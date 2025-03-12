Получите все материалы CNews по ключевому слову
Рунити Руцентр RU-Center Group Ру-Центр групп РСИЦ Региональный сетевой информационный центр Hosting Community Хостинг-Центр РБК РБК ХЦ
Акционерное общество «Региональный Сетевой Информационный Центр» (АО «РСИЦ»)
Руцентр – российская компания по управлению онлайн-активами. Компания была создана в 2000 году на базе РосНИИРОС и стояла у истоков создания российского сегмента сети Интернет, относится к системообразующим организациям российской экономики в сфере информационных технологий. Является крупнейшим в России корпоративным регистратором доменных имен, обслуживает 84% топ-сайтов Рунета (по данным SimilarWeb.com).
Руцентр оказывает услуги по управлению и защите онлайн-активов, формированию корпоративных доменных портфелей, сопровождает сделки по выкупу доменов верхнего ценового сегмента. Руцентр регистрирует имена в 750+ географических и тематических доменных зонах, специалисты компании участвует в экспертных группах по доменному регулированию при Координационном центре доменов .RU/.РФ и международной корпорации по присвоению интернет-имен ICANN. Среди клиентов: Газпром, Ростелеком, Сбер, Яндекс и др.
Компания представлена в социальных сетях Telegram и VK.
|12.03.2025
|
«Руцентр»: российские компании продолжают регистрировать домены на физлицо
Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» провела опрос российских компаний, официально не владеющих доменами. В исследовании
|19.02.2025
|
«Руцентр» сформировал витрину для подбора доменов
Компания по управлению онлайн-активами «Руцентр» расширила витрину доменов, объединяющую предложение по первичной регистрации незанят
|12.11.2024
|
«Руцентр» поможет консолидировать онлайн-активы компаний
С 12 ноября 2024 г. «Руцентр» переходит от модели доменного регистратора к оказанию услуг по управлению онлайн-акт
|07.11.2024
|
Руцентр поможет консолидировать онлайн-активы компаний
С 12 ноября 2024 г. «Руцентр» начнет подключать российские компании к корпоративному управлению онлайн-активами. О
|07.11.2024
|
Руцентр поможет консолидировать онлайн-активы компаний
С 12 ноября 2024 г. Руцентр начнет подключать российские компании к корпоративному управлению онлайн-активами. Об
|15.10.2024
|
«Руцентр» станет компанией по управлению онлайн-активами
С 15 октября 2024 г. АО «Региональный Сетевой Информационный Центр» (Ru-Center) начало переход на новую модель управления под брендом «Руцентр». Компания усилит с
|06.06.2024
|
В России появилась новая доменная зона спб.рф
-CENTER объявил о запуске продажи доменных имен в зоне спб.рф. В честь открытия новой доменной зоны RU-CENTER вручил первые домены Санкт-Петербургу и фонду «Росконгресс» — город.спб.рф и форум.
