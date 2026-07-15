Индексная книга (каталог) CNews*
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Поляков Игорь
СОБЫТИЯ
|15.07.2026
|Что нужно для автоматизации обслуживания зданий в госсекторе 1
|12.12.2014
|Глава Group-IB обошел представителя «Лаборатории Касперского» на выборах регулятора Рунета 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Поляков Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
|FAITID - Foundation for Assistance for Internet - Фонд содействия развитию технологий и инфраструктуры интернет 23 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13701 1
|Сачков Илья 126 1
|Белов Виктор 60 1
|Якушев Михаил 50 1
|Макарова Ольга 13 1
|Левова Ирина 25 1
|Хачатуров Вартан 12 1
|Твердынин Марк 19 1
|Воронина Елена 22 1
|Ярных Андрей 16 1
|Медриш Михаил 15 1
|Бурков Дмитрий 15 1
|Храмцов Павел 10 1
|Алексеев Матвей 12 1
|Стафеев Денис 6 1
|Коновалова Наталья 5 1
|Демидов Олег 2 1
|Костина Светлана 16 1
|Панков Александр 81 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165207 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47401 1
|Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2800 1
|CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5660 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1457759, в очереди разбора - 727842.
Создано именных указателей - 197873.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.