Клиенты, пожелавшие перевыпустить карту старого образца, смогут воспользоваться дистанционным перевыпуском через мобильное приложение.
02.03.2015 Банк «Центр-инвест» выпустил часы watch2pay для оплаты покупок в одно касание

вест» выпустил новый банковский продукт для оплаты покупок в одно касание: часы watch2pay с модулем Paypass и картой от «Центр-инвест». Часы watch2pay — это ручные часы австрийской компании LAK
18.02.2015 «Сбербанк» внедряет технологию MasterCard PayPass на наземном транспорте Москвы

бербанк России» объявил о старте пилотного проекта по внедрению бесконтактной технологии MasterCard PayPass на наземном транспорте ГУП «Мосгортранс». Теперь для оплаты проезда на нескольких авт
16.02.2015 Клиенты «Альфа-Банка» теперь могут пополнять карты MasterCard PayPass в одно касание

а» установлены бесконтактные ридеры, и теперь клиенты банка-держатели бесконтактных карт MasterCard PayPass могут пополнить их в одно касание. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке». Таким обра
27.01.2015 Петербургский метрополитен открыл прием бесконтактной оплаты на турникетах

ервого в России проекта внедрения на турникетах метро инновационной платежной технологии MasterCard PayPass. На всех станциях метрополитена для этого вида оплаты оборудована левая тумба багажно
25.12.2014 «Банк Русский Стандарт», MasterCard и CardsMobile запустили новый сервис бесконтактной оплаты с помощью смартфона

загружать банковскую карту на мобильное устройство и оплачивать покупки по бесконтактной технологии MasterCard PayPass. Для банка и его постоянных партнеров запуск данного сервиса стал новым ша
23.12.2014 Мобильный «Кошелек» обзавелся облачной версией и функцией оплаты проезда телефоном

о в предустановленном виде. На данный момент облачный «Кошелёк», использующий технологию MasterCard PayPass, находится в тестовом режиме. Ожидается, что в 2015 г. данная версия станет доступна

11.11.2014 Ingenico поставила оборудование с функцией приема карт MasterCard PayPass для супермаркетов Fourchette Moldova

жных решений, выполнила поставку оборудования с функцией приема бесконтактных карт Debit MasterCard PayPass для автоматизации касс в сети супермаркетов Fourchette Moldova. Нововведение помогло

07.08.2014 «Кредит Европа Банк» приступил к выпуску карт с технологией MasterCard PayPass

«Кредит Европа Банк» объявил о начале выпуска карт Megacard с технологией бесконтактных платежей PayPass. С помощью карты Megacard можно оплачивать покупки в одно касание, экономя время. Для
04.08.2014 Банк «Интеркоммерц» приступил к выпуску банковских карт с чипом и технологией MasterCard PayPass

пил к эмиссии бесконтактных банковских карт, оснащенных чипом и работающих по технологии MasterCard PayPass. Клиентам банка доступны карты MasterCard Standard и MasterCard Gold, сообщили CNews

26.12.2013 Банк «Санкт-Петербург» начал выпуск карт MasterCard с технологией PayPass

приступил к эмиссии карт MasterCard с инновационной технологией платежей в одно касание MasterCard PayPass. Теперь все выпускаемые банком карты платежной системы MasterCard — от стандартных до
16.12.2013 «Алиот» получил сертификат на изготовление карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081

я «Алиот» сообщила о получении сертификата MasterCard на изготовление дуальных Java-карт MasterCard PayPass с чип-модулем NXP J3D081, который является самым актуальным Java-продуктом компании N
12.12.2013 Новый бесконтактный PIN-пад PAX S200 готов к продажам в России

сообщила о сертификации нового бесконтактного PIN-пада S200 на соответствие требованиям MasterCard PayPass 3.0 и Visa payWave VCPS 2.1.1. Устройство, которое также имеет новый сертификат безоп
07.11.2013 Банк «Открытие» начал выпуск карт с технологией MasterCard PayPass

Банк «Открытие» сообщил о начале выпуска кредитных карт Gold MasterCard с технологией MasterCard PayPass, которые позволяют оплачивать покупки в одно касание. Теперь клиенты банка могут восп
30.09.2013 МТС и MasterCard представили кобрендовый NFC-смартфон

абоненты оператора смогут оплачивать покупки и услуги по бесконтактной технологии Mobile MasterCard PayPass. МТС 975 с SIM-картой, объединенной с банковской картой абонента, позволяет совершать
28.08.2013 Оплатить билеты в московском метро теперь можно с помощью бесконтактных банковских карт

нковских карт в автоматах по продаже билетов метрополитена. Держатели бесконтактных карт MasterCard PayPass смогут «в одно касание» приобретать проездные билеты в автоматах, а также пополнять т
24.07.2013 «Яндекс.Деньги» начинают выпуск карт MasterCard PayPass