|14.05.2024
|
Ru-Center первым среди хостинг-провайдеров подключил идентификацию клиентов через «Госуслуги»
В Ru-Center запущена упрощенная идентификация пользователей при заведении нового контракта на у
|14.05.2024
|
В России началась регистрация интернет-доменов через «Госуслуги»
Подтверждение личности клиентов Ru-Center, как сообщили CNews его представители, первым среди хостинг-провайдеров подключил и
|23.04.2024
|
RU-Center стал первым продавцом отечественных SSL-сертификатов ТЦИ
танные ТЦИ SSL/TLS-сертификаты с криптосистемами ГОСТ и ECDSA. Об этом CNews сообщили представители RU-Center. На базе ТЦИ — технического оператора национальной доменной зоны — создан коммерчес
|25.03.2024
|
Ru-Center отмечает существенный рост спроса на защиту сайтов
В феврале 2024 г. по отношению к тому же месяцу 2023 г. выручка от продаж SSL-сертификатов в компании Ru-Center увеличилась на рекордные 67%. Сертификаты являются наиболее распространенным инструментом для защиты сайтов от взлома. Об этом CNews сообщили представители Ru-Center. SSL — это
|20.07.2022
|
StormWall обеспечила защиту DNS-серверов регистратора доменов для бизнеса Ru-Center
Специалисты компании StormWall, занимающейся разработкой решений защиты бизнеса от DDoS-атак, создали организовали защиту DNS-инфраструктуры российского регистратора доменных имен Ru-Center. Кроме того, эксперты StormWall смогли обеспечить стабильную маршрутизацию трафика к интернет-ресурсам клиентов Ru-Center в условиях новой реальности, которая характеризуется н
|31.08.2021
|
РБК внезапно решил продать Ru-Center
РБК договорился о продаже Ru-Center Холдинг РБК продает своей сегмент «Digital инфраструктура для бизнеса», основой кот
|06.10.2015
|
Бывший PR-директор Ru-Center может возглавить регулятора зон .Ru и .РФ
списке кандидатов на пост директора, по данным пресс-службы КЦ, четыре человека: бывший PR-директор Ru-Center и Hosting Community Андрей Воробьев, бывший управляющий партнер Hosting Community А
|16.09.2015
|
Ru-Center открыл регистрацию доменов в зоне .BANK
Российский регистратор Ru-Center предложил своим клиентам доменные имена для финансовых организаций — в домене верхн
|05.11.2014
|
Cтартовал прием заявок на домены .TATAR от всех желающих в Ru-Center
С 5 ноября 2014 г. Ru-Center начал принимать заявки на приоритетную, премиальную и открытую регистрации в домене .TATAR от всех желающих. Как сообщили CNews в Ru-Center, домен .TATAR призван объединить в и
|15.10.2014
|
Ru-Center начинает прием заявок на регистрацию в доменах .BUSINESS и .NETWORK
хнего уровня. Среди них свою нишу заняли такие домены для бизнеса, как .CAPITAL, .FINANCIAL, .FINANCE, .CARDS, .CREDITCARD, .TRADE, .TAX. В них уже идет открытая регистрация. Также с сегодняшнего дня Ru-Center начинает принимать заявки на очередной этап премиальной регистрации доменных имен .МОСКВА и .MOSCOW (он продлится до 22 октября). В нем могут принять участие все, кто стремится в числ
|15.08.2014
|
Заработал первый региональный представитель Ru-Center в Беларуси
15 августа 2014 г. в Минске заработал 10 зарубежный представитель Ru-Center. Доверенным партнером российского регистратора в республике Беларусь стала компания hoster.by, сообщили CNews в Ru-Center. Обслуживание клиентов Ru-Center в Беларуси про
|23.07.2014
|
Экс-куратор Единого портала госуслуг переходит в RU-Center
России регистратор доменов и один из крупнейших национальных хостинг-провайдеров – группа компаний Ru-Center Group (входит в холдинг РБК). Мартынов назначен первым заместителем генерального ди
|08.07.2014
|
Стартовала открытая регистрация доменных имен в новых доменах .BLACKFRIDAY и .CHRISTMAS.
