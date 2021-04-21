Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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MasterCard Contactless
ранее MasterCard PayPass
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 157, упоминаний - 262
MasterCard Contactless упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 18
|Ланит ГК 1156 8
|Samsung Electronics 5666 6
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 5
|INPAS - ИНПАС 107 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
|Программный продукт ГК 92 2
|МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 2
|Yandex - Яндекс 4101 2
|Лантер 32 2
|Технезис 3 1
|Ростелеком НСС 48 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
|ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
|Технопром Инновационная корпорация 25 1
|Моторика 12 1
|Google LLC 7148 1
|Терминальные Технологии - Мультипас 6 1
|Orange France Télécom 98 1
|Toluna 5 1
|Peak Systems - Пик Системз 23 1
|I-Free 69 1
|Microsoft Corporation 11077 1
|МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
|Крок 1219 1
|Zabbix SIA - Заббикс 34 1
|Золотая Корона 280 1
|1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 1
|Nginx - Энджайникс 100 1
|Эвотор - Evotor 105 1
|SAS Institute 596 1
|OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
|HP Inc. 2909 1
|IBM 3539 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 1
|Чимиричкина Мария 30 2
|Богаткин Алексей 30 2
|Латыпов Роман 8 2
|Агафонов Андрей 19 2
|Болтунов Дмитрий 1 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Зайцев Александр 13 1
|Михайлов Евгений 13 1
|Яшин Леонид 20 1
|Соломин Павел 4 1
|Масарская Наталия 36 1
|Потёмкин Роман 20 1
|Абрамов Борис 2 1
|Янборисов Вадим 5 1
|Анисимов Данил 11 1
|Чех Илья 6 1
|Кисляков Кирилл 5 1
|Литвиненко Дмитрий 1 1
|Грачева Мария 8 1
|Ликсутов Максим 32 1
|Попов Алексей 313 1
|Воробьев Александр 18 1
|Ефремов Александр 12 1
|Гудилин Олег 28 1
|Глазачев Иван 21 1
|Чурсин Дмитрий 7 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Бутурлин Иван 17 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760349, в очереди разбора - 664039.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru