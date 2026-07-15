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Поляков Игорь

СОБЫТИЯ


15.07.2026 Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе 1
12.12.2014 Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Поляков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 514 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ТЦИ - Технический центр Интернет 72 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 227 1
Ростелеком 10896 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 919 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5619 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15634 1
Ростелеком - РТКомм.РУ 387 1
VK - Mail.ru Group 3594 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 997 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 226 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14186 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 4021 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2598 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22060 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34612 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64591 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5725 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2221 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25399 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1207 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3217 1
Сачков Илья 126 1
Белов Виктор 60 1
Якушев Михаил 50 1
Макарова Ольга 13 1
Левова Ирина 25 1
Хачатуров Вартан 12 1
Твердынин Марк 19 1
Воронина Елена 22 1
Ярных Андрей 16 1
Медриш Михаил 15 1
Бурков Дмитрий 15 1
Храмцов Павел 10 1
Алексеев Матвей 12 1
Стафеев Денис 6 1
Коновалова Наталья 5 1
Демидов Олег 2 1
Костина Светлана 16 1
Панков Александр 81 1
Россия - РФ - Российская федерация 165207 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2800 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5660 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 146 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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