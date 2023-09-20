Индексная книга (каталог) CNews*
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Воронина Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 22, упоминаний - 26
Воронина Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Платонов Алексей 22 3
|Морозов Евгений 18 3
|Чумаченко Константин 13 2
|Каплунов Павел 46 2
|Бочкарев Сергей 72 2
|Валькович Владимир 15 2
|Савченко Вадим 19 2
|Рябый Илья 20 1
|Ярных Андрей 16 1
|Медриш Михаил 15 1
|Бурков Дмитрий 15 1
|Храмцов Павел 10 1
|Алексеев Матвей 12 1
|Стафеев Денис 6 1
|Коновалова Наталья 5 1
|Демидов Олег 2 1
|Завьялов Павел 3 1
|Гришин Михаил 1 1
|Поляков Игорь 2 1
|Латыпова Римма 1 1
|Дудкина Ольга 2 1
|Борзыкин Михаил 1 1
|Долгашева Валентина 1 1
|Damas Joao - Дамас Джоао 1 1
|Панков Александр 82 1
|Сачков Илья 126 1
|Калугин Сергей 169 1
|Сердюков Анатолий 84 1
|Белов Виктор 60 1
|Габриелян Владимир 28 1
|Ройтман Евгений 44 1
|Рогдев Алексей 19 1
|Макаров Андрей 29 1
|Анисимов Константин 45 1
|Марголин Михаил 17 1
|Якушев Михаил 50 1
|Настасюк Антон 3 1
|Макарова Ольга 13 1
|Щепилов Евгений 36 1
|Соломатин Евгений 9 1
|ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 1
|UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.