х карт в новой версии. Теперь карта MasterCard от «Яндекс.Денег» поддерживает технологию MasterCard PayPass — это покупки в одно касание, а если сумма покупки менее 1000 руб. — то без PIN-кода

22.07.2013 МТС, «МТС-Банк» и MasterCard запустили в Казани сервис бесконтактной оплаты покупок с телефонов

ета товаров и услуг «в одно касание» при помощи мобильного телефона по технологии Mobile MasterCard PayPass. Впервые для абонентов МТС данное решение представлено на SIM-картах оператора вместе
19.07.2013 «Сбербанк» в Татарстане начал выпуск бесконтактных карт

ление «Банк Татарстан» начало выпуск бесконтактных карт. По данным банка, на выпуск карт MasterCard PayPass от клиентов поступило уже более 1,3 тыс. заявок. Как рассказали CNews в «Сбербанке»,

17.07.2013 «Седьмой континент» в сотрудничестве с ВТБ принимает к оплате карты MasterCard PayPass

зинах сети осуществляется прием оплаты покупок по инновационной бесконтактной технологии MasterCard PayPass. Эквайринг предоставляет банк ВТБ. Сеть «Седьмой континент» сегодня насчитывает 141 м
09.07.2013 Клиенты банка «АК Барс» могут оплачивать покупки наручными часами со встроенной картой MasterCard PayPass

Банк «АК Барс» при поддержке MasterCard начал выпуск предоплаченных карт MasterCard PayPass в форм-факторе наручных часов watch2pay. Как рассказали CNews в банке, watch2pay — эт
09.07.2013 «МегаФон», MasterCard и «АК Барс» банк запустили совместный NFC-проект в Казани

rd запустили в столице Татарстана совместный NFC-проект — SIM-карту с технологией Mobile MasterCard PayPass и банковским приложением на основе мультисервисной карты Gold MasterCard от «АК Барс»
24.06.2013 МТС, «АК Барс Банк» и MasterCard представили банковские карты для оплаты покупок со смартфонов по технологии Mobile MasterCard PayPass

сервисов бесконтактной оплаты товаров и услуг на основе инновационной технологии Mobile MasterCard PayPass - теперь у абонентов МТС появилась возможность «привязать» к SIM-карте оператора банк
14.06.2013 «Московский кредитный банк» внедрил бесконтактные платежи по технологиям Visa payWave и MasterCard PayPass

) прошел сертификацию услуги приема бесконтактных платежей по технологиям Visa payWave и MasterCard PayPass в платежных системах Visa и MasterCard. Устройства, поддерживающие данную технологию,
13.06.2013 «Альфа-Банк», «Билайн» и MasterCard запустили платежный сервис на базе NFC-технологии

гий NFC с использованием SIM-карт «Билайн» с технологией для бесконтактной оплаты Mobile MasterCard PayPass. Решение для бесконтактных платежей предполагает установку специального банковского п
07.06.2013 «Алиот» изготовил кампусные карты MasterCard PayPass для «Московского индустриального банка»

Компания «Алиот» в начале июня 2013 г. изготовила дуальные карты MasterCard PayPass для «Московского индустриального банка». Карты выпущены в рамках кампусного проекта, который органично дополняет продуктовую линейку пластиковых карт банка, сообщили CNews в

04.06.2013 МТС, банк «Русский Стандарт» и MasterCard представили решение для оплаты покупок со смартфонов по технологии Mobile MasterCard PayPass

по всему миру покупки «в одно касание» с использованием бесконтактной технологии Mobile MasterCard PayPass, сообщили CNews в МТС. В отделениях банка «Русский Стандарт» в Москве, помимо традици
30.05.2013 i-Free, «ТКС Банк» и MasterCard представили NFC-кошелек с удаленным выпуском карты Mobile MasterCard PayPass

возможностей NFC-технологии, включая удаленный выпуск и безопасную загрузку карт Mobile MasterCard PayPass. Компания также продемонстрировала доставку в смартфон «по воздуху» карты Mobile Mast
08.05.2013 Владельцы карт «Альфа-банка» и банка «АК Барс» с технологией PayPass могут пополнять счета через терминалы «Элекснет»

нет» об упрощении переводов денежных средств на банковские карты, оснащенные технологией MasterCard PayPass, продолжает расти. Так, на днях к их числу присоединились частный банк России «Альфа-
23.04.2013 Пополнить карты «ТКС Банка» с помощью технологии PayPass теперь можно через терминалы «Элекснет»

дебетовые карты банка «Тинькофф Кредитные Системы», оснащенные бесконтактной технологией MasterCard PayPass. Как рассказали CNews в «Элекснет», пользователям теперь достаточно приложить карту к
20.02.2013 «Алиот» получила сертификаты на производство карт MasterCard PayPass

A012Y и J3A040Y. Как рассказали CNews в компании, это позволит «Алиот» получать заказы от клиентов на изготовление карт с дуальным интерфейсом, контактным и бесконтактным, с использованием технологии MasterCard PayPass. Полученные сертификаты также позволят «Алиот» производить карты с полноразмерной антенной, которая необходима для поддержки бесконтактного интерфейса.
20.12.2012 МТС начинает продажи смартфона с поддержкой технологии NFC и MasterCard PayPass