Регистратор доменов и хостинг-провайдер Ru-Center начал открытую регистрацию доменных имен в новых доменах верхнего уровня .BLACKFRIDAY и .CHRISTMAS. Об этом CNews сообщили в Ru-Center. Домен .BLACKFRIDAY («Черная пятница») по
|21.05.2014
|
Региональный представитель Ru-Center заработал во Владивостоке
21 мая 2014 г. во Владивостоке к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Приморском крае приступила компания «XXI век-Сервис». Об этом CNews сообщили в Ru-Center. «31-го по счету и самого восточного в стране регионального представителя мы выбирали
|17.03.2014
|
Ru-Center открыл офис в Санкт-Петербурге
Компания Ru-Center, российский регистратор доменных имен и хостинг-провайдер, стала ближе своим клиент
|20.02.2014
|
Бесплатные CMS с открытым исходным кодом преобладают в Рунете
Опубликованы результаты исследования о распространенности серверных и клиентских веб-технологий в Рунете за 2013 год, подготовленного аналитическим отделом Ru-Center. Основным предметом мониторинга стали системы управления контентом (CMS), сообщили CNews в компании Ru-Center. Так, согласно результатам исследования, в Рунете по-прежнему прео
|31.01.2014
|
Ru-Center и «Лаборатория Касперского» объединили усилия по борьбе с киберугрозами в Сети
Компании Ru-Center и «Лаборатория Касперского» подписали соглашение о совместном сотрудничестве по противодействию и предотвращению нарушений в интернете, связанных в том числе с неправомерным использов
|29.01.2014
|
Hosting Community проводит ребрендинг
имен, объявило о проведении ребрендинга. С начала 2014 г. группа компаний будет работать под именем Ru-Center Group. Руководство группой осуществляется управляющим партнером Александром Пановым
|15.01.2014
|
Ru-Center начинает принимать заявки на приоритетную и премиальную регистрацию в доменах .сайт и .онлайн
стартует одновременно 2 этапа регистрации - приоритетная и премиальная – в новых кириллических доменах .онлайн и .сайт. В России заявки на регистрацию доменных имен в этих зонах принимает и компания Ru-Center. Домены .онлайн и .сайт стали первыми кириллическими доменами, которые были запущены в рамках программы New gTLD. Одновременно с ними в корпорацию ICANN, управляющую распределением ад
|11.12.2013
|
Ru-Center станет аккредитованным регистратором домена .ДЕТИ
Российский регистратор доменных имен Ru-Center («Региональный Сетевой Информационный Центр») подписал с фондом поддержки сетевых и
|03.12.2013
|
Во Франции начал работу официальный представитель Ru-Center
Компания Ru-Center сообщила о том, что в столице Франции в качестве зарубежного представителя российского регистратора доменов начала работать компания Gandi SAS. Компания Gandi стала одним из первых ре
|21.11.2013
|
Ru-Center стал аккредитованным регистратором крупнейшего претендента на новые домены верхнего уровня
состоялось подписание договора об аккредитации между национальным российским регистратором доменов Ru-Center и компанией Donuts, крупнейшим претендентом на новые домены верхнего уровня. В рамк
|20.11.2013
|
Ru-Center открыл представительство в Люксембурге
В рамках программы «Доверенный партнер» в Люксембурге приступил к работе в качестве зарубежного представителя Ru-Center в Европе один из крупнейших мировых регистраторов — компания EuroDNS. Обслуживание клиентов Ru-Center в офисе зарубежного представителя в Люксембурге производится по вопросам п
|12.11.2013
|
Открылся офис второго зарубежного представителя Ru-Center в Украине
Российская интернет-компания Ru-Center (NIC.RU), предоставляющая полный спектр услуг по регистрации доменных имен, услуг хостинга, SSL-сертификатов, объявила об открытии офиса своего второго зарубежного представителя на те
|24.10.2013
|
В Барнауле заработал региональный представитель Ru-Center в Алтайском крае и СФО
24 октября 2013 г. в Барнауле к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Алтайском крае и Сибирском федеральном округе приступило интернет-агентство «Регионинфо». Как рассказали CNews в компании, «Регионинфо» — давний партнер Ru-Center. Компания р
