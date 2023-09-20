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Воронина Елена

СОБЫТИЯ


20.09.2023 Резидент «Сколково» запатентовал способ ранней диагностики хронических заболеваний 1
01.04.2022 MSK-IX объявляет о назначении нового генерального директора 2
01.04.2022 Бессменная гендиректор покинула «сердце Рунета» 4
24.06.2015 Клиенты «МТС Банка» теперь могут открыть вклад с помощью смартфона 1
22.04.2015 MSK-IX открывает новый узел обмена трафиком на базе ЦОД «ТрастИнфо» 1
26.02.2015 «Ростелеком» завершил сделку по приобретению 50,1% акций SafeData 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
16.10.2014 4G-оператор обвинил судей в нечистоплотности 1
30.05.2014 Orange Business Services и MSK-IX установили зеркало сервера L-root в Ростове-на-Дону 1
22.07.2013 МТС, «МТС-Банк» и MasterCard запустили в Казани сервис бесконтактной оплаты покупок с телефонов 1
20.03.2013 MSK-IX преодолела рубеж в 1 Тбит/c 1
20.03.2013 «МТС Банк» эмитировал 2 млн карт MasterCard 1
27.12.2012 МТС и «МТС Банк» откроют совместные офисы продаж 1
29.10.2012 МТС, «МТС Банк» и MasterCard выпустили банковские карты на основе бесконтактной технологии MasterCard PayPass 1
22.08.2012 Обороты «МТС-Банка» по эквайрингу в первом полугодии 2012 г. достигли 1,4 млрд руб. 1
30.07.2012 «МТС Банк» выбрал поставщика заготовок банковских карт MasterCard 1
19.01.2012 Форум MSK-IX: какой пиринг нужен "новому" интернету? 1
14.12.2011 MSK-IX организовал точку обмена трафиком в Ставрополе 1
23.06.2010 MSK-IX выполнил проектирование оптической сети передачи данных для «Рамблера» 1
19.11.2003 В Москве создан первый корневой сервер имен 1
26.12.2000 Московский Internet Exchange обеспечит Интернет-провайдерам усовершенствованный обмен трафиком на базе оборудования Cisco Systems 1

Публикаций - 22, упоминаний - 26

Воронина Елена и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
Ростелеком 10948 5
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 73 3
VK - Mail.ru Group 3602 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - SafeData - ЦХД - Центр Хранения Данных - ЦХД инжиниринг 62 2
RIPE NCC - Network Coordination Centre - Сетевой координационный центр 48 2
МТС Центр макрорегион 64 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 37 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
С-Инновации 45 1
Проектсвязьтелеком 3 1
ITG - Алиот - Alioth 42 1
Tata Communications - Videsh Sanchar Nigam 29 1
Ростелеком - ЦТВС - Центр технологий взаимодействия сетей 8 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Cisco Systems 5372 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - ВижнЛабс 294 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 1
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 420 1
Крок - Croc 1964 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Selectel - Селектел 544 1
IXcellerate - Икселерейт 153 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 231 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Ситроникс спейс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 120 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 4
Рапид Био 102 1
Гепатера - Hepatera 46 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
НСПК - Национальная система платежных карт 948 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Альфа-Банк 1979 1
Visa International 1993 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
ЯКласс 69 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal & Patent Services 14 1
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Судебная власть - Judicial power 2500 1
EPO - European Patent Office - Европейское патентное ведомство 27 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ISC - Internet Software Consortium 5 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
IX, IXP - Internet Exchange Point - Точка обмена интернет-трафиком 103 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 7
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 5
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес - ISO/IEC 7810 2328 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5385 4
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 887 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3240 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 450 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 2
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4602 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1657 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 2
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2316 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
Data monetization - Монетизация данных 1965 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2006 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3273 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 4
MasterCard Contactless - ранее MasterCard PayPass 179 4
МТС Pay - MTS Pay - МТС Деньги 118 3
МТС SIM-карты - МТС Абонент 143 2
МТС Бонус 17 1
ISC - BIND - Berkeley Internet Name Domain 8 1
Apple iOS 8583 1
Linux OS 11533 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 1
Apple - App Store 3109 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 129 1
Apple Touch ID 298 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 37 1
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 1
К-МИС - К-Скай Webiomed СППВР - Вебиомед - Система поддержки принятия врачебных решений 45 1
Правительство Москвы - Наш город 110 1
Платонов Алексей 22 3
Морозов Евгений 18 3
Чумаченко Константин 13 2
Каплунов Павел 46 2
Бочкарев Сергей 72 2
Валькович Владимир 15 2
Савченко Вадим 19 2
Рябый Илья 20 1
Ярных Андрей 16 1
Медриш Михаил 15 1
Бурков Дмитрий 15 1
Храмцов Павел 10 1
Алексеев Матвей 12 1
Стафеев Денис 6 1
Коновалова Наталья 5 1
Демидов Олег 2 1
Завьялов Павел 3 1
Гришин Михаил 1 1
Поляков Игорь 2 1
Латыпова Римма 1 1
Дудкина Ольга 2 1
Борзыкин Михаил 1 1
Долгашева Валентина 1 1
Damas Joao - Дамас Джоао 1 1
Панков Александр 82 1
Сачков Илья 126 1
Калугин Сергей 169 1
Сердюков Анатолий 84 1
Белов Виктор 60 1
Габриелян Владимир 28 1
Ройтман Евгений 44 1
Рогдев Алексей 19 1
Макаров Андрей 29 1
Анисимов Константин 45 1
Марголин Михаил 17 1
Якушев Михаил 50 1
Настасюк Антон 3 1
Макарова Ольга 13 1
Щепилов Евгений 36 1
Соломатин Евгений 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Россия - СФО - Новосибирск 4876 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Украина 7928 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 543 2
Нидерланды - Гаага 53 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 1
Армения - Республика 2449 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 1
Швеция - Стокгольм 410 1
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 752 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 7
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1135 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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