й NFC, который сертифицирован для совершения бесконтактных платежей с помощью технологии MasterCard PayPass. МТС 965 позволяет совершать покупки в одно касание без использования наличных денег

05.12.2012 «Инпас» и UCS оснастили кофейни Starbucks POS-терминалами с поддержкой MasterCard PayPass

вила «Компании объединенных кредитных карточек» (UCS) около 100 POS-терминалов Vx820 из новой линейки VxEvolution для установки в кофейнях Starbucks. Благодаря этим терминалам, поддерживающим функцию MasterCardPayPass, клиенты сети кофеен могут расплачиваться с помощью бесконтактных банковских карт, а также мобильных телефонов с функцией NFC, что, в свою очередь, позволяет повысить уровень

08.11.2012 В Казани начали установку инфоматов нового поколения с технологией PayPass

в ближайшее время, сообщает пресс-служба Министерства информатизации и связи Татарстана. Новые инфоматы меньше по размерам и «современнее». Оплатить госуслуги теперь можно по бесконтактной технологии PayPass - достаточно приложить карту к считывателю на инфомате. При этом нет необходимости доставать карту из кармана, сумки, кошелька или другого места ее хранения. Если сумма оплаты не превыш
06.11.2012 Магазины Selgros Cash&Carry начинают прием MasterCard PayPass

нбанк» сообщили о начале приема карт с инновационной технологией платежей в одно касание MasterCard PayPass в российских магазинах Selgros. Пилотный проект стартовал в Москве — в центре оптовой
29.10.2012 МТС, «МТС Банк» и MasterCard выпустили банковские карты на основе бесконтактной технологии MasterCard PayPass

ым NFC-чипом для бесконтактной оплаты товаров и услуг на основе инновационной технологии MasterCard PayPass. Пластиковые карты с поддержкой NFC обладают тем же функционалом, что и обычные банко
14.09.2012 «НоваКард» получил сертификат на производство карт MasterCard PayPass

hur Technologies, соответствуют требованиям международной платежной системы MasterCard и технологии PayPass. «Получение данного сертификата — это еще одна составляющая конвергентных решений, ко

Публикаций - 179, упоминаний - 287

MasterCard Contactless и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 23
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 10
Ланит - Лантер 37 10
Apple Inc 13156 9
Samsung Electronics 11065 8
МегаФон 10742 8
БАРС Груп 579 7
Google LLC 12690 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 6
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 544 5
Advent International - IDEMIA - OT-Morpho - Oberthur Technologies - Safran Identity & Security - Sagem Orga - Morpho Systems - GE Homeland Protection - Sagem Sécurité - Sagem Défense Sécurité - ORGA Kartensysteme GmbH - Morpho Systèmes 64 5
NovaCard - НоваКард 20 5
ITG - Алиот - Alioth 42 5
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 146 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 4
TietoEVRY - Tieto 145 4
ITG Group - INPAS - ИНПАС 131 3
Verifone 62 3
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 263 3
i-Free - i-Free Innovations - Айфри 127 3
Ростелеком 10948 3
Microsoft Corporation 25775 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
Крок - Croc 1964 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
PayPal 671 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 222 3
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 3
Ingenico Group - Инженико 50 2
PAX Technology - PAX Global Technology 28 2
OpenWay Group - OpenWay Systems - OpenWay Service 58 2
Rosan Finance - Розан Файнэнс - Экспресс Кард 16 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
9594 2
GoPro Inc 64 2
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 2
Philips 2099 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 115
Visa International 1993 36
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 19
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 13
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 12
Альфа-Банк 1979 12
Ак Барс Банк 283 11
Русский стандарт Банк 509 10
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 156 7
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 6
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 5
ВТБ - ВТБ24 671 5
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 4
eBay Inc 1640 4
Почта России ПАО 2370 4
NanduQ - Qiwi 1013 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 4
Евросеть 1421 4
American Express - Amex 338 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 4
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 60 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
ВТБ - Почта Банк 514 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 3
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 90 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
Starbucks 91 2
Шоколадница - Кофе Хауз - Ваби Саби - Panda Express - сеть кофеен - dark kitchen EAZZYPIZZY - Нордфуд 59 2
Новосибирский метрополитен 17 2
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 16
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 6
Мосгортранс ГУП 139 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Петербургский метрополитен ГУП 150 4
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 50 4
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 2
Московский авиационный узел, МАУ (ИАТА: MOW) - система аэропортов Москвы и Московской области 8 2
Правительство Москвы - МСР ГУП - Московский социальный регистр - Социальная карта студента - Социальная карта учащегося - Единый реестр социальных льготников, ЕРСЛ, Единая городская база данных населения Москвы, ЕГБДН 36 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
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Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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