|17.10.2013
|
В Самаре приступил к работе региональный представитель Ru-Center
В Самаре в качестве регионального представителя Ru-Center приступила к работе компания «Варнофф», интернет-агентство полного цикла. Разработка сайтов — одно из ведущих направлений деятельности «Варнофф». За 12 лет работы на рынке интернет-те
|16.10.2013
|
Ru-Center запустил новый тариф специально для CMS «1С-Битрикс»
сегодня самая популярная коммерческая CMS в зоне .RU — именно “1С-Битрикс”, — рассказал CNews Андрей Воробьев, директор по связям с общественностью и взаимодействию с органами государственной власти Ru-Center. — Кроме того, этого решения давно ждали и наши клиенты, которые отдают предпочтение “1С-Битрикс”: новый тариф позволит создавать сайты на этой платформе без лишних трудностей». «Появ
|20.09.2013
|
В Петрозаводске появился региональный представитель Ru-Center
В Петрозаводске к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Республике Карелия и Северо-Западном федеральном округе приступила интернет-дизайн студия «Медиавеб». Студия «Медиавеб» является партнером Ru-Center с 2003 г. В офисе региона
|29.08.2013
|
В Японии заработал представитель Ru-Center
28 августа 2013 г. в столице Японии Токио заработал зарубежный представитель национального регистратора доменов Ru-Center - компания Brights Consulting. Теперь клиенты Ru-Center в Японии могут обращаться в Brights Consulting для передачи прав на домен, изменения данных, аннулирования услуг. «RU
|14.08.2013
|
В Иркутске заработал региональный представитель Ru-Center
Российский регистратор доменных имен Ru-Center сообщил о том, что в Иркутске к работе в качестве регионального представителя Ru-Center в Сибирском федеральном округе приступила компания «Виртуальные технологии». Как рассказ
|02.08.2013
|
Ru-Center запустил услугу антивирусной проверки файлов хостинга
Российский регистратор доменных имен Ru-Center сообщил о запуске в рамках услуги «Хостинг конфиденциальной информации» нового сервиса — антивирусной проверки файлов, размещенных на хостинге. Проверка проводится программным обеспеч
|11.07.2013
|
Hosting Community вошла в сделку по приобретению регистратора доменных имен Reggi.ru
Группа компаний Hosting Community объявила о вхождении в сделку по приобретению 100% регистратора «Регги Бизнес», оказывающего услуги под маркой Reggi.ru. Сделку планируется полностью завершить в течение месяц
|04.07.2013
|
Ru-Center представил сервис для создания мобильных приложений
Google Play. В случае прохождения проверки приложение будет опубликовано в каталогах App Store в течение 21 рабочего дня, в Google Play — в течение 3 рабочих дней. Размещение осуществляется от имени Ru-Center и входит в стоимость оказания услуги. В случае несоответствия приложения правилам App Store и Google Play пользователь сможет внести изменения и повторить попытку публикации. Стоимост
Рунити и организации, системы, технологии, персоны:
|Воробьев Андрей 171 91
|Панков Александр 78 43
|Колесников Андрей 87 27
|Лесников Алексей 25 23
|Кузьмичев Андрей 16 15
|Солдатов Алексей 99 13
|Степанов Дмитрий 23 12
|Королюк Алексей 86 11
|Твердынин Марк 19 9
|Храмцов Павел 10 9
|Плуготаренко Сергей 85 8
|Массух Илья 234 8
|Якушев Михаил 50 8
|Шариков Сергей 49 7
|Скворцов Алексей 10 7
|Гледенов Роберт 7 7
|Щеголев Игорь 698 6
|Гребенников Сергей 34 6
|Рейман Леонид 1052 6
|Медведев Дмитрий 1657 6
|Рыжиков Сергей 111 6
|Платонов Алексей 22 6
|Аитов Тимур 197 6
|Медриш Михаил 15 6
|Бурков Дмитрий 15 6
|Солдатова Галина 13 5
|Путин Владимир 3229 5
|Наумов Виктор 126 5
|Васильев Павел 14 5
|Уфаев Дмитрий 15 5
|Кузовкин Алексей 155 5
|Носик Антон 106 5
|Серго Антон 41 5
|Никерова Марина 14 5
|Рузин Андрей 6 5
|Романенкова Татьяна 5 5
|Twomey Paul - Туми Пол 26 5
|Замесов Алексей 5 5
|Созонов Алексей 13 4
|Панов Александр 9 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356096, в очереди разбора - 758437.
Создано именных указателей - 173676